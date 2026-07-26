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Путин: Западът зачеркна обещанието да не разширява НАТО на изток

Путин: Западът зачеркна обещанието да не разширява НАТО на изток

26 Юли, 2026 20:24, обновена 26 Юли, 2026 20:33 1 678 114

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Руският президент направи ключови изказвания за сигурността, фронта и подкрепата в тила.

Путин: Западът зачеркна обещанието да не разширява НАТО на изток - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският държавен глава Владимир Путин заяви, че Западът изобщо „не се интересува“ от даденото по-рано обещание да не разширява НАТО на изток.

По думите му, геополитическите интереси на Вашингтон и Брюксел са надделели над поетите ангажименти за обща сигурност. Изявлението отразява позицията на Кремъл, че пренебрегването на руските червени линии е основна причина за текущия конфликт, предаде kremlin.ru.

Прехванат разговор разкрива атака срещу цивилен

Президентът сподели детайли за прехваната радиовръзка между украински танкови екипажи, която доказва умишлено убийство на мирни граждани. Според Путин, в записа се чува как украински военни получават заповед и впоследствие ликвидират цивилен гражданин, който просто е минавал наблизо. Руският лидер подчерта, че тези материали ще бъдат използвани като доказателства за военни престъпления, предаде ТАСС.

Единството на нацията и помощта от тила

Путин обърна специално внимание на вътрешната стабилност и подкрепата за армията, като изтъкна следните акценти:

  • Помощ от сърце: Хората в тила масово и абсолютно доброволно помагат на войниците от сърце, изпращайки екипировка, хуманитарна помощ и писма.
  • Критично единство: Чувството за национално единство, включително на самата фронтова линия, е изключително важно за постигането на държавните цели.
  • Обща кауза: Връзката между цивилните и бойците формира несломим гръбнак на обществото в моменти на криза.

Личен съвет от Путин: Как да поддържаме форма?

В края на своето изказване руският президент даде и практически съвет как винаги да се поддържа добра физическа и ментална форма. Той посочи, че ключът е в строгата дисциплина, редовния спорт и пълния отказ от алкохола. Путин допълни, че всекидневните натоварвания укрепват волята, което е жизненоважно за справяне с високия стрес, подчертава sputniknews.ru.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пламен

    23 23 Отговор
    Всеки е свободен да избира къде да членува

    Коментиран от #21, #46, #70, #88

    20:37 26.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    13 9 Отговор
    Ако си говори ей така - добре ! Но ако не говори ей така - не е добре!!!

    Коментиран от #106

    20:38 26.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майко мила

    24 27 Отговор
    Съвсем изфряса дъртака Ще надмине Байдън демента.

    Коментиран от #109

    20:40 26.07.2026

  • 8 Путин многоходовия

    19 14 Отговор

    До коментар #4 от "Ол1гофрен,":

    На запад са ни парите

    20:40 26.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ХЪ ХЪ ХЪЪЪ

    19 24 Отговор
    пУТИНЧО спирай войната по навреме да не превземе Украйна мАСКВА.

    20:41 26.07.2026

  • 11 хъхъ

    27 6 Отговор
    Е, нали Тръмп щеше да разпуска НАТО в "духа на Анкоридж"?
    Руски наивници.

    Коментиран от #32

    20:41 26.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дон Корлеоне

    15 10 Отговор
    Хаяско щял да ходи да наглежда кримският мост.

    20:47 26.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Волен С.

    15 6 Отговор
    Аз хора,които не употребяват алкохол не ги харесвам.

    20:48 26.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Читатнел

    11 13 Отговор
    до 1. може ли да си вземете атрибутите, и да отидете на Фронта с Украйна. Доказано е, войниците на Русия оцеляват там между 20 и 30 минути. Вие, колко смятате, че ще оцелеете? Аман от тролове, и определено загубили връзка с реалността. Дерзайте товарищи и загивайте! Нямате бензин и дизел, съпругите на военните са на една крачка да станат вдовици. И тази средна класа вече ви се изплъзва. Ама, вие, си викайте! Вече няма кой да ви чуе.

    Коментиран от #97

    20:49 26.07.2026

  • 21 Ами

    11 10 Отговор

    До коментар #3 от "пламен":

    На 9 февруари 1990 г. държавният секретар Джеймс Бейкър в 16:31 часа по време на разговора си с Михаил Горбачов в Кремъл казва: „Ако запазим присъствието си в Германия като част от НАТО, то няма да има никакво разширение на юрисдикцията и силите на НАТО нито на инч на изток”.
    Мога да дам линк към целия разговор между Джеймс Бейкър и Михаил Горбачов.
    Още по-интересен е разговорът между Горбачов и Хелмут Кол.
    Там вече се говори и за вечна признателност на германския народ.

    Коментиран от #33, #34

    20:49 26.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дано скоро зачеркнат и теб!

    11 6 Отговор
    И цялата Империя на злото!

    20:51 26.07.2026

  • 28 Конспиратор

    10 8 Отговор
    Най-сетне Путин изплю камъчето и разкри реалната причина да анексира украински територии, като така създава спорни територии, което да е гаранция, че страна със спорни граници няма да бъде приета в НАТО.
    """Путин: Западът зачеркна обещанието да не разширява НАТО на изток"""

    20:51 26.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами

    5 13 Отговор
    Ойропейците много искат да победят руснаците, но все нещо не им се получава.

    20:52 26.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 К-999

    5 12 Отговор
    На запада им падна ченето от възхищение към Русия но не си признават взели са правилното решение да стигнат дъното.

    20:54 26.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 41 54321

    14 9 Отговор
    "Ние изпратихме 500 хиляди военни да убиват и грабят в Украйна, а те ни нападнаха на тяхна територия. Не ги е срам" Путин

    20:54 26.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Pашистите барбекю

    6 4 Отговор
    То не останаха НПЗта, не останоха складове, той щял да побеждава .... хитлер 2.

    20:57 26.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Милен

    6 4 Отговор
    Вова, влизай и ти в нато и да се прключват войните

    20:58 26.07.2026

  • 48 Украйна

    6 7 Отговор
    какво ти е виновна,запъртък?

    20:58 26.07.2026

  • 49 Ами

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "Мусорчик":

    В конституцията на окраина пишеше, че окраина ще спазват военен неутралитет.
    Но в един момент решиха, че трябва да си сменят точно този текст в конституцията.
    И помниш ли защо го смениха?
    Има ли страна от бившия социалистически лагер
    страна, влязла в ЕС преди да е влязла в НАТО :)

    20:59 26.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Читател

    5 10 Отговор
    Дори и Путин, не успява да откъсне тази Велика Руска Душа от Крепосничеството, наложено през вековете! Само Империи са им в главите! Спрете се бе Хора! В 21-ви век, когато Новите Поколения дойдоха и ще си постигнат своето, какви Империи ви се въртят още в главите?

    20:59 26.07.2026

  • 52 НАТО

    4 7 Отговор
    съществува вече само на хартия. САЩ смениха политиката си и дефакто напуснаха военният блок

    21:00 26.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Якут

    11 3 Отговор
    А ти защо си се разширил до Япония?

    21:01 26.07.2026

  • 57 Движухаров

    14 7 Отговор
    Путлера е бита карта и военнопрестъпник .Сега върти същата плоча за НАТО и други подобни глупости .
    Завчера фашиста е поискал (чрез катъра Лавров) от САЩ нов план за мир за да има повод да спре война под някакъв предлог който не е съвсем унизителен за Русия.😂 Тръмп трябвало също да възспре Зеленски да не запали всичко съществено и жизненоважно в Мордор. Вижда се края на войната.

    21:01 26.07.2026

  • 58 Точно

    7 4 Отговор

    До коментар #53 от "Тоя е завършен ДБЛ ,като всяка копейка":

    Точно като нашите дръгливи копейки започна да фъфли.

    21:02 26.07.2026

  • 59 стоян георгиев

    6 6 Отговор
    Да станеш по желание да те изпитат и да ти пишат двойка и да те изгонят даже от класа.това постигна путин с нападението си над украйна.сега разказва смешки подобно на хитлер в последните му годинини.

    Коментиран от #67

    21:02 26.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 НАТО

    4 4 Отговор
    като се изравни по територия с Русия,ще спре разширяването!

    21:03 26.07.2026

  • 63 пешо

    5 6 Отговор
    НАТО може и се разширява а руснаците искат да се разширят но не могат

    21:04 26.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Изкуфял

    2 1 Отговор
    запад на къде може да се разширява?

    21:07 26.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ужас

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "пламен":

    Както виждаш не всеки може да избира. Украйна така мислеше и си счупи държавата.

    Коментиран от #79, #80, #102

    21:11 26.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Пионерче

    4 0 Отговор
    само обещава!Нормалните възрастни работят само с договори,които руснаци не спазват!

    21:11 26.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 79 Пък Русия

    1 3 Отговор

    До коментар #70 от "ужас":

    залепила 100 племена!

    21:13 26.07.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 82 На запад

    3 3 Отговор
    Има само една велика страна и това са САЩ. Европа е сбирщина от дребни нeдонocчeтa, на които не се побира името на карта с голям мащаб.
    Европа е силна със своята култура и трудолюбие на европейците. На Европа е нужен само мир и руските ресурси, а не НАТО.

    21:14 26.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 92 Анкоридж

    2 0 Отговор
    На него все му обещават!Особено Си !

    21:22 26.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 97 Сметах, сметах

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Читатнел":

    1000 към 23 /размяна на убити 1000 усръинси срещу загинали руснаци 23/
    1000/23=43.47 закръглено към по -малкото прави 43
    ..........
    "войниците на Русия оцеляват там между 20 и 30 минути"

    30 минути= 1800 секунди
    1800/43=41.86 закръглено към по-голямото ,в полза на усрите,прави
    42 секунди
    толкоз време оцелява един усронацист

    Коментиран от #101

    21:26 26.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Африканците

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Сметах, сметах":

    и кубинците,връщат ли ги?

    21:30 26.07.2026

  • 102 Къде

    3 0 Отговор

    До коментар #70 от "ужас":

    я видя счупената Украйна

    21:31 26.07.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ИСТИНАТА

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Майко мила":

    Ако не ни занимаваха медиите постоянно с Путин и Русия, която е като Нигерия в Европа,
    щяхме да им обръщаме внимание, колкото на Нигерия в Африка, нали?

    21:37 26.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Щик Найн

    0 0 Отговор
    Двудесетилетната пълна социална изолация напълно е извела джуджето от реалността.

    21:40 26.07.2026

  • 114 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Това е лъжа.нали прочете милене ?лъжа.вие поддържате група проруски тролове които ежедневно пишат основно обиди и спам.казвам поддържате в смисъл те работят при вас.ти милене всяка седмица пускаш поне по няколко откровено лъжливи статии свързани с украйна ти лично.това са фактите за твое голямо съжаление и се казвам стоян .не знам какъв е този сексизъм при теб?имаш проблем с мъжете ли?

    21:41 26.07.2026

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