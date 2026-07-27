Петя Дикова трогна десетки хиляди с емоционално признание за рождения ден на Сашо Диков (СНИМКИ)

Петя Дикова публикува лично и емоционално послание по повод рождения ден на своя баща Сашо Диков, с което умили последователите и приятелите си. Телевизионната водеща призна, че още от дете се стреми да спечели неговото одобрение и да види, че знаменитият ѝ баща се гордее с нея.

„От дете се опитвам да впечатля тати – първо бяха оценки и бележници, после студентство, което не създава грижи, а после дойдоха работата и интервютата“, започва разказа си Петя.

Въпреки всичките си суетни опити обаче се оказва, че най-голямата радост за Сашо Диков идва не от телевизионните постижения на дъщеря му, а от неговите внуци – малките Сашо и Илиян.

„Но никога не съм вярвала, че блясъкът, който търсих от хубави мои постъпки през годините, ще дойде от тях – малките Сашо и Илиян“, пише още тя.

Най-милото пожелание към рожденика дошло именно от малкия Сашо: „Дядо, да си жив и здрав, за да продължаваме да те юркаме към Витоша и Южния парк“, гласят думите на детето, което обича да се разхожда с дядо си.

С думите „Честит рожден ден, тате!“ Петя Дикова завършва трогателното си послание, на което вече са реагирали над 20 хиляди души, а над хиляда коментара пожелават крепко здраве на Сашо Диков и все така да се обичат със семейството му.