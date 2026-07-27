Ливърпул влиза в битка за френски национал

Френският национал на ПСЖ Брадли Баркола е приоритет за Ливърпул до края на летния трансферен прозорец. "Червените" са решени на всичко, за да доведат фланговия нападател на "Анфийлд". Мърсисайдци имат остра нужда от подсилване по крилата, след като Мохамед Салах напусна отбора.
Брадли Баркола отказа да поднови договора си с ПСЖ, поради което е много вероятно да бъде продаден през това лято. Настоящото споразумение между 23-годишния френски национал и "принцовете" е валидно за още два сезона.
В Ливърпул са наясно с личните условия на Баркола и не очакват да имат проблеми в тази посока, ако бъде постигнато трансферно споразумение с ПСЖ, пише Флориан Плетенберг.
Във Франция вече обявиха, че местният първенец ще иска около 170 млн. евро за своя футболист, който през последния сезон е предимно резерва. Разговори между двата клуба са предвидени днес, като от Ливърпул обмислят да отправят първоначално предложение.
ПСЖ привлече Брадли Баркола през лятото на 2023 година от Лион.
🚨💣 Liverpool are now set to do everything they can to sign Bradley Barcola before Deadline Day.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2026
Liverpool are aware of the player’s personal terms and do not expect any issues on that front if a transfer agreement with PSG can be reached.
More talks are scheduled for Monday.… pic.twitter.com/wqTNJBjmxU
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