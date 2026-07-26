Карбовски взриви ефира на БНТ ОБЗОР

Гостуването на журналиста Мартин Карбовски в сутрешния блок на Българската национална телевизия (БНТ) предизвика остри реакции и хиляди коментари в интернет пространството.

В ефира на предаването „Денят започва с Георги Любенов“ на 26 юли., Карбовски направи мащабна дисекция на политиката. Неговите изказвания бързо се превърнаха в основна тема за дебат сред политици, общественици и анализатори.

Основни тези на Мартин Карбовски

Свобода на словото: Журналистът подчерта, че за него винаги е било фундаментално важно в ефира да се чува и „другата страна“ по ключови теми.

Журналистът подчерта, че за него винаги е било фундаментално важно в ефира да се чува и „другата страна“ по ключови теми. Дебатът за Украйна: Изрази остри критики към начина, по който се води дискусията около войната в Украйна, като заяви, че вниманието се фокусира върху излишно противопоставяне.

Изрази остри критики към начина, по който се води дискусията около войната в Украйна, като заяви, че вниманието се фокусира върху излишно противопоставяне. Алтернатива чрез дипломация: Призова за спешно прекратяване на враждебността и дефинира мира и дипломатическите преговори като единствен правилен изход.

Призова за спешно прекратяване на враждебността и дефинира мира и дипломатическите преговори като единствен правилен изход. Национален интерес: Настоя България да защитава суверенния си интерес и много внимателно да преценява решенията си в международните конфликти.

Настоя България да защитава суверенния си интерес и много внимателно да преценява решенията си в международните конфликти. Политическа толерантност: Посочи, че всяко ново управление се нуждае от технологично време за работа, преди да бъде подложено на крайни оценки.

Посочи, че всяко ново управление се нуждае от технологично време за работа, преди да бъде подложено на крайни оценки. Връщане към нормалността: Призова за диалог, в който обществото може да спори аргументирано, без различието в мненията да прераства в омраза.

Интервюто буквално разцепи на две коментарните секции в мрежата. Докато едни видяха в думите му триумф на свободното слово, други обвиниха националната медия в легитимиране на пропаганда.

Критиката от експертите

Медийният експерт доц. Георги Лозанов реагира бързо на участието, като публикува остър коментар:

"Карбовски при Любенов – сюжет за гоблен, както би казал навремето д-р Михайлов. Принудих се да ги изгледам от дълг към занаята ми на медиен експерт, а и защото не беше трудно да предвидя, че Карбовски рано или късно ще го докара до папийонката ми. Сред всички руски опорки, обилно полети с оплаквания, че не го ценят тези, които не виждат причина да го ценят, си дойдохме на думата: защо твърдя, че няма друга гледна точка към войната в Украйна.

Твърдя по-конкретно, че който настоява за равнопоставеност на гледните точки на нападнатия и нападателя, подържа гледната точка на нападателя. Което Карбовски неуморно прави и на всяка цена иска да демонстрира, че го прави безплатно. Макар Любенов, разбира се, да не го пита нищо подобно, както и почти нищо друго. Събеседникът беше дошъл да си говори сам".

Потребителите, които не одобриха гостуването, се възмутиха от острия език и сметнаха, че БНТ отстъпва от евроатлантическата линия.

В официалната страница на предаването се появиха коментари като:

"Лъжата не е гледна точка. Водещ плурализъм е комунистическата пропаганда, която се доработва всекидневно... Държавата се оформя да бъде комунистическа по дух и манталитет".

Защитниците: „Глътка чист въздух“

От другата страна на барикадата хиляди зрители защитиха Карбовски, определяйки появата му като исторически пробив в цензурата:

"Страхотно интервю. Както винаги прям, със собствено мислене и най-важното говорещ ИСТИНАТА. Чак не мога да повярвам как Ви пуснаха на екран".

Масово се споделяше и тезата за необходимостта от умиротворяване на тона в държавата:

"Глътка „чист“ въздух! Не ни ли омръзна да се мразим, бе хора!"