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Петя Дикова трогна десетки хиляди с емоционално признание за рождения ден на Сашо Диков (СНИМКИ)

Петя Дикова трогна десетки хиляди с емоционално признание за рождения ден на Сашо Диков (СНИМКИ)

27 Юли, 2026 13:31 834 3

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  • рожден ден-
  • послание-
  • водеща

Водещата призна кога е видяла истински блясък в очите на баща си

Петя Дикова трогна десетки хиляди с емоционално признание за рождения ден на Сашо Диков (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петя Дикова публикува лично и емоционално послание по повод рождения ден на своя баща Сашо Диков, с което умили последователите и приятелите си. Телевизионната водеща призна, че още от дете се стреми да спечели неговото одобрение и да види, че знаменитият ѝ баща се гордее с нея.

„От дете се опитвам да впечатля тати – първо бяха оценки и бележници, после студентство, което не създава грижи, а после дойдоха работата и интервютата“, започва разказа си Петя.

Въпреки всичките си суетни опити обаче се оказва, че най-голямата радост за Сашо Диков идва не от телевизионните постижения на дъщеря му, а от неговите внуци – малките Сашо и Илиян.

„Но никога не съм вярвала, че блясъкът, който търсих от хубави мои постъпки през годините, ще дойде от тях – малките Сашо и Илиян“, пише още тя.

Най-милото пожелание към рожденика дошло именно от малкия Сашо: „Дядо, да си жив и здрав, за да продължаваме да те юркаме към Витоша и Южния парк“, гласят думите на детето, което обича да се разхожда с дядо си.

С думите „Честит рожден ден, тате!“ Петя Дикова завършва трогателното си послание, на което вече са реагирали над 20 хиляди души, а над хиляда коментара пожелават крепко здраве на Сашо Диков и все така да се обичат със семейството му.


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  • 1 Диковите са като Еврото и Сашето

    11 2 Отговор
    Противняри гнъъъсни.

    13:52 27.07.2026

  • 2 ШЕФА

    6 3 Отговор
    Доре че са тати и мама иначе това същество нямаше да види ефир никога.Може би щеше пак да работи в телевизията,но най много като чистачка.

    14:02 27.07.2026

  • 3 Фактаджии

    1 0 Отговор
    Това добре, но за Дончо Цончев две изречения няма ли?

    14:16 27.07.2026