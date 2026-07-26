Роман Василев: "Баба Алино" не е защитена, а урбанизирана територия според общия устройствен план

Една снимка, пусната от депутата Коста Стоянов от "Възраждане" показа среща на украинецът собственик на "Баба Алино" Олег Невзоров и бившият заместник-градски прокурор на София Роман Василев. Каква е историята зад една такава снимка, гост в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA е Роман Василев.

"С Олег Невзоров се запознах преди около два месеца. Поводът беше, че представлявам голям международен инвестиционен фонд, който има участие в компаниите на КУБ Корпорация. Олег Невзоров е изпълнителен директор на няколко компании, а в тях аз представлявам международни инвеститори, които са вложили средства в нея. Те се занимават с инвестиции в строителство, иновативни проекти и ИТ компании", заяви той.

Василев обясни, че напуска съдебната система през 2014 година и получава добро предложение като главен секретар в голяма международна компания. "Тя развиваше дейност в сферата на застраховането и енергетиката до преди около година. След това тя изнесе бизнеса си извън страната. По повод тази моя позиция, съм имал възможността да се срещам с инвеститорите, които участват в фирмите, където Невзоров е управител", уточни той.

По думите му инвеститорите участват в много големи проекти не само в България, но и извън страната - в Одеса, Киев и Букурещ. Той обясни, че те не са притеснени около казуса "Баба Алино", но смята, че скоро ще се разбере каква е истината.

"Олег Невзоров има много инвестиции във Варна. Той не е напускал България. При нашата среща не сме говорили за проектите, причината беше да коментираме определени действия, които да предприеме. Моята задача е да защитавам интересите на инвеститорите", каза Василев.

По случая с бившия директор на ДАНС Деньо Денев, който е издал заповед за напускане на страната, тъй като представлява заплаха за националната сигурност, а 10 дни по-късно я е променил. "Деньо Денев е имал собствени основания. Аз мисля, че рано или късно истината ще излезе и ще стане ясно какво се е случило в "Баба Алино. Невзоров управлява много добре проектите си и защитава интересите на инвеститорите. Те са вложили много голяма финансова сума не само в "Баба Алино", а и в мащабни проекти във Варна, в Румъния. Това са проектите на инвеститорите и се управляват от Олег Невзоров и корпорация КУБ", смята той.

По думите му инвеститорите няма да оттеглят доверието си от Олег Невзоров. "Няма защо да го правят. Има неща, които не са в най-добрия случай наред, но и не бих казал, че сме международни престъпници, както някои казват. Документацията е много странна, няма съмнения за заобикаляне на закона", смята юристът.

"Баба Алино" не е защитена, а урбанизирана територия според общия устройствен план. Нито инвеститорите, нито Невзоров са виждали от тези хора, които се коментират - бивш или настоящ кмет, главен архитект. Работиха съвсем други хора, а не политици. Има голям екип, защото Олег Невзоров не може да знае дали са сложени два водомера или един електромер", заяви той.

Василев не даде категоричен отговор дали строителството в "Баба Алино" е законно или не, но увери, че Олег Невзоров няма какво да чисти около името си. "Ние спазваме закона, както виждате той е в България и съдейства на необходимите органи", заключи Василев.