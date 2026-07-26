Фатална слабост! Владимир Путин най-после откри как да накаже Украйна за съпротивата й

Войната между САЩ, Израел и Иран постави Украйна в изключително уязвимо положение, от което Русия в момента се възползва напълно. Както пише The iPaper, в конфликта на Близкия изток са били изразходвани толкова много противовъздушни ракети, че доставките им за Украйна вече са крайно недостатъчни.

Отбелязва се, че особено осезаем е станал дефицитът на американските ракети Patriot PAC-3, които са едно от най-ефективните средства за борба с балистични цели. Възползвайки се от момента, руските войски засилиха атаките срещу Украйна, поради което през юли Киев претърпя най-малко седем мащабни ракетни удара.

Най-мощната атака беше на 19 юли, когато Русия изстреля по столицата на Украйна около 40 ракети от различни типове, сред които са балистичните "Искандер-М“ и хиперзвуковите "Циркон“. В резултат на обстрела загинаха най-малко шест души.

Военно-политическият анализатор Матю Арнолд е убеден, че засилените руски удари през юли не са случайни: Русия съзнателно се възползва от временната слабост на Украйна.

Както се посочва в публикацията, интензивни удари понасят не само Киев, но и Одеса и други градове. Според Арнолд това оказва съществено влияние върху моралното състояние на населението. Освен това украинците се опасяват, че през зимата Русия отново ще се съсредоточи върху унищожаването на енергийната инфраструктура, като се възползва от недостатъците на украинската противоракетна отбрана.

Както се посочва в статията, Украйна вече търси дългосрочни решения на проблема. Страната трябва да получи два най-нови френско-италиански комплекса SAMP/T NG, но доставката им се очаква едва през октомври. Освен това Киев получи разрешение за производство на собствени ракети за Patriot, въпреки че стартирането на такова производство може да отнеме месеци или дори години. Успоредно с това украинската компания Fire Point работи по създаването на местна система за прехват на балистични ракети.

Кир Джайлс, младши научен сътрудник в Програмата за Русия и Евразия към британския аналитичен център "Чатъм Хаус“, заявява, че уязвимостта на Украйна пред балистичните ракети едва ли ще остане дългосрочна. По-специално и поради факта, че Русия може да изчерпи запасите си от ракети за удари, които в момента използва по-активно, отколкото произвежда.

"Това е ситуация, която постоянно се променя, затова Русия в момента има предимство благодарение на недостига на ракети за ПВО, но, разбира се, това не означава, че това ще бъде постоянна ситуация“, отбелязва той.