Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид взривява пазара с траснфер за 120 млн. евро

Реал Мадрид взривява пазара с траснфер за 120 млн. евро

27 Юли, 2026 12:29 361 0

  • ян диоманде-
  • рб лайпциг-
  • реал мадрид-
  • тренсфер

Именно заради астрономическата цена и решителната намеса на Мадрид, френският ПСЖ се оттегли от надпреварата, въпреки че доскоро парижани водеха в борбата за подписа на играча

Реал Мадрид взривява пазара с траснфер за 120 млн. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският гранд Реал Мадрид е на крачка от нов мегатрансфер, след като постигна устна спогодба с РБ Лайпциг за привличането на Ян Диоманде. Според авторитетни спортни медии, контактите между клубовете през почивните дни са завършили с успех. Очаква се в началото на седмицата „кралският клуб“ да изпрати официалното си писмено предложение.

Финансовите параметри на сделката ще достигнат 120 милиона евро с включените допълнителни бонуси – сума, която германският тим е готов да приеме. Именно заради астрономическата цена и решителната намеса на Мадрид, френският ПСЖ се оттегли от надпреварата, въпреки че доскоро парижани водеха в борбата за подписа на играча.

Интерес към фланговия нападател има от страна още на Ливърпул, Арсенал, Манчестър Сити и ПСЖ, но "кралският" клуб е напът да изпревари конкурентите за котдивоарското крило. Диоманде направи фурор през изминалия сезон, като се отчете с 15 попадения и 11 голови подавания в 46 срещи за „биковете“. Нещо повече – той бе незаменима част от националния си отбор на Мондиала, където стартира от първата минута във всеки двубой. Диоманде се очертава като първото ново лице в атаката на „белите“, които вече подсилиха останалите си линии с класни попълнения като Марк Кукурея, Дензъл Дъмфрис, Ибрахима Конате и Бернардо Силва.

Този трансфер обаче поставя сериозна въпросителна около бъдещето на Винисиус Жуниор. Бразилската звезда все още не може да намери общ език с ръководството за подновяване на контракта си. Тъй като настоящото му споразумение изтича следващото лято, слуховете за негово напускане се засилват и „Сантяго Бернабеу“ може да се реши на продажба при атрактивна оферта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове