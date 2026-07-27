Реал Мадрид взривява пазара с траснфер за 120 млн. евро

Испанският гранд Реал Мадрид е на крачка от нов мегатрансфер, след като постигна устна спогодба с РБ Лайпциг за привличането на Ян Диоманде. Според авторитетни спортни медии, контактите между клубовете през почивните дни са завършили с успех. Очаква се в началото на седмицата „кралският клуб“ да изпрати официалното си писмено предложение.

Финансовите параметри на сделката ще достигнат 120 милиона евро с включените допълнителни бонуси – сума, която германският тим е готов да приеме. Именно заради астрономическата цена и решителната намеса на Мадрид, френският ПСЖ се оттегли от надпреварата, въпреки че доскоро парижани водеха в борбата за подписа на играча.

Интерес към фланговия нападател има от страна още на Ливърпул, Арсенал, Манчестър Сити и ПСЖ, но "кралският" клуб е напът да изпревари конкурентите за котдивоарското крило. Диоманде направи фурор през изминалия сезон, като се отчете с 15 попадения и 11 голови подавания в 46 срещи за „биковете“. Нещо повече – той бе незаменима част от националния си отбор на Мондиала, където стартира от първата минута във всеки двубой. Диоманде се очертава като първото ново лице в атаката на „белите“, които вече подсилиха останалите си линии с класни попълнения като Марк Кукурея, Дензъл Дъмфрис, Ибрахима Конате и Бернардо Силва.

Този трансфер обаче поставя сериозна въпросителна около бъдещето на Винисиус Жуниор. Бразилската звезда все още не може да намери общ език с ръководството за подновяване на контракта си. Тъй като настоящото му споразумение изтича следващото лято, слуховете за негово напускане се засилват и „Сантяго Бернабеу“ може да се реши на продажба при атрактивна оферта.