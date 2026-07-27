Бивш №3 в тениса става футболист

Бившият тенисист Доминик Тийм изненада спортния свят, след като започна ново предизвикателство. 32-годишният австриец, който прекрати кариерата си през 2024 година, се присъедини към футболен клуб от осмото ниво на австрийския футбол – Баденер АС, предава Sky Sport Italia.
През 2020 г. Тиймс спечели US Open и достигна до третото място в световната ранглиста.
Той винаги е демонстрирал любов към футбола, а сега получава възможност да опита силите си на терена. От клуба обаче са категорични, че известното му име няма да му гарантира място в състава и той ще трябва да се докаже.
𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐞𝐦 𝐡𝐚𝐬 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐚 𝐟𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫! ⚽️— Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) July 25, 2026
Two years after retiring from tennis, 2020 US Open champion Dominic Thiem has officially signed with Austrian eighth-division side Badener AC! 🇦🇹⚽ pic.twitter.com/fwrIrmQhd9
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1 безпартиен
13:46 27.07.2026
2 Мазньо
14:10 27.07.2026