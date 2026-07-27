Бизнесменът Владимир Янков е открит мъртъв в Банкя

56-годишният бизнесмен Владимир Томов Янков беше открит мъртъв след мистериозен пожар в къщата му в град Банкя. Трагичният инцидент се е разиграл в ранните часове на 27 юли.

Противопожарната служба получава съобщение за пожар в частен имот на територията на Столична община в понеделник сутрин.

При овладяването на огнената стихия в една от стаите огнеборците се натъкват на силно овъгленото тяло на собственика.

Мястото на инцидента остава блокирано от полицейски кордони часове след потушаването на пламъците.

Версии на разследването

Полицията и прокуратурата работят по всички възможни хипотези, като основната следа води към умишлено престъпление. Според информация от paragraf.bg, криминалистите извършват мащабни огледи за събиране на доказателства за евентуално убийство и последващ умишлен палеж с цел замитане на следите. В момента текат активни разпити на съседи и очевидци, които може да са забелязали подозрителни лица около къщата.

Кой е Владимир Янков?

Янков е изключително популярно име в сектора за търговия с хранителни стоки.

Неговите компании държат сериозен пазарен дял в мащабния внос на кафе, чай и вендинг оборудване директно от Италия.

Публични източници, цитирани от stolica.bg, потвърждават, че 56-годишният предприемач никога не е влизал в криминалните хроники, няма регистрирани конфликти или съдебни спорове.

Официална информация от БТА потвърждава, че съдебномедицинската експертиза тепърва ще установява дали смъртта е настъпила в следствие на задушаване от дима или бизнесменът е починал преди избухването на огъня.