САЩ и Украйна преговарят за спиране на въздушните удари. Украински военен експерт: Не сме в състояние да обърнем ситуацията

САЩ и Украйна водят преговори за спиране на въздушните удари, според съобщения в медиите. Украински военен анализатор смята, че това ще е от полза за Киев, но трудно Москва ще бъде накарана да спазва договореностите.
Евентуално „въздушно примирие“ между Украйна и Русия би било от полза преди всичко за Киев, заяви украинският военен експерт Иван Ступак в коментар пред УНИАН. Според съобщения в медиите, Украйна и САЩ обсъждат възможността за подобно решение.
„Въпреки факта, че несъмнено ефективно поразяваме важни цели в Руската федерация, в момента не сме в състояние да обърнем ситуацията с тези атаки. Дори не сме близо до повратна точка“, отбеляза експертът.
Ступак обясни, че миналата година Украйна е нанесла сериозни удари на руската петролна инфраструктура, а атаките тази година са довели до недостиг на гориво за цивилното население в определени региони. Според експерта обаче дори това не е принудило Москва да промени позицията си относно войната срещу Украйна.
Експертът отбеляза, че инфраструктурата на Украйна е претоварена до краен предел. Това се отнася не само за енергийния сектор, но и за бизнеса и логистиката.
„Всички тези атаки срещу складове, големи търговски вериги и бензиностанции са част от руската стратегия. Москва смята, че тази зима ще им се отвори прозорец с възможности. Руснаците унищожават енергийната ни инфраструктура, а украинците преминават към генератори. Но как ще ги захранват, ако едновременно с това атакуват бензиностанции? Това само изостря недостига. Следователно за нас би било изгодно да спрем подобни атаки. Украйна има значително по-малка територия от Русия и почти цялата е под обстрел“, обясни Ступак.
Същевременно експертът отбеляза, че дори ако Русия се съгласи на въздушно прекратяване на огъня, Украйна няма да има ефективни механизми за наблюдение на спазването на прекратяването на огъня.
„Това е Русия – няма начин да я контролираме. Дори да разположим американците някъде на границата, какво биха направили те? Ракета ще полети към нас и Русия ще твърди, че това е отговор на провокации от страна на „киевския режим“. Руснаците не са джентълмени. Това не е като по време на Първата световна война, когато германците се отнасяха с уважение към британските пленници, а британците се отнасяха с уважение към германските пленници. Затова изобщо не бих се доверил на думите на Русия“, отбеляза Ступак.
На въпроса как Украйна трябва да реагира на съобщенията за евентуално прекратяване на огъня във въздуха, експертът отговори: „Въпреки че това е от полза за нас, трябва да се подготвим за провокации тази зима. Уверен съм, че Русия няма да ни предостави това прекратяване на огъня поне до края на февруари. Това ще бъде форма на отмъщение: например, вие унищожихте нашите рафинерии това лято и съсипахте имиджа на Международния икономически форум в Санкт Петербург, а сега ще ви отмъстим.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
13:33 27.07.2026
2 404 ШИКАЛКАААВИИИ АГЕЙН...
13:34 27.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шопо
Просто е.
Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.
Коментиран от #9
13:38 27.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иван 1
Коментиран от #19
13:41 27.07.2026
7 Наташка
13:43 27.07.2026
8 Без име
13:43 27.07.2026
9 Само където
До коментар #4 от "Шопо":по цял ден ни възхваляват 404. Пък тя гола вода. И на САЩ свършиха оръжията и за Иран и за Покрайна. Голям майтап с тоз нашия сайт
13:44 27.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Как няма да искат спиране
Хората- американски военни ви казаха, това което Русия произвежда за 3 месеца, кравари и западнали не могат да направят за година
13:47 27.07.2026
12 Путин казал:
13:48 27.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Оня
13:48 27.07.2026
15 не може да бъде
13:48 27.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ЦСКА Москва
13:51 27.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Лавров казал:
13:53 27.07.2026
21 Не разбрах
13:56 27.07.2026
22 Истината е по-проста
13:57 27.07.2026
23 Зеленски казал:
13:57 27.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мишел
13:59 27.07.2026
27 Русия
13:59 27.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мъчно ли ти е, мишленце?
До коментар #25 от "Димяща ушанка":Заложил си на грешната страна.
Коментиран от #35
14:02 27.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Условия за победа за двете страни
Украйнското условие за победа е унищожаване на икономиката на Русия до степен, когато при руснаците умирането от глад надделява над никнетето от земята. В такъв случай руския фронт ще се разпадне от само себе се заради битките за храна.
14:02 27.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Град Козлодуй
14:03 27.07.2026
34 стоян георгиев
Коментиран от #38
14:05 27.07.2026
35 Копейка
До коментар #29 от "Мъчно ли ти е, мишленце?":Въобще не ми е мъчно.Радостно ми е 1 400 000 ушанки при Кабзон.Чакам с нетърпение дву милионната .
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Коментиран от #41
14:05 27.07.2026
36 Летец Пешеходец
Коментиран от #40, #44
14:05 27.07.2026
37 Ха ха ха
14:07 27.07.2026
38 Така е стоенчо
До коментар #34 от "стоян георгиев":Само троленето, лъжите са истина. Само ако имаше с какво да осъзнаеш колко глупаво и жалко изглеждате с тролене и убеждавате всеки колко е отчаян и пропаднал запада!
14:07 27.07.2026
39 Медвед
14:09 27.07.2026
40 Ха ха ха
До коментар #36 от "Летец Пешеходец":Грешка
14:10 27.07.2026
41 Не са ли вече 2 400 000 😄
До коментар #35 от "Копейка":Тплков глупаво и жалко изглеждате с това тролене. После защо Русия е велика. Ден и нощ
с тролене това показвате. 😄
14:10 27.07.2026
42 дядото
14:20 27.07.2026
43 никакви
14:24 27.07.2026
44 Този път
До коментар #36 от "Летец Пешеходец":ленд лииза е на страната на Украйна.
14:27 27.07.2026