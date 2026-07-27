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На 27 юли 1147 г. е основан град Москва

На 27 юли 1147 г. е основан град Москва

27 Юли, 2026 04:12 15 852 5

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С население над 11 милиона души настоящата столица на Русия е най-големият град в Европа и пети в света

На 27 юли 1147 г. е основан град Москва - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 27 юли 1147 г. е основан град Москва.

Първото ѝ споменаване датира от 1147 г., когато според хрониките там се срещат князете Юрий Долгорукий и Светослав Олгович. Тази година условно се приема за година на основаване на града. По това време Москва е незначително градче в отдалечена област с преобладаващо угро-финско население. През 1156 г. Юрий Долгорукий, вече велик княз на Киев, построява около Москва дървени стени и ров, заради което по-късно е приеман за основател на Москва.

След оплячкосването през 1237 г. -1238 г., когато монголците изгарят града до основи и избиват жителите му, Москва се възстановява и става столица на полунезависимо княжество. Макар че градът е отново разграбен от монголците през 1293 г., поради изолираното си местоположение той остава встрани от основните направления на техните походи. Възползвайки се от това, поредица амбициозни владетели, започнала с Даниил, най-малкия син на великия княз Александър Невски от династията Рюрикови, превръщат Москва в един от главните политически центрове в руския североизток, наред с Твер и Нижни Новгород.

Хегемонията на Москва е окончателно утвърдена през 1327 г., когато княз Иван Калита нанася поражение на Твер и пренася столицата на великите князе на Владимир-Суздал в Москва. Заедно с това Иван Калита се превръща в главен наместник на владетелите на Златната орда сред съседните руски княжества и получава правото да събира изплащаните на Златната орда данъци.

Прекъсвайки руската традиция за подялба на княжествата между наследниците на владетеля, Иван Калита оставя владенията си на своя най-голям син. Наследниците на Иван Калита продължават де се разчитат на подкрепата на монголите и активно се намесват в нейните вътрешни междуособици, което през 1382 г. довежда до опожаряването на Москва от Тохтамъш, един от претендентите за престола на Златната орда.

През XV в. Златната орда се разпада на няколко враждуващи помежду си държави и през 1480 г. московският княз Иван III окончателно отхвърля зависимостта си от тях. Въпреки това той успява да запази властта си в руските земи и Москва се превръща в столица на обширна държава. През 1571 г., при управлението на Иван Грозни, градът е превзет от войски на Кримското ханство, които го изгарят напълно, с изключение на Кремъл.

През 1703 г. цар Петър Велики, поставил си за цел модернизацията и отварянето на страната към Европа, започва изграждането на град Санкт Петербург на брега на Балтийско море. През 1712 г. столицата на Русия официално е преместена от Москва в Санкт Петербург.

След успеха на Октомврийската революция през 1917 г. нейният водач Владимир Ленин, боейки се от чужда интервенция, премества обратно столицата в Москва на 5 март 1918 г.

С население над 11 милиона души настоящата столица на Русия е най-големият град в Европа и пети в света и едно от основните политически, икономически, културни и научни средища на континента.

Москва се намира в централната част на Европейска Русия, на двата бряга на река Москва в Източноевропейската равнина. Около 40 моста пресичат реката и свързващия с Волга канал Москва. Освен тях през града протичат няколко десетки канали и притоци на река Москва, най-големият от които е река Яуза, а повечето от малките са затворени в тръби под улиците.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Какво

    6 18 Отговор
    Как в Европа?
    Тези нямат нищо общо с Европейци.Само със Северна Корея си приличат.

    12:28 27.07.2017

  • 2 бай Димитър

    9 1 Отговор
    1147 г. къде къде след нас

    16:46 27.07.2017

  • 3 misli posle govori

    3 4 Отговор
    Аз, други работи чувам, че Истанбул е вече 16млн.
    Само дето имат и азиатска част и не са столица

    09:44 28.07.2017

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Но са се освободили сами от монголите!

    04:41 27.07.2026

  • 5 Гориил

    0 0 Отговор
    През работния ден над 20 милиона души всъщност са в Москва. В края на деня над 5 милиона офис служители и 2 милиона работници се връщат по домовете и апартаментите си в подмосковните предградия.Това е едновременното тръгване на 3 милиона автомобила от Москва, които образуват непрекъснати транспортни потоци в продължение на десетки километри.

    04:44 27.07.2026

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