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Герой от Мондиал 2026 допусна куриозен гол от центъра (ВИДЕО)

Герой от Мондиал 2026 допусна куриозен гол от центъра (ВИДЕО)

27 Юли, 2026 12:16 709 0

  • кюрасао-
  • елой ром-
  • футбол

Инцидентът се разиграл на стадион „Шлосберг“ във Форбах

Герой от Мондиал 2026 допусна куриозен гол от центъра (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неотдавнашното Световно първенство донесе няколко завладяващи истории, като в една от тях герой бе вратарят на Кюрасао Елой Ром, който направи рекордните 15 спасявания в мача с Еквадор.

Две седмици по-късно стражът се завърна на вратата на Маями ФК, който се състезава във второто ниво на американския футбол. И в последния си мач допусна гол от центъра, с който отборът му загуби с 2:3 от Тампа Бей.

Необяснимо Елой беше далеч от вратата си, въпреки че топката беше във владение на съперника. Един от играчите на Тампа Бей забеляза позицията на вратаря и отправи прецизен префвърлящ удар от центъра на терена. Вратарят на Маями опита да се върне, но не успя да стигне до топката, която се оплете в мрежата за 2:3.


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