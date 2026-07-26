Путин: Киев ще загуби и "подаръка на Сталин" - западните си територии. Всичко ще се върне към Унгария, Румъния и Полша

Русия е била напълно принудена да започне своята военна операция в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин в последното си официално обръщение от днес в Санкт Петербург, излъчено по телевизионния канал „Росия 24“.
Според държавния глава на Руската федерация, действията на Москва представляват директен и неизбежен отговор на агресивната политика на Киев и неговите западни съюзници. Путин подчерта, че в исторически план именно Русия е била единственият истински гарант за териториалната цялост на Украйна, но сегашната ситуация е променила безвъзвратно политическата реалност.
В своя анализ руският лидер направи мрачна прогноза за бъдещите граници на съседната държава. По неговите думи, рано или късно Украйна ще загуби своите западни земи, тъй като съседните европейски държави имат трайни исторически претенции към тези региони.
Руският президент буквално заявява: „Уверен съм, че рано или късно Украйна ще загуби западните си земи – подаръкът от Сталин – и всичко ще се върне към Унгария, Румъния и Полша“.
Путин отново повтори тезата си, че териториите на Западна Украйна са били дадени на Киев от Йосиф Сталин след Втората световна война. По неговите думи, в момента в Украйна „всички се карат и делят пари“, което неизбежно ще доведе до ситуация, в която Полша, Унгария и Румъния ще си върнат въпросните региони
Вътрешни конфликти в Киев - „паяци в буркан“
Описвайки вътрешнополитическата ситуация в Украйна, руският президент не спести острите квалификации. Той посочи, че в Киев липсва каквото и да е единство, а политическите фигури и военното ръководство се карат помежду си „като паяци в буркан“. Тези вътрешни раздори, според Кремъл, отслабват капацитета на страната и ускоряват нейния разпад.
Въпреки сложната обстановка на фронта, руският лидер демонстрира пълна увереност в крайния изход от конфликта:
- Край на операцията: Военната операция със сигурност ще приключи рано или късно, като целите на Москва ще бъдат изпълнени.
- Пълна увереност: Путин изрази категоричност, че врагът ще бъде окончателно победен на бойното поле.
- Ресурсно обезпечаване: Русия съвсем правомерно отделя значителни държавни и икономически ресурси, за да гарантира пълния успех на армията.
Информационната война и „боклукът“ в социалните мрежи
Владимир Путин обърна специално внимание на мащабната дезинформация, която съпътства сблъсъка в дигиталното пространство. Президентът предупреди гражданите да бъдат изключително критични към източниците си на информация. Той заяви, че в социалните медии масово се публикува съдържание, което е „просто боклук“ и има за цел да манипулира общественото мнение и да създава фалшива представа за реалния ход на събитията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 😂😂😂😂😂😂
19:04 26.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Путин
Коментиран от #67
19:05 26.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 123
Всичко е заради имперските ви амбиции.
19:05 26.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Западните територии
Но паметта е къса, когато е изгодно!
19:06 26.07.2026
10 идиот
19:07 26.07.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #94
19:07 26.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ДрайвингПлежър
БАвно и методично Русия печели докато Украйна умира, а "запада" е в шок!
Коментиран от #25
19:08 26.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 kоkорчо 💋🍌
от "братюшките" толкоз
19:08 26.07.2026
17 Шопо
Лвов е полски град там не живеят руснаци, там може да се тества тактическо ядрено оръжие.
19:09 26.07.2026
18 Кривоверен алкаш
19:09 26.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Така е справедливо
19:10 26.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гресирана ватенка
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":Това не бива да ти пречи да продължиш да се ореш😁
19:11 26.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Не пиши глупости
До коментар #19 от "ПРИПОМНЯНЕ":Нищо не ти е ясно
19:12 26.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Добро предложение
19:13 26.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мусорчик
Руска му работа.
Генерал Патън:
"Трудността в разбирането на руснака се крие в това, че ние не осъзнаваме факта, че той не е европеец, а азиатец, и затова мисли по девиантен начин.“
Коментиран от #51, #119
19:14 26.07.2026
36 дебеЛ Лебед
Коментиран от #69
19:14 26.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кривоверен алкаш
До коментар #32 от "Руснаци":То се припомня на някой който им акъл,очи и уши,кое не е вярно от написаното изтрещял...кое...много мизерен свят се напъва неправилно...
Коментиран от #47
19:16 26.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 И западните ни територии
19:16 26.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Пучът е винаги незаконен!
До коментар #19 от "ПРИПОМНЯНЕ":Като не са съгласни с изборите, бандеровците трябваше да се явят на редовни избори и ЩОМ ГИ СПЕЧЕЛЯТ ДА ПРАВЯТ ПРОМЕНИ. Не да превърнат страната в кървав концлагер.
19:17 26.07.2026
44 гост
До коментар #37 от "публикуваш съдържание":боклука го виж у Вас в огледалото..
19:17 26.07.2026
45 Путин е новия географ
19:17 26.07.2026
46 Абсолютно прав и
19:17 26.07.2026
47 Хахахахаха
До коментар #39 от "Кривоверен алкаш":Маняк то няма вярно и думичка, няма нужда да падаш на неговото ниво,, моля те има Интернет, има книги има телевизия
Коментиран от #49
19:18 26.07.2026
48 Герги
До коментар #40 от "Хахахахаха":иди на лекарска комисия,един няма да ти помогне...
19:18 26.07.2026
49 Кривоверен алкаш
До коментар #47 от "Хахахахаха":руски ли...дай инфо..
19:19 26.07.2026
50 Факти
19:21 26.07.2026
51 Кочо
До коментар #35 от "Мусорчик":Германците го разбраха по трудния начин! В първите дни на Барбароса се чудили защо руснаците не се предават, както всички прегазени европейци, пред една по прогресивна сила, която ще цивилизова и тях! След това от бой по каските нямали време и да се чудят! Един от генералите на Вермахта ще отбележи в спомените си, че германският войник е отличен, но оставен без снабдяване и връзка с командването спира да се бие! За разлика от него, руският войник поставен в условия на пълна изолация от командване и тил, в дълбоко обкръжение намира начин не само да се препитава, но и да се организира и нанася на врага непоправими загуби! Българина в ПСВ е бил нещо такова! Докато германците на македонския фронт плачели, че два дни няма храна, Ганчо намира начин!
Коментиран от #55, #58, #59
19:21 26.07.2026
52 Справедливо предложение
Унгария и Румъния също трябва да си получат окупираните от Украйна територии. Русия сама ще си вземе, колкото си поиска.
19:22 26.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Дупдавеску
19:24 26.07.2026
55 Факти
До коментар #51 от "Кочо":Я кажи какъв е руският войник без американско оръжие, екипировка, дрехи, храна и лекарства 😂 Ами той е просто тор 🤣
Коментиран от #60, #68
19:25 26.07.2026
56 Да се отнеме построеното
До коментар #53 от "Боруна Лом":И да платят глоби за увредената ни природа.
19:26 26.07.2026
57 НАТЮ СЕ ЧУДИ
19:27 26.07.2026
58 Чума
До коментар #51 от "Кочо":Логично! В обкръжение на главата на красноармееца не висят постояннно комисари и особисти от НКВД и Смерш да го тормозят с трибунал и партийна пропаганда! Така, той разгръща инициатива и природните си унищожителни заложби! Ето и сега, махнете Путин, Думата и разните Щабове, и гледай какво става!
19:28 26.07.2026
59 Мусорчик
До коментар #51 от "Кочо":"Берлин ме ужаси. Ние унищожихме един добър народ и сме на път да го заменим с диви монголци."
Ген. Патън
Ако толкова те кефи Русия - Путин ви покани.
Аз вече живях под руски ботуш и казвам "Не, благодаря".
Коментиран от #64
19:29 26.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:29 26.07.2026
62 Зеленски
19:30 26.07.2026
63 Гоше
19:30 26.07.2026
64 Чистач
До коментар #59 от "Мусорчик":Ти не си желан в Западна Европа и САЩ. Мирувай в България, че като се обърне палачинката няма къде да бягаш.
Коментиран от #82
19:31 26.07.2026
65 След Манила
19:33 26.07.2026
66 Е, тя Украйна нали
19:33 26.07.2026
67 ИСТИНАТА
До коментар #4 от "Путин":Ако не ни занимаваха медиите постоянно с Путин и Русия, която е като Нигерия в Европа,
щяхме да им обръщаме внимание, колкото на Нигерия в Африка, нали?
Коментиран от #126
19:34 26.07.2026
68 Кочо
До коментар #55 от "Факти":Какъв ли! Артилерийска бригада, командвана от Ал. Бесараб! В един момент от войната нито една руска машина! Всичко трофейни манове, праги, шкоди, рено и каквото докопат! Владее немски! На 2 май лично посреща колоната немски генерали, предаващи се в Берлин! Но, какво струва американското оръжие, без руския войник!? Нима не въоръжаваха Малката Антанта и всички, набързо сгазени от Вермахта европейски демокрации!?
Коментиран от #89
19:34 26.07.2026
69 Атина Палада
До коментар #36 от "дебеЛ Лебед":защото не става нищо от блатните. И децата го разбраха.
Коментиран от #97
19:34 26.07.2026
70 Ердо
19:34 26.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Испанец
19:35 26.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Бря! Щом се изхвърля така яко,
Човек предсмърно плямпа кво да е, защото знае, че остава безнаказано. Поне тук на земята
19:35 26.07.2026
75 Как се напери
19:37 26.07.2026
76 Прилича
19:38 26.07.2026
77 Брекин нюз!
Коментиран от #87, #109
19:38 26.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Без име
19:38 26.07.2026
80 Ха ха ха
19:39 26.07.2026
81 az СВО Победа 81
19:40 26.07.2026
82 Мусорчик
До коментар #64 от "Чистач":Пич, фирмата ми изпълнява поръчки за Германия. Знам три езика, руски също, но не го броя. Дъщеря ми работи в софтуерния отдел на най великата автомобилна марка. Защо да не съм желан?
Коментиран от #92
19:40 26.07.2026
83 Късно е вече за китка!
19:41 26.07.2026
84 Тариката
19:41 26.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Путин
19:42 26.07.2026
87 Ха ха ха
До коментар #77 от "Брекин нюз!":Какъв нюз?
19:42 26.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Факти
До коментар #68 от "Кочо":Франция е капитулирала преди да получи американско оръжие. Англия го получава навреме и не е превзета. Русия беше на няколко месеца от капитулация, но САЩ я спаси навреме. Руският войник е просто пушечно месо. Без американско оръжие той е нищо. Затова руската армия дава в пъти повече жертви. Същото се случва и днес. Без американска помощ Русия яде бой от една безкрайно по-малка армия.
19:43 26.07.2026
90 Хахаха
До коментар #60 от "Сериозно?":Пълна ЛЪЖА
САЩ започнаха с доставки на храна, дрехи, суровини, камиони, оръдия, танкове и боеприпаси още през 1942 г.
Чувал ли си за програмата Ленд-лийз?
СССР без тези доставки щеше да се бие с голи гладни ръце ...
Коментиран от #98
19:43 26.07.2026
91 Рам
19:44 26.07.2026
92 Ок.
До коментар #82 от "Мусорчик":Ти си желан. Другите не. Знаеш изискванията, че са високи.
Коментиран от #106
19:44 26.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ДА ТОЧНО ТАКА ША БЪДЕ
До коментар #11 от "Последния Софиянец":КОГАТО ЦЪФНАТ НАЛЪМИТЕ НА БАБЧЕТО ТИ....
19:45 26.07.2026
95 ...
19:46 26.07.2026
96 Абсолютен
19:46 26.07.2026
97 Палад Атинов
До коментар #69 от "Атина Палада":.....и ти ли си дете ? Или си напред с годините ?
19:47 26.07.2026
98 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #90 от "Хахаха":А ти чувал ли си за Великата депресия? Американците са доставили 5% от доставките за фронта, но им е платено със злато. Англичаните и французите защо не победиха Германия, а избягаха?
19:47 26.07.2026
99 Пусклер просто
19:48 26.07.2026
100 ПУТИНЕ ПУТИНЕ
ПРИНУДИ
ДА СЛОЖИШ
30 ПВО СИСТЕМИ
НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО?
СТРАХЛИВ БУНКЕРЕН ПЛЪХ.
Коментиран от #107, #112
19:48 26.07.2026
101 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #110
19:49 26.07.2026
102 Кирил
19:49 26.07.2026
103 мр аз я ПУ ТИН
19:50 26.07.2026
104 Дни ти остават
19:51 26.07.2026
105 Анонимен
19:51 26.07.2026
106 Стой си в блатата
До коментар #92 от "Ок.":Никой не ти иска мнението.
Коментиран от #117
19:51 26.07.2026
107 Палете свещи
До коментар #100 от "ПУТИНЕ ПУТИНЕ":И отслужвате молебен за здраве и дълъг живот на Путин, защото е прозападен либерал. Ще го наследи генерал Суровикин, наречен Армагедон!
Коментиран от #115
19:51 26.07.2026
108 Това, че и повече
19:51 26.07.2026
109 Верно ли бре
До коментар #77 от "Брекин нюз!":РУБЛО ИДИОТ?
А ПЛЕШИВИЯ БОТОКС
ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ
РУСКАТА КОЧИНА?
ГДЕ МАГУЧАЯ
ГДЕ ПВО?
Коментиран от #116
19:51 26.07.2026
110 Що квичиш?
До коментар #101 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":За пари ли?
Коментиран от #120
19:52 26.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Хи хи
До коментар #100 от "ПУТИНЕ ПУТИНЕ":Не 30, а били 3000, и още 30 000 били на път
Коментиран от #132
19:52 26.07.2026
113 Факти
До коментар #85 от "Ти там ли беше?":Аз не бях там на конференцията. Изказването на Сталин е документирано от личния му преводач Валентин Бережков. Той издава книга със записките си. Същите записки по-късно са разсекретени и изадени в САЩ и Англия. На всичко отгоре Хрушчов в мемоарите си пише, че Сталин многократно е казвал в разговори помежду им, че без САЩ са щели да загубят. Хайде сега да се скриеш и да не се излагаш повече. Русия я има по вилята на САЩ. Те трябваше да изберат кой да победи. Ако бяха оставили Германия с нейните технологии и руските ресурси тя щеше да стане световна суперсила и вероятно дори да унищожи САЩ. Затова САЩ спасиха Русия - изостанала държава, която никога не може да им бъде конкуренция. Оказаха се прави, защото след 45 години Русия фалира и рухна.
19:53 26.07.2026
114 мр аз я ПУ ТИН
19:53 26.07.2026
115 МОЛЕБЕН
До коментар #107 от "Палете свещи":НЯМА ДА ИМА.
МОЩИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ
ИЗГОГАРЯХА.
ГУНДЯЕВ С КАКВО ЩЕ ГО ПРАВИ?
19:53 26.07.2026
116 Хи хи
До коментар #109 от "Верно ли бре":Руската територия е опазена, урките не са взели и 1 квадратен сантиметър !!Обратното, Русия завоюва 20% урковска територия !!!
Коментиран от #136
19:54 26.07.2026
117 Що в блатата?
До коментар #106 от "Стой си в блатата":Аз съм на 15 минути от Брюксел. Много агресивно се държиш за културен човек. Лъжеш, че имаш връзка с Европа. Агресивни субекти тук не виреят!
Коментиран от #128
19:54 26.07.2026
118 Путин
19:54 26.07.2026
119 А какво
До коментар #35 от "Мусорчик":мисленето на така наречените желаещи да помагат на Украйна!? Дават нашите пари само да и помагат или ако случайно спечели да делят!?
19:55 26.07.2026
120 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ
До коментар #110 от "Що квичиш?":Първо в бандерия, после и в България.
19:55 26.07.2026
121 Багдатис
19:55 26.07.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Самоопределил си се
До коментар #88 от "Гробар":щом за тебе най-големия сатрап е велик
Коментиран от #138
19:56 26.07.2026
124 Хаха
Коментиран от #133
19:57 26.07.2026
125 Нали мачкаше
19:58 26.07.2026
126 Бг анти-трол
До коментар #67 от "ИСТИНАТА":Има логика, ако Нигерия беше в Африка и в Европа, щяхме сигурно да чуваме повече за една такава страна.
19:58 26.07.2026
127 604
19:58 26.07.2026
128 Опааа
До коментар #117 от "Що в блатата?":Да не си Педро Волгата бе.
19:58 26.07.2026
129 ЕЙ ТОВА СЕ ВИКА
19:58 26.07.2026
130 ШЕФА
19:59 26.07.2026
131 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД
19:59 26.07.2026
132 САМО 27 ПАНЦИР С1
До коментар #112 от "Хи хи":И ЕДНА
С400 .
ИЗОБШО НЯМА ОХРАНА
ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.
ДА ПАЗЯТ ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА
НА ДЪРТИЯ ПЕДОФИЛ.
20:00 26.07.2026
133 И Киев не им е притрябвал
До коментар #124 от "Хаха":Ще го завземат, за да спасят населението от измиране. От хуманитарни съображения. И да не се превръща в развъдник на фашистка зараза.
20:01 26.07.2026
134 ПУТИНЕ ПУТИНЕ
ЧЕ СКОРО СИ ДЗИН ПИН
ЩЕ СИ ВЗЕМЕ ИЗКОННИТЕ ЗЕМИ.
20:02 26.07.2026
135 Украйна
20:02 26.07.2026
136 Факти
До коментар #116 от "Хи хи":ЕС взе 80% от Украйна.
Китай взе 100% от Русия.
САЩ и те намазаха.
Това е равносметката от войната.
20:03 26.07.2026
137 ШЕФА НА КЕНЕФА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
3400 УЧИЛИЩА
В РУСИЯ
СА СЪС ВЪНШНИ КЕНЕФИ.
САМО ШЕФА НА КЕНЕФА
МОЖЕ ДА СЪТВОРИ
ТАКАВА МИЗЕРИЯ.
20:04 26.07.2026
138 Гробар
До коментар #123 от "Самоопределил си се":Как смееш да обиждаш най- великия лидер на всички времена, жалък червей? Сталин показа правилния път на човечеството. Сто години по-съсно капиталистическата еврейска из. мет още трепери, когато чуе името му и изпада в истерия и бяс.
20:04 26.07.2026