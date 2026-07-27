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Бивш №3 в тениса става футболист

Бивш №3 в тениса става футболист

27 Юли, 2026 13:29 544 2

  • доминик тийм-
  • тенис-
  • футбол-
  • спорт

През 2020 г. Тиймс спечели US Open и достигна до третото място в световната ранглиста

Бивш №3 в тениса става футболист - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият тенисист Доминик Тийм изненада спортния свят, след като започна ново предизвикателство. 32-годишният австриец, който прекрати кариерата си през 2024 година, се присъедини към футболен клуб от осмото ниво на австрийския футбол – Баденер АС, предава Sky Sport Italia.

През 2020 г. Тиймс спечели US Open и достигна до третото място в световната ранглиста.

Той винаги е демонстрирал любов към футбола, а сега получава възможност да опита силите си на терена. От клуба обаче са категорични, че известното му име няма да му гарантира място в състава и той ще трябва да се докаже.


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  • 1 безпартиен

    0 0 Отговор
    Има и други случаи когато се сменя спорт! Например при нас имаме каратист дето стана футболист!Разликата е,че като каратист няма такива успехи.Като футболист е световно известен.

    13:46 27.07.2026

  • 2 Мазньо

    0 0 Отговор
    И ние сме изненадани да четем тази "новина"всеки ден.

    14:10 27.07.2026

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