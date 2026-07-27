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САЩ и Украйна преговарят за спиране на въздушните удари. Украински военен експерт: Не сме в състояние да обърнем ситуацията
  Тема: Украйна

САЩ и Украйна преговарят за спиране на въздушните удари. Украински военен експерт: Не сме в състояние да обърнем ситуацията

27 Юли, 2026 13:32 1 870 44

  • украйна-
  • сащ-
  • русия-
  • иван ступак-
  • война

Евентуално „въздушно примирие“ между Украйна и Русия би било от полза преди всичко за Киев, заяви украинският военен експерт Иван Ступак

САЩ и Украйна преговарят за спиране на въздушните удари. Украински военен експерт: Не сме в състояние да обърнем ситуацията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ и Украйна водят преговори за спиране на въздушните удари, според съобщения в медиите. Украински военен анализатор смята, че това ще е от полза за Киев, но трудно Москва ще бъде накарана да спазва договореностите.

Евентуално „въздушно примирие“ между Украйна и Русия би било от полза преди всичко за Киев, заяви украинският военен експерт Иван Ступак в коментар пред УНИАН. Според съобщения в медиите, Украйна и САЩ обсъждат възможността за подобно решение.

„Въпреки факта, че несъмнено ефективно поразяваме важни цели в Руската федерация, в момента не сме в състояние да обърнем ситуацията с тези атаки. Дори не сме близо до повратна точка“, отбеляза експертът.

Ступак обясни, че миналата година Украйна е нанесла сериозни удари на руската петролна инфраструктура, а атаките тази година са довели до недостиг на гориво за цивилното население в определени региони. Според експерта обаче дори това не е принудило Москва да промени позицията си относно войната срещу Украйна.

Експертът отбеляза, че инфраструктурата на Украйна е претоварена до краен предел. Това се отнася не само за енергийния сектор, но и за бизнеса и логистиката.

„Всички тези атаки срещу складове, големи търговски вериги и бензиностанции са част от руската стратегия. Москва смята, че тази зима ще им се отвори прозорец с възможности. Руснаците унищожават енергийната ни инфраструктура, а украинците преминават към генератори. Но как ще ги захранват, ако едновременно с това атакуват бензиностанции? Това само изостря недостига. Следователно за нас би било изгодно да спрем подобни атаки. Украйна има значително по-малка територия от Русия и почти цялата е под обстрел“, обясни Ступак.

Същевременно експертът отбеляза, че дори ако Русия се съгласи на въздушно прекратяване на огъня, Украйна няма да има ефективни механизми за наблюдение на спазването на прекратяването на огъня.

„Това е Русия – няма начин да я контролираме. Дори да разположим американците някъде на границата, какво биха направили те? Ракета ще полети към нас и Русия ще твърди, че това е отговор на провокации от страна на „киевския режим“. Руснаците не са джентълмени. Това не е като по време на Първата световна война, когато германците се отнасяха с уважение към британските пленници, а британците се отнасяха с уважение към германските пленници. Затова изобщо не бих се доверил на думите на Русия“, отбеляза Ступак.

На въпроса как Украйна трябва да реагира на съобщенията за евентуално прекратяване на огъня във въздуха, експертът отговори: „Въпреки че това е от полза за нас, трябва да се подготвим за провокации тази зима. Уверен съм, че Русия няма да ни предостави това прекратяване на огъня поне до края на февруари. Това ще бъде форма на отмъщение: например, вие унищожихте нашите рафинерии това лято и съсипахте имиджа на Международния икономически форум в Санкт Петербург, а сега ще ви отмъстим.“


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    22 2 Отговор
    Ама те воюват ли?

    13:33 27.07.2026

  • 2 404 ШИКАЛКАААВИИИ АГЕЙН...

    29 3 Отговор
    КОЙТО И СА ВЪРЗВА ГУБИИИИ

    13:34 27.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    55 5 Отговор
    Зеленски капитулира, Украйна става част от РФ и войната свършва.
    Просто е.
    Да да ама не, помощите от САЩ и ЕС всъщност са заеми ако Зеленски капитулира няма кой да връща заемите. Зеленски няма избор трябва да воюва до последния украинец.

    Коментиран от #9

    13:38 27.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван 1

    37 3 Отговор
    Дрън,дрън,дрън зеленото ще изчезне и ще настане тишина.

    Коментиран от #19

    13:41 27.07.2026

  • 7 Наташка

    1 30 Отговор
    Нету бензин, нема нищо.

    13:43 27.07.2026

  • 8 Без име

    38 1 Отговор
    "Нашите дронове и ракети вече могат да летят необезпокоявано, тъй като ослепихме радарите на системите „Пейтриът“ (Patriot)“, заяви официалният представител на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) Хосейн Мохеби, като отбеляза, че ответните удари на Иран са нанесли сериозни щети на американските военни обекти в Близкия изток. Явно поради същата причина и Украйна не сваля ракети. Ето защо СAЩ и Украйна искат спиране на въздушния огън. Ето защо САЩ спряха атаките над Иран.

    13:43 27.07.2026

  • 9 Само където

    29 2 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    по цял ден ни възхваляват 404. Пък тя гола вода. И на САЩ свършиха оръжията и за Иран и за Покрайна. Голям майтап с тоз нашия сайт

    13:44 27.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Как няма да искат спиране

    30 1 Отговор
    като няма джепане. Молят за време да си създадат.
    Хората- американски военни ви казаха, това което Русия произвежда за 3 месеца, кравари и западнали не могат да направят за година

    13:47 27.07.2026

  • 12 Путин казал:

    27 2 Отговор
    Добре, ей сега ще спрем въздушните удари... И се изсмял.

    13:48 27.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Оня

    25 3 Отговор
    Хубаво е, че поне някои от кастрюлите, осъзнават причинно-следствената връзка. А тя е, че "каквото повикало, това се обадило". Всичко, което в момента правят руснаците, ама абсолютно всичко, първо им го причиняваха укрите на тях.

    13:48 27.07.2026

  • 15 не може да бъде

    23 2 Отговор
    Основното на тази ситуация е това че Путин повече не вярва на никого в т.ч и на Тръмпи- няма причина да вярва на украинците че ще спазват каквито и да е договорки!?

    13:48 27.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЦСКА Москва

    20 1 Отговор
    Това е вица на десетилетието .Рижавият иди.... и нарко.ана правят скечове за Тик Ток,явно са станали Инфлуенсъри !

    13:51 27.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Лавров казал:

    21 0 Отговор
    Спираме въздушните удари, като свърши войната.

    13:53 27.07.2026

  • 21 Не разбрах

    22 1 Отговор
    само защо сащ и украина преговарят-не трябва ли Русия и украйна да водят преговори!

    13:56 27.07.2026

  • 22 Истината е по-проста

    16 1 Отговор
    Американците нямат вече оръжия за раздаване и към Украйна няма да пътува нищо. Трябва им време за попълване на запасите,а затова им се налага да сключат примирие с Иран и Русия. Русия вероятно няма да се съгласи на такова без нищо.

    13:57 27.07.2026

  • 23 Зеленски казал:

    16 1 Отговор
    Спрете въздушните удари за една-две седмици, да попълним загубите, да ротираме частите, да превозим боеприпаси и храна. Че иначе ще изгинем.

    13:57 27.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мишел

    17 1 Отговор
    САЩ и Украйна могат да преговарят за спиране на ударите само ако тези удари са помежду им.

    13:59 27.07.2026

  • 27 Русия

    12 1 Отговор
    Зельон Нарко.... и Рижавии Лумп.н могат да преговарят за подобно нещо само ако воюват Кравария и територия 404 !!! В.Путин.

    13:59 27.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мъчно ли ти е, мишленце?

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Димяща ушанка":

    Заложил си на грешната страна.

    Коментиран от #35

    14:02 27.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Условия за победа за двете страни

    3 5 Отговор
    Руското условие за победа е да продължава постепенно да превзема територии както го прави до сега независимо от жертвите. Хората никнат от земята в крайна сметка. И са военен ресурс.
    Украйнското условие за победа е унищожаване на икономиката на Русия до степен, когато при руснаците умирането от глад надделява над никнетето от земята. В такъв случай руския фронт ще се разпадне от само себе се заради битките за храна.

    14:02 27.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Град Козлодуй

    5 2 Отговор
    С кучета се воюва по кучешки.Укрите имат една възможност-бялото знаме!

    14:03 27.07.2026

  • 34 стоян георгиев

    4 3 Отговор
    Поредната хибридна стария писана тук.тоя експерт е напълно неизвестен в украйна.вероятно измислен с цел да мине за компетентен.

    Коментиран от #38

    14:05 27.07.2026

  • 35 Копейка

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Мъчно ли ти е, мишленце?":

    Въобще не ми е мъчно.Радостно ми е 1 400 000 ушанки при Кабзон.Чакам с нетърпение дву милионната .
    .

    Коментиран от #41

    14:05 27.07.2026

  • 36 Летец Пешеходец

    2 12 Отговор
    Ситуацията въобще не е такава ,както я представят в статията. Нито украинската позиция е слаба, нито руската е силна. Напротив. Ударите по руската нефтопреработвателна промишленост, дава изключителни резултати. Със смяната на Сирски, ще последва и засилване на украинските удари по руски стратегически обекти. Новата генерация командири във ВСУ, отдаван искаха от него да преминат към преки удари срещу Москва и Санкт- Петербург. С идването на Драпати, това ще стане основна стратегия за борба с агресора. Зимата в Русия настъпва рано, дълга е, студена е и руснаците ще усетят на собствен гръб, всички "прелести" на "СВО-то". Видя се, че само малко да им се наруши "комфорта" и крепостните се връщат към "корените си". Бият се по опашките за бензин, псуват властта и реват, че нямат интернет, стоки от първа необходимост и цените скачат главоломно. Всичко това води до бърза промяна в мисленето на тези примитиви и съответно до отслабването на режима. Украйна взе инициативата в конфликта и в момента в Кремъл се чудят, как да се измъкнат от "ситуацията".

    Коментиран от #40, #44

    14:05 27.07.2026

  • 37 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Украинци джентелмени. О да.

    14:07 27.07.2026

  • 38 Така е стоенчо

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Само троленето, лъжите са истина. Само ако имаше с какво да осъзнаеш колко глупаво и жалко изглеждате с тролене и убеждавате всеки колко е отчаян и пропаднал запада!

    14:07 27.07.2026

  • 39 Медвед

    3 1 Отговор
    Спираме с дроновете.Запукваме ви с ракети.За разлика от перчема-ние имаме.А вие вярвайте,че се бием с лопати-хахахаха.

    14:09 27.07.2026

  • 40 Ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Летец Пешеходец":

    Грешка

    14:10 27.07.2026

  • 41 Не са ли вече 2 400 000 😄

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Копейка":

    Тплков глупаво и жалко изглеждате с това тролене. После защо Русия е велика. Ден и нощ
    с тролене това показвате. 😄

    14:10 27.07.2026

  • 42 дядото

    4 1 Отговор
    в състояние сте,но не водите преговорите с когото трябва, а на тези не им пука за вас,а да е зле на русия

    14:20 27.07.2026

  • 43 никакви

    2 0 Отговор
    преговори..война да последно..докато има кокаин..и балами желаещи да умират..така стоят нещата..

    14:24 27.07.2026

  • 44 Този път

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Летец Пешеходец":

    ленд лииза е на страната на Украйна.

    14:27 27.07.2026

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