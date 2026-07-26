Руският държавен глава Владимир Путин заяви, че Западът изобщо „не се интересува“ от даденото по-рано обещание да не разширява НАТО на изток.

По думите му, геополитическите интереси на Вашингтон и Брюксел са надделели над поетите ангажименти за обща сигурност. Изявлението отразява позицията на Кремъл, че пренебрегването на руските червени линии е основна причина за текущия конфликт, предаде kremlin.ru.

Прехванат разговор разкрива атака срещу цивилен

Президентът сподели детайли за прехваната радиовръзка между украински танкови екипажи, която доказва умишлено убийство на мирни граждани. Според Путин, в записа се чува как украински военни получават заповед и впоследствие ликвидират цивилен гражданин, който просто е минавал наблизо. Руският лидер подчерта, че тези материали ще бъдат използвани като доказателства за военни престъпления, предаде ТАСС.

Единството на нацията и помощта от тила

Путин обърна специално внимание на вътрешната стабилност и подкрепата за армията, като изтъкна следните акценти:

Помощ от сърце : Хората в тила масово и абсолютно доброволно помагат на войниците от сърце , изпращайки екипировка, хуманитарна помощ и писма.

: Хората в тила масово и абсолютно доброволно , изпращайки екипировка, хуманитарна помощ и писма. Критично единство : Чувството за национално единство, включително на самата фронтова линия , е изключително важно за постигането на държавните цели.

: Чувството за национално единство, , е изключително важно за постигането на държавните цели. Обща кауза: Връзката между цивилните и бойците формира несломим гръбнак на обществото в моменти на криза.

Личен съвет от Путин: Как да поддържаме форма?

В края на своето изказване руският президент даде и практически съвет как винаги да се поддържа добра физическа и ментална форма. Той посочи, че ключът е в строгата дисциплина, редовния спорт и пълния отказ от алкохола. Путин допълни, че всекидневните натоварвания укрепват волята, което е жизненоважно за справяне с високия стрес, подчертава sputniknews.ru.