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Бизнесменът Владимир Янков е открит мъртъв в Банкя

Бизнесменът Владимир Янков е открит мъртъв в Банкя

27 Юли, 2026 13:25, обновена 27 Юли, 2026 13:34 3 171 30

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  • банкя

Криминалисти разследват умишлен палеж и убийство на 56-годишния крупен вносител на кафе и вендинг машини

Бизнесменът Владимир Янков е открит мъртъв в Банкя - 1
Снимка: safenews.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

56-годишният бизнесмен Владимир Томов Янков беше открит мъртъв след мистериозен пожар в къщата му в град Банкя. Трагичният инцидент се е разиграл в ранните часове на 27 юли.

Противопожарната служба получава съобщение за пожар в частен имот на територията на Столична община в понеделник сутрин.

При овладяването на огнената стихия в една от стаите огнеборците се натъкват на силно овъгленото тяло на собственика.

Мястото на инцидента остава блокирано от полицейски кордони часове след потушаването на пламъците.

Версии на разследването

Полицията и прокуратурата работят по всички възможни хипотези, като основната следа води към умишлено престъпление. Според информация от paragraf.bg, криминалистите извършват мащабни огледи за събиране на доказателства за евентуално убийство и последващ умишлен палеж с цел замитане на следите. В момента текат активни разпити на съседи и очевидци, които може да са забелязали подозрителни лица около къщата.

Кой е Владимир Янков?

Янков е изключително популярно име в сектора за търговия с хранителни стоки.

Неговите компании държат сериозен пазарен дял в мащабния внос на кафе, чай и вендинг оборудване директно от Италия.

Публични източници, цитирани от stolica.bg, потвърждават, че 56-годишният предприемач никога не е влизал в криминалните хроники, няма регистрирани конфликти или съдебни спорове.

Официална информация от БТА потвърждава, че съдебномедицинската експертиза тепърва ще установява дали смъртта е настъпила в следствие на задушаване от дима или бизнесменът е починал преди избухването на огъня.


Банкя / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    38 2 Отговор
    Този не го познавам!

    Коментиран от #5, #11

    13:36 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Боруна Лом

    30 0 Отговор
    ЛЕКО НЯКОЙ МУ Е ПОМОГНАЛ ЗА ДРУГИЯТ СВЯТ!

    13:37 27.07.2026

  • 4 тиквата

    34 1 Отговор
    такива ги не искам да ми дишат въздуха около зайчарника

    13:37 27.07.2026

  • 5 Ама как е възможно

    27 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    И аз оставих злато и евраци в чекмежето

    13:37 27.07.2026

  • 6 Регресивните

    17 3 Отговор
    другари обсъждат сигурността.....

    13:38 27.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    29 4 Отговор
    Беше кандидат депутат от ГЕРБ.

    13:38 27.07.2026

  • 8 БоюЦиганина

    32 3 Отговор
    Нищо не знам. Аз си гледам зайчетата в зайчарника, дето ми е наследство от тати.

    13:39 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 безпартиен

    29 2 Отговор
    Абе,КОЙ друг беше от Банкя?

    13:40 27.07.2026

  • 11 ИСТИНАТА

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойко Разбойко":

    Борисов не търпи конкуренция! Най малкото в Банкя!

    13:41 27.07.2026

  • 12 Малко са объркали къщата

    28 2 Отговор
    В Банкя. Следващия път, по сериозно!

    13:41 27.07.2026

  • 13 Милев

    26 3 Отговор
    Гербавите крадци започнаха да се самоизбиват.

    Коментиран от #15

    13:42 27.07.2026

  • 14 Версията

    25 2 Отговор
    Като на Петрохан и Околчица

    13:44 27.07.2026

  • 15 Последния Софиянец

    20 0 Отговор

    До коментар #13 от "Милев":

    При смяна на властта много жертви ще има.

    13:44 27.07.2026

  • 16 Мащабен

    18 2 Отговор
    бизнес за стотици милиони....

    13:45 27.07.2026

  • 17 версия хх

    13 3 Отговор
    Късо съединение в неизправна .итайска печка от магазин за едно евро може да е причината за пожара през юли в дома на бизнесмена или заспиване с незагасена пура..

    13:45 27.07.2026

  • 18 Василев

    15 0 Отговор
    Явно е бил близък до Тиквата. Затова е станал и толкова крупен бизнесмен с чуждите пари. Не вярвам с труд да е спечелил първия си милион, най-вероятно го е получил от Боко.

    13:48 27.07.2026

  • 19 Мнение

    17 0 Отговор
    В такава бандитска държава е по-добре да не се захващаш с нищо. Само така евентуално може да останеш жив за по дълго. Иначе, ако не те убие конкуренцията, за да ти заграби бизнеса, то ще те рекетират политиците за пари, непрекъснато ще те притискат за щяло и нещяло данъчните, НАП, общината, ще ти идпращат всевъзможни проверки, докато до такава степен ти вгорчат живота, че накрая сам ще си сложиш въжето.

    13:48 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вуте

    11 0 Отговор
    Забравил е да изключи бързовара и станала белята

    13:55 27.07.2026

  • 22 Изключително нелицеприятни мръсни

    12 0 Отговор
    Некакви хора абсолютно без трудови и без навици за чистота и хигиена и винаги в тъмните часове на деня зареждат машините но с каква вода и с каква хигиена не се знае и не се проверява нито се контролира. ....

    14:00 27.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ВЕСЕЛЯК

    13 0 Отговор
    Ами, да е жив и здрав човека!
    Хубава е новината. Радостна.
    п.п.
    Опитайте да инсталирате ваша вендинг машина пред вас и ще видите какви хубави хора ще ви се явят и какво ще ви се случи. (Хора на въпросния вече пцекясал господин бизнесмен.)

    14:07 27.07.2026

  • 25 Беко

    5 1 Отговор
    Гейдрама?

    14:07 27.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сиси

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Знам, че си траверсия":

    Фифи, лапкаш ли на дедо Бойко дедoвия?

    14:18 27.07.2026

  • 28 Павел Пенев

    8 1 Отговор
    Ние с нетърпение чакаме за един друг от Банкя да пишат същото.

    Коментиран от #30

    14:20 27.07.2026

  • 29 БАНКЯЯЯЯ. КОЙ ЛИ Е

    1 0 Отговор
    ТАРТОРА ТАМ!!???!!??. ЕВРА ПАРИ КАФЕ И НЕЩО ДРУГО. АЗ НИТО СЪМ ГО ЧУВАЛ НИТО СЪМ ГО ВИЖДАЛ ЩЕ КАЖЕ НАШ ТУУУ ТУУТКО БЛАЖЕН. Чувството е че прикриват следи те миналите под прикритие.

    14:24 27.07.2026

  • 30 Той

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Павел Пенев":

    вчера и оня ден се вееше из България и из всички медии изтипосан ! Даже като нямаше какво да каже се снима с една голяма буква "Б" , дърворезба . Да го видят , че не е в София или Зайчарника...

    14:27 27.07.2026