Новини
Свят »
Русия »
Путин заяви, че е започнал войната срещу Украйна заради едно нарушено обещание
  Тема: Украйна

Путин заяви, че е започнал войната срещу Украйна заради едно нарушено обещание

27 Юли, 2026 08:47 4 449 247

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • война-
  • нато

Западните страни взеха редица решения без оглед на международното право и „пуснаха духа от бутилката“, заяви Путин

Путин заяви, че е започнал войната срещу Украйна заради едно нарушено обещание - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, провокираха конфликта в Украйна и принудиха Москва да започне това, което тя определя като "специална военна операция", заяви президентът Владимир Путин вчера на среща с военнослужещи от военноморския флот, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Той напомни за обещанието на Запада да не разширява инфраструктурата на НАТО на изток — обещание, което така и не било изпълнено.

Още новини от Украйна

„Движеха се, движеха се, стигнаха до Украйна. А тогавашният президент на Украйна беше за влизане в ЕС, но против влизане в НАТО. Какво направиха? Извършиха държавен преврат. При това кървав, антиконституционен. И целият Запад се направи, че нищо страшно не се е случило, че така трябва. И именно тези действия, абсолютно агресивни, засилващи се от година на година, доведоха до днешния конфликт в Украйна. И ни принудиха да започнем специалната военна операция, опитвайки се да прекратим вече започнатите от западната страна и киевския режим бойни действия в тази част на тогавашна Украйна“, заяви той.

„Обещаха ни навремето — на Михаил Сергеевич Горбачов — че няма да разширяват НАТО. Резултатът — едно разширяване след друго. Въпреки нашите многобройни протести. Плюха на всичките си обещания и на интересите на Руската федерация в сферата на сигурността“, добави Путин.

Западните страни взеха редица решения без оглед на международното право и „пуснаха духа от бутилката“, заяви Путин на същата среща.

Путин напомни, че съвременният световен ред се е формирал след Втората световна война на основата на Устава на ООН, създаден от страните победителки.

„Този устав е основата на съвременното международно право. Бяха създадени определени правила“, отбеляза той. „А после, когато Съветският съюз беше разрушен — една от държавите основателки на ООН и създателки на тази система на международни отношения — тя престана да съществува. И така наречените победители в Студената война — не само САЩ, а целият колективен Запад — изведнъж решиха, че трябва нещо да поправят: защо Русия, вече не СССР, а Русия, която е загубила значителен потенциал, трябва да се ползва със същите блага като страна победителка във Втората световна война.“

След това, продължи Путин, западните страни „започнаха да променят правилата, и то веднага на практика“. „Спомнете си събитията в Югославия“, отбеляза той.

Русия е отворена за сътрудничество в Арктика, но ще защитава своите интереси, включително Северния морски път, предупреди още руският държавен глава.

„Готови сме, отворени сме за сътрудничество в тази сфера, но безусловно ще защитаваме своите интереси, както и Северния морски път. Защото най-ефективният, икономически целесъобразен Северен морски път в значителна степен преминава или през нашите териториални води, или през специалната икономическа зона на Руската федерация. Тоест той практически изцяло е под наш контрол“, каза Путин.

Той отбеляза, че за използването на логистичните възможности на Северния морски път е необходимо да се развиват пристанищата и крайбрежната логистика. „За това трябва да се осигури работата на съответните служби за спасяване на кораби и екипажи при бедствия. Трябва да се осигури и безопасност, включително и преди всичко с помощта на Военноморския флот. По всички тези направления работим и ще работим“, добави той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 84 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    54 80 Отговор
    Признавам си, Вова има подпис на колхозник.

    Коментиран от #56

    08:50 27.07.2026

  • 2 Свободен

    89 98 Отговор
    Започнаха оправданията!
    После ще премине към молби!
    Браво на украинците!

    Коментиран от #10, #30, #52, #200, #237

    08:50 27.07.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    92 68 Отговор
    В международните отношения обещанието е със сила на договор.
    Запада да е мислил - ако не мислиш и за това как другите приемат действията ти значи си го просиш!
    А Русия ще вземе своето!... и то за доброто на света!

    Коментиран от #14, #110

    08:51 27.07.2026

  • 4 жужанке

    46 37 Отговор
    шо тогава искахте членство

    08:51 27.07.2026

  • 5 Хахахаха😂😂😂😂

    38 64 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!

    Коментиран от #15

    08:51 27.07.2026

  • 6 ВАТАТА

    56 36 Отговор
    НЕ ЗАПОЧВАЙ НЕЩО,КОЕТО НЕ МОЖЕШ ДА ЗАВЪРШИШ

    Коментиран от #11

    08:52 27.07.2026

  • 7 kоkорчо 💋🍌

    68 56 Отговор
    разбра че губи и почна да си излива душата

    08:52 27.07.2026

  • 8 Лопата Орешник

    26 12 Отговор
    Признавам, имаш птичи мозък!

    08:53 27.07.2026

  • 9 Отново Путин

    78 66 Отговор
    е абсолютно прав за всичко ! Конкретен и точен в изказа

    08:53 27.07.2026

  • 10 Ъхъ браво

    33 35 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Сега ще се присъединят към Русия, без референдум!🤣🤣

    08:54 27.07.2026

  • 11 Лопата Орешник

    46 33 Отговор

    До коментар #6 от "ВАТАТА":

    Именно!! Не започвай да присъединяваш Покрайна към НАТО ако не можеш да го направиш!

    08:54 27.07.2026

  • 12 Ауууууу

    42 18 Отговор
    Трогнати сме.Западът нападна русия.Княжество Монако, Люксембург и папата.

    08:54 27.07.2026

  • 13 Ирландска поговорка:

    43 9 Отговор
    2-ма съседи се скарали защото на единият англичанин дошъл на гости !!

    08:54 27.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Овчар

    40 40 Отговор
    Удрии Вова колкото и да говориш на вампирите никога няма да разберат..! БЕЗ МИЛОСТ..

    Коментиран от #20

    08:56 27.07.2026

  • 17 ау милото то

    50 30 Отговор
    за едно обещание изби 2 млн човека от двете страни. Тъпо малко злобно джудженце.

    Коментиран от #214

    08:57 27.07.2026

  • 18 😂😂😂😂😂😂😂

    39 31 Отговор
    Започна да се обяснява като наритана копейка .
    😅😅😅

    08:58 27.07.2026

  • 19 Специалист

    38 31 Отговор
    Русия винаги се връща да вземе своето.Казано от Бисмарк

    Коментиран от #26, #28, #35

    08:58 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Алооо... Тъпунгера ка Путин

    42 34 Отговор
    За НАТО се заговори СЛЕД като ги нападнахте и им трябва алианс за защита. СЛЕД !!!! Не преди това. За това и Финландия влезе в НАТО пак СЛЕД като нападнахте съседи. СЛЕД !
    Лъжеш като цигане

    Коментиран от #232

    08:59 27.07.2026

  • 22 Бау

    34 22 Отговор
    "А тогавашният президент на Украйна беше за влизане в ЕС, но против влизане в НАТО."

    Някой да напомни на изфирясалото джудже кой отказа членство на Украйна в НАТО през април 2008. Някой да му припомни как "тогавашния президент" се отметна за членството в ЕС и завъртя към Евразийския свинюз а накрая избяга в Москва.

    09:01 27.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 няма край

    29 16 Отговор
    руската мъка

    Коментиран от #235

    09:01 27.07.2026

  • 25 Хахаха, тези тъпотии

    28 20 Отговор
    да ги разправят в МНС в Хага аверчетата му, след като пукяса (свърши като сталин).

    Договор е, когато е подписан от страните. Лакърдиите за обещания са за разтягане в евтини кръчми от функционално неграмотни тройкаджии.

    09:01 27.07.2026

  • 26 не го познавам

    6 12 Отговор

    До коментар #19 от "Специалист":

    някой известен ли е? Знаеш ли с какво? Свестен и умен човек ли е? Кажи сега - да, че да те разбия.

    09:03 27.07.2026

  • 27 Я па тоя

    20 13 Отговор
    След като е започнал войната ще си носи последствията за жертвите и разрухата

    09:03 27.07.2026

  • 28 Съдията

    17 10 Отговор

    До коментар #19 от "Специалист":

    Взима пътят към Йосиф Кобзон.

    09:03 27.07.2026

  • 29 Бай онзи

    22 13 Отговор
    Абсолютно прав.Гледайте интервю на Джефри Сакс от февруари 2018г.

    09:03 27.07.2026

  • 30 Браво?!

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Свободен, сиреч избягал надалеч, скрил се от мобилизация. Това се нарича "свободен". А на тези, които загиват всеки ден на фронта. Браво!?!!?

    09:03 27.07.2026

  • 31 Факт

    14 7 Отговор
    Колонизираха България!

    09:05 27.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 така е

    20 11 Отговор
    Проблема на Зеленски е, че не знае коя от новопоявилите се държави на територията на разпадналия се РФ, ще му подпише договора за изплащане на руските военни репарации към Украйна. Всеки от новите ще вика - "не били ние!"

    09:06 27.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 По-голям спец

    24 16 Отговор

    До коментар #19 от "Специалист":

    „Договорът с Русия не струва дори мастилото, с което е подписан“ - Казано пак от Бисмарк

    Коментиран от #54

    09:07 27.07.2026

  • 36 Кой му даде думата на този палячо?

    13 14 Отговор
    Да му се отнеме!

    09:09 27.07.2026

  • 37 Запада разшири инфраструктурата

    20 16 Отговор
    си на НАТО на изток защото се смениха поколенията а новото поколение се оказа изключително тъпо и малоумно, облъчено с пропаганда и напомпено самочувствие и сега виждаме до къде доведе Европа. Появиха се набедени за лидери нищожества, групираха се по интереси и естествено съсипаха всичко направено от родителите им

    09:09 27.07.2026

  • 38 С такъв президент

    8 13 Отговор

    До коментар #34 от "всичко което казва е истина":

    По добре да няма свят

    09:11 27.07.2026

  • 39 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    19 14 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    Коментиран от #43

    09:11 27.07.2026

  • 40 НЕМОЖАЧи.ру

    14 12 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    09:11 27.07.2026

  • 41 Си кротце, си благо

    14 13 Отговор
    И с малко кьотек /ракети/ украинските сепаратисти ще отпътуват към Сибир, а западната покрайнина ще се завърне в РФ.

    09:12 27.07.2026

  • 42 Бай онзи

    10 8 Отговор
    ,,Джеффри Сакс: Не провоцируйте Россию"!

    09:13 27.07.2026

  • 43 няма край

    10 10 Отговор

    До коментар #39 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Няма край руската мъка.

    09:13 27.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 дядо дръмпир

    7 9 Отговор
    вместо да оправдавате ,кремълските проззтаци ,вземете си ги избийте по просиянски патент ,а после мислете какво и защо са ....сделали!пс.на витоша в боровинките има доста змии-усойници!

    09:14 27.07.2026

  • 46 Мусорчик

    14 14 Отговор
    Вовата пропуска удобно, че анексира Крим, че Украйна е искала ЕС, но не и НАТО (до СВО). Както и че няма нищо подписано за разширение на НАТО. А Швеция и Финландия са му бонус заради неговата глава.

    09:15 27.07.2026

  • 47 така

    13 10 Отговор
    Чуди се какво да измисли да излезе от безумната ситуация в която вкара народа си, който уж обича. Обича само себе си, но няма изход- бягство в Корея, ама северна, е единствен изход. А преди бяха други причините. Когато някой казва много причини за нещо, всъщност няма нито една вярна.

    09:16 27.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Горките руснаци!

    7 10 Отговор
    100 години субсидираха западната покрайнина и сега пак ще наливат пари. Но този път само за фермерство. Никакви заводи и АЕЦ. Само трактори и мотики!

    09:17 27.07.2026

  • 50 За тези които са млади или не помнят

    14 6 Отговор
    да припомня какво единствено искаше Путин преди войната. 2013 г. ! Какво искаше : неутралитет за Украйна, Крим да остане демилитаризирана зона мира и автономия за Донбас. Много ли беше? А?

    Коментиран от #61

    09:19 27.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Орк

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Оправдания пред кого? Европа? Не се заблуждавай. Учат вас на логика и история.

    09:20 27.07.2026

  • 53 Факти

    8 8 Отговор
    Дългогодишните държави с неутрален статут Финландия (през 2023 г.) и Швеция (през 2024 г.) официално се присъединиха към НАТО. Границата на Русия с НАТО се увеличи с над 1300 километра (само чрез финландската граница), а Балтийско море де факто се превърна във вътрешно море на алианса. Оценките към средата на 2026 година сочат общ брой на руските жертви (калкулирани като ранени и убити) от над 1.4 милиона души от началото на инвазията през 2022 г. Действията на руското ръководство доведоха до резултати, които са диаметрално противоположни на първоначално обявените му геополитически цели, придружени от тежка икономическа изолация на страната.

    Коментиран от #60

    09:21 27.07.2026

  • 54 Пилотът Гошу

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "По-голям спец":

    Днес това важи единствено за САЩ...

    Коментиран от #76

    09:22 27.07.2026

  • 55 На мястото на рибарско село

    15 14 Отговор
    Руската империя построи милионния град Одеса, а на развалините на градче с двайсетина хиляди жители построи Киев. Сепаратисти ги взеха преди 30 години и обявиха независимост. Е, сега ще ги върнат на Русия.

    Коментиран от #64, #71, #128

    09:22 27.07.2026

  • 56 С този коментар

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    направо уби левро-тролчетата.. релето им залепна ))

    09:22 27.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Нострадамус

    11 9 Отговор
    Поредната ФЕЙК новина на НЕфакти!
    Не едно, а Всичките Договорености и Споразумения с НАТО и Англосаксите
    са били Фалшиви и с цел да Печелят време за да Унищожар Рисия.
    Но, Не им се получи.
    Урсулите унищожават ЕС, вместо Русия!

    Коментиран от #63

    09:23 27.07.2026

  • 59 наблюдател

    5 12 Отговор
    В историята за този ще пише че е бил най тъпия руски цар управлявал федерацията 25 гд след който тя се е разпаднала

    09:24 27.07.2026

  • 60 Жертвите от сепаратизма

    4 5 Отговор

    До коментар #53 от "Факти":

    Са повече отколкото през Великата Отечествена Война. Демографска и човешка катастрофа за десетки милиони съветски хора. Повсеместна разруха и деградация.

    09:25 27.07.2026

  • 61 Соломон

    5 9 Отговор

    До коментар #50 от "За тези които са млади или не помнят":

    Какво са тия глупости. Няма такова искане от страна на Путин през 2013г. Отделно на Украйна и Грузия им бе отказано членство в НАТО през 2008г и видяхме какво се случи първо с Грузия след това с Украйна. И накрая за Крим които е признат от Русия за ураиски а в Севастопол се намираше щаба на черноморския флот на Русия

    Коментиран от #67, #95

    09:25 27.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 За кво квичиш?

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Нострадамус":

    За пари ли?

    09:28 27.07.2026

  • 64 По тая логика

    5 6 Отговор

    До коментар #55 от "На мястото на рибарско село":

    Да връщат Кьонигсберг на Германия

    Коментиран от #69

    09:28 27.07.2026

  • 65 Владимир Путин, президент

    5 10 Отговор
    Путинските врели-некипели на един безсилен старец 👈

    09:29 27.07.2026

  • 66 Янукович сам го е описал

    1 5 Отговор
    Янукович следваше принципа „само тексасци трябва да ограбват банки в Тексас“, което означава, че украинците трябва да ограбват Украйна. Ето защо нещата бяха толкова сложни с руснаците“ ...„Украйна трябва да бъде ограбена от украинците“ е споменавал лично в разговор с Путин говорейки от собствено и от името на олигарсите име. Пристигал е на работа в 12:00 часа, а в 16:00 часа е отивал във фермата си Межигиря, за да се грижи за щрауси или да ходи на лов с олигарси

    Коментиран от #129

    09:30 27.07.2026

  • 67 Крим които е признат от Русия за ураиски

    7 7 Отговор

    До коментар #61 от "Соломон":

    "Крим които е признат от Русия за ураиски"

    Не от Русия, а от пияният бивш президент Елцин. Съветските народи гласуваха в референдум за съхранение на СССР.

    Коментиран от #74, #94

    09:30 27.07.2026

  • 68 Факти

    7 12 Отговор
    Путин изби, осакати и прогони милиони руснаци заради измислено обещание, което никога не се е случвало. Няма документ, няма видео, няма аудио. Горбачов каза в интервю през 2014 г., че дори не са коментирали разширяването на НАТО. Той нарече въпросното обещание "миф", тоест мит.

    Путин изби, осакати и прогони милиони руснаци поради една проста причина - ресурсите на Украйна да не влязат в Европа, за да остане тя зависима от руски и китайски ресурси. Русия не иска Европа да вземе украинския газ и нефт, а Китай не иска Европа да вземе украинските редкоземни елементи. Затова е войната - за ресурси. Всичко друго са приказки за наивници.

    Коментиран от #78

    09:32 27.07.2026

  • 69 Ще го върнат

    6 4 Отговор

    До коментар #64 от "По тая логика":

    Когато Германия върне от гроба 30 милиона убити от нея съветски хора.

    Коментиран от #84

    09:33 27.07.2026

  • 70 койдазнай

    5 6 Отговор
    Тия оправдания в Хага ще ги говори. Ако неговите приятели не му видят сметката, преди да го докарат там.

    09:34 27.07.2026

  • 71 Всички големи градове в източен САЩ

    2 4 Отговор

    До коментар #55 от "На мястото на рибарско село":

    Без Ню Йорк, са основани от Англия. И какво от това?

    09:34 27.07.2026

  • 72 Дзак

    2 2 Отговор
    Не бихме оставили някой по-слаб в положение на зависимост!

    09:34 27.07.2026

  • 73 Владимир Путин на същото съвещание

    10 4 Отговор
    Никой не се съмнява в нашата победа нито за секунда, особено от др.страна на океана.
    Лявобережна Украйна и югоизток и винаги са били руски земи и са такива в бъдеще.
    Дяснобережна Украйна ще бъде разделена между Полша,Унгария и Румъния в срок от 15 години.
    Толкова по въпроса

    Коментиран от #77, #89

    09:35 27.07.2026

  • 74 Соломон

    7 5 Отговор

    До коментар #67 от "Крим които е признат от Русия за ураиски":

    Отново говориш глупости. Освен договор с Елцин има и договор за държавните граници подписан лично от Путин през 2003г. Със този договор Русия казва че няма претенции към Украйна в това число и Крим. Лесно е има Гугъл за това. Стига да знаеш как да го ползваш

    Коментиран от #83, #212

    09:35 27.07.2026

  • 75 войната ше бъде дълга

    5 1 Отговор
    свиквайте...хъхъхъ...

    09:36 27.07.2026

  • 76 не е лъжа.

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Пилотът Гошу":

    Но и това с взимането не важи вече за Русия, а за САЩ.

    09:36 27.07.2026

  • 77 АБВ

    6 4 Отговор

    До коментар #73 от "Владимир Путин на същото съвещание":

    Киев за два дня.
    Аре бегай

    Коментиран от #90

    09:37 27.07.2026

  • 78 Великите сили

    10 6 Отговор

    До коментар #68 от "Факти":

    Имат велики интереси. САЩ как взе нефта на Венецуела? А Украйна беше част от Руската империя и СССР. Все едно Тексас да обяви независимост и да обстрелва Вашингтон с дронове. Естествено президентът ще изпрати националната гвардия да избият сепаратистите.

    Коментиран от #119, #136

    09:37 27.07.2026

  • 79 Фашизма се възроди на запад

    9 5 Отговор
    И срина целият световен ред!

    09:37 27.07.2026

  • 80 Геноцида на Путин

    5 9 Отговор
    Изби над ДВА МИЛИОНА славяни......

    Коментиран от #91

    09:38 27.07.2026

  • 81 Киев за 3 дне

    4 8 Отговор
    Почна да квичи като наритано п$€.

    09:38 27.07.2026

  • 82 Путинистче идиотче

    5 8 Отговор
    Путине, подписвай мир, че ни избиват като плъхове в Украйна и....Русия.

    09:39 27.07.2026

  • 83 При война

    5 3 Отговор

    До коментар #74 от "Соломон":

    Договорите губят силата си. Като не щат с добро, ще бъде с военни средства.

    Коментиран от #96

    09:40 27.07.2026

  • 84 Ол1гофрен,

    6 6 Отговор

    До коментар #69 от "Ще го върнат":

    Германия и СССР нападнаха Европа през 1939.За какво изобщо ти плащат?

    Коментиран от #103

    09:40 27.07.2026

  • 85 горките европейци какво ги чака не

    8 4 Отговор
    подозират , и те самите си го правят а не Путин , на много места в западна европа вече са за съжаляване но там политиците им обясняват че така е правилно и трябва да им харесва

    Коментиран от #93

    09:40 27.07.2026

  • 86 уеи

    7 9 Отговор
    Таварищ, украинците винаги се връщат да си вземат своето, помни го, затова едно време печелихте войните, защото воюваха за вас, включително на Шипка, всички паднали са с украински фамилии. Възмездието идва към теб със страшна сила.....не се оправдавай вече е късно либе за китка.

    09:41 27.07.2026

  • 87 Абсурдистан

    6 7 Отговор
    Касапинът не спира да лъже и оправдава своите престъпления. Позовава се на едно вербално обещание на група западни нещастници, което по никакъв начин не не е законово обвързващо, докато лично Путлер е подписвал споразумение за границите на Украйна. Целта винаги е била унищожението на Украйна, защото една голяма прозападна дэржава съсед на Русия от самосебе си е доста деструктивен факт за империята.

    09:41 27.07.2026

  • 88 Няма край руският позор

    4 5 Отговор
    Няма.

    09:42 27.07.2026

  • 89 На всички е известно

    9 4 Отговор

    До коментар #73 от "Владимир Путин на същото съвещание":

    че Украйна няма и 1% шанс срещу Русия, но войната е пари и покрай нея захлебва не само военната индустрия, ами и камара продажни политици, като европейските урсули! И докато се унищожава Украйна и загиват хиляди, други си тъпчат сметките. За съжаление, войната е бизнес! Ще се леят много лъжи и пропаганда срещу Русия, докато има кой да ходи за пушечно месо в Украйна и кой да плаща сметката като Европа!

    Коментиран от #92

    09:43 27.07.2026

  • 90 Арестович

    7 2 Отговор

    До коментар #77 от "АБВ":

    Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.
    Айде бягай плъх Педро Хански

    Коментиран от #97

    09:44 27.07.2026

  • 91 Последния Софиянец

    6 7 Отговор

    До коментар #80 от "Геноцида на Путин":

    Руснаците са славяни колкото аз съм китаец.

    09:44 27.07.2026

  • 92 За кво квичиш?

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "На всички е известно":

    За пари ли?

    Коментиран от #98, #118, #127, #188

    09:45 27.07.2026

  • 93 Западът с справедлив

    4 4 Отговор

    До коментар #85 от "горките европейци какво ги чака не":

    За своите граждани Западът е справедлив. Но нито Украйна, нито България са Запад. В България има ли справедливост? Мутрите заграбиха цялата страна (както в Украйна) и половината работещи са на минимална заплата. Молете се, НАТО да не вкара войски в Украйна, защото българите ще са на първа линия.

    09:45 27.07.2026

  • 94 Факти

    4 7 Отговор

    До коментар #67 от "Крим които е признат от Русия за ураиски":

    Украйна гласува за независимост от СССР. Вотът мина с огромно мнозинство, с едно изключение - Крим. Там също гласуваха за независима Украйна, но с малко мнозинство. През 1994 г. Русия призна Крим за украински като подписа Будапещенския меморандум. Всички тези факти съществуват черно на бяло. Другото са празни приказки.

    А "пияният Елцин" ни докара Путин, който от 26 години само лъже, краде и убива.

    Коментиран от #101

    09:46 27.07.2026

  • 95 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "Соломон":

    в Севастопол се намираше щаба на черноморския флот на Русия но имаше решение всички кораби да бъдат обявени с отпаднала необходимост и нарязани. Нито един нов не се пусна на вода. Черно море да стане за "лодки за разходки" и дори по някое време Борисов запя в този дух. Обявиха терени, къмпинзи за продажба и дори едни бургазлии свързани с Главбулгарстрой купиха 3 ..... Почна се с тотална демилитаризация и по същото време и ние съкратихме персонала в ВМБ Атия от 2420 човека на 385.....

    09:46 27.07.2026

  • 96 Соломон

    5 9 Отговор

    До коментар #83 от "При война":

    И кой я започна тази война. Вероятно Украйна сама се е нападнала. Или както при Грузия бе приложен сценария на Германия при нападението на Полша. Или както в Чечня Русия си разруши един жилищен блок за да оправдае това което прави там

    Коментиран от #100, #147, #157

    09:47 27.07.2026

  • 97 Къде се намира този Арестович?

    2 1 Отговор

    До коментар #90 от "Арестович":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #114

    09:47 27.07.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Даааааааа

    7 5 Отговор
    Путин казва неща, които абсолютно всички с мозък над средното знаят.

    09:48 27.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Все едно

    4 1 Отговор

    До коментар #94 от "Факти":

    Тексас да гласува "с огромно мнозинство" да обяви независимост от САЩ. Естествено сепаратистите ще бъдат унищожени с военни средства.

    Коментиран от #104

    09:49 27.07.2026

  • 102 Спукаха РУСИЯ ОТ БОМБЕНЕ

    5 7 Отговор
    Това постигна дъртака кремълски.

    09:50 27.07.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Я пъ тоа

    5 3 Отговор

    До коментар #101 от "Все едно":

    Това да не са ти бившите СЪВЕТСКИ РЕПУБЛИКИ бре.

    Коментиран от #106, #135

    09:51 27.07.2026

  • 105 да ама не

    7 4 Отговор
    Ами не, не е казал такова нещо. Джурналята за пореден път лъжат.
    Нарушени са голям брой ключови договори и обещания, Путин, Лавров, че даже и Меркел нееднократно са го заявявали.
    За западните чакали няма вечни договори, нито вечни приятели. Има само вечният им интерес и вълчи глад. Глад за чуждото.

    09:51 27.07.2026

  • 106 ????

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Я пъ тоа":

    Каква е разликата?

    09:52 27.07.2026

  • 107 Този дребният защо писка?

    6 8 Отговор
    Не беше ли същият президент на магучата?

    09:52 27.07.2026

  • 108 ПУТИНЕ, ЧАДО

    4 6 Отговор
    Натовско оръжие бомби Русия.
    За това ли нападна вероломно Украйна.

    09:52 27.07.2026

  • 109 Янукович.....

    5 2 Отговор
    „Русия предупреди, че ако споразумението с ЕС бъде подписано, ще защити пазара си и ще повиши митата за Украйна, опасявайки се от реекспорт“, продължава президентът. „Следователно, за украинските предприятия, работещи в селскостопанския сектор и свързаните с него индустрии, имаше реална заплаха от затваряне и следователно загуба на работни места – бедствие! Като се има предвид, че селскостопанският сектор и свързаните с него индустрии наемат и издържат 7-8 милиона работници, това е почти половината от цялото трудоспособно население на Украйна. Вторият проблем, който постави Украйна в критична ситуация в навечерието на срещата на върха във Вилнюс, беше реакцията на МВФ на условията на заема, а именно 50% увеличение на тарифите за газ за населението и замразяване на заплатите. Това от своя страна означаваше намаляване на пенсиите и други социални помощи, което би довело до катастрофа за народа, заяви Янукович.".....

    09:52 27.07.2026

  • 110 Империя на злото

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Какво добро на света може да направи Русия?
    Ми тя е империя на злото.
    Само злини може да прави.

    Коментиран от #123

    09:53 27.07.2026

  • 111 Русия ли?

    5 8 Отговор
    Страната на лъжите!

    09:53 27.07.2026

  • 112 Путин започна войната с Украйна

    7 10 Отговор
    заради величието си. За да намери място сред великите завоеватели от историята като Петър Велики, Екатерина Велика, Александър Велики, Цезар, Наполеон, Чингиз хан, Саладин, Сюлейман Великолепни, кралица Виктория, Рамзес Втори и други. Засега не му се получава.

    Коментиран от #121

    09:53 27.07.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #97 от "Къде се намира този Арестович?":

    В Щатите е Арестович.
    Той каза на Зеленсси че ще бъде съден зарази взимането на 1 млрд.д.от Борис Джонсън ,продължаване на войната и скъсването на Истанбулския договор

    09:54 27.07.2026

  • 115 Слава на новия премиер!

    2 3 Отговор
    България няма да плаща 30 години репарации, както след фашиста Богдан Филов! Няма да ходим отново със свински цървули.

    09:55 27.07.2026

  • 116 Путине

    4 6 Отговор
    Прати два милиона души на оня свят заради някакво СВО, което продължава пета година.

    09:55 27.07.2026

  • 117 Казуар

    4 5 Отговор

    До коментар #34 от "всичко което казва е истина":

    Икономиката на Русия е колкото на Италия така, че Путин да бъде президент на света е смехотворно. Пета година 700 хиляди руски войници се бият в Украйна и не се вижда края.

    Коментиран от #120, #132

    09:55 27.07.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Факти

    3 7 Отговор

    До коментар #78 от "Великите сили":

    В Тексас са американци и говорят английски. В Украйна са украинци и говорят украински - език, който руснаците не разбират. Сравнението ти е нелепо, но вие копейките всички сте нелепи и имате мозък колкото едно врабче. 1994 г. Русия подписа Будапещенския меморандум и призна независимостта и границите на Украйна, заедно с Крим и Донбас. Срещу това взе ядрените й оръжия. Това беше голямата грешка на Украйна - че се довери на една агресивна империя. Русия излъга Украйна и наруши този меморандум 100 пъти. Първо се намеси в украинските избори, което беше доказано във върховния съд и те бяха анулирани. После се намеси в политиката й като заповяда на Янукович да скъса договора за сътрудничество с ЕС, одобрен с огромно мнозинство в украинския парламент. после окупира Крим. После създаде сепаратисткото движение в Донбас като го финансира, въоръжи, обучи и поведе, за което директно изпрати руски инструктори и офицери там. После нахлу с руската армия. Русия - империя на лъжите, кражбите и убийствата.

    Коментиран от #134, #139

    09:56 27.07.2026

  • 120 Остава да се замислиш

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Казуар":

    кой има изгода от това!

    09:57 27.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Резонен Въпрос

    1 3 Отговор
    Ако Путшн го беше страх от НАТО, защо уж искаше да прави Рoccийската федерация част от НАТО?

    А сега здраво пропаганда против НАТО? Май Путин е започнал агресията против НАТО.

    09:57 27.07.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Геноцида на Путин

    2 5 Отговор
    Е безкраен.....лее се руска кръв, като из ведро.

    09:58 27.07.2026

  • 126 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    2 6 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци.

    09:58 27.07.2026

  • 127 Квичиш от тъпотия

    3 3 Отговор

    До коментар #92 от "За кво квичиш?":

    Щото с квичене на лъжи срещу Русия и мразене на истината, си полезният глу... на който се подиграват!

    09:59 27.07.2026

  • 128 Турчин

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "На мястото на рибарско село":

    Я кажи сега същото за Османската империя и Дунайския вилает.

    09:59 27.07.2026

  • 129 Бил съм там

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "Янукович сам го е описал":

    Прекрасно място, стотици видове животни и птици и прекрасен зоопарк в резервата „Межигиря“ Къщата на Янукович е не повече от 150 кв.м дървена. Сега дали го има не знам. Може украинците да са ги изяли

    Коментиран от #167

    09:59 27.07.2026

  • 130 Историк

    2 3 Отговор
    Значи и Хитлер е бил прави да ви напада. Докато беше партньор на Германия, Русия завладя доста територии на запад. Бързо забравяш.

    Коментиран от #138

    09:59 27.07.2026

  • 131 Да попитам

    3 3 Отговор
    танковете в Унгария и Чехословакия по устава на ООН ли бяха? Ето защо, когото изпуснат бяга като дявол от тамян. От руснаците лошо не съм видял, но от руската политика никой хубаво не е видял.

    10:00 27.07.2026

  • 132 Не ставай смешен

    2 2 Отговор

    До коментар #117 от "Казуар":

    Каква икономика има Италия? Фалирала страна. Макарони и сос Болонезе. И не ми говорете за Фият, защото вече е китайски.

    Коментиран от #177

    10:00 27.07.2026

  • 133 Крем Юнак

    2 2 Отговор
    За 4 години това ли измисли ватника?

    10:00 27.07.2026

  • 134 Фройд

    2 1 Отговор

    До коментар #119 от "Факти":

    Момче, нуждаеш се от специализирана медицинска помощ!

    10:00 27.07.2026

  • 135 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "Я пъ тоа":

    Разликата е че бившите СССР републики бързо скъсаха съ комунистическия СССР.
    Щатите на САЩ са от 250 години заедно и никой не иска да напуска.

    Коментиран от #181

    10:01 27.07.2026

  • 136 Спекулации с историята

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Великите сили":

    Украйна е била част от Руската империя, както България от Османската. Тексас и САЩ не са уместен пример, всички американски щати са заселени с мигранти, изместили коренното население, те нямат индивидуална история.

    Коментиран от #142

    10:01 27.07.2026

  • 137 няма край

    2 1 Отговор
    Няма край руския резил

    10:02 27.07.2026

  • 138 Какви територии е завладял СССР?

    1 2 Отговор

    До коментар #130 от "Историк":

    Бившата Варшавска губерния, отнета след ПСВ ли имаш предвид? Просто си върнаха своето.

    10:02 27.07.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Путине

    5 1 Отговор
    Що лееш руска кръв а ти и твойте приближени са на сухо и топло.

    Коментиран от #155

    10:03 27.07.2026

  • 141 хе хе

    2 2 Отговор

    До коментар #139 от "Глупак":

    Нещо за меморандума от Будапеща 1994 да скажеш?

    Коментиран от #166

    10:03 27.07.2026

  • 142 Каква история?

    2 2 Отговор

    До коментар #136 от "Спекулации с историята":

    Силният взема всичко. САЩ го показаха многократно.

    Коментиран от #152

    10:04 27.07.2026

  • 143 Сенилни ненормални денилии са

    3 2 Отговор
    крепостните нацисти... Бият по тъпизъм и Алибегов.. 🤣🤣🤣🤣

    10:05 27.07.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Георги Димитров

    1 4 Отговор
    Реално е прав, но закъсня и подцени евроатлантическите заговорници. Затова украйна трябва да престане да съществува.

    10:07 27.07.2026

  • 146 Вълк

    2 0 Отговор
    Сега ново двайсет вече вярва ли му някой

    10:07 27.07.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 ВСЯКА КРУША СИ ИМА

    1 3 Отговор
    ОПАШКА. ЕТО Я ПРИЧИНАТА КОЯТО СЕ ЗНАЕШЕ ОТ ВСЕКИ НАТООООО И ТЕРОРА В ОБЛАСТИТЕ ДОНБАС ЛУГАНС ЗАПОРОЖИЕ. А ТЕЗИ ОТ ЕУТО И ЗЕЛЕН НАРКОМАН. И ДА НЕ ЗАБРАВЯ ДЕМИ СТАРЧЕТО БАЙ ДРЪН. НО ЗАЩО ГО КАЗВАШ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ.

    Коментиран от #156

    10:08 27.07.2026

  • 149 Янукович.....

    3 3 Отговор
    „Като президент и патриот на страната си, не можех да приема подобни условия от Запада и МВФ“, подчерта той. „Затова, в търсене на изход от настоящата икономическа ситуация в Украйна, се споразумяхме с Русия да намалим цената на газа от 430 на 268,50 долара, да отпуснем държавен заем от 15 милиарда долара и да осигурим до 5 милиарда долара заеми за развитие при достъпни лихвени проценти“, продължи той. „Съгласихме се да разработим пътна карта за възстановяване на търговията между нашите страни на стойност приблизително 15-17 милиарда долара, загубена през последните 1,5-2 години. Подписахме споразумение за разглеждане на съвместни програми в редица индустрии за увеличаване на производството на готова продукция и създаване на нови работни места.“.....Под негово ръководство преговорите на Украйна с ЕС за споразумение за асоцииране бяха завършени и в някои отношения той постигна повече от прозападния Юшченко. „Преговорите за асоцииране продължиха дълго време и бяха успешно парафирани през 2012 г. После се почна с допълнителните условия и ултиматуми ...

    10:08 27.07.2026

  • 150 Спазвай добрият тон

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "Глупак":

    Ще те изгоним.

    Коментиран от #161

    10:08 27.07.2026

  • 151 Асеновград

    5 1 Отговор
    Еми то руснаците през цялата си история са нарушавали обещанията си ама сега видиш ли пак другите им виновни. Пълни боклуци са техните управници начело с ония побъркан комплексар .

    Коментиран от #182

    10:08 27.07.2026

  • 152 Гоце

    4 3 Отговор

    До коментар #142 от "Каква история?":

    Силния е Украйна на един убит от ВСУ десет рашиста в ада

    Коментиран от #160, #168

    10:09 27.07.2026

  • 153 Маринов

    0 3 Отговор
    Какво ли се е случило, че Атанасова е написала тази статия? Проба, преврат, промяна на политиката на Факти? Къде е папионката да се изрепчи, че това изложение е неправилно? Всъщност всичко, казано от Путин е вярно и не е пропаганда. Само не зная как ще се спре НАТО в стремежа си да постави Русия на колене. Последното средство засега са Посейдон и ядрените тактически мини. Аз не ги искам и се надявам на прелом при изборите в Западна Европа.

    10:10 27.07.2026

  • 154 Име

    3 2 Отговор
    нали уж ги денацифицира :D видя се кои са нацистите избиващи цивилно население и унищожаващи цели градове по пътя си....

    10:10 27.07.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Защо пишеш с голямо букви?

    0 0 Отговор

    До коментар #148 от "ВСЯКА КРУША СИ ИМА":

    Кьорав ли си?

    10:10 27.07.2026

  • 157 Ако спреш

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Соломон":

    няма да питаш кой я започна, защото всички са присъствали и са видели и няма смисъл да се излагаш. Но не се очаква прозрение в глупака.

    10:11 27.07.2026

  • 158 Не ме интересуват украинците

    0 2 Отговор
    Това си е тяхна война. Дразни, че ЕС им изпраща по два камиона пълни с евро и злато на месец от Австрия. Откъде накъде? Да ги праща в България. Нали сме съюзници в НАТО и член на ЕС? На нас да даряват стотици милиарди.

    10:11 27.07.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #152 от "Гоце":

    Затова ли 3 млн.от Свинския райх са при Шухевич

    10:12 27.07.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 да де да

    1 1 Отговор
    мръсните западняци ни въоръжиха армията със найпери и оборудване ,джипове и камиони мерцедес ,и се почувствахме велики,...Дори русия кандидатства за членство в нато, но беше предвидено че ще е троянски кон, и ни отхвърлиха...Та те затова и защото и мен лично не ме пуснаха да седна на масата до тези дето управляват ЕВРОПА,, затова пукам

    10:13 27.07.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Не ме интересуват украинците

    1 3 Отговор
    Но както е тръгнало, НАТО може да задължи български офицери да воюват и загиват в Украйна. Да ги изпраща там на "мисия".

    Коментиран от #169

    10:14 27.07.2026

  • 165 Путине

    3 1 Отговор
    Разбомбиха Русия....тва ли ти е СВОто

    Коментиран от #173

    10:15 27.07.2026

  • 166 Глупак

    3 3 Отговор

    До коментар #141 от "хе хе":

    Порошенко унищожи всички договорености с Русия през 2018 г.и направи Анти Тероростична Операция срещу Донбас.Уби 14000 души е 500 деца.
    Русия влезе и защити милионите руснаци.
    Тя не е България да и бият и убиват населението в Македония и Гърция

    Коментиран от #170

    10:16 27.07.2026

  • 167 Може украинците да са ги изяли

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Бил съм там":

    Не може а е сигурно. Първо изядоха щраусите а после сърничките

    10:16 27.07.2026

  • 168 Цеко

    4 1 Отговор

    До коментар #152 от "Гоце":

    Много руска смрадт измре.

    10:16 27.07.2026

  • 169 Голе

    3 2 Отговор

    До коментар #164 от "Не ме интересуват украинците":

    В Украйна на мисия е само българското оръжие, за избиване на руските ЗАХВАТЧИЦИ.

    10:17 27.07.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Не ме интересуват украинците

    0 3 Отговор
    Но след офицерите, мога да подгонят с бусовете и софийските мъже и да ги изпращат в Украйна "на мисия от НАТО".

    10:17 27.07.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Така е

    0 4 Отговор

    До коментар #170 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва глупака точно в десетката за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    10:19 27.07.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Пффф...

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Не ставай смешен":

    Китайската ти е мозъчната платка...

    10:20 27.07.2026

  • 178 Добре де.

    2 0 Отговор
    Все за нещо ще намери
    да се начумери:
    ту му млякото горещо,
    ту пък друго нещо.

    10:20 27.07.2026

  • 179 Там е люта война

    0 1 Отговор
    Качат ли на буса някого в България за "мисия на НАТО" в Украйна, завръщането е в ковчег.

    10:21 27.07.2026

  • 180 Другарю Путин,

    4 2 Отговор
    А не си ли задаваш въпроса защо НАТО се разшири точно с бившите участнички от Варшавския договор (доскорошни "верни" съюзници на СССР) дори с бивши съюзни републики като трите Прибалтики и досега миролюбивите Финландия и Швеция? Какво стана с тия които не се присъединиха към НАТО - Грузия, Украйна, Беларус? На Грузия ѝ взехте Абхазия и Южна Осетия с война 2008г., на Украйна Крим, ЛНР и ДНР и война от 2014г. и 2022г., тоталитарен проруски режим в Беларус с ядрени руски ракети на територията превръщайки я в цел за НАТО. Сега се заканвате на Приднестровието, Молдова, Казахстан, Армения.

    Коментиран от #184, #208

    10:21 27.07.2026

  • 181 Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "Я пъ тоа":

    Нали разбираш, че когато един Горбачов обяви че СССР е до тук, останаха без стопани територии, заводи върху тях, хора. И тогава предприемчиви крадци побързаха да ги обявят за независими и да ги присвоят, уж национални. И се родиха псевдо държави, с руснаците в тях станаха ненужни, излишни и започна геноцидът. Това е. Ако бяха мирни, спазваха минските споразумения, всичко щеше да е ок. Но не е така. Прав съм нали?

    Коментиран от #183

    10:21 27.07.2026

  • 182 Посочи кои обещания са напушавали

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "Асеновград":

    Византийците лъжлиф

    10:22 27.07.2026

  • 183 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #181 от "Георгиев":

    Къде бяха ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС да спрат Горбачов.
    Явно и те не вярваха в прогнилия и корумпиран СОЦИАЛИЗЪМ.

    10:24 27.07.2026

  • 184 Ами стана

    1 2 Отговор

    До коментар #180 от "Другарю Путин,":

    че САЩ ги обора. Това стана. И теб така те ползва.

    10:24 27.07.2026

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Тръгнат ли бусове

    0 2 Отговор
    в България, както в Украйна да ловят за "мисия на НАТО", няма да смеете да си покажете носа навънка. Но в Украйна вече нахлуват нощем в жилищата, маскирани като бандити. Ще ви разбият вратата на панелката, както в Украйна и с ритници към оня свят на фронта.

    10:26 27.07.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    Бившите соц страни станаха за нула време Натовски. Не щат да са руски губернии.

    Коментиран от #196, #207

    10:27 27.07.2026

  • 190 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тоз бил по-проост от средностатистическа копейка.
    Разочарован съм.

    10:28 27.07.2026

  • 191 Цвете

    2 1 Отговор
    КОГАТО ГУБИШ, ТЪРСИШ НАЧИН ЗА ОПРАВДАНИЕ. ДО КОГА ЩЕ НАТЯКВАТЕ ЗА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. МИНАЛОТО Е БИЛО ЖЕСТОКО И НИКОЙ НИКОГА НЕ Е ОТРИЧАЛ.КОЛКО ОЩЕ ЩЕ СЕ НАТЯКВА, ПОКОЛЕНИЯ СЕ СМЕНИХА И ДОРИ В УЧЕБНИЦИТЕ Е ДОБРЕ ЗА МЛАДИТЕ САМО ДА СЕ СПОМЕНАВА ЗА УЖАСЪТ ПРЕЗ 1939 ГОДИНА. В ДРУГО ВРЕМЕ ЖИВЕЕМ ОТДАВНА. НЕ РОВИ, ПРЕСТАНЕТЕ.И КАКВО ПОСТИГНА ЛИЧНО ТИ ДНЕС, ОМРАЗАТА ДОРИ НА ТВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ.СПРЕТЕ СЕ.

    10:28 27.07.2026

  • 192 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор

    До коментар #187 от "Спираш да тролиш":

    Другари, другари......в главата ви бучи още ЗАЛПА НА АВРОРА.

    Коментиран от #195

    10:28 27.07.2026

  • 193 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Поредните му лъжи.никок нищо не му е обещавал на него а преврат не е имало в украйна

    Коментиран от #202

    10:30 27.07.2026

  • 194 Казуар

    1 0 Отговор
    Замисълът на Путин е бил Украйна да бъде Беларус 2.

    10:30 27.07.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Никой не ги попита

    0 3 Отговор

    До коментар #189 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Няма да ги питат, когато отново капитулират. България капитулира за един ден през ВСВ и насила на западния фронт. Българинът е роб, култивиран за половин хилядолетие от османците. Роб во веки веков и както всеки роб, мрази свободните руснаци.

    10:32 27.07.2026

  • 197 Павел Пенев

    1 3 Отговор
    Не им обяснявай нищо на западните изроди. Те разбират само от бой по главите и бъркане в джобовете, защото са алчни и нагли.

    10:32 27.07.2026

  • 198 За съжаление очевидно има още

    3 2 Отговор
    индивиди които не са разбрали че Турчинов започна войната. На 14 април 2014 година започна войната, която беше инициирана точно от Александър Турчинов, след като източните райони на страната се надигат на бунт срещу правителство дошло с преврат на власт . Турчинов, по-звестен като «кървавия пастор» дава заповедта като временно изпълняващ длъжността президент.
    Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
    Армията е изпратена да се бори със сепаратистите, тоест с гражданите на Украйна, което противоречи и на самата Конституция на Украйна и на всички действащи по това време закони. Как па поне малко разум не се появи в кратуните на проукраинските тролове се чудя ...

    Коментиран от #210, #216, #218

    10:32 27.07.2026

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Ей това да си руснак е Божие наказание

    4 0 Отговор
    Фактите ги доказват.

    10:35 27.07.2026

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 русонеутрал

    3 0 Отговор
    Никой не иска война с ядрена държава, но когато тя налага собственни разбирания и ограничения за "най свещенното благо", като свободата и напредъка, се заражда неустоимо желание, за тяхното постигане с цената дори на саможертва! Това е фундаменталната причина, подкрепена от примера на другите народи. Колкото до повода, той не е толкова съществен. Осъзнатата истина за динозаврите, че са изчезнали, защото не са се приспособили, подсказва и посоката, която трябва да следваме!

    10:36 27.07.2026

  • 204 Никой

    0 2 Отговор
    Има логика в това, което казва.

    10:36 27.07.2026

  • 205 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор
    Натовско оръжие бомби Путин.
    До там ли стигна СВОто

    10:36 27.07.2026

  • 206 Ти роб ли си?

    0 4 Отговор
    Ако не си, защо мразиш руснаците? Нали свободният руснак те освободи и теб?!

    10:37 27.07.2026

  • 207 Членството в НАТО

    3 1 Отговор

    До коментар #189 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    беше предварително условие за кандидат-членове за ЕС.

    10:37 27.07.2026

  • 208 точно в бившите участнички от Варшавския

    3 2 Отговор

    До коментар #180 от "Другарю Путин,":

    договор по това време на власт бяха имплантирани възможно най простите и корумпирани хора с любезното съдействие на ЦРУ младеж .....и се почна погрома

    10:37 27.07.2026

  • 209 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #202 от "И ти не си глупак и тролей 😄":

    Коя военна част извърши преврата в украйна и кой е обещал на путин че нато няма да се разширява?

    Коментиран от #225, #233

    10:37 27.07.2026

  • 210 Шшматко

    3 2 Отговор

    До коментар #198 от "За съжаление очевидно има още":

    И тези от източните райони на Украйна откъде имаха оръжие?М?
    Кои бяха Захарченко,Гиви и Моторола(денацифицирани естествено).М?

    Коментиран от #223

    10:37 27.07.2026

  • 211 Руската ПРОПАГАНДА

    5 0 Отговор
    Води до промиване и бетониране на мозъците.

    10:38 27.07.2026

  • 212 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Соломон":

    Договор не ратифициран.

    10:38 27.07.2026

  • 213 Цвете

    3 0 Отговор
    КОГАТО ГУБИШ, ТЪРСИШ НАЧИН ЗА ОПРАВДАНИЕ. ДО КОГА ЩЕ НАТЯКВАТЕ ЗА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. МИНАЛОТО Е БИЛО ЖЕСТОКО И НИКОЙ НИКОГА НЕ Е ОТРИЧАЛ.КОЛКО ОЩЕ ЩЕ СЕ НАТЯКВА, ПОКОЛЕНИЯ СЕ СМЕНИХА И ДОРИ В УЧЕБНИЦИТЕ Е ДОБРЕ ЗА МЛАДИТЕ САМО ДА СЕ СПОМЕНАВА ЗА УЖАСЪТ ПРЕЗ 1939 ГОДИНА. В ДРУГО ВРЕМЕ ЖИВЕЕМ ОТДАВНА. НЕ РОВИ, ПРЕСТАНЕТЕ.И КАКВО ПОСТИГНА ЛИЧНО ТИ ДНЕС, ОМРАЗАТА ДОРИ НА ТВОИТЕ СЪГРАЖДАНИ.СПРЕТЕ СЕ. 87 ГОДИНИ СА ЗА ПОХВАЛА ,ЧЕ НИКОГА ПОВЕЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ВОЙНИ, А ТО КАКВО СЕ СЛУЧИ? ИЗЧЕНА, ИЗПАРИ СЕ ДИПЛОМАЦИЯТА ,ЗАЩОТО НЯКАКВИ СИ АМАТЬОРИ " УПРАВЛЯВАТ " ДНЕС, НО ПАРАЛЕЛНО С ТОВА И ПРОИЗВЕЖДАТ ОРЪЖИЯ, ЗАЩО? ОРЪЖЕЙНИЯТ БИЗНЕС Е СМЪРТ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА.ТАМ Е ДОБРЕ ДА СЕ СТАРТИРА НЕГОДУВАНИЕТО .

    10:38 27.07.2026

  • 214 не си разбрал

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "ау милото то":

    2-та милиона са от страната на бития като част от тях са натовски наемници а останалата част украински заблудени души…

    10:39 27.07.2026

  • 215 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    Путине, не се ли усещаш, че отдавна си клиент на НАТО.

    10:39 27.07.2026

  • 216 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #198 от "За съжаление очевидно има още":

    Путин окупира крим на 21 февруари..два месеца преди Турчинов да нападне сам себе си.

    Коментиран от #230

    10:39 27.07.2026

  • 217 Наблюдател

    2 1 Отговор
    Членството в агресивния военен съюз НАТО, както се казваше едно време, дали не е причината Литва, Латвия и Естония да не бъдат освободени до ден днешен, за разлика от Грузия и Молдова, лишили се от части от територията си и Украйна в днешно време? Към които можеше да се присъедини и Казахстан, ако не беше телефонното обаждане от другаря Си.

    10:39 27.07.2026

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 ЦЯЛОТО НАТЮ СЕ ЧУДИ

    1 4 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия.

    Коментиран от #226

    10:40 27.07.2026

  • 220 Анджо

    4 1 Отговор
    Приказка за малки деца. Тия които влезнаха в НАТО гледаха да се подсигурят и да избегнат мизерното влияние на руснаците. Толкова бяха зле икономически ,че се молеха на запада за сътрудничество и накрая като си показаха главите от калта и се видя какво стана. Защо никой не е отчел за грешка ,че са влезнали в НАТО и после да искат да напуснат, никой няма да ги спре.
    Сега трябва пак да ги потопят отново в калта за да не създават такива безмислени войни. А, путинката трябваше да каже ,че си търси отмъщение и че никои не иска да бъде съюз с тях, освен тоталитарни държави.
    Българите и те видяха какво значи техният проклет строй.

    10:40 27.07.2026

  • 221 няма край

    4 0 Отговор
    Няма край руския резил.

    10:40 27.07.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #210 от "Шшматко":

    Питай го кой беше гиркин стрелков дето организира всичко?какво беше работил преди това и по време на нападението?

    10:41 27.07.2026

  • 224 ПРАВ Е

    1 3 Отговор
    Договорите с англосаксите и евреите не струват и хартията върху, която са написани.

    10:42 27.07.2026

  • 225 Сепаратизмът е недопустим

    0 3 Отговор

    До коментар #209 от "стоян георгиев":

    Ако под някакъв предлог някой американски щат обяви независимост и започне геноцид, сепаратистите ще бъдат унищожени с военни средства. В целият свят е така. Само добричките руснаци оставиха националистите от всички републики да им се качат на главата.

    Коментиран от #229, #231, #236

    10:42 27.07.2026

  • 226 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #219 от "ЦЯЛОТО НАТЮ СЕ ЧУДИ":

    НАТО не са чуди
    Просто ИЗБИВА Руснаците със своето оръжие.

    10:45 27.07.2026

  • 227 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    1 2 Отговор
    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    10:45 27.07.2026

  • 228 Анджо

    2 0 Отговор
    Някой да напише ,кой е влезнал на сила НАТО, коя е тая държава. Унгария нали е НАТО защо не напусна даже и Словакия. Имат право да напуснат.

    10:45 27.07.2026

  • 229 стоян георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #225 от "Сепаратизмът е недопустим":

    Сериозно ли? Русия изби 30%от населението на чечня.само жените и децата убити там заради желанието да се отцепят надхвърлят 100000човека в страна от един милион.интереснонслед това как оправдаха сепаратизма в донбас?

    10:45 27.07.2026

  • 230 военна намеса на Руската федерация в

    1 3 Отговор

    До коментар #216 от "стоян георгиев":

    Крим колега се извършва след края на Майдана, малоумно наречен "Украинската революция" през 2014 г но "военна намеса" не включва никакви военни действия а руската армия е посрещната с хляб и сол ! Нали така ?

    Коментиран от #238

    10:45 27.07.2026

  • 231 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #225 от "Сепаратизмът е недопустим":

    Чакаме щат на САЩ да обяви независимост
    Вече 250 години...

    10:46 27.07.2026

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Питай андрей парубии

    1 1 Отговор

    До коментар #209 от "стоян георгиев":

    и малко милиарди от САЩ. А вече не можеш! 😄Само ще повторя, че глупака не осъзнава, че изглежда глупаво викащ на черното бяло!

    10:47 27.07.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Анджо

    2 1 Отговор

    До коментар #225 от "Сепаратизмът е недопустим":

    САЩ за по друг начин устроени, русия владее много различни народи, казано, колонии.

    10:47 27.07.2026

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #230 от "военна намеса на Руската федерация в":

    Крим е окупиран което се води акт на война при всички международни норми.с това започва руската агресия над Украйна .хляба и солта в случая нямат никакво значение.в крим загинаха украински военни както и украинци нежелаещи руската окупация.демек е пълна лъжа историята как първо украйна нападнала сама себе си.

    Коментиран от #245

    10:49 27.07.2026

  • 239 Турчинов започна войната

    3 1 Отговор
    Запомнете го ей ! На 14 април 2014 година започна войната като този боклук изпрати и използва танкове, пехота, авиация и т.н срещу рускоезичното население в собствената си уж държава ...

    Коментиран от #244

    10:50 27.07.2026

  • 240 Пришелец

    1 1 Отговор
    Светът може и без Русия!Затвориха кранчето ,но оцеляваме.Не могат да ни изнудват.Китай изнудва тях.
    Северният морски път си е техен да се учат как да спасяват потънали подводници без непоискани помощ и да взривяват боеприпаси без да ни уведомяват.

    Коментиран от #243

    10:51 27.07.2026

  • 241 Обясненията на Путин се менят

    1 1 Отговор
    като настроенията на Доналд Тръмп. Сега това са плановете на НАТО. Преди беше освобождение от нацистите наркомани. Също защита от американските лаборатории, произвеждащи генномодифицирани комари, убиващи специално “славянската раса”.

    10:53 27.07.2026

  • 242 бай Иван

    1 0 Отговор
    "заради едно нарушено обещание"

    Колко па да е нарушено и то някакво си обещание? Да не ти слагаме ракетите на границата и да не разполагаме армията си на границата ти. То пък толкова пък да е важно това обещание та чак пък да започне война. А няколко пъти пък да подписваме споразумения и да не ги изпълняваме и това ли пък е толкова важно. Да ти въоръжим съсезда до зъби и да почнем да го насъскваме на границата ти пък толкова ли за важно може да го приемеш . Г-н Путин нали знаеш ,че ние изповядваме евроатлантически ценностти , не нападаме страни , не ги обираме ,не ги изнудваме ,не им правим цветни революции,не избиваме населението им , не разрушаваме градовете им , не им крадеме танкерите, не им крадем парите в банките , не им конфискуваме парите и колите .Не ние нищо от това не правим . Ние сме просто едни страшни евро самаряни които искаме всички да живеят дружно по нашите правила,които им определим..

    Коментиран от #247

    10:53 27.07.2026

  • 243 Истината е

    0 0 Отговор

    До коментар #240 от "Пришелец":

    че света може без теб, дори ще е полезно без поредният тро... глу...

    10:53 27.07.2026

  • 244 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #239 от "Турчинов започна войната":

    Войната започна на 21 февруари.даже не беше паднал янукович.лъжехте и тогава че зелените човечета не били руски.докато путин сам не си призна държахте инкяр.

    10:54 27.07.2026

  • 245 Много приказки на пазара

    1 0 Отговор

    До коментар #238 от "стоян георгиев":

    Президентът на РФ каза. Няма вече бели ръкавици. Бой на украинските сепаратисти. Няма вече братски народ, а терористи, които се унищожават. Който иска да е свободен, да се предаде. Руската армия осигурява зелени коридори.

    10:55 27.07.2026

  • 246 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    1 0 Отговор
    Един нарком еврей ги лъже и ги праща да мрат за британските интереси.

    10:55 27.07.2026

  • 247 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #242 от "бай Иван":

    Украйна в нато ли е?

    10:56 27.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания