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Фатална слабост! Владимир Путин най-после откри как да накаже Украйна за съпротивата й
  Тема: Украйна

Фатална слабост! Владимир Путин най-после откри как да накаже Украйна за съпротивата й

26 Юли, 2026 15:10 4 469 146

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • пво-
  • владимир путин-
  • михайло драпати

Това е ситуация, която постоянно се променя, затова Русия в момента има предимство благодарение на недостига на ракети за ПВО, но, разбира се, това не означава, че това ще бъде постоянна ситуация

Фатална слабост! Владимир Путин най-после откри как да накаже Украйна за съпротивата й - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Войната между САЩ, Израел и Иран постави Украйна в изключително уязвимо положение, от което Русия в момента се възползва напълно. Както пише The iPaper, в конфликта на Близкия изток са били изразходвани толкова много противовъздушни ракети, че доставките им за Украйна вече са крайно недостатъчни.

Отбелязва се, че особено осезаем е станал дефицитът на американските ракети Patriot PAC-3, които са едно от най-ефективните средства за борба с балистични цели. Възползвайки се от момента, руските войски засилиха атаките срещу Украйна, поради което през юли Киев претърпя най-малко седем мащабни ракетни удара.

Най-мощната атака беше на 19 юли, когато Русия изстреля по столицата на Украйна около 40 ракети от различни типове, сред които са балистичните "Искандер-М“ и хиперзвуковите "Циркон“. В резултат на обстрела загинаха най-малко шест души.

Военно-политическият анализатор Матю Арнолд е убеден, че засилените руски удари през юли не са случайни: Русия съзнателно се възползва от временната слабост на Украйна.

Както се посочва в публикацията, интензивни удари понасят не само Киев, но и Одеса и други градове. Според Арнолд това оказва съществено влияние върху моралното състояние на населението. Освен това украинците се опасяват, че през зимата Русия отново ще се съсредоточи върху унищожаването на енергийната инфраструктура, като се възползва от недостатъците на украинската противоракетна отбрана.

Както се посочва в статията, Украйна вече търси дългосрочни решения на проблема. Страната трябва да получи два най-нови френско-италиански комплекса SAMP/T NG, но доставката им се очаква едва през октомври. Освен това Киев получи разрешение за производство на собствени ракети за Patriot, въпреки че стартирането на такова производство може да отнеме месеци или дори години. Успоредно с това украинската компания Fire Point работи по създаването на местна система за прехват на балистични ракети.

Кир Джайлс, младши научен сътрудник в Програмата за Русия и Евразия към британския аналитичен център "Чатъм Хаус“, заявява, че уязвимостта на Украйна пред балистичните ракети едва ли ще остане дългосрочна. По-специално и поради факта, че Русия може да изчерпи запасите си от ракети за удари, които в момента използва по-активно, отколкото произвежда.

"Това е ситуация, която постоянно се променя, затова Русия в момента има предимство благодарение на недостига на ракети за ПВО, но, разбира се, това не означава, че това ще бъде постоянна ситуация“, отбелязва той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Укрожоп

    91 14 Отговор
    Руснаците свършиха още преди три години ракетите и пералните.

    Коментиран от #43, #132

    15:13 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тридневният стратег

    14 51 Отговор
    Измисли как ще ги накаже
    Като пусне 5 милиона Руснаци (с кръв ще ги одавим)

    Коментиран от #56, #102

    15:13 26.07.2026

  • 7 Отреазвяващ

    65 2 Отговор
    Тези дето са ,,съшили" тази недомислица да вземат да се изкъпят със студена вода.Освежава.

    Коментиран от #87

    15:14 26.07.2026

  • 8 Иван Белишки ти ли си бре?

    40 7 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Два метра си висок и тежиш 40 кила. Като градински маркуч си ама се правиш на командос. Ха ха ха

    15:14 26.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Без име

    60 12 Отговор
    Русия се подготвя 80 години за днешните времена. СССР победи Германия, но не и фашизма. Ветераните са казвали на деца и внуци, че не са си сеършили работата до края и ще дойде време те да довършат това, което през Втората световна война не са направили. Сталин е говорил същото. Русия днес играе ва банк - "или ние, или те".

    Коментиран от #23, #34, #41, #75

    15:16 26.07.2026

  • 11 Една Украйна победи

    14 55 Отговор
    Русия
    Какъв Позор за великата втора бункерна армия

    15:16 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Най Простият Диктатор стъпвал

    15 43 Отговор
    В кремъл някога е Володимир Путин

    15:17 26.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 604

    15 2 Отговор

    До коментар #12 от "Готов за бой":

    тва от тоалетната чиния ли го измисли?

    15:19 26.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Иван Белишки ти ли си бре?

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Готов за бой":

    Два метра си висок и тежиш 40 кила. Като градински маркуч си ама се правиш на командос. Ха ха ха

    15:20 26.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 29 грУЙО

    30 8 Отговор
    Русия произвежда ракети като кренвирши и наденици.
    СЛАВА НА РУСИЯ!

    Коментиран от #101

    15:25 26.07.2026

  • 30 руската мечка

    6 28 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не, ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #47, #61

    15:25 26.07.2026

  • 31 Готов за бой

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Троен сандвич":

    За такъв сандвич съм готова на всичко.

    15:25 26.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 не може да бъде

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Това може да не е вярно за целия руски народ но за една съществена част е казао много точно -кой то е гледал филма Белият тигър на режисьора Карен Шахназаров сега може да осмисли казаните и показаните неща в този филм които на пръв поглед са абсолютно неразбираеми ...особено от хора които не се интересуват сериозно от темата!?

    15:26 26.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 41 Сатана Z

    25 2 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Владимир Путин го каза кратко и ясно

    “За какво ни е свят без Русия?”

    Коментиран от #69

    15:30 26.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Европеец

    31 2 Отговор

    До коментар #4 от "Укрожоп":

    Това се знае от четири години, въпроса е довечера ще видим ли в Киев и Одеса отново заря.... другият Въпрос,че вече от 10 дни чета за ударите срещу Иран ,ама никъде няма информация за участия на краварските самолетоносачи,къде са,живи ли са,мъртви ли са,та който знае да сподели...

    15:30 26.07.2026

  • 44 И Киев е Руски

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Слава Украйна":

    Вечна слава

    15:31 26.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 49 Руското икономическо чудо

    26 5 Отговор
    Владимир Владимирович направи истинско икономическо чудо! Не само изплати външния дълг на целия СССР, но и увеличи заплатите в РФ 200 ПЪТИ!
    Изплати и външния дълг на Украйна и тя започна на чисто. За благодарност, Украйна забрани руския език и започна гонения и убийства на руснаци.

    Коментиран от #146

    15:34 26.07.2026

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  • 60 стоян георгиев

    5 14 Отговор

    До коментар #48 от "Соломон":

    За какво му е на роба чене?важно е путин да е велик и на всички дето са наблизо да им се разкаже играта подобно на руския роб.това ги кефи тези хора.това са ги учили от малки и поколения.той не мисли как да се справи и да живее по добре.важното е да е зле на останалите дето ще освободи.копея искрено вярва да речем че украинеца ще му благодари за освобождението от бандеровците.това ще му е сринал градовете и му е избил близките въобще не го взема предвид защото роба не изпитва вина към другите.

    Коментиран от #71

    15:38 26.07.2026

  • 61 Ще играе я

    14 0 Отговор

    До коментар #30 от "руската мечка":

    Върху оскубания Орел .
    То иранците така ги оскубаха че , трябват пет години да му порасне перушина .

    15:40 26.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 То па едно

    13 1 Отговор
    Надеждно ПВО- Петриът? Идва една хипирзвукова ракета с 15 Маха и чао. Тези са способни да унищожават летящи обекти със скорост само до 6 Маха. И това важи за всичките американски и натовски ПРО/ПВО. Говорим за такива в атмосферата. За в космоса могат да унищожават и обекти, летящи на много високи скорости, НО ако се движат по ПРЕДСКАЗУЕМА траектория. Съвременните ракети не само летят на хиперзвук в атмосферата, но и си променят постоянно траекторията на движението. Даже и да я засече радарът на ПРО-то, то това НЕ е "нормална" цел, която ракетите на ПРО-то могат да свалят. Могат да стрелят "на слука"! И може случайно да се ударят двете ракети? Но при тези скорости е почти безнадеждно да очакваш надеждна защита от такива ракети.

    Коментиран от #73

    15:42 26.07.2026

  • 66 Ударете ги с 100 мегатона

    11 1 Отговор
    А жермания франциа шфеицария и ватикана със х 200 мегатона

    Коментиран от #97

    15:42 26.07.2026

  • 67 Руското икономическо чудо

    12 3 Отговор
    Въпреки военните действия, бюджетът на РФ е с профицит, т.е. има излишък, докато европейските страни са потънали в дългове и вземат заеми, за да вържат някакъв бюджет.

    15:43 26.07.2026

  • 68 Да питам

    15 1 Отговор
    Защо тия руснаци са на 4.км.от.Краматорск
    Като преди 1 месец бяха на 9 км.
    От там .
    Не трябва ли , като са в безизходица да са отстъпили на 18 км.

    15:44 26.07.2026

  • 69 Без име

    11 3 Отговор

    До коментар #41 от "Сатана Z":

    Войната отново е срещу Православието. Първа падна Източната римска империя( Византия). После България, после Сърбия. Само Русия не могат да сломят. А колко пъти пробваха? Какти каза Путин: " Исторически погледнато, Русия отдавна трябваше да я няма на картата, но тя е тук. Явно сам Бог я пази".

    Коментиран от #85

    15:44 26.07.2026

  • 70 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Срещу тупин никой няма право да прави протести.

    15:45 26.07.2026

  • 71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 3 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Ех, 100.яне, ех момче про.100!

    Путин ли отвлича укр...ите от улиците и магазините и ги изпраща на фронта🤔❓

    Коментиран от #77, #81, #93

    15:45 26.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Петриът

    10 3 Отговор

    До коментар #65 от "То па едно":

    са американски клонинг на руските С300 отпреди 30 години. Ерзац ракети. Менте. И като всяко менте, отстъпват на оригинала.

    Коментиран от #89

    15:46 26.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ама чакай

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Без име":

    Не само Русия, фашистите също вече играят на живот и смърт. И за това е толкова опасно сега. С тези високи залози, даже и ние всичките, нормални хора по света, вече живеем опасно. Нещата ставят все по-жестоки с всеки ден. И не се знае, кога ще почнат да използват и най-опасните оръжия?
    Дано се разберат по някакъв начин, но едва ли? Никой не иска да умре. Нито Русия, нито Иран, или пък САЩ или западна Европа... А сега нещата са точно така. Едната страна ще умре..

    Коментиран от #83, #90, #92

    15:47 26.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 стоян георгиев

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин да.без неговото нападение в украйна нямаше да има мобилизация.

    Коментиран от #100

    15:48 26.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Събота и неделя са дни за пускане

    3 5 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    На статии за подхранване на копейската общност.Тук да един надничар и 2 проддъннени русофила.

    15:50 26.07.2026

  • 80 Тогава за кво квичиш

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Домакин":

    За пари ли?

    15:52 26.07.2026

  • 81 А не бе

    2 6 Отговор

    До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ватенките с кеф скачат в черните чували.

    15:53 26.07.2026

  • 82 Руското икономическо чудо

    8 3 Отговор
    Въпреки военните действия, Русия се справя сама, а Украйна е на европейска и американска издръжка. Западът бухна в тоя кeнeф Украйна такива колосални средства, с които можеше да построи жилища за всички бездомни и да осигури работа на строителния бизнес за десетилетия.

    Коментиран от #86

    15:53 26.07.2026

  • 83 Без име

    0 4 Отговор

    До коментар #75 от "Ама чакай":

    Абсолютно си прав, но статията е за Путин и Русия.

    15:53 26.07.2026

  • 84 факт

    5 0 Отговор
    поредната тъпня

    15:54 26.07.2026

  • 85 Последния Софиянец

    4 6 Отговор

    До коментар #69 от "Без име":

    Руснаците са православни колкото аз съм китаец.

    Коментиран от #95

    15:54 26.07.2026

  • 86 Тогава за кво квичиш

    2 2 Отговор

    До коментар #82 от "Руското икономическо чудо":

    За пари ли?

    15:54 26.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Заблуждават се!

    7 2 Отговор
    ,,По-специално и поради факта, че Русия МОЖЕ ДА ИЗЧЕРПИ ЗАПАСИТЕ СИ от ракети..."
    Че тя Русия отдавна изчерпи запасите си от ракети и само мята ,с катапулта сапьорски лопатки,с вградени чипове от руски перални...!

    15:55 26.07.2026

  • 89 За кво квичиш?

    4 1 Отговор

    До коментар #73 от "Петриът":

    За пари ли?

    15:55 26.07.2026

  • 90 Анджък де!

    2 7 Отговор

    До коментар #75 от "Ама чакай":

    Фашисти и Русия е едно и също.

    15:55 26.07.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Без име

    5 3 Отговор

    До коментар #75 от "Ама чакай":

    Путин не иска мир. Иска да довърши това, което не успя Сталин. Малко хора разбират колко сериозно е положението. Ако зомбираните западняци се събудят, Френската революция ще е като детско парти.

    Коментиран от #98, #103, #137

    15:56 26.07.2026

  • 93 Не само ботсванци и суданци

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    с лъжливи визи за работа.

    15:57 26.07.2026

  • 94 Пенсионер 69 годишен

    7 3 Отговор
    Тая чужда за европейците война не ме засяга изобщо. Но ме дразни пилеенето на колосални средства в подкрепа на една корумпирана хунта. Русия поне не е на европейска издръжка, като Украйна.

    Коментиран от #106, #108

    15:58 26.07.2026

  • 95 Я си признай!

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Последния Софиянец":

    Ти си -
    ,,Последният Китаец"...
    ,маскиран ,като...-
    ,,Последният Софиянец"...!

    15:58 26.07.2026

  • 96 факт

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Искам":

    това което унищожиха тези ракети струва милиарди на Европа и САЩ и спасени украински и руски животи..

    15:58 26.07.2026

  • 97 Сатана Z

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "Ударете ги с 100 мегатона":

    Брадчед, даже ментално увреденият Путин има повече мозък от тебе.
    Да не е самоубиец.
    Удри ги ти, да те видя юнак копейков.

    15:59 26.07.2026

  • 98 Ми ми ми

    3 4 Отговор

    До коментар #92 от "Без име":

    За няколко часа европейската част на Рашка престава да съществува.Освен ако пияната мишка Медведев не замята Царь бомба.😂😅😅

    16:00 26.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    Без призивите на ДжоНсъна и БайПъна за "война до последния у...ец"-
    мирът отдавна щеше да е факт❗
    Ама ти няма как да го знаеш, защото
    ОТпосолствоТО не ви дават исторически анализи на реални факти ❗

    Коментиран от #104

    16:00 26.07.2026

  • 101 Рюте,на няколко пъти си признава!

    7 1 Отговор

    До коментар #29 от "грУЙО":

    Че цялото НАТО,не може да произведе за година толкова снаряди,колкото сама Русия произвежда за два месеца...!

    16:01 26.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Рано е още

    4 3 Отговор

    До коментар #92 от "Без име":

    Детонатор на социалния взрив ще послужат мигрантите от Азия и Африка, когато станат 30% от населението. Но на руските танкове, оставени за паметници в Германия, германците вече пишат: -"Молим, освободете ни отново!".

    16:02 26.07.2026

  • 104 Опитваш се да мислиш почти като човек

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Разбираме те.

    Коментиран от #107

    16:02 26.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Опитваш се да мислиш почти като човек":

    Опитваш се да се правиш, че разбираш
    също като човек ❗

    16:05 26.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Мнение

    2 1 Отговор
    Малко са ударите, може и повече..

    16:05 26.07.2026

  • 110 Не приувеличавай

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Гост":

    Ракетите летят няколко минути до столиците и големите градове. Около 10 минути и даже повече. Правителствата ще имат време да се спуснат в бункерите и да ги запечатат за 50 години.

    16:06 26.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Споко, не го харчиш ти за Украйна

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Прометей":

    Плаща Путин от замразените активи. Какво си се стресирал такъв.
    Пак ли пропука всичко на хазарт. Вече има клиники и за тези зависимости, ще ти помогнат.

    Коментиран от #116

    16:08 26.07.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Казанлъшкия

    2 3 Отговор

    До коментар #113 от "Споко, не го харчиш ти за Украйна":

    Много си в грешка - Белгия отказа да слага ръка на активите, другите в ЕС също се уплашиха. Активите са замразени,но не се пипат. Харчат се пари от общия фонд на ЕС, постъпленията от вноската в ЕС ,т.е. от данъкоплатците.

    Коментиран от #123, #125

    16:11 26.07.2026

  • 117 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    3 2 Отговор
    Моята слабост са откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    16:12 26.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Баце Барцелонов

    3 2 Отговор
    Единствената слабос на оргиналните руснаци е каде немат балистика. Почнат ли да метат ракети бункеро тесен че мо отеснее на бати Путлю

    16:12 26.07.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Върхът на айсберга

    1 3 Отговор

    До коментар #116 от "Казанлъшкия":

    Тези активи са малка част от 5000 милиарда, изнесени от олигарсите и инвестирани в западните банки и икономики. Оня ден един олигарх пусна филмче в тубата, в което искаше Путин да разреши на олигарсите да финансират частна армия и да сринат половината Украйна. Само Путин засега брани Киев.

    16:16 26.07.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 В грешка си.

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Казанлъшкия":

    Те бая изтеглиха преди да ги замразят.
    Не разчитай. И продават арестуваните руски кораби от сенчестия флот. Не ги мисли.
    Те ще се оправят, ти не.

    16:16 26.07.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 но, разбира се, това не означава, че

    3 2 Отговор
    русофободебилите ще престанат да джафкат по Русия

    Коментиран от #136

    16:17 26.07.2026

  • 128 Пенсионер 69 годишен

    0 3 Отговор

    До коментар #120 от "Дрън-дрън!":

    Използваш неуважителен тон. Не е хубаво. Нека всеки си изкаже културно мнението.

    16:18 26.07.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Най-мощната атака беше на 19 юли

    2 2 Отговор
    а не беше ли завчера дето на урк военното изложение Русия представи ракетата си Бандерол
    на присъстващите кат ги размаза
    ама мълчите

    Коментиран от #135

    16:20 26.07.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Присмехулник

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Укрожоп":

    Напротив, в Русия е пълно с "Аурики", нищо че не бяха руски. От тях правят всичко. От резачки за дърва до ракети. Урсула фон дер Лайден добре го знае.

    16:21 26.07.2026

  • 133 От чужбина

    3 3 Отговор
    Пак намекват, че на Русия ракетите и са на привършване. Те подобни новини за свършване на руските пушкала ги пускат многократно. Тогава възниква логичния въпрос, ако е така, с какво Русия би могла да нападне която и да е друга държава от Европа? С лопати ли??? Защо най-после не се уточните какво е това нещо Русия? Има ли оръжия и може ли да напада или няма оръжия и НЕ може да напада??? Явно пропагандата се пропуква, ама от всякъде.
    Украйна няма как да произведе американски ракети. ЗАЩО? Защото са достатъчно сложно изделие, сглобяват се от много компоненти. За целта и трябват много предприятия /производствени сгради/, обучен персонал, доста специални материали, енергия и добра организация. Всичко това е в голям дефицит в Украйна. А руснаците няма да стоят и да гледат, а ще ударят тези производствени сгради или места. Ако имат някакво "производство" на тези ракети, то ще са само някакви довършителни операции на внесени готови или почти готови изделия.

    Коментиран от #145

    16:21 26.07.2026

  • 134 Пенсионер 69 годишен

    3 3 Отговор

    До коментар #129 от "Факопутин Искендеров":

    Унищожава се военната, промишлената и енергийна инфраструктура на Киев НОЩЕМ, за да няма цивилни жертви. Убили са случайно някой нощен пазач от охраната.

    16:21 26.07.2026

  • 135 Кой копей си го измисли това изложение,

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "Най-мощната атака беше на 19 юли":

    не знам, но всички форумни копейци се вързаха, че чак взеха да ползват фейка за опорка.

    Божеее, прибери си вересиите, че замърсяват българския ген с дебилитет!

    16:24 26.07.2026

  • 136 За кво джафкаш?

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "но, разбира се, това не означава, че":

    За пари ли?

    16:26 26.07.2026

  • 137 Мечтите са безплатни

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Без име":

    Отвил си се.

    16:29 26.07.2026

  • 138 Чао за сега, патриоти!

    1 1 Отговор
    Показа се малко слънце и излизам на природа. Коментирайте без да се обиждате. Българите сме културен народ.

    16:30 26.07.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Хи хи

    1 2 Отговор
    Ама нали урките побеждаваха, а Путин трепереше в бункера ??!!

    Коментиран от #141, #144

    16:30 26.07.2026

  • 141 Ами нищо не се е променило

    3 0 Отговор

    До коментар #140 от "Хи хи":

    Какъв ти е проблемът?
    Комплекси за малоценност ли, та искаш да си център на внимание с дебилни въпроси?

    16:32 26.07.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 За кво квичиш?

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "Хи хи":

    За пари ли?

    16:33 26.07.2026

  • 145 Фейкът ти

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "От чужбина":

    не ни касае. Изсмукано от пръстите. От руските пръсти.

    16:34 26.07.2026

  • 146 А а а ааа забрявяш.

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Руското икономическо чудо":

    Излекува целият свят от корона вируса

    16:36 26.07.2026

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