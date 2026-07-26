"""Путин: Западът зачеркна обещанието да не разширява НАТО на изток"""

Руският държавен глава Владимир Путин заяви, че Западът изобщо „не се интересува“ от даденото по-рано обещание да не разширява НАТО на изток.
По думите му, геополитическите интереси на Вашингтон и Брюксел са надделели над поетите ангажименти за обща сигурност. Изявлението отразява позицията на Кремъл, че пренебрегването на руските червени линии е основна причина за текущия конфликт, предаде kremlin.ru.
Прехванат разговор разкрива атака срещу цивилен
Президентът сподели детайли за прехваната радиовръзка между украински танкови екипажи, която доказва умишлено убийство на мирни граждани. Според Путин, в записа се чува как украински военни получават заповед и впоследствие ликвидират цивилен гражданин, който просто е минавал наблизо. Руският лидер подчерта, че тези материали ще бъдат използвани като доказателства за военни престъпления, предаде ТАСС.
Единството на нацията и помощта от тила
Путин обърна специално внимание на вътрешната стабилност и подкрепата за армията, като изтъкна следните акценти:
- Помощ от сърце: Хората в тила масово и абсолютно доброволно помагат на войниците от сърце, изпращайки екипировка, хуманитарна помощ и писма.
- Критично единство: Чувството за национално единство, включително на самата фронтова линия, е изключително важно за постигането на държавните цели.
- Обща кауза: Връзката между цивилните и бойците формира несломим гръбнак на обществото в моменти на криза.
Личен съвет от Путин: Как да поддържаме форма?
В края на своето изказване руският президент даде и практически съвет как винаги да се поддържа добра физическа и ментална форма. Той посочи, че ключът е в строгата дисциплина, редовния спорт и пълния отказ от алкохола. Путин допълни, че всекидневните натоварвания укрепват волята, което е жизненоважно за справяне с високия стрес, подчертава sputniknews.ru.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 пламен
Коментиран от #21, #46, #70, #88
20:37 26.07.2026
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5 Пич
Коментиран от #106
20:38 26.07.2026
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7 Майко мила
Коментиран от #109
20:40 26.07.2026
8 Путин многоходовия
До коментар #4 от "Ол1гофрен,":На запад са ни парите
20:40 26.07.2026
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10 ХЪ ХЪ ХЪЪЪ
20:41 26.07.2026
11 хъхъ
Руски наивници.
Коментиран от #32
20:41 26.07.2026
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16 Дон Корлеоне
20:47 26.07.2026
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18 Волен С.
20:48 26.07.2026
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20 Читатнел
Коментиран от #97
20:49 26.07.2026
21 Ами
До коментар #3 от "пламен":На 9 февруари 1990 г. държавният секретар Джеймс Бейкър в 16:31 часа по време на разговора си с Михаил Горбачов в Кремъл казва: „Ако запазим присъствието си в Германия като част от НАТО, то няма да има никакво разширение на юрисдикцията и силите на НАТО нито на инч на изток”.
Мога да дам линк към целия разговор между Джеймс Бейкър и Михаил Горбачов.
Още по-интересен е разговорът между Горбачов и Хелмут Кол.
Там вече се говори и за вечна признателност на германския народ.
Коментиран от #33, #34
20:49 26.07.2026
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27 Дано скоро зачеркнат и теб!
20:51 26.07.2026
28 Конспиратор
"""Путин: Западът зачеркна обещанието да не разширява НАТО на изток"""
20:51 26.07.2026
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31 Ами
20:52 26.07.2026
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35 К-999
20:54 26.07.2026
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41 54321
20:54 26.07.2026
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44 Pашистите барбекю
20:57 26.07.2026
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47 Милен
20:58 26.07.2026
48 Украйна
20:58 26.07.2026
49 Ами
До коментар #19 от "Мусорчик":В конституцията на окраина пишеше, че окраина ще спазват военен неутралитет.
Но в един момент решиха, че трябва да си сменят точно този текст в конституцията.
И помниш ли защо го смениха?
Има ли страна от бившия социалистически лагер
страна, влязла в ЕС преди да е влязла в НАТО :)
20:59 26.07.2026
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51 Читател
20:59 26.07.2026
52 НАТО
21:00 26.07.2026
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56 Якут
21:01 26.07.2026
57 Движухаров
Завчера фашиста е поискал (чрез катъра Лавров) от САЩ нов план за мир за да има повод да спре война под някакъв предлог който не е съвсем унизителен за Русия.😂 Тръмп трябвало също да възспре Зеленски да не запали всичко съществено и жизненоважно в Мордор. Вижда се края на войната.
21:01 26.07.2026
58 Точно
До коментар #53 от "Тоя е завършен ДБЛ ,като всяка копейка":Точно като нашите дръгливи копейки започна да фъфли.
21:02 26.07.2026
59 стоян георгиев
Коментиран от #67
21:02 26.07.2026
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62 НАТО
21:03 26.07.2026
63 пешо
21:04 26.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Изкуфял
21:07 26.07.2026
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70 ужас
До коментар #3 от "пламен":Както виждаш не всеки може да избира. Украйна така мислеше и си счупи държавата.
Коментиран от #79, #80, #102
21:11 26.07.2026
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72 Пионерче
21:11 26.07.2026
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79 Пък Русия
До коментар #70 от "ужас":залепила 100 племена!
21:13 26.07.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
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82 На запад
Европа е силна със своята култура и трудолюбие на европейците. На Европа е нужен само мир и руските ресурси, а не НАТО.
21:14 26.07.2026
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92 Анкоридж
21:22 26.07.2026
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97 Сметах, сметах
До коментар #20 от "Читатнел":1000 към 23 /размяна на убити 1000 усръинси срещу загинали руснаци 23/
1000/23=43.47 закръглено към по -малкото прави 43
..........
"войниците на Русия оцеляват там между 20 и 30 минути"
30 минути= 1800 секунди
1800/43=41.86 закръглено към по-голямото ,в полза на усрите,прави
42 секунди
толкоз време оцелява един усронацист
Коментиран от #101
21:26 26.07.2026
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101 Африканците
До коментар #97 от "Сметах, сметах":и кубинците,връщат ли ги?
21:30 26.07.2026
102 Къде
До коментар #70 от "ужас":я видя счупената Украйна
21:31 26.07.2026
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109 ИСТИНАТА
До коментар #7 от "Майко мила":Ако не ни занимаваха медиите постоянно с Путин и Русия, която е като Нигерия в Европа,
щяхме да им обръщаме внимание, колкото на Нигерия в Африка, нали?
21:37 26.07.2026
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113 Щик Найн
21:40 26.07.2026
114 стоян георгиев
21:41 26.07.2026