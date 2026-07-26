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Карбовски взриви ефира на БНТ ОБЗОР

Карбовски взриви ефира на БНТ ОБЗОР

26 Юли, 2026 21:46, обновена 26 Юли, 2026 21:59 3 735 111

  • мартин карбовски-
  • бнт-
  • интервю-
  • реакции

Острите му думи в „Денят започва с Георги Любенов“ разделиха мрежата на лагери

Карбовски взриви ефира на БНТ ОБЗОР - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Гостуването на журналиста Мартин Карбовски в сутрешния блок на Българската национална телевизия (БНТ) предизвика остри реакции и хиляди коментари в интернет пространството.

В ефира на предаването „Денят започва с Георги Любенов“ на 26 юли., Карбовски направи мащабна дисекция на политиката. Неговите изказвания бързо се превърнаха в основна тема за дебат сред политици, общественици и анализатори.

Основни тези на Мартин Карбовски

  • Свобода на словото: Журналистът подчерта, че за него винаги е било фундаментално важно в ефира да се чува и „другата страна“ по ключови теми.
  • Дебатът за Украйна: Изрази остри критики към начина, по който се води дискусията около войната в Украйна, като заяви, че вниманието се фокусира върху излишно противопоставяне.
  • Алтернатива чрез дипломация: Призова за спешно прекратяване на враждебността и дефинира мира и дипломатическите преговори като единствен правилен изход.
  • Национален интерес: Настоя България да защитава суверенния си интерес и много внимателно да преценява решенията си в международните конфликти.
  • Политическа толерантност: Посочи, че всяко ново управление се нуждае от технологично време за работа, преди да бъде подложено на крайни оценки.
  • Връщане към нормалността: Призова за диалог, в който обществото може да спори аргументирано, без различието в мненията да прераства в омраза.

Интервюто буквално разцепи на две коментарните секции в мрежата. Докато едни видяха в думите му триумф на свободното слово, други обвиниха националната медия в легитимиране на пропаганда.

Критиката от експертите

Медийният експерт доц. Георги Лозанов реагира бързо на участието, като публикува остър коментар:

"Карбовски при Любенов – сюжет за гоблен, както би казал навремето д-р Михайлов. Принудих се да ги изгледам от дълг към занаята ми на медиен експерт, а и защото не беше трудно да предвидя, че Карбовски рано или късно ще го докара до папийонката ми. Сред всички руски опорки, обилно полети с оплаквания, че не го ценят тези, които не виждат причина да го ценят, си дойдохме на думата: защо твърдя, че няма друга гледна точка към войната в Украйна.

Твърдя по-конкретно, че който настоява за равнопоставеност на гледните точки на нападнатия и нападателя, подържа гледната точка на нападателя. Което Карбовски неуморно прави и на всяка цена иска да демонстрира, че го прави безплатно. Макар Любенов, разбира се, да не го пита нищо подобно, както и почти нищо друго. Събеседникът беше дошъл да си говори сам".

Потребителите, които не одобриха гостуването, се възмутиха от острия език и сметнаха, че БНТ отстъпва от евроатлантическата линия.

В официалната страница на предаването се появиха коментари като:

"Лъжата не е гледна точка. Водещ плурализъм е комунистическата пропаганда, която се доработва всекидневно... Държавата се оформя да бъде комунистическа по дух и манталитет".

Защитниците: „Глътка чист въздух“

От другата страна на барикадата хиляди зрители защитиха Карбовски, определяйки появата му като исторически пробив в цензурата:

"Страхотно интервю. Както винаги прям, със собствено мислене и най-важното говорещ ИСТИНАТА. Чак не мога да повярвам как Ви пуснаха на екран".

Масово се споделяше и тезата за необходимостта от умиротворяване на тона в държавата:

"Глътка „чист“ въздух! Не ни ли омръзна да се мразим, бе хора!"


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    85 11 Отговор
    Накратко Карбовски каза това..! В един момент промяната няма да е само наложителна а и неизбежна независимо че правителства и медии отказват да го приемат по нормалния начин.!

    22:02 26.07.2026

  • 2 И Киев е Руски

    74 18 Отговор
    С бе тоя Лозанов не беше ли ранен на прайда в те ФРГ то

    Коментиран от #61

    22:04 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мрш

    18 64 Отговор
    ляк русофилитичен

    Коментиран от #39

    22:05 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Истина

    118 19 Отговор
    Браво, Карбовски! Все още не всичко е загубено! Ревът на папионката е рев на отиващ си неандерталец!!!

    Коментиран от #103

    22:06 26.07.2026

  • 8 А50

    99 13 Отговор
    Лелее Карбовски е бръкнал дълбоко в психо десните кукавели

    22:07 26.07.2026

  • 9 кАРБОВСКИ

    15 82 Отговор
    Първата лястовичка, която Кремъл пуска за да ни каже директно в очите, че ако не излезем от ЕС и Нато, ще ни органират гражданска война.
    уКРАИНСКИЯ СЧЕНАРИЙ В НОВ ВАРИАТ.
    Колкото до това колко Русия завода , АЕЦ-ци, ни построила е верно, но не казва защо и кой се ползваше от това, за да малтретира и подтиска СВОБОДАТА, ПРАВОТО НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ и се разправя с елита на гражданското общество.

    Коментиран от #16, #22

    22:08 26.07.2026

  • 10 И Киев е Руски

    37 10 Отговор

    До коментар #3 от "🦁ЩЩД🦁":

    Въпреки Дара нормалността ще надделее.А Бойко обеща демократичната "общност" да издигне кандидатурата на банга ранга за президент

    Коментиран от #36

    22:09 26.07.2026

  • 11 Руско

    11 48 Отговор
    Цукало.

    22:09 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ми то това било сутринта

    27 4 Отговор
    Вие го пишете едва сега. Каква е ползата.

    22:13 26.07.2026

  • 15 оня с коня

    44 7 Отговор
    Защо изобщо не се повдига въпроса за НАКАЗАНИ СЛУЖИТЕЛИ на БНТ които са допуснали Карбовски да влезе със Взривни материали и да бастиса Ефира?

    Коментиран от #25

    22:14 26.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Публикувайте

    58 12 Отговор
    целия разговор, а не преразказвайте нескопосно какво е казал Карбовски. Беше обективен и говори от името на излъганото поколение на 50-годишните. Почти един цял живот.

    Коментиран от #34

    22:19 26.07.2026

  • 20 1234

    50 12 Отговор
    Лозанов отново се е самоназначил за последна инстанция по допустимите мнения. Формулата му е примитивна: който не повтаря неговата версия, „поддържа нападателя“; който иска спор, разпространява „опорки“; който задава неудобни въпроси, непременно е платен. Това не е медиен анализ, а интелектуална цензура, гарнирана с високомерие.
    Особено жалко е, когато човек, представян като „медиен експерт“, не оборва нито един конкретен аргумент, а обсъжда папийонки, самолюбие и предполагаеми хонорари. Нападнатият и нападателят не са равнопоставени морално, но фактите, причините, отговорностите и решенията подлежат на обсъждане. Забраната на „другата гледна точка“ не защитава истината - тя защитава пропагандата от въпроси.

    22:19 26.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Русия умира

    7 23 Отговор

    До коментар #9 от "кАРБОВСКИ":

    Нищо няма да организира Русия.Вас са ви преброили много отдавна и ви правят на глупаци с такива измислени дебати и интепвюта.Идва време разделно.

    Коментиран от #32

    22:20 26.07.2026

  • 23 Репортер

    8 20 Отговор
    Ако не е просил пари, значи е бил някой негов двойник.

    Коментиран от #48

    22:21 26.07.2026

  • 24 Павел Пенев

    39 8 Отговор
    Браво на Карбовски. Той каза няколко истини,които до сега бяха забранени в привидно обществената тв БНТ на чиито мисирки се заплаща от бюджета. Той ясно заяви,че свобода на словото няма, а информацията за Украйна и Иран е изкривена,дори фалшифицирана. Също така, новото правителство трябва да вземе мерки против лъжите на евроатлантиците в ефира на БНТ. Частните тв БТВ и НОВА обаче ще продължат да разделят обществото. Реакции по гостуването на Карбовски действително има но те са в негова полза. Лакеят Любенов може да отнесе наказание за това че го е поканил.

    22:22 26.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 така, де

    33 14 Отговор
    Браво на Карбовски! Както винаги точен и това е мнението на болшинството българи! България обича Русия!!!

    22:25 26.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Той

    30 6 Отговор
    Не съм гледал участието му, но да пази Господ от такива медийни експерти, като лозанов.

    22:28 26.07.2026

  • 31 Лама от ПП

    16 6 Отговор
    Ние от връх Петрохан не приемаме че има друга гледна точка

    22:29 26.07.2026

  • 32 СМЯХ

    19 7 Отговор

    До коментар #22 от "Русия умира":

    Руската федерация няма как да умре.

    22:30 26.07.2026

  • 33 Бисер

    24 6 Отговор
    Карбовски е болезнено прав!

    22:30 26.07.2026

  • 34 Милутинова..ОСТАВКА веднага

    9 23 Отговор

    До коментар #19 от "Публикувайте":

    От чие име говори Карбовски бе.
    Помня като днес, когато Кеворк го предстви във Всяка Неделя като бъдеща звезда и наследник.Има няма и 2-3 месеца.. и го изгони ПОЗОРНО.
    Ами той е ТАЛИБАН, атентатор-ислямист, каква работа има в БНТ.
    ХОМОФОБ...е Карбовскиии

    22:31 26.07.2026

  • 35 НПО-ТАТА ДОСТА ТОРМОЗИХА КАРБОВСИ

    17 5 Отговор
    Добре , че има някой да защитава и другата гледна точка.

    22:31 26.07.2026

  • 36 И Нефтохима

    10 2 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Е РУСКИ.

    22:31 26.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 5 Отговор
    Според Лозанов "нападателят" няма право на гледна точка,но когато САЩ нападнат Ирак, Сирия ,Либия , Афганистан или Иран те продължават да имат право на гледна точка.

    22:33 26.07.2026

  • 39 Мнение

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "мрш":

    ПОЖЕЛАВАМ ТИ ОТ СЪРЦЕ ДА ТЕ НАБАРА НЯКОЙ ЕДЪР РУСОФИЛ!
    ТОГАВА ЩЕ РАЗБЕРЕШ ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА СЪС СЛУГИТЕ НА ТАКИВА КАТО ШОРОШ!

    22:34 26.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Не се притеснявай,че си веган

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Аз съм веган":

    И от мен нищо не става.

    22:35 26.07.2026

  • 42 И Киев е Руски

    7 3 Отговор

    До коментар #37 от "ДО ПОДЛОГИТЕ":

    Не се коси.Евнуха ще си остане такъв до края на земния си път

    Коментиран от #50

    22:36 26.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Жора Любенова

    5 2 Отговор
    След Орбан унгарската национална телевизия бързо,бързо се извини.

    22:37 26.07.2026

  • 45 Матрьошка

    10 6 Отговор
    Слава на Карбовски ! Слава на Русия !

    22:38 26.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Радев

    7 3 Отговор
    Папийонката ще го пратя при дичев😏

    22:39 26.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Дедо

    6 10 Отговор
    Оффф аман от руски вкиснати подлоги.

    Коментиран от #56

    22:41 26.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Кое е руското бе шапшал

    7 5 Отговор

    До коментар #51 от "Дедо":

    Отивай да си лекуваш старческата деменция, че се излагаш!

    22:43 26.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 лобителя

    2 1 Отговор
    на мигански чушки

    22:44 26.07.2026

  • 60 Емил

    5 6 Отговор
    Браво на БНТ, имаха смелоснта да допуснат да се чуе и гласът на 65% от българите!!
    Независимо дали ще го каже Карбовски или някой друг!!!

    22:45 26.07.2026

  • 61 ти беше там

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    кажи

    Коментиран от #71

    22:45 26.07.2026

  • 62 БГ няма закон за чуждестраните агенти

    8 5 Отговор
    След години, със сигурност Карбовски ще бъде признат за един от най-големите Будители, през периода на евроатлантическото колониално робство.

    22:45 26.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ае, Любенов!

    5 7 Отговор
    Ае, Гошо! Ти защо днес така си глътна езика и остави недоразумеинето Карбовски, некадърник от класа, да излива мръсната си логория цал половин час? Защо поне един въпрос не му зададе и защео не му каза да затвори мръсната си устат, че много засмърдя в студиото ти?! КОЙ ти забрани да прекъсваш мръсната , кремълска логорея на некадърното нищожество Карбовски?! Че пък много си бил страхлив бе, Любеновия, много! Ами, като те е страх, защо не отидеш на пазара да продаваш картофи?

    Коментиран от #66

    22:46 26.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 "Русофобите" в България сте карикатури

    9 6 Отговор
    Пълни карикатури, деградирали алкаши и наркомани,
    хайлази и некадърници.
    Вижте си лицето в огледалото когато изтрезнеете и ми отговорете на въпроса:

    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите русофоби в България:

    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    Малко по-тихичко защото сте пълни жалкари всеки ви се подиграва!

    22:49 26.07.2026

  • 69 Уважение

    3 3 Отговор
    Ж.Любенов направи разликата - обективно воден този ефир на БНТ.бе интересен и различен - по -добър от Панорама.

    22:50 26.07.2026

  • 70 Равнопоставеност на гледните точки

    5 2 Отговор
    трябва да има задължително и никаква такава евроатлантическата линия БНТ не трябва да следва ! Не НАТО и ЕС и плащат съществуването а ние с данъците си ! Време е на тези нацистки и тоталитарни методики за малпумна атлантическа пропаганда да се сложи край

    22:50 26.07.2026

  • 71 И Киев е Руски

    4 1 Отговор

    До коментар #61 от "ти беше там":

    Ако бях там нямаше да има ЕдИН .А ти нямаше сега да коментираш

    22:50 26.07.2026

  • 72 ГОГО НИЩОПРАВЕЦА ЛОЗАНОВ

    7 7 Отговор
    Яко се издъни, че не спря интервюто на Карбовски. ГОГО е ЧАО, няма вече траншове.

    Коментиран от #76

    22:50 26.07.2026

  • 73 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Браво":

    Пропуснали са те.

    22:51 26.07.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Що квичиш?

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "ГОГО НИЩОПРАВЕЦА ЛОЗАНОВ":

    За пари ли?

    22:52 26.07.2026

  • 77 Киро Шприца

    1 4 Отговор

    До коментар #67 от "А МОЧАТА?":

    Ние с Коко ще върнем момата, когато братушките отново минат Дунава. Затова я складирахме. Сега учиме руски.

    22:52 26.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Друсан ли си?

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "СКОРО СКОРО":

    Извини се.

    22:53 26.07.2026

  • 80 Теслатъ

    4 2 Отговор
    Евроатлантиците (разбирай - НПО, ЛГТБ, ПП-ДБ "Петроханци") не посасят критика и различна от тяхната гледна точка и позиция!!!

    22:54 26.07.2026

  • 81 По-полека!

    3 4 Отговор
    Чак пък да е "взривил"! Хайде холам! По-полека с високопарните думи! Този некадърен лакей Карбовски не заслужава чак такова внимание! Но все пак, "водещият" се изложи, много се изложи, слушаше умопомрачителната логорея на некадърника пред него и го гледаше с влажен поглед на болна крава!

    22:54 26.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Що пишеш с главни букви?

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Кьорав ли си?

    22:55 26.07.2026

  • 84 Репортер

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Той не проси, а иска помощ":

    Единственият журналист, който уважавам като професионалист, е Диляна Гайтанджиева. Въпросните персони не стават дори за мои колеги. Не знам откъде Ви хрумна въобще подобна мисъл. За Карбовски няма да говоря, защото тъй или иначе ще бъде изтрито.

    Коментиран от #98

    22:55 26.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Баце

    2 2 Отговор
    Много моля воят на розовите еднорози да понамалее има и други хора, а ако са толкова превъзбудени да ходят в Берлин на Прайда, ако ли не да почакат още малко и да ходят на софийският. Не сме длъжни да им търпим постоянното натрапване. Да пият нещо за хормонален баланс и да не се пеняват много.

    22:56 26.07.2026

  • 87 ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИТЕ СА ЖАЛКИ

    4 3 Отговор
    Затова се продават на Сорос като обикновенни.

    22:56 26.07.2026

  • 88 Платен предател мразещ България и

    3 3 Отговор
    българския народ, подлога на руското посолство

    22:56 26.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 оня пуяк Георги Лозанов да се събуди !

    4 2 Отговор
    При атлантизма, нацизма и тоталитаризма смотан ми доценте е : Увод-Изложение-Заключение ....
    При реалната Демокрация е : Теза-Антитеза - Синтез с равнопоставеност на гледните точки и ако това не ти е ясно не си за никакъв преподавател а си най вероятно подходящ за портиер. И е време да го осъзнаете че вашата олигофрения и неграмотност е вредна за младите хора и умове

    22:58 26.07.2026

  • 91 Беше много точен и много прав

    2 2 Отговор
    Каза много истини които повечето наречени журналисти знаят но заобикалят и за които не им е разрешено да говорят , с какво е взривил е фира никой не разбра защото това което каза хората го знаят много добре и го вярват безрезервно

    22:58 26.07.2026

  • 92 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    2 2 Отговор
    Щял да бяга. След интервюто разбрал, че никой не го харесва.

    22:58 26.07.2026

  • 93 Тъмен субект

    2 2 Отговор
    Георги Лозанов милия е дементен човек. Стига вече сте го карали да се излага с приказките си. Престанете да пускате болен човек за сеир. С две думи не е с всичкия си, независимо дали го съзнава.

    22:58 26.07.2026

  • 94 НЕ ИМ Е ЛЕСНО НА БАНДЕРИТЕ

    3 1 Отговор
    На фронта ги трепят, по медиите ги разбиват. Много лошо.

    23:00 26.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 !!!

    1 0 Отговор
    Кажи му "простак" и бягай надалеч!! Просташнита е прилепчива!

    23:01 26.07.2026

  • 97 Кво е тва "Медийният експерт"

    2 1 Отговор
    Дето е лепнато за тоя Георги Лозанов не знам но е много куха лейка това същество. Винаги си е бил кух но от известно време стана и много злобен и нагъл

    23:02 26.07.2026

  • 98 Диляна Гайтанджиева живее в момента

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Репортер":

    в Ямбол в жилището на родителите си.
    Нейните родители й осигуряват препитанието защото в момента Диляна
    е бойкотирана от всички медии в България и Европа като практически е останала
    без никакви приходи.
    Това контрастира на милионите, с които разполагат Цънцарова и Ризова.

    Ти лично отвори въпроса за парите, които иска като помощ Карбовски -
    на теб ясно ли ти е, че лично Карбовски е подпомагал финансово Диляна Гайтанджиева?
    Затова избягайте да правите прибързани изводи!

    Коментиран от #111

    23:02 26.07.2026

  • 99 555

    0 0 Отговор
    карбовски е злетак

    23:02 26.07.2026

  • 100 Щом изкуфелия продажник Лозанов

    3 0 Отговор
    Сам се нарича МЕДИЕН ЕКСПЕРТ повече няма да го коментираме

    Коментиран от #104

    23:03 26.07.2026

  • 101 ГаГа

    3 0 Отговор
    Явно и "фабриката за тролове" работи на макс обороти за да заличи гръмотевичното участие на Карбовски. Респект към Журналиста!

    23:04 26.07.2026

  • 102 въпрос до 95

    0 0 Отговор
    А ти пак ли си мушнал средния пръст в задни--ка си?

    23:04 26.07.2026

  • 103 Това е готино ++++

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Истина":

    (Ревът на папионката е рев на отиващ си неандерталец!!!)

    23:05 26.07.2026

  • 104 Преди време едни рапъри го направиха луд

    3 1 Отговор

    До коментар #100 от "Щом изкуфелия продажник Лозанов":

    И му казха, че е "тъп пингвин с папионка".

    23:06 26.07.2026

  • 105 Оопс, Милене!

    1 1 Отговор
    Не прекалявай с ползването на ИИ!

    Де да можеше и ти да си поне отмалко като Карбовски!

    Преразказите са за учениците от трети клас.

    23:07 26.07.2026

  • 106 Няма евроатлантическа или

    0 0 Отговор
    Европейска линия има национално отговорни интереси , президента на САЩ всеки ден го повтаря на всички че за всеки американец са най важни националните интереси , същото трябва да бъде и за всеки българин в България

    23:07 26.07.2026

  • 107 Господи!

    2 3 Отговор
    А един отявлен "прогресивен" ваксаджия на фатмашките ботуши нарича днешното участието на некадърника Карбовски "гръмотевично"! Господи, Господи! То, човечето не е виновно, по природа си е такова, или наскоро го е ударила гръмотевица!

    Коментиран от #110

    23:08 26.07.2026

  • 108 Да му го туря аз на "Медийният експерт"

    1 1 Отговор
    Дето само цензура му е в кратуната проста

    23:09 26.07.2026

  • 109 Констатация

    0 1 Отговор
    Карбовски "взриви" нежнините и трепетливи душици на евро вредителите имайки смелоста и наглоста да им каже истината в очите от трибуната на БНТ!? -)))) Рядко по "нашата" (а, наша ли е, въобще?) Национална ТВ може да чуеш различна позиция от тази на евро вредителите, помня интервюто на великия Тома Томов в предаването "120 минути"...., направо им преобърна "душиците"!!! -)))))

    23:10 26.07.2026

  • 110 Отивай да гледаш

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Господи!":

    пуйката Цветанка Ризова.
    На теб ти е нисък интелекта, такива некадърници като теб не знаят дори таблицата за умножение, която се учи във втори клас.

    23:11 26.07.2026

  • 111 А Гайтанджиева що не работи?М?

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Диляна Гайтанджиева живее в момента":

    Търсят се магазинери,чистачки и берачи на плодове и зеленчуци.

    23:12 26.07.2026

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