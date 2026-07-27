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Ираола започна с победа: Ливърпул обърна Съндърланд в дебюта му

Ираола започна с победа: Ливърпул обърна Съндърланд в дебюта му

27 Юли, 2026 11:29 539 0

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"Мърсисайдци" спечелиха с 4:2

Ираола започна с победа: Ливърпул обърна Съндърланд в дебюта му - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ливърпул спечели с 4:2 двубоя със Съндърланд от Летните серии на Висшата лига. За "мърсисайдци" това бе първа среща под ръководството на новия мениджър Андони Ираола, който по-рано това лято замени Арне Слот.

Мачът, който се игра на стадион "Геодис" в Нешвил, започна с гол за Ливърпул. В 13-ата минута юношата на клуба Кийрън Морисън даде преднина на "мърсисайдци" с удар по земята.

Енцо льо Фий обаче изравни за Съндърланд в 28-мата минута със зрелищен гол извън границите на наказателното поле.

До почивката ново попадение не падна, но четири минути след подновяването на играта украинецът Тимур Тутеров даде аванс на Съндърланд след точен изстрел от близка дистанция.

Отговорът на Ливърпул не закъсня и в 56-ата минута Доминик Собослай изравни за 2:2.

До края на мача "мърсисайдци" стигнаха до победата с голове на Федерико Киеза в 72-ата и на младия уелски нападател Люис Кумас, който вкара за 4:2 в 85-ата минута.


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