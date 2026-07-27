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Масов бой в Несебър във Втора лига

Масов бой в Несебър във Втора лига

27 Юли, 2026 08:45 1 129 4

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  • втора лига

Болярите разбиха с 5:1 като гост новака във втория ешелон

Масов бой в Несебър във Втора лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от претендентите за елита Етър започна сезона на пета скорост.

Болярите разбиха с 5:1 като гост новака във втория ешелон Несебър, пише "Тема спорт". Виолетовите демонстрираха тотален игрови превес и действията се водеха почти изцяло пред вратата на домакините. Очаквано наставникът на търновци Иван Иванов заложи на дълбока преса и изнесена високо защитна линия. Нещо, което практикува, откакто застана начело на тима.

Гръмката победа на болярите бе белязана и от масов бой между играчи на двата тима на почивката – в тунела и съблекалнята, информира „Тема Спорт“. В основата на скандала бил защитникът на Несебър Пламен Димов. Първоначално той не е трябвало да попада в групата, заради контузия, която от лагера на делфините дори обявиха. Играчът обаче настоял да е на пейката и бил записан като резерва. На полувремето Димов реализирал плана си и потърсил саморазправа с футболист на Етър, с когото имал стара вражда от престоя си на „Ивайло“ през 2023 г. Видели боя, играчи и от двата тима се включили в разпрата и настанало меле. За всичко това свидетелства и червеният картон на Пламен Димов, който е записан в съдийския доклад на елитния рефер Любослав Любомиров в 45-ата минута.

Предстои да се види дали делегатът към БФС Любомир Инджев е описал нещо в своя доклад.


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  • 1 Браво

    5 0 Отговор
    така се прави, когато търсиш големи спортни резултати. Футболът ни достига все по-големи висини.

    09:51 27.07.2026

  • 2 Трол

    3 0 Отговор
    Магията на Втора лига.

    09:58 27.07.2026

  • 3 и каде е новината

    1 0 Отговор
    че това е нормално за всяко село

    10:35 27.07.2026

  • 4 Абе

    1 0 Отговор
    Да сие батм айката селска!

    10:37 27.07.2026

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