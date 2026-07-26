Фатална слабост! Владимир Путин най-после откри как да накаже Украйна за съпротивата й

Войната между САЩ, Израел и Иран постави Украйна в изключително уязвимо положение, от което Русия в момента се възползва напълно. Както пише The iPaper, в конфликта на Близкия изток са били изразходвани толкова много противовъздушни ракети, че доставките им за Украйна вече са крайно недостатъчни.
Отбелязва се, че особено осезаем е станал дефицитът на американските ракети Patriot PAC-3, които са едно от най-ефективните средства за борба с балистични цели. Възползвайки се от момента, руските войски засилиха атаките срещу Украйна, поради което през юли Киев претърпя най-малко седем мащабни ракетни удара.
Най-мощната атака беше на 19 юли, когато Русия изстреля по столицата на Украйна около 40 ракети от различни типове, сред които са балистичните "Искандер-М“ и хиперзвуковите "Циркон“. В резултат на обстрела загинаха най-малко шест души.
Военно-политическият анализатор Матю Арнолд е убеден, че засилените руски удари през юли не са случайни: Русия съзнателно се възползва от временната слабост на Украйна.
Както се посочва в публикацията, интензивни удари понасят не само Киев, но и Одеса и други градове. Според Арнолд това оказва съществено влияние върху моралното състояние на населението. Освен това украинците се опасяват, че през зимата Русия отново ще се съсредоточи върху унищожаването на енергийната инфраструктура, като се възползва от недостатъците на украинската противоракетна отбрана.
Както се посочва в статията, Украйна вече търси дългосрочни решения на проблема. Страната трябва да получи два най-нови френско-италиански комплекса SAMP/T NG, но доставката им се очаква едва през октомври. Освен това Киев получи разрешение за производство на собствени ракети за Patriot, въпреки че стартирането на такова производство може да отнеме месеци или дори години. Успоредно с това украинската компания Fire Point работи по създаването на местна система за прехват на балистични ракети.
Кир Джайлс, младши научен сътрудник в Програмата за Русия и Евразия към британския аналитичен център "Чатъм Хаус“, заявява, че уязвимостта на Украйна пред балистичните ракети едва ли ще остане дългосрочна. По-специално и поради факта, че Русия може да изчерпи запасите си от ракети за удари, които в момента използва по-активно, отколкото произвежда.
"Това е ситуация, която постоянно се променя, затова Русия в момента има предимство благодарение на недостига на ракети за ПВО, но, разбира се, това не означава, че това ще бъде постоянна ситуация“, отбелязва той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Укрожоп
Коментиран от #43, #132
15:13 26.07.2026
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6 Тридневният стратег
Като пусне 5 милиона Руснаци (с кръв ще ги одавим)
Коментиран от #56, #102
15:13 26.07.2026
7 Отреазвяващ
Коментиран от #87
15:14 26.07.2026
8 Иван Белишки ти ли си бре?
До коментар #1 от "Слава Украйна":Два метра си висок и тежиш 40 кила. Като градински маркуч си ама се правиш на командос. Ха ха ха
15:14 26.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Без име
Коментиран от #23, #34, #41, #75
15:16 26.07.2026
11 Една Украйна победи
Какъв Позор за великата втора бункерна армия
15:16 26.07.2026
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13 Най Простият Диктатор стъпвал
15:17 26.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 604
До коментар #12 от "Готов за бой":тва от тоалетната чиния ли го измисли?
15:19 26.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Иван Белишки ти ли си бре?
До коментар #12 от "Готов за бой":Два метра си висок и тежиш 40 кила. Като градински маркуч си ама се правиш на командос. Ха ха ха
15:20 26.07.2026
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29 грУЙО
СЛАВА НА РУСИЯ!
Коментиран от #101
15:25 26.07.2026
30 руската мечка
Коментиран от #47, #61
15:25 26.07.2026
31 Готов за бой
До коментар #26 от "Троен сандвич":За такъв сандвич съм готова на всичко.
15:25 26.07.2026
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34 не може да бъде
До коментар #10 от "Без име":Това може да не е вярно за целия руски народ но за една съществена част е казао много точно -кой то е гледал филма Белият тигър на режисьора Карен Шахназаров сега може да осмисли казаните и показаните неща в този филм които на пръв поглед са абсолютно неразбираеми ...особено от хора които не се интересуват сериозно от темата!?
15:26 26.07.2026
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41 Сатана Z
До коментар #10 от "Без име":Владимир Путин го каза кратко и ясно
“За какво ни е свят без Русия?”
Коментиран от #69
15:30 26.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Европеец
До коментар #4 от "Укрожоп":Това се знае от четири години, въпроса е довечера ще видим ли в Киев и Одеса отново заря.... другият Въпрос,че вече от 10 дни чета за ударите срещу Иран ,ама никъде няма информация за участия на краварските самолетоносачи,къде са,живи ли са,мъртви ли са,та който знае да сподели...
15:30 26.07.2026
44 И Киев е Руски
До коментар #1 от "Слава Украйна":Вечна слава
15:31 26.07.2026
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49 Руското икономическо чудо
Изплати и външния дълг на Украйна и тя започна на чисто. За благодарност, Украйна забрани руския език и започна гонения и убийства на руснаци.
Коментиран от #146
15:34 26.07.2026
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60 стоян георгиев
До коментар #48 от "Соломон":За какво му е на роба чене?важно е путин да е велик и на всички дето са наблизо да им се разкаже играта подобно на руския роб.това ги кефи тези хора.това са ги учили от малки и поколения.той не мисли как да се справи и да живее по добре.важното е да е зле на останалите дето ще освободи.копея искрено вярва да речем че украинеца ще му благодари за освобождението от бандеровците.това ще му е сринал градовете и му е избил близките въобще не го взема предвид защото роба не изпитва вина към другите.
Коментиран от #71
15:38 26.07.2026
61 Ще играе я
До коментар #30 от "руската мечка":Върху оскубания Орел .
То иранците така ги оскубаха че , трябват пет години да му порасне перушина .
15:40 26.07.2026
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65 То па едно
Коментиран от #73
15:42 26.07.2026
66 Ударете ги с 100 мегатона
Коментиран от #97
15:42 26.07.2026
67 Руското икономическо чудо
15:43 26.07.2026
68 Да питам
Като преди 1 месец бяха на 9 км.
От там .
Не трябва ли , като са в безизходица да са отстъпили на 18 км.
15:44 26.07.2026
69 Без име
До коментар #41 от "Сатана Z":Войната отново е срещу Православието. Първа падна Източната римска империя( Византия). После България, после Сърбия. Само Русия не могат да сломят. А колко пъти пробваха? Какти каза Путин: " Исторически погледнато, Русия отдавна трябваше да я няма на картата, но тя е тук. Явно сам Бог я пази".
Коментиран от #85
15:44 26.07.2026
70 Хахахаха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Срещу тупин никой няма право да прави протести.
15:45 26.07.2026
71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #60 от "стоян георгиев":Ех, 100.яне, ех момче про.100!
Путин ли отвлича укр...ите от улиците и магазините и ги изпраща на фронта🤔❓
Коментиран от #77, #81, #93
15:45 26.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Петриът
До коментар #65 от "То па едно":са американски клонинг на руските С300 отпреди 30 години. Ерзац ракети. Менте. И като всяко менте, отстъпват на оригинала.
Коментиран от #89
15:46 26.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ама чакай
До коментар #10 от "Без име":Не само Русия, фашистите също вече играят на живот и смърт. И за това е толкова опасно сега. С тези високи залози, даже и ние всичките, нормални хора по света, вече живеем опасно. Нещата ставят все по-жестоки с всеки ден. И не се знае, кога ще почнат да използват и най-опасните оръжия?
Дано се разберат по някакъв начин, но едва ли? Никой не иска да умре. Нито Русия, нито Иран, или пък САЩ или западна Европа... А сега нещата са точно така. Едната страна ще умре..
Коментиран от #83, #90, #92
15:47 26.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 стоян георгиев
До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин да.без неговото нападение в украйна нямаше да има мобилизация.
Коментиран от #100
15:48 26.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Събота и неделя са дни за пускане
До коментар #74 от "стоян георгиев":На статии за подхранване на копейската общност.Тук да един надничар и 2 проддъннени русофила.
15:50 26.07.2026
80 Тогава за кво квичиш
До коментар #76 от "Домакин":За пари ли?
15:52 26.07.2026
81 А не бе
До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ватенките с кеф скачат в черните чували.
15:53 26.07.2026
82 Руското икономическо чудо
Коментиран от #86
15:53 26.07.2026
83 Без име
До коментар #75 от "Ама чакай":Абсолютно си прав, но статията е за Путин и Русия.
15:53 26.07.2026
84 факт
15:54 26.07.2026
85 Последния Софиянец
До коментар #69 от "Без име":Руснаците са православни колкото аз съм китаец.
Коментиран от #95
15:54 26.07.2026
86 Тогава за кво квичиш
До коментар #82 от "Руското икономическо чудо":За пари ли?
15:54 26.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Заблуждават се!
Че тя Русия отдавна изчерпи запасите си от ракети и само мята ,с катапулта сапьорски лопатки,с вградени чипове от руски перални...!
15:55 26.07.2026
89 За кво квичиш?
До коментар #73 от "Петриът":За пари ли?
15:55 26.07.2026
90 Анджък де!
До коментар #75 от "Ама чакай":Фашисти и Русия е едно и също.
15:55 26.07.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Без име
До коментар #75 от "Ама чакай":Путин не иска мир. Иска да довърши това, което не успя Сталин. Малко хора разбират колко сериозно е положението. Ако зомбираните западняци се събудят, Френската революция ще е като детско парти.
Коментиран от #98, #103, #137
15:56 26.07.2026
93 Не само ботсванци и суданци
До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":с лъжливи визи за работа.
15:57 26.07.2026
94 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #106, #108
15:58 26.07.2026
95 Я си признай!
До коментар #85 от "Последния Софиянец":Ти си -
,,Последният Китаец"...
,маскиран ,като...-
,,Последният Софиянец"...!
15:58 26.07.2026
96 факт
До коментар #39 от "Искам":това което унищожиха тези ракети струва милиарди на Европа и САЩ и спасени украински и руски животи..
15:58 26.07.2026
97 Сатана Z
До коментар #66 от "Ударете ги с 100 мегатона":Брадчед, даже ментално увреденият Путин има повече мозък от тебе.
Да не е самоубиец.
Удри ги ти, да те видя юнак копейков.
15:59 26.07.2026
98 Ми ми ми
До коментар #92 от "Без име":За няколко часа европейската част на Рашка престава да съществува.Освен ако пияната мишка Медведев не замята Царь бомба.😂😅😅
16:00 26.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #77 от "стоян георгиев":Без призивите на ДжоНсъна и БайПъна за "война до последния у...ец"-
мирът отдавна щеше да е факт❗
Ама ти няма как да го знаеш, защото
ОТпосолствоТО не ви дават исторически анализи на реални факти ❗
Коментиран от #104
16:00 26.07.2026
101 Рюте,на няколко пъти си признава!
До коментар #29 от "грУЙО":Че цялото НАТО,не може да произведе за година толкова снаряди,колкото сама Русия произвежда за два месеца...!
16:01 26.07.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Рано е още
До коментар #92 от "Без име":Детонатор на социалния взрив ще послужат мигрантите от Азия и Африка, когато станат 30% от населението. Но на руските танкове, оставени за паметници в Германия, германците вече пишат: -"Молим, освободете ни отново!".
16:02 26.07.2026
104 Опитваш се да мислиш почти като човек
До коментар #100 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Разбираме те.
Коментиран от #107
16:02 26.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #104 от "Опитваш се да мислиш почти като човек":Опитваш се да се правиш, че разбираш
също като човек ❗
16:05 26.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Мнение
16:05 26.07.2026
110 Не приувеличавай
До коментар #99 от "Гост":Ракетите летят няколко минути до столиците и големите градове. Около 10 минути и даже повече. Правителствата ще имат време да се спуснат в бункерите и да ги запечатат за 50 години.
16:06 26.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Споко, не го харчиш ти за Украйна
До коментар #105 от "Прометей":Плаща Путин от замразените активи. Какво си се стресирал такъв.
Пак ли пропука всичко на хазарт. Вече има клиники и за тези зависимости, ще ти помогнат.
Коментиран от #116
16:08 26.07.2026
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115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Казанлъшкия
До коментар #113 от "Споко, не го харчиш ти за Украйна":Много си в грешка - Белгия отказа да слага ръка на активите, другите в ЕС също се уплашиха. Активите са замразени,но не се пипат. Харчат се пари от общия фонд на ЕС, постъпленията от вноската в ЕС ,т.е. от данъкоплатците.
Коментиран от #123, #125
16:11 26.07.2026
117 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
16:12 26.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Баце Барцелонов
16:12 26.07.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Върхът на айсберга
До коментар #116 от "Казанлъшкия":Тези активи са малка част от 5000 милиарда, изнесени от олигарсите и инвестирани в западните банки и икономики. Оня ден един олигарх пусна филмче в тубата, в което искаше Путин да разреши на олигарсите да финансират частна армия и да сринат половината Украйна. Само Путин засега брани Киев.
16:16 26.07.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 В грешка си.
До коментар #116 от "Казанлъшкия":Те бая изтеглиха преди да ги замразят.
Не разчитай. И продават арестуваните руски кораби от сенчестия флот. Не ги мисли.
Те ще се оправят, ти не.
16:16 26.07.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 но, разбира се, това не означава, че
Коментиран от #136
16:17 26.07.2026
128 Пенсионер 69 годишен
До коментар #120 от "Дрън-дрън!":Използваш неуважителен тон. Не е хубаво. Нека всеки си изкаже културно мнението.
16:18 26.07.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Най-мощната атака беше на 19 юли
на присъстващите кат ги размаза
ама мълчите
Коментиран от #135
16:20 26.07.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Присмехулник
До коментар #4 от "Укрожоп":Напротив, в Русия е пълно с "Аурики", нищо че не бяха руски. От тях правят всичко. От резачки за дърва до ракети. Урсула фон дер Лайден добре го знае.
16:21 26.07.2026
133 От чужбина
Украйна няма как да произведе американски ракети. ЗАЩО? Защото са достатъчно сложно изделие, сглобяват се от много компоненти. За целта и трябват много предприятия /производствени сгради/, обучен персонал, доста специални материали, енергия и добра организация. Всичко това е в голям дефицит в Украйна. А руснаците няма да стоят и да гледат, а ще ударят тези производствени сгради или места. Ако имат някакво "производство" на тези ракети, то ще са само някакви довършителни операции на внесени готови или почти готови изделия.
Коментиран от #145
16:21 26.07.2026
134 Пенсионер 69 годишен
До коментар #129 от "Факопутин Искендеров":Унищожава се военната, промишлената и енергийна инфраструктура на Киев НОЩЕМ, за да няма цивилни жертви. Убили са случайно някой нощен пазач от охраната.
16:21 26.07.2026
135 Кой копей си го измисли това изложение,
До коментар #130 от "Най-мощната атака беше на 19 юли":не знам, но всички форумни копейци се вързаха, че чак взеха да ползват фейка за опорка.
Божеее, прибери си вересиите, че замърсяват българския ген с дебилитет!
16:24 26.07.2026
136 За кво джафкаш?
До коментар #127 от "но, разбира се, това не означава, че":За пари ли?
16:26 26.07.2026
137 Мечтите са безплатни
До коментар #92 от "Без име":Отвил си се.
16:29 26.07.2026
138 Чао за сега, патриоти!
16:30 26.07.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Хи хи
Коментиран от #141, #144
16:30 26.07.2026
141 Ами нищо не се е променило
До коментар #140 от "Хи хи":Какъв ти е проблемът?
Комплекси за малоценност ли, та искаш да си център на внимание с дебилни въпроси?
16:32 26.07.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 За кво квичиш?
До коментар #140 от "Хи хи":За пари ли?
16:33 26.07.2026
145 Фейкът ти
До коментар #133 от "От чужбина":не ни касае. Изсмукано от пръстите. От руските пръсти.
16:34 26.07.2026
146 А а а ааа забрявяш.
До коментар #49 от "Руското икономическо чудо":Излекува целият свят от корона вируса
16:36 26.07.2026