САЩ и Украйна преговарят за спиране на въздушните удари. Украински военен експерт: Не сме в състояние да обърнем ситуацията

САЩ и Украйна водят преговори за спиране на въздушните удари, според съобщения в медиите. Украински военен анализатор смята, че това ще е от полза за Киев, но трудно Москва ще бъде накарана да спазва договореностите.

Евентуално „въздушно примирие“ между Украйна и Русия би било от полза преди всичко за Киев, заяви украинският военен експерт Иван Ступак в коментар пред УНИАН. Според съобщения в медиите, Украйна и САЩ обсъждат възможността за подобно решение.

„Въпреки факта, че несъмнено ефективно поразяваме важни цели в Руската федерация, в момента не сме в състояние да обърнем ситуацията с тези атаки. Дори не сме близо до повратна точка“, отбеляза експертът.

Ступак обясни, че миналата година Украйна е нанесла сериозни удари на руската петролна инфраструктура, а атаките тази година са довели до недостиг на гориво за цивилното население в определени региони. Според експерта обаче дори това не е принудило Москва да промени позицията си относно войната срещу Украйна.

Експертът отбеляза, че инфраструктурата на Украйна е претоварена до краен предел. Това се отнася не само за енергийния сектор, но и за бизнеса и логистиката.

„Всички тези атаки срещу складове, големи търговски вериги и бензиностанции са част от руската стратегия. Москва смята, че тази зима ще им се отвори прозорец с възможности. Руснаците унищожават енергийната ни инфраструктура, а украинците преминават към генератори. Но как ще ги захранват, ако едновременно с това атакуват бензиностанции? Това само изостря недостига. Следователно за нас би било изгодно да спрем подобни атаки. Украйна има значително по-малка територия от Русия и почти цялата е под обстрел“, обясни Ступак.

Същевременно експертът отбеляза, че дори ако Русия се съгласи на въздушно прекратяване на огъня, Украйна няма да има ефективни механизми за наблюдение на спазването на прекратяването на огъня.

„Това е Русия – няма начин да я контролираме. Дори да разположим американците някъде на границата, какво биха направили те? Ракета ще полети към нас и Русия ще твърди, че това е отговор на провокации от страна на „киевския режим“. Руснаците не са джентълмени. Това не е като по време на Първата световна война, когато германците се отнасяха с уважение към британските пленници, а британците се отнасяха с уважение към германските пленници. Затова изобщо не бих се доверил на думите на Русия“, отбеляза Ступак.

На въпроса как Украйна трябва да реагира на съобщенията за евентуално прекратяване на огъня във въздуха, експертът отговори: „Въпреки че това е от полза за нас, трябва да се подготвим за провокации тази зима. Уверен съм, че Русия няма да ни предостави това прекратяване на огъня поне до края на февруари. Това ще бъде форма на отмъщение: например, вие унищожихте нашите рафинерии това лято и съсипахте имиджа на Международния икономически форум в Санкт Петербург, а сега ще ви отмъстим.“