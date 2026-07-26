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Путин: Киев ще загуби и "подаръка на Сталин" - западните си територии. Всичко ще се върне към Унгария, Румъния и Полша
  Тема: Украйна

Путин: Киев ще загуби и "подаръка на Сталин" - западните си територии. Всичко ще се върне към Унгария, Румъния и Полша

26 Юли, 2026 18:48, обновена 26 Юли, 2026 19:01 2 596 138

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  • русия-
  • украйна-
  • война

Руският президент заяви, че Москва е била принудена да започне "Специалната военна операция"

Путин: Киев ще загуби и "подаръка на Сталин" - западните си територии. Всичко ще се върне към Унгария, Румъния и Полша - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е била напълно принудена да започне своята военна операция в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин в последното си официално обръщение от днес в Санкт Петербург, излъчено по телевизионния канал „Росия 24“.

Според държавния глава на Руската федерация, действията на Москва представляват директен и неизбежен отговор на агресивната политика на Киев и неговите западни съюзници. Путин подчерта, че в исторически план именно Русия е била единственият истински гарант за териториалната цялост на Украйна, но сегашната ситуация е променила безвъзвратно политическата реалност.

Още новини от Украйна

В своя анализ руският лидер направи мрачна прогноза за бъдещите граници на съседната държава. По неговите думи, рано или късно Украйна ще загуби своите западни земи, тъй като съседните европейски държави имат трайни исторически претенции към тези региони.

Руският президент буквално заявява: „Уверен съм, че рано или късно Украйна ще загуби западните си земи – подаръкът от Сталин – и всичко ще се върне към Унгария, Румъния и Полша“.

Путин отново повтори тезата си, че териториите на Западна Украйна са били дадени на Киев от Йосиф Сталин след Втората световна война. По неговите думи, в момента в Украйна „всички се карат и делят пари“, което неизбежно ще доведе до ситуация, в която Полша, Унгария и Румъния ще си върнат въпросните региони

Вътрешни конфликти в Киев - „паяци в буркан“

Описвайки вътрешнополитическата ситуация в Украйна, руският президент не спести острите квалификации. Той посочи, че в Киев липсва каквото и да е единство, а политическите фигури и военното ръководство се карат помежду си „като паяци в буркан“. Тези вътрешни раздори, според Кремъл, отслабват капацитета на страната и ускоряват нейния разпад.

Въпреки сложната обстановка на фронта, руският лидер демонстрира пълна увереност в крайния изход от конфликта:

  • Край на операцията: Военната операция със сигурност ще приключи рано или късно, като целите на Москва ще бъдат изпълнени.
  • Пълна увереност: Путин изрази категоричност, че врагът ще бъде окончателно победен на бойното поле.
  • Ресурсно обезпечаване: Русия съвсем правомерно отделя значителни държавни и икономически ресурси, за да гарантира пълния успех на армията.

Информационната война и „боклукът“ в социалните мрежи

Владимир Путин обърна специално внимание на мащабната дезинформация, която съпътства сблъсъка в дигиталното пространство. Президентът предупреди гражданите да бъдат изключително критични към източниците си на информация. Той заяви, че в социалните медии масово се публикува съдържание, което е „просто боклук“ и има за цел да манипулира общественото мнение и да създава фалшива представа за реалния ход на събитията.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 😂😂😂😂😂😂

    12 15 Отговор
    🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

    19:04 26.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путин

    48 14 Отговор
    Вот ета правильна!

    Коментиран от #67

    19:05 26.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 123

    33 51 Отговор
    На вас ушанките все другите са ви виновни.
    Всичко е заради имперските ви амбиции.

    19:05 26.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Западните територии

    38 10 Отговор
    Дааа така е.
    Но паметта е къса, когато е изгодно!

    19:06 26.07.2026

  • 10 идиот

    12 11 Отговор
    Без коментар.

    19:07 26.07.2026

  • 11 Последния Софиянец

    31 58 Отговор
    А Сибир Украина ще го върни на Китай, Курилите на Япония, а украино-китайската границата ще е Урал.

    Коментиран от #94

    19:07 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДрайвингПлежър

    46 23 Отговор
    Днес са освободили още селища в Донецк.
    БАвно и методично Русия печели докато Украйна умира, а "запада" е в шок!

    Коментиран от #25

    19:08 26.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 kоkорчо 💋🍌

    12 17 Отговор
    за руско турската к0чина пак папур
    от "братюшките" толкоз

    19:08 26.07.2026

  • 17 Шопо

    22 21 Отговор
    Закарпатието е унгарска територия сега е момента да си я вземат.
    Лвов е полски град там не живеят руснаци, там може да се тества тактическо ядрено оръжие.

    19:09 26.07.2026

  • 18 Кривоверен алкаш

    24 24 Отговор
    Басни за промитото руско племе...

    19:09 26.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Така е справедливо

    34 18 Отговор
    западните територии трябва да се върнат на Унгария, Румъния и Полша а източните на Русия

    19:10 26.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гресирана ватенка

    6 10 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да се ореш😁

    19:11 26.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не пиши глупости

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Нищо не ти е ясно

    19:12 26.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Добро предложение

    27 12 Отговор
    Всекиму своето. Така е справедливо. Нали Украйна иска справедлив мир. Да върне чуждите земи и да плати РЕПАРАЦИИ на Полша, Унгария, Румъния и РФ за тяхното многогодишно използване.

    19:13 26.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мусорчик

    20 26 Отговор
    Този човек изхожда от собственото си мислене, относно грабенето на чужди земи в 21-ви век.
    Руска му работа.
    Генерал Патън:
    "Трудността в разбирането на руснака се крие в това, че ние не осъзнаваме факта, че той не е европеец, а азиатец, и затова мисли по девиантен начин.“

    Коментиран от #51, #119

    19:14 26.07.2026

  • 36 дебеЛ Лебед

    36 14 Отговор
    Щом може САЩ да пратят рейнджъри и самолетоносачи навсякъде по света , за да защитят всеки свой поданик , дори и на хиляди километри , защо да не могат и руснаците да го правят , при това на своята граница и на земя , която е с предимно руско население ?

    Коментиран от #69

    19:14 26.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кривоверен алкаш

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаци":

    То се припомня на някой който им акъл,очи и уши,кое не е вярно от написаното изтрещял...кое...много мизерен свят се напъва неправилно...

    Коментиран от #47

    19:16 26.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 И западните ни територии

    16 2 Отговор
    трябва да се върнат на България !

    19:16 26.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пучът е винаги незаконен!

    12 11 Отговор

    До коментар #19 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    Като не са съгласни с изборите, бандеровците трябваше да се явят на редовни избори и ЩОМ ГИ СПЕЧЕЛЯТ ДА ПРАВЯТ ПРОМЕНИ. Не да превърнат страната в кървав концлагер.

    19:17 26.07.2026

  • 44 гост

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "публикуваш съдържание":

    боклука го виж у Вас в огледалото..

    19:17 26.07.2026

  • 45 Путин е новия географ

    5 6 Отговор
    И както Колумб, Веспучи и други вселенски географи направи нова карта на света

    19:17 26.07.2026

  • 46 Абсолютно прав и

    13 8 Отговор
    историята ще го докаже.

    19:17 26.07.2026

  • 47 Хахахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #39 от "Кривоверен алкаш":

    Маняк то няма вярно и думичка, няма нужда да падаш на неговото ниво,, моля те има Интернет, има книги има телевизия

    Коментиран от #49

    19:18 26.07.2026

  • 48 Герги

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "Хахахахаха":

    иди на лекарска комисия,един няма да ти помогне...

    19:18 26.07.2026

  • 49 Кривоверен алкаш

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Хахахахаха":

    руски ли...дай инфо..

    19:19 26.07.2026

  • 50 Факти

    10 10 Отговор
    Путин загуби "подаръка на Рузвелт" - цяла Русия. Тя вече е китайска губерния.

    19:21 26.07.2026

  • 51 Кочо

    20 7 Отговор

    До коментар #35 от "Мусорчик":

    Германците го разбраха по трудния начин! В първите дни на Барбароса се чудили защо руснаците не се предават, както всички прегазени европейци, пред една по прогресивна сила, която ще цивилизова и тях! След това от бой по каските нямали време и да се чудят! Един от генералите на Вермахта ще отбележи в спомените си, че германският войник е отличен, но оставен без снабдяване и връзка с командването спира да се бие! За разлика от него, руският войник поставен в условия на пълна изолация от командване и тил, в дълбоко обкръжение намира начин не само да се препитава, но и да се организира и нанася на врага непоправими загуби! Българина в ПСВ е бил нещо такова! Докато германците на македонския фронт плачели, че два дни няма храна, Ганчо намира начин!

    Коментиран от #55, #58, #59

    19:21 26.07.2026

  • 52 Справедливо предложение

    13 4 Отговор
    Да започне с Полша. Украйна да върне окупираните полски земи и да плати за кланетата на поляци репарации на техните наследници. Ако няма такива, на полския бюджет.
    Унгария и Румъния също трябва да си получат окупираните от Украйна територии. Русия сама ще си вземе, колкото си поиска.

    19:22 26.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Дупдавеску

    5 0 Отговор
    Ех ,че щедър Вовата!Искаме и Добруджа!

    19:24 26.07.2026

  • 55 Факти

    11 9 Отговор

    До коментар #51 от "Кочо":

    Я кажи какъв е руският войник без американско оръжие, екипировка, дрехи, храна и лекарства 😂 Ами той е просто тор 🤣

    Коментиран от #60, #68

    19:25 26.07.2026

  • 56 Да се отнеме построеното

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Боруна Лом":

    И да платят глоби за увредената ни природа.

    19:26 26.07.2026

  • 57 НАТЮ СЕ ЧУДИ

    4 6 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия?

    19:27 26.07.2026

  • 58 Чума

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Кочо":

    Логично! В обкръжение на главата на красноармееца не висят постояннно комисари и особисти от НКВД и Смерш да го тормозят с трибунал и партийна пропаганда! Така, той разгръща инициатива и природните си унищожителни заложби! Ето и сега, махнете Путин, Думата и разните Щабове, и гледай какво става!

    19:28 26.07.2026

  • 59 Мусорчик

    9 7 Отговор

    До коментар #51 от "Кочо":

    "Берлин ме ужаси. Ние унищожихме един добър народ и сме на път да го заменим с диви монголци."
    Ген. Патън

    Ако толкова те кефи Русия - Путин ви покани.
    Аз вече живях под руски ботуш и казвам "Не, благодаря".

    Коментиран от #64

    19:29 26.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    4 5 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф за тази вечер.

    19:29 26.07.2026

  • 62 Зеленски

    7 4 Отговор
    Ще върнем Сибир на Китай,до Урал!

    19:30 26.07.2026

  • 63 Гоше

    4 1 Отговор
    Психари

    19:30 26.07.2026

  • 64 Чистач

    7 2 Отговор

    До коментар #59 от "Мусорчик":

    Ти не си желан в Западна Европа и САЩ. Мирувай в България, че като се обърне палачинката няма къде да бягаш.

    Коментиран от #82

    19:31 26.07.2026

  • 65 След Манила

    5 0 Отговор
    много му изпуши фитила!

    19:33 26.07.2026

  • 66 Е, тя Украйна нали

    2 4 Отговор
    победи?

    19:33 26.07.2026

  • 67 ИСТИНАТА

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Ако не ни занимаваха медиите постоянно с Путин и Русия, която е като Нигерия в Европа,
    щяхме да им обръщаме внимание, колкото на Нигерия в Африка, нали?

    Коментиран от #126

    19:34 26.07.2026

  • 68 Кочо

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    Какъв ли! Артилерийска бригада, командвана от Ал. Бесараб! В един момент от войната нито една руска машина! Всичко трофейни манове, праги, шкоди, рено и каквото докопат! Владее немски! На 2 май лично посреща колоната немски генерали, предаващи се в Берлин! Но, какво струва американското оръжие, без руския войник!? Нима не въоръжаваха Малката Антанта и всички, набързо сгазени от Вермахта европейски демокрации!?

    Коментиран от #89

    19:34 26.07.2026

  • 69 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #36 от "дебеЛ Лебед":

    защото не става нищо от блатните. И децата го разбраха.

    Коментиран от #97

    19:34 26.07.2026

  • 70 Ердо

    5 0 Отговор
    да не върнеш Константинопол на гърците?

    19:34 26.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Испанец

    4 1 Отговор
    Вова искаме си Гиблартар!

    19:35 26.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Бря! Щом се изхвърля така яко,

    5 3 Отговор
    значи е на смъртен одър, завалията.
    Човек предсмърно плямпа кво да е, защото знае, че остава безнаказано. Поне тук на земята

    19:35 26.07.2026

  • 75 Как се напери

    5 2 Отговор
    корейката,като му обеща 30000 азапи!

    19:37 26.07.2026

  • 76 Прилича

    5 1 Отговор
    на завещание!

    19:38 26.07.2026

  • 77 Брекин нюз!

    1 6 Отговор
    Олигарха, на когото запалиха огромните складове край Санкт Петербург и олигарсите от нефтопреработването искат от Путин да им разреши да създадат частна армия. "Сами ще сринем половината Украйна, без помощ от руската армия", заяви той.

    Коментиран от #87, #109

    19:38 26.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Без име

    1 7 Отговор
    Унгария, Румъния и Полша ще намажат дебело филията. Да му мислим ние, дето стснахме гаранти нс Украйна.

    19:38 26.07.2026

  • 80 Ха ха ха

    6 1 Отговор
    Колко много мъка има в руский мир.......

    19:39 26.07.2026

  • 81 az СВО Победа 81

    1 6 Отговор
    Както винаги точно в 10-ката!

    19:40 26.07.2026

  • 82 Мусорчик

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Чистач":

    Пич, фирмата ми изпълнява поръчки за Германия. Знам три езика, руски също, но не го броя. Дъщеря ми работи в софтуерния отдел на най великата автомобилна марка. Защо да не съм желан?

    Коментиран от #92

    19:40 26.07.2026

  • 83 Късно е вече за китка!

    7 3 Отговор
    Колкото о да се напъва да привлече симпатизанти на своя страна, опитвайки се да ги настройва срещу съседа им Украйна, те вече са направили своя избор. Ако Путин беше кротнал след анексията на Крим, можеше и досега да бъде вече забравено. Той се полакоми за цяла Украйна и последва българската поговорка за лакомите. Колкото бяха възможностите на Русия, тя ги използва само първите месеци на 2022 г., когато завладя набързо няколкообласти, макар и нито една цяла, като побърза да ги обяви за свои. След контраофанзивата през лятото и есента на 2022 Украйна си върна окупираните територии западно от Дон и още доста големи площи по източния фронт. От тогава Кремъл почти никаква територия не е спечелил, а само губи или ту напредва, ту отстъпва все едно танцува танго и се опитва да се окопава в завзетите територии. И така вече пет години. Очертава се да загуби и Крим, а като не може сам да го опази започна да подбутва други да изявят претенции за територии и да атакуват Украйна, както през Балканската война настроиха всички съседи срещу българите.

    19:41 26.07.2026

  • 84 Тариката

    4 1 Отговор
    как се подмазва,да не помагат на Украйна!

    19:41 26.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Путин

    2 3 Отговор
    На Германия и Франция ще давам 20 години,безплатно газ!

    19:42 26.07.2026

  • 87 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Брекин нюз!":

    Какъв нюз?

    19:42 26.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Факти

    4 2 Отговор

    До коментар #68 от "Кочо":

    Франция е капитулирала преди да получи американско оръжие. Англия го получава навреме и не е превзета. Русия беше на няколко месеца от капитулация, но САЩ я спаси навреме. Руският войник е просто пушечно месо. Без американско оръжие той е нищо. Затова руската армия дава в пъти повече жертви. Същото се случва и днес. Без американска помощ Русия яде бой от една безкрайно по-малка армия.

    19:43 26.07.2026

  • 90 Хахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Сериозно?":

    Пълна ЛЪЖА
    САЩ започнаха с доставки на храна, дрехи, суровини, камиони, оръдия, танкове и боеприпаси още през 1942 г.
    Чувал ли си за програмата Ленд-лийз?
    СССР без тези доставки щеше да се бие с голи гладни ръце ...

    Коментиран от #98

    19:43 26.07.2026

  • 91 Рам

    3 3 Отговор
    Хищниците плашат и вият на умряло, когато виждат смъртта. Не им остана много на руснаците. Само след година, максимум две, мъките им ще свършат за винаги.

    19:44 26.07.2026

  • 92 Ок.

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Мусорчик":

    Ти си желан. Другите не. Знаеш изискванията, че са високи.

    Коментиран от #106

    19:44 26.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ДА ТОЧНО ТАКА ША БЪДЕ

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    КОГАТО ЦЪФНАТ НАЛЪМИТЕ НА БАБЧЕТО ТИ....

    19:45 26.07.2026

  • 95 ...

    3 0 Отговор
    Пъъътнико свиден пъъътнико млад...

    19:46 26.07.2026

  • 96 Абсолютен

    4 0 Отговор
    демагог и истински недалновиден

    19:46 26.07.2026

  • 97 Палад Атинов

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    .....и ти ли си дете ? Или си напред с годините ?

    19:47 26.07.2026

  • 98 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #90 от "Хахаха":

    А ти чувал ли си за Великата депресия? Американците са доставили 5% от доставките за фронта, но им е платено със злато. Англичаните и французите защо не победиха Германия, а избягаха?

    19:47 26.07.2026

  • 99 Пусклер просто

    7 2 Отговор
    Облъчва раята щото няма кандидати за фронта.

    19:48 26.07.2026

  • 100 ПУТИНЕ ПУТИНЕ

    7 1 Отговор
    ТЕБЕ КОЙ ТЕ
    ПРИНУДИ
    ДА СЛОЖИШ
    30 ПВО СИСТЕМИ
    НА ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО?

    СТРАХЛИВ БУНКЕРЕН ПЛЪХ.

    Коментиран от #107, #112

    19:48 26.07.2026

  • 101 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    1 5 Отговор
    Щял да бяга. Британците загубиха войната.

    Коментиран от #110

    19:49 26.07.2026

  • 102 Кирил

    4 0 Отговор
    Украйна ще си върне Кубан Курск Воронеж

    19:49 26.07.2026

  • 103 мр аз я ПУ ТИН

    4 1 Отговор
    а очаквах да кажат, днес си помислих: Да кажат, че ще изпратят 10 милионна войска в Украйна, половината от Украйна, да стигне полската граница. И да изработят демокрация чрез международни наблюдатели. После демократичното правителство да накаже нацистите и да присъедини Украйна към Русия. С обща армия. Но народът да реши, дали да използва превантиВни ядрени удари по Париж и Лондон. И да забланят износът. Дори цялатъ търговия с НАТО колониите.

    19:50 26.07.2026

  • 104 Дни ти остават

    5 0 Отговор
    БОКЛУК

    19:51 26.07.2026

  • 105 Анонимен

    1 2 Отговор
    В ход е възкръсването на отдавна забравена държава-Жеч Посполита.Когато това се случи по този повод са приготвили шампанско.

    19:51 26.07.2026

  • 106 Стой си в блатата

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "Ок.":

    Никой не ти иска мнението.

    Коментиран от #117

    19:51 26.07.2026

  • 107 Палете свещи

    0 4 Отговор

    До коментар #100 от "ПУТИНЕ ПУТИНЕ":

    И отслужвате молебен за здраве и дълъг живот на Путин, защото е прозападен либерал. Ще го наследи генерал Суровикин, наречен Армагедон!

    Коментиран от #115

    19:51 26.07.2026

  • 108 Това, че и повече

    5 1 Отговор
    ти се искаше още в началото, ама вече четири и половина години ядец

    19:51 26.07.2026

  • 109 Верно ли бре

    4 2 Отговор

    До коментар #77 от "Брекин нюз!":

    РУБЛО ИДИОТ?

    А ПЛЕШИВИЯ БОТОКС

    ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА ОПАЗИ

    РУСКАТА КОЧИНА?

    ГДЕ МАГУЧАЯ

    ГДЕ ПВО?

    Коментиран от #116

    19:51 26.07.2026

  • 110 Що квичиш?

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    За пари ли?

    Коментиран от #120

    19:52 26.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "ПУТИНЕ ПУТИНЕ":

    Не 30, а били 3000, и още 30 000 били на път

    Коментиран от #132

    19:52 26.07.2026

  • 113 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #85 от "Ти там ли беше?":

    Аз не бях там на конференцията. Изказването на Сталин е документирано от личния му преводач Валентин Бережков. Той издава книга със записките си. Същите записки по-късно са разсекретени и изадени в САЩ и Англия. На всичко отгоре Хрушчов в мемоарите си пише, че Сталин многократно е казвал в разговори помежду им, че без САЩ са щели да загубят. Хайде сега да се скриеш и да не се излагаш повече. Русия я има по вилята на САЩ. Те трябваше да изберат кой да победи. Ако бяха оставили Германия с нейните технологии и руските ресурси тя щеше да стане световна суперсила и вероятно дори да унищожи САЩ. Затова САЩ спасиха Русия - изостанала държава, която никога не може да им бъде конкуренция. Оказаха се прави, защото след 45 години Русия фалира и рухна.

    19:53 26.07.2026

  • 114 мр аз я ПУ ТИН

    2 1 Отговор
    а очаквах да кажат, днес си помислих: Да кажат, че ще изпратят 10 милионна войска в Украйна, половината от Украйна, да стигне полската граница. И да изработят демокрация чрез международни наблюдатели. После демократичното правителство да накаже нацистите и да присъедини Украйна към Русия. С обща армия. Но народът да реши, дали да използва превантиВни ядрени удари по Париж и Лондон. И да забРанят износът. Дори цялатА търговия с НАТО колониите.

    19:53 26.07.2026

  • 115 МОЛЕБЕН

    2 2 Отговор

    До коментар #107 от "Палете свещи":

    НЯМА ДА ИМА.

    МОЩИТЕ НА АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ

    ИЗГОГАРЯХА.

    ГУНДЯЕВ С КАКВО ЩЕ ГО ПРАВИ?

    19:53 26.07.2026

  • 116 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #109 от "Верно ли бре":

    Руската територия е опазена, урките не са взели и 1 квадратен сантиметър !!Обратното, Русия завоюва 20% урковска територия !!!

    Коментиран от #136

    19:54 26.07.2026

  • 117 Що в блатата?

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Стой си в блатата":

    Аз съм на 15 минути от Брюксел. Много агресивно се държиш за културен човек. Лъжеш, че имаш връзка с Европа. Агресивни субекти тук не виреят!

    Коментиран от #128

    19:54 26.07.2026

  • 118 Путин

    1 2 Отговор
    плаши, но всъщност го е страх от тази война, която сам започна, но цяла Русия ще загуби. Този неук и малокултурен милиционер, не разбира или службите му го заблуждават, че тази проклета за всички война, ще приключи с пълна и безусловна победа за тях, въпреки и да виждат, че федерацията се разпада пред очите им.

    19:54 26.07.2026

  • 119 А какво

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мусорчик":

    мисленето на така наречените желаещи да помагат на Украйна!? Дават нашите пари само да и помагат или ако случайно спечели да делят!?

    19:55 26.07.2026

  • 120 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ

    3 3 Отговор

    До коментар #110 от "Що квичиш?":

    Първо в бандерия, после и в България.

    19:55 26.07.2026

  • 121 Багдатис

    0 0 Отговор
    Вова,памаги !

    19:55 26.07.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Самоопределил си се

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Гробар":

    щом за тебе най-големия сатрап е велик

    Коментиран от #138

    19:56 26.07.2026

  • 124 Хаха

    1 0 Отговор
    и какво точно ще ги правят тези "западни територии". Там всичко е очукано и старо като кадър от постапокалиптичен филм. Между другото много напомнящо на София като инфраструктура и градска среда. Обаче Киев е една глава по-нагоре. Той е единственото смислено място в Украйна

    Коментиран от #133

    19:57 26.07.2026

  • 125 Нали мачкаше

    1 1 Отговор
    колективното НАТО?Сега ще им връща подаръци от Сталин!

    19:58 26.07.2026

  • 126 Бг анти-трол

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "ИСТИНАТА":

    Има логика, ако Нигерия беше в Африка и в Европа, щяхме сигурно да чуваме повече за една такава страна.

    19:58 26.07.2026

  • 127 604

    0 0 Отговор
    А ний няма ли да намажем филията ...ба маа му

    19:58 26.07.2026

  • 128 Опааа

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Що в блатата?":

    Да не си Педро Волгата бе.

    19:58 26.07.2026

  • 129 ЕЙ ТОВА СЕ ВИКА

    4 0 Отговор
    ТАРИКАТСКИ ХОД. ГОЛЯМ ПОЛИТИК

    19:58 26.07.2026

  • 130 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Великият Владимир Путин,който не го слуша и изпълнява е изключително пр.ст човек,който не може да осъзнае че първото предупреждение и предложение на този умен човек е най добро,а следващата заповед е катастрофална за не изпълнилият и не послушният !!!

    19:59 26.07.2026

  • 131 ИЗНЕРВЕН РОТШИЛД

    3 2 Отговор
    Войната в окраина пак се оказа една много, много лоша инвестиция.

    19:59 26.07.2026

  • 132 САМО 27 ПАНЦИР С1

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Хи хи":

    И ЕДНА

    С400 .

    ИЗОБШО НЯМА ОХРАНА

    ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО.

    ДА ПАЗЯТ ЕПИЛИРАНАТА КОЖИЦА

    НА ДЪРТИЯ ПЕДОФИЛ.

    20:00 26.07.2026

  • 133 И Киев не им е притрябвал

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Хаха":

    Ще го завземат, за да спасят населението от измиране. От хуманитарни съображения. И да не се превръща в развъдник на фашистка зараза.

    20:01 26.07.2026

  • 134 ПУТИНЕ ПУТИНЕ

    1 0 Отговор
    НЕ МИСЛИ ЗА УКРАЙНА

    ЧЕ СКОРО СИ ДЗИН ПИН

    ЩЕ СИ ВЗЕМЕ ИЗКОННИТЕ ЗЕМИ.

    20:02 26.07.2026

  • 135 Украйна

    0 0 Отговор
    не би била интересна на никого, ако спре да бъде военен полигон.

    20:02 26.07.2026

  • 136 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Хи хи":

    ЕС взе 80% от Украйна.
    Китай взе 100% от Русия.
    САЩ и те намазаха.
    Това е равносметката от войната.

    20:03 26.07.2026

  • 137 ШЕФА НА КЕНЕФА

    0 0 Отговор
    ПУТИН Е ШЕФА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    3400 УЧИЛИЩА

    В РУСИЯ

    СА СЪС ВЪНШНИ КЕНЕФИ.

    САМО ШЕФА НА КЕНЕФА
    МОЖЕ ДА СЪТВОРИ
    ТАКАВА МИЗЕРИЯ.

    20:04 26.07.2026

  • 138 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Самоопределил си се":

    Как смееш да обиждаш най- великия лидер на всички времена, жалък червей? Сталин показа правилния път на човечеството. Сто години по-съсно капиталистическата еврейска из. мет още трепери, когато чуе името му и изпада в истерия и бяс.

    20:04 26.07.2026

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