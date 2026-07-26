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Роман Василев: "Баба Алино" не е защитена, а урбанизирана територия според общия устройствен план

Роман Василев: "Баба Алино" не е защитена, а урбанизирана територия според общия устройствен план

26 Юли, 2026 17:44 1 255 13

  • роман василев-
  • баба алино-
  • урбанизирана територия-
  • общ устройствен план

Бившият заместник-градски прокурор на София обясни каква е връзката му с Олег Невзоров

Роман Василев: "Баба Алино" не е защитена, а урбанизирана територия според общия устройствен план - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Една снимка, пусната от депутата Коста Стоянов от "Възраждане" показа среща на украинецът собственик на "Баба Алино" Олег Невзоров и бившият заместник-градски прокурор на София Роман Василев. Каква е историята зад една такава снимка, гост в предаването "На фокус с Лора Крумова" по NOVA е Роман Василев.
"С Олег Невзоров се запознах преди около два месеца. Поводът беше, че представлявам голям международен инвестиционен фонд, който има участие в компаниите на КУБ Корпорация. Олег Невзоров е изпълнителен директор на няколко компании, а в тях аз представлявам международни инвеститори, които са вложили средства в нея. Те се занимават с инвестиции в строителство, иновативни проекти и ИТ компании", заяви той.
Василев обясни, че напуска съдебната система през 2014 година и получава добро предложение като главен секретар в голяма международна компания. "Тя развиваше дейност в сферата на застраховането и енергетиката до преди около година. След това тя изнесе бизнеса си извън страната. По повод тази моя позиция, съм имал възможността да се срещам с инвеститорите, които участват в фирмите, където Невзоров е управител", уточни той.

По думите му инвеститорите участват в много големи проекти не само в България, но и извън страната - в Одеса, Киев и Букурещ. Той обясни, че те не са притеснени около казуса "Баба Алино", но смята, че скоро ще се разбере каква е истината.

"Олег Невзоров има много инвестиции във Варна. Той не е напускал България. При нашата среща не сме говорили за проектите, причината беше да коментираме определени действия, които да предприеме. Моята задача е да защитавам интересите на инвеститорите", каза Василев.
По случая с бившия директор на ДАНС Деньо Денев, който е издал заповед за напускане на страната, тъй като представлява заплаха за националната сигурност, а 10 дни по-късно я е променил. "Деньо Денев е имал собствени основания. Аз мисля, че рано или късно истината ще излезе и ще стане ясно какво се е случило в "Баба Алино. Невзоров управлява много добре проектите си и защитава интересите на инвеститорите. Те са вложили много голяма финансова сума не само в "Баба Алино", а и в мащабни проекти във Варна, в Румъния. Това са проектите на инвеститорите и се управляват от Олег Невзоров и корпорация КУБ", смята той.

По думите му инвеститорите няма да оттеглят доверието си от Олег Невзоров. "Няма защо да го правят. Има неща, които не са в най-добрия случай наред, но и не бих казал, че сме международни престъпници, както някои казват. Документацията е много странна, няма съмнения за заобикаляне на закона", смята юристът.
"Баба Алино" не е защитена, а урбанизирана територия според общия устройствен план. Нито инвеститорите, нито Невзоров са виждали от тези хора, които се коментират - бивш или настоящ кмет, главен архитект. Работиха съвсем други хора, а не политици. Има голям екип, защото Олег Невзоров не може да знае дали са сложени два водомера или един електромер", заяви той.

Василев не даде категоричен отговор дали строителството в "Баба Алино" е законно или не, но увери, че Олег Невзоров няма какво да чисти около името си. "Ние спазваме закона, както виждате той е в България и съдейства на необходимите органи", заключи Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    30 1 Отговор
    Вече дават думата на защитниците на окупацията на българска земя!!! Демек - всичко е наред!!! Айдуклъка не е чак толкова голям...

    17:46 26.07.2026

  • 2 Как така

    21 0 Отговор
    До сега беше защитена ама на ръпона му наредиха отгоре да си мълчи и ние знаем че законите в България не важат за хората които дават подкупи

    17:48 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Корумпетата си имат трибуна

    18 0 Отговор
    Всичко е наред, бе!

    17:49 26.07.2026

  • 5 🦁ЩЩД🦁

    20 3 Отговор
    СЪБАРЯЙ ! Паметници на българо-украинско мафиотската Дружба не искаме!

    17:51 26.07.2026

  • 6 Направо ми се повръща от всичките тия

    13 2 Отговор
    алчни и продажни държавни служители и политици.
    Тия за пари ще затрият държавата ни.
    Преди един месец "опорката" беше, че КУБ и Невзоров били свързани с Русия, а сега лека-полека объщат палачинката и се готвят да защитят заграбеното от украинската мафия.
    След малко ще се появят платените тpoлове, които ще пишат, че сме "кoпeйки".
    Тотална деградация!

    17:51 26.07.2026

  • 7 гражданин

    16 0 Отговор
    Абсолютен мушингер е този , и за това стана мултимилионер !!

    17:52 26.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    То скоро ще стане и законна ,някой очаква ли нещо друго ,и обезщетения даже ще плащаме за нанесени морални щети

    17:53 26.07.2026

  • 9 А къщичките

    12 0 Отговор
    за птици на ДС , изнесли милиарди , "Алепу" , дело на мъжа на Захариева , която беше първо на Плевньо секретарка и за фамилни заслуги , Бою каква ли не я слага , че до Брюксел , узаконени ли са ?

    Коментиран от #11

    17:55 26.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Само за да прецените с какъв вид човек си имаме работа в това интервю: коментираните парцели, в които е извършено престъплението "незаконно застрояване на защитени територии" не са "урбанизирани територии" в стандартния смисъл на думата, а част от "Охранителна зона Б" / двата километра след Охранителна зона А от първите 100 м от крайбрежието/ в която застрояването се допуска само при определени много строги условия, които към момента на извършване на строителството не са били налични.
    Само тази изява на лицето Роман Василев поставя тежкия въпрос как е възможно такъв отпадък да е бил зам. градски прокурор на София....

    18:06 26.07.2026

  • 13 Баба

    0 0 Отговор
    се оказа дедо!

    18:18 26.07.2026

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