Бизнесменът Владимир Янков е открит мъртъв в Банкя

56-годишният бизнесмен Владимир Томов Янков беше открит мъртъв след мистериозен пожар в къщата му в град Банкя. Трагичният инцидент се е разиграл в ранните часове на 27 юли.
Противопожарната служба получава съобщение за пожар в частен имот на територията на Столична община в понеделник сутрин.
При овладяването на огнената стихия в една от стаите огнеборците се натъкват на силно овъгленото тяло на собственика.
Мястото на инцидента остава блокирано от полицейски кордони часове след потушаването на пламъците.
Версии на разследването
Полицията и прокуратурата работят по всички възможни хипотези, като основната следа води към умишлено престъпление. Според информация от paragraf.bg, криминалистите извършват мащабни огледи за събиране на доказателства за евентуално убийство и последващ умишлен палеж с цел замитане на следите. В момента текат активни разпити на съседи и очевидци, които може да са забелязали подозрителни лица около къщата.
Кой е Владимир Янков?
Янков е изключително популярно име в сектора за търговия с хранителни стоки.
Неговите компании държат сериозен пазарен дял в мащабния внос на кафе, чай и вендинг оборудване директно от Италия.
Публични източници, цитирани от stolica.bg, потвърждават, че 56-годишният предприемач никога не е влизал в криминалните хроники, няма регистрирани конфликти или съдебни спорове.
Официална информация от БТА потвърждава, че съдебномедицинската експертиза тепърва ще установява дали смъртта е настъпила в следствие на задушаване от дима или бизнесменът е починал преди избухването на огъня.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
Коментиран от #5, #11
13:36 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Боруна Лом
13:37 27.07.2026
4 тиквата
13:37 27.07.2026
5 Ама как е възможно
До коментар #1 от "Бойко Разбойко":И аз оставих злато и евраци в чекмежето
13:37 27.07.2026
6 Регресивните
13:38 27.07.2026
7 Последния Софиянец
13:38 27.07.2026
8 БоюЦиганина
13:39 27.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 безпартиен
13:40 27.07.2026
11 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Бойко Разбойко":Борисов не търпи конкуренция! Най малкото в Банкя!
13:41 27.07.2026
12 Малко са объркали къщата
13:41 27.07.2026
13 Милев
Коментиран от #15
13:42 27.07.2026
14 Версията
13:44 27.07.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Милев":При смяна на властта много жертви ще има.
13:44 27.07.2026
16 Мащабен
13:45 27.07.2026
17 версия хх
13:45 27.07.2026
18 Василев
13:48 27.07.2026
19 Мнение
13:48 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Вуте
13:55 27.07.2026
22 Изключително нелицеприятни мръсни
14:00 27.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ВЕСЕЛЯК
Хубава е новината. Радостна.
п.п.
Опитайте да инсталирате ваша вендинг машина пред вас и ще видите какви хубави хора ще ви се явят и какво ще ви се случи. (Хора на въпросния вече пцекясал господин бизнесмен.)
14:07 27.07.2026
25 Беко
14:07 27.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сиси
До коментар #23 от "Знам, че си траверсия":Фифи, лапкаш ли на дедо Бойко дедoвия?
14:18 27.07.2026
28 Павел Пенев
Коментиран от #30
14:20 27.07.2026
29 БАНКЯЯЯЯ. КОЙ ЛИ Е
14:24 27.07.2026
30 Той
До коментар #28 от "Павел Пенев":вчера и оня ден се вееше из България и из всички медии изтипосан ! Даже като нямаше какво да каже се снима с една голяма буква "Б" , дърворезба . Да го видят , че не е в София или Зайчарника...
14:27 27.07.2026