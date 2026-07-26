Русия е била напълно принудена да започне своята военна операция в Украйна, заяви руският президент Владимир Путин в последното си официално обръщение от днес в Санкт Петербург, излъчено по телевизионния канал „Росия 24“.

Според държавния глава на Руската федерация, действията на Москва представляват директен и неизбежен отговор на агресивната политика на Киев и неговите западни съюзници. Путин подчерта, че в исторически план именно Русия е била единственият истински гарант за териториалната цялост на Украйна, но сегашната ситуация е променила безвъзвратно политическата реалност.

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В своя анализ руският лидер направи мрачна прогноза за бъдещите граници на съседната държава. По неговите думи, рано или късно Украйна ще загуби своите западни земи, тъй като съседните европейски държави имат трайни исторически претенции към тези региони.

Руският президент буквално заявява: „Уверен съм, че рано или късно Украйна ще загуби западните си земи – подаръкът от Сталин – и всичко ще се върне към Унгария, Румъния и Полша“.

Путин отново повтори тезата си, че териториите на Западна Украйна са били дадени на Киев от Йосиф Сталин след Втората световна война. По неговите думи, в момента в Украйна „всички се карат и делят пари“, което неизбежно ще доведе до ситуация, в която Полша, Унгария и Румъния ще си върнат въпросните региони

Вътрешни конфликти в Киев - „паяци в буркан“

Описвайки вътрешнополитическата ситуация в Украйна, руският президент не спести острите квалификации. Той посочи, че в Киев липсва каквото и да е единство, а политическите фигури и военното ръководство се карат помежду си „като паяци в буркан“. Тези вътрешни раздори, според Кремъл, отслабват капацитета на страната и ускоряват нейния разпад.

Въпреки сложната обстановка на фронта, руският лидер демонстрира пълна увереност в крайния изход от конфликта:

Край на операцията: Военната операция със сигурност ще приключи рано или късно, като целите на Москва ще бъдат изпълнени.

Военната операция със сигурност ще приключи рано или късно, като целите на Москва ще бъдат изпълнени. Пълна увереност: Путин изрази категоричност, че врагът ще бъде окончателно победен на бойното поле.

Путин изрази категоричност, че врагът ще бъде окончателно победен на бойното поле. Ресурсно обезпечаване: Русия съвсем правомерно отделя значителни държавни и икономически ресурси, за да гарантира пълния успех на армията.

Информационната война и „боклукът“ в социалните мрежи

Владимир Путин обърна специално внимание на мащабната дезинформация, която съпътства сблъсъка в дигиталното пространство. Президентът предупреди гражданите да бъдат изключително критични към източниците си на информация. Той заяви, че в социалните медии масово се публикува съдържание, което е „просто боклук“ и има за цел да манипулира общественото мнение и да създава фалшива представа за реалния ход на събитията.