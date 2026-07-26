Карбовски взриви ефира на БНТ ОБЗОР

Гостуването на журналиста Мартин Карбовски в сутрешния блок на Българската национална телевизия (БНТ) предизвика остри реакции и хиляди коментари в интернет пространството.
В ефира на предаването „Денят започва с Георги Любенов“ на 26 юли., Карбовски направи мащабна дисекция на политиката. Неговите изказвания бързо се превърнаха в основна тема за дебат сред политици, общественици и анализатори.
Основни тези на Мартин Карбовски
- Свобода на словото: Журналистът подчерта, че за него винаги е било фундаментално важно в ефира да се чува и „другата страна“ по ключови теми.
- Дебатът за Украйна: Изрази остри критики към начина, по който се води дискусията около войната в Украйна, като заяви, че вниманието се фокусира върху излишно противопоставяне.
- Алтернатива чрез дипломация: Призова за спешно прекратяване на враждебността и дефинира мира и дипломатическите преговори като единствен правилен изход.
- Национален интерес: Настоя България да защитава суверенния си интерес и много внимателно да преценява решенията си в международните конфликти.
- Политическа толерантност: Посочи, че всяко ново управление се нуждае от технологично време за работа, преди да бъде подложено на крайни оценки.
- Връщане към нормалността: Призова за диалог, в който обществото може да спори аргументирано, без различието в мненията да прераства в омраза.
Интервюто буквално разцепи на две коментарните секции в мрежата. Докато едни видяха в думите му триумф на свободното слово, други обвиниха националната медия в легитимиране на пропаганда.
Критиката от експертите
Медийният експерт доц. Георги Лозанов реагира бързо на участието, като публикува остър коментар:
"Карбовски при Любенов – сюжет за гоблен, както би казал навремето д-р Михайлов. Принудих се да ги изгледам от дълг към занаята ми на медиен експерт, а и защото не беше трудно да предвидя, че Карбовски рано или късно ще го докара до папийонката ми. Сред всички руски опорки, обилно полети с оплаквания, че не го ценят тези, които не виждат причина да го ценят, си дойдохме на думата: защо твърдя, че няма друга гледна точка към войната в Украйна.
Твърдя по-конкретно, че който настоява за равнопоставеност на гледните точки на нападнатия и нападателя, подържа гледната точка на нападателя. Което Карбовски неуморно прави и на всяка цена иска да демонстрира, че го прави безплатно. Макар Любенов, разбира се, да не го пита нищо подобно, както и почти нищо друго. Събеседникът беше дошъл да си говори сам".
Потребителите, които не одобриха гостуването, се възмутиха от острия език и сметнаха, че БНТ отстъпва от евроатлантическата линия.
В официалната страница на предаването се появиха коментари като:
"Лъжата не е гледна точка. Водещ плурализъм е комунистическата пропаганда, която се доработва всекидневно... Държавата се оформя да бъде комунистическа по дух и манталитет".
Защитниците: „Глътка чист въздух“
От другата страна на барикадата хиляди зрители защитиха Карбовски, определяйки появата му като исторически пробив в цензурата:
"Страхотно интервю. Както винаги прям, със собствено мислене и най-важното говорещ ИСТИНАТА. Чак не мога да повярвам как Ви пуснаха на екран".
Масово се споделяше и тезата за необходимостта от умиротворяване на тона в държавата:
"Глътка „чист“ въздух! Не ни ли омръзна да се мразим, бе хора!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
22:02 26.07.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #61
22:04 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 мрш
Коментиран от #39
22:05 26.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Истина
Коментиран от #103
22:06 26.07.2026
8 А50
22:07 26.07.2026
9 кАРБОВСКИ
уКРАИНСКИЯ СЧЕНАРИЙ В НОВ ВАРИАТ.
Колкото до това колко Русия завода , АЕЦ-ци, ни построила е верно, но не казва защо и кой се ползваше от това, за да малтретира и подтиска СВОБОДАТА, ПРАВОТО НА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ И ИЗРАЗЯВАНЕ и се разправя с елита на гражданското общество.
Коментиран от #16, #22
22:08 26.07.2026
10 И Киев е Руски
До коментар #3 от "🦁ЩЩД🦁":Въпреки Дара нормалността ще надделее.А Бойко обеща демократичната "общност" да издигне кандидатурата на банга ранга за президент
Коментиран от #36
22:09 26.07.2026
11 Руско
22:09 26.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ми то това било сутринта
22:13 26.07.2026
15 оня с коня
Коментиран от #25
22:14 26.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Публикувайте
Коментиран от #34
22:19 26.07.2026
20 1234
Особено жалко е, когато човек, представян като „медиен експерт“, не оборва нито един конкретен аргумент, а обсъжда папийонки, самолюбие и предполагаеми хонорари. Нападнатият и нападателят не са равнопоставени морално, но фактите, причините, отговорностите и решенията подлежат на обсъждане. Забраната на „другата гледна точка“ не защитава истината - тя защитава пропагандата от въпроси.
22:19 26.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Русия умира
До коментар #9 от "кАРБОВСКИ":Нищо няма да организира Русия.Вас са ви преброили много отдавна и ви правят на глупаци с такива измислени дебати и интепвюта.Идва време разделно.
Коментиран от #32
22:20 26.07.2026
23 Репортер
Коментиран от #48
22:21 26.07.2026
24 Павел Пенев
22:22 26.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 така, де
22:25 26.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Той
22:28 26.07.2026
31 Лама от ПП
22:29 26.07.2026
32 СМЯХ
До коментар #22 от "Русия умира":Руската федерация няма как да умре.
22:30 26.07.2026
33 Бисер
22:30 26.07.2026
34 Милутинова..ОСТАВКА веднага
До коментар #19 от "Публикувайте":От чие име говори Карбовски бе.
Помня като днес, когато Кеворк го предстви във Всяка Неделя като бъдеща звезда и наследник.Има няма и 2-3 месеца.. и го изгони ПОЗОРНО.
Ами той е ТАЛИБАН, атентатор-ислямист, каква работа има в БНТ.
ХОМОФОБ...е Карбовскиии
22:31 26.07.2026
35 НПО-ТАТА ДОСТА ТОРМОЗИХА КАРБОВСИ
22:31 26.07.2026
36 И Нефтохима
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Е РУСКИ.
22:31 26.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:33 26.07.2026
39 Мнение
До коментар #4 от "мрш":ПОЖЕЛАВАМ ТИ ОТ СЪРЦЕ ДА ТЕ НАБАРА НЯКОЙ ЕДЪР РУСОФИЛ!
ТОГАВА ЩЕ РАЗБЕРЕШ ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА СЪС СЛУГИТЕ НА ТАКИВА КАТО ШОРОШ!
22:34 26.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Не се притеснявай,че си веган
До коментар #21 от "Аз съм веган":И от мен нищо не става.
22:35 26.07.2026
42 И Киев е Руски
До коментар #37 от "ДО ПОДЛОГИТЕ":Не се коси.Евнуха ще си остане такъв до края на земния си път
Коментиран от #50
22:36 26.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Жора Любенова
22:37 26.07.2026
45 Матрьошка
22:38 26.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Радев
22:39 26.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Дедо
Коментиран от #56
22:41 26.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Кое е руското бе шапшал
До коментар #51 от "Дедо":Отивай да си лекуваш старческата деменция, че се излагаш!
22:43 26.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 лобителя
22:44 26.07.2026
60 Емил
Независимо дали ще го каже Карбовски или някой друг!!!
22:45 26.07.2026
61 ти беше там
До коментар #2 от "И Киев е Руски":кажи
Коментиран от #71
22:45 26.07.2026
62 БГ няма закон за чуждестраните агенти
22:45 26.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ае, Любенов!
Коментиран от #66
22:46 26.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 "Русофобите" в България сте карикатури
хайлази и некадърници.
Вижте си лицето в огледалото когато изтрезнеете и ми отговорете на въпроса:
Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите русофоби в България:
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
Малко по-тихичко защото сте пълни жалкари всеки ви се подиграва!
22:49 26.07.2026
69 Уважение
22:50 26.07.2026
70 Равнопоставеност на гледните точки
22:50 26.07.2026
71 И Киев е Руски
До коментар #61 от "ти беше там":Ако бях там нямаше да има ЕдИН .А ти нямаше сега да коментираш
22:50 26.07.2026
72 ГОГО НИЩОПРАВЕЦА ЛОЗАНОВ
Коментиран от #76
22:50 26.07.2026
73 Ами
До коментар #57 от "Браво":Пропуснали са те.
22:51 26.07.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Що квичиш?
До коментар #72 от "ГОГО НИЩОПРАВЕЦА ЛОЗАНОВ":За пари ли?
22:52 26.07.2026
77 Киро Шприца
До коментар #67 от "А МОЧАТА?":Ние с Коко ще върнем момата, когато братушките отново минат Дунава. Затова я складирахме. Сега учиме руски.
22:52 26.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Друсан ли си?
До коментар #75 от "СКОРО СКОРО":Извини се.
22:53 26.07.2026
80 Теслатъ
22:54 26.07.2026
81 По-полека!
22:54 26.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Що пишеш с главни букви?
До коментар #78 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Кьорав ли си?
22:55 26.07.2026
84 Репортер
До коментар #48 от "Той не проси, а иска помощ":Единственият журналист, който уважавам като професионалист, е Диляна Гайтанджиева. Въпросните персони не стават дори за мои колеги. Не знам откъде Ви хрумна въобще подобна мисъл. За Карбовски няма да говоря, защото тъй или иначе ще бъде изтрито.
Коментиран от #98
22:55 26.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Баце
22:56 26.07.2026
87 ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИТЕ СА ЖАЛКИ
22:56 26.07.2026
88 Платен предател мразещ България и
22:56 26.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 оня пуяк Георги Лозанов да се събуди !
При реалната Демокрация е : Теза-Антитеза - Синтез с равнопоставеност на гледните точки и ако това не ти е ясно не си за никакъв преподавател а си най вероятно подходящ за портиер. И е време да го осъзнаете че вашата олигофрения и неграмотност е вредна за младите хора и умове
22:58 26.07.2026
91 Беше много точен и много прав
22:58 26.07.2026
92 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
22:58 26.07.2026
93 Тъмен субект
22:58 26.07.2026
94 НЕ ИМ Е ЛЕСНО НА БАНДЕРИТЕ
23:00 26.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 !!!
23:01 26.07.2026
97 Кво е тва "Медийният експерт"
23:02 26.07.2026
98 Диляна Гайтанджиева живее в момента
До коментар #84 от "Репортер":в Ямбол в жилището на родителите си.
Нейните родители й осигуряват препитанието защото в момента Диляна
е бойкотирана от всички медии в България и Европа като практически е останала
без никакви приходи.
Това контрастира на милионите, с които разполагат Цънцарова и Ризова.
Ти лично отвори въпроса за парите, които иска като помощ Карбовски -
на теб ясно ли ти е, че лично Карбовски е подпомагал финансово Диляна Гайтанджиева?
Затова избягайте да правите прибързани изводи!
Коментиран от #111
23:02 26.07.2026
99 555
23:02 26.07.2026
100 Щом изкуфелия продажник Лозанов
Коментиран от #104
23:03 26.07.2026
101 ГаГа
23:04 26.07.2026
102 въпрос до 95
23:04 26.07.2026
103 Това е готино ++++
До коментар #7 от "Истина":(Ревът на папионката е рев на отиващ си неандерталец!!!)
23:05 26.07.2026
104 Преди време едни рапъри го направиха луд
До коментар #100 от "Щом изкуфелия продажник Лозанов":И му казха, че е "тъп пингвин с папионка".
23:06 26.07.2026
105 Оопс, Милене!
Де да можеше и ти да си поне отмалко като Карбовски!
Преразказите са за учениците от трети клас.
23:07 26.07.2026
106 Няма евроатлантическа или
23:07 26.07.2026
107 Господи!
Коментиран от #110
23:08 26.07.2026
108 Да му го туря аз на "Медийният експерт"
23:09 26.07.2026
109 Констатация
23:10 26.07.2026
110 Отивай да гледаш
До коментар #107 от "Господи!":пуйката Цветанка Ризова.
На теб ти е нисък интелекта, такива некадърници като теб не знаят дори таблицата за умножение, която се учи във втори клас.
23:11 26.07.2026
111 А Гайтанджиева що не работи?М?
До коментар #98 от "Диляна Гайтанджиева живее в момента":Търсят се магазинери,чистачки и берачи на плодове и зеленчуци.
23:12 26.07.2026