Масов бой в Несебър във Втора лига

Един от претендентите за елита Етър започна сезона на пета скорост.

Болярите разбиха с 5:1 като гост новака във втория ешелон Несебър, пише "Тема спорт". Виолетовите демонстрираха тотален игрови превес и действията се водеха почти изцяло пред вратата на домакините. Очаквано наставникът на търновци Иван Иванов заложи на дълбока преса и изнесена високо защитна линия. Нещо, което практикува, откакто застана начело на тима.

Гръмката победа на болярите бе белязана и от масов бой между играчи на двата тима на почивката – в тунела и съблекалнята, информира „Тема Спорт“. В основата на скандала бил защитникът на Несебър Пламен Димов. Първоначално той не е трябвало да попада в групата, заради контузия, която от лагера на делфините дори обявиха. Играчът обаче настоял да е на пейката и бил записан като резерва. На полувремето Димов реализирал плана си и потърсил саморазправа с футболист на Етър, с когото имал стара вражда от престоя си на „Ивайло“ през 2023 г. Видели боя, играчи и от двата тима се включили в разпрата и настанало меле. За всичко това свидетелства и червеният картон на Пламен Димов, който е записан в съдийския доклад на елитния рефер Любослав Любомиров в 45-ата минута.

Предстои да се види дали делегатът към БФС Любомир Инджев е описал нещо в своя доклад.