Сравняваме разходите за километър на електромобил, дизелов, бензинов и автомобил с АГУ

Финансовата равносметка за притежанието на лек автомобил в наши дни все по-често се определя не от първоначалната покупна цена, а от ежедневните разходи зад волана. Данните от експлоатацията на пътните превозни средства у нас през тази година показват категорична тенденция, според която чистата електрическа мобилност запазва позицията си на най-икономичен избор за придвижване, стига да са налице правилните условия за нейното използване.

Ключовият фактор за постигане на минимални разходи остава възможността за зареждане от домашната мрежа или на работното място. При средна консумация от около 18 киловатчаса на сто изминати километра, нощната тарифа на електроенергията у нас, варираща около 0.08 - 0.09 евро за киловатчас, позволява изминаването на това разстояние срещу едва 1.50 до 2.50 евро. Използването на публичната бърза инфраструктура повишава цената до около 7.00 - 8.00 евро за същото разстояние, което все още поддържа сериозна дистанция спрямо конвенционалните алтернативи.

Алтернативата с пропан-бутан (АГУ) продължава да бъде изключително популярен балансиран избор на българския пазар, който заема междинна позиция между скъпите традиционни горива и токът. При актуална цена от около 0.60 - 0.65 евро за литър пропан-бутан, разходът за 100 километра пробег възлиза на приблизително 5.50 до 7.00 евро, което прави втечнения газ осезаемо по-изгоден от чистия бензин или дизел. Тази система обаче носи със себе си специфични допълнителни разходи – инвестиция за първоначален монтаж, периодична поддръжка на газовите филтри и инжектори, по-честа смяна на запалителни свещи, както и задължителни годишни прегледи на бутилката, които частично намаляват чистата финансова полза спрямо електрическите задвижвания.

За сравнение, сметката при бензиновите и дизеловите модификации изглежда значително по-тежка за бюджета. При актуалните цени на горивата у нас от около 1.50 евро за литър бензин А-95 и 1.60 евро за литър дизел, превозно средство с конвенционален бензинов двигател изисква между 9.50 и 11.50 евро на сто километра пробег. Дизеловите автомобили се позиционират малко под тази граница с разход от приблизително 8.50 до 10.00 евро. Влошените градски условия и задръстванията допълнително утежняват показателите на двигателите с вътрешно горене, докато при електрическото задвижване висок процент от енергията се възстановява при всяко спиране.

Предимствата на електрическите превозни средства обаче далеч не се изчерпват само с цената на киловатчас. Липсата на двигателно масло, запалителни свещи, горивни филтри, компоненти по изпускателната система и сложни многостепенни трансмисии прави периодичното сервизно обслужване значително по-просто и евтино. Спирачните механизми също понасят значително по-малко износване благодарение на регенеративното спиране, което удължава живота на накладките и дисковете неколкократно.

В допълнение към директните спестявания от сервиз и гориво, в редица български общини продължават да действат стимули като пълно освобождаване от годишен данък и право на безплатно паркиране в платените градски зони. Всичко това превръща електрическия автомобил в изключително рентабилна инвестиция, но основно за шофьорите, които разполагат с възможност за зареждане у дома.