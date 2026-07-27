Путин заяви, че е започнал войната срещу Украйна заради едно нарушено обещание

Агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, провокираха конфликта в Украйна и принудиха Москва да започне това, което тя определя като "специална военна операция", заяви президентът Владимир Путин вчера на среща с военнослужещи от военноморския флот, предаде ТАСС, съобщи БТА.
Той напомни за обещанието на Запада да не разширява инфраструктурата на НАТО на изток — обещание, което така и не било изпълнено.
„Движеха се, движеха се, стигнаха до Украйна. А тогавашният президент на Украйна беше за влизане в ЕС, но против влизане в НАТО. Какво направиха? Извършиха държавен преврат. При това кървав, антиконституционен. И целият Запад се направи, че нищо страшно не се е случило, че така трябва. И именно тези действия, абсолютно агресивни, засилващи се от година на година, доведоха до днешния конфликт в Украйна. И ни принудиха да започнем специалната военна операция, опитвайки се да прекратим вече започнатите от западната страна и киевския режим бойни действия в тази част на тогавашна Украйна“, заяви той.
„Обещаха ни навремето — на Михаил Сергеевич Горбачов — че няма да разширяват НАТО. Резултатът — едно разширяване след друго. Въпреки нашите многобройни протести. Плюха на всичките си обещания и на интересите на Руската федерация в сферата на сигурността“, добави Путин.
Западните страни взеха редица решения без оглед на международното право и „пуснаха духа от бутилката“, заяви Путин на същата среща.
Путин напомни, че съвременният световен ред се е формирал след Втората световна война на основата на Устава на ООН, създаден от страните победителки.
„Този устав е основата на съвременното международно право. Бяха създадени определени правила“, отбеляза той. „А после, когато Съветският съюз беше разрушен — една от държавите основателки на ООН и създателки на тази система на международни отношения — тя престана да съществува. И така наречените победители в Студената война — не само САЩ, а целият колективен Запад — изведнъж решиха, че трябва нещо да поправят: защо Русия, вече не СССР, а Русия, която е загубила значителен потенциал, трябва да се ползва със същите блага като страна победителка във Втората световна война.“
След това, продължи Путин, западните страни „започнаха да променят правилата, и то веднага на практика“. „Спомнете си събитията в Югославия“, отбеляза той.
Русия е отворена за сътрудничество в Арктика, но ще защитава своите интереси, включително Северния морски път, предупреди още руският държавен глава.
„Готови сме, отворени сме за сътрудничество в тази сфера, но безусловно ще защитаваме своите интереси, както и Северния морски път. Защото най-ефективният, икономически целесъобразен Северен морски път в значителна степен преминава или през нашите териториални води, или през специалната икономическа зона на Руската федерация. Тоест той практически изцяло е под наш контрол“, каза Путин.
Той отбеляза, че за използването на логистичните възможности на Северния морски път е необходимо да се развиват пристанищата и крайбрежната логистика. „За това трябва да се осигури работата на съответните служби за спасяване на кораби и екипажи при бедствия. Трябва да се осигури и безопасност, включително и преди всичко с помощта на Военноморския флот. По всички тези направления работим и ще работим“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #56
08:50 27.07.2026
2 Свободен
После ще премине към молби!
Браво на украинците!
Коментиран от #10, #30, #52, #200, #237
08:50 27.07.2026
3 ДрайвингПлежър
Запада да е мислил - ако не мислиш и за това как другите приемат действията ти значи си го просиш!
А Русия ще вземе своето!... и то за доброто на света!
Коментиран от #14, #110
08:51 27.07.2026
4 жужанке
08:51 27.07.2026
5 Хахахаха😂😂😂😂
Коментиран от #15
08:51 27.07.2026
6 ВАТАТА
Коментиран от #11
08:52 27.07.2026
7 kоkорчо 💋🍌
08:52 27.07.2026
8 Лопата Орешник
08:53 27.07.2026
9 Отново Путин
08:53 27.07.2026
10 Ъхъ браво
До коментар #2 от "Свободен":Сега ще се присъединят към Русия, без референдум!🤣🤣
08:54 27.07.2026
11 Лопата Орешник
До коментар #6 от "ВАТАТА":Именно!! Не започвай да присъединяваш Покрайна към НАТО ако не можеш да го направиш!
08:54 27.07.2026
12 Ауууууу
08:54 27.07.2026
13 Ирландска поговорка:
08:54 27.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Овчар
Коментиран от #20
08:56 27.07.2026
17 ау милото то
Коментиран от #214
08:57 27.07.2026
18 😂😂😂😂😂😂😂
😅😅😅
08:58 27.07.2026
19 Специалист
Коментиран от #26, #28, #35
08:58 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Алооо... Тъпунгера ка Путин
Лъжеш като цигане
Коментиран от #232
08:59 27.07.2026
22 Бау
Някой да напомни на изфирясалото джудже кой отказа членство на Украйна в НАТО през април 2008. Някой да му припомни как "тогавашния президент" се отметна за членството в ЕС и завъртя към Евразийския свинюз а накрая избяга в Москва.
09:01 27.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 няма край
Коментиран от #235
09:01 27.07.2026
25 Хахаха, тези тъпотии
Договор е, когато е подписан от страните. Лакърдиите за обещания са за разтягане в евтини кръчми от функционално неграмотни тройкаджии.
09:01 27.07.2026
26 не го познавам
До коментар #19 от "Специалист":някой известен ли е? Знаеш ли с какво? Свестен и умен човек ли е? Кажи сега - да, че да те разбия.
09:03 27.07.2026
27 Я па тоя
09:03 27.07.2026
28 Съдията
До коментар #19 от "Специалист":Взима пътят към Йосиф Кобзон.
09:03 27.07.2026
29 Бай онзи
09:03 27.07.2026
30 Браво?!
До коментар #2 от "Свободен":Свободен, сиреч избягал надалеч, скрил се от мобилизация. Това се нарича "свободен". А на тези, които загиват всеки ден на фронта. Браво!?!!?
09:03 27.07.2026
31 Факт
09:05 27.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 така е
09:06 27.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 По-голям спец
До коментар #19 от "Специалист":„Договорът с Русия не струва дори мастилото, с което е подписан“ - Казано пак от Бисмарк
Коментиран от #54
09:07 27.07.2026
36 Кой му даде думата на този палячо?
09:09 27.07.2026
37 Запада разшири инфраструктурата
09:09 27.07.2026
38 С такъв президент
До коментар #34 от "всичко което казва е истина":По добре да няма свят
09:11 27.07.2026
39 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #43
09:11 27.07.2026
40 НЕМОЖАЧи.ру
09:11 27.07.2026
41 Си кротце, си благо
09:12 27.07.2026
42 Бай онзи
09:13 27.07.2026
43 няма край
До коментар #39 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Няма край руската мъка.
09:13 27.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 дядо дръмпир
09:14 27.07.2026
46 Мусорчик
09:15 27.07.2026
47 така
09:16 27.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Горките руснаци!
09:17 27.07.2026
50 За тези които са млади или не помнят
Коментиран от #61
09:19 27.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Орк
До коментар #2 от "Свободен":Оправдания пред кого? Европа? Не се заблуждавай. Учат вас на логика и история.
09:20 27.07.2026
53 Факти
Коментиран от #60
09:21 27.07.2026
54 Пилотът Гошу
До коментар #35 от "По-голям спец":Днес това важи единствено за САЩ...
Коментиран от #76
09:22 27.07.2026
55 На мястото на рибарско село
Коментиран от #64, #71, #128
09:22 27.07.2026
56 С този коментар
До коментар #1 от "честен ционист":направо уби левро-тролчетата.. релето им залепна ))
09:22 27.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Нострадамус
Не едно, а Всичките Договорености и Споразумения с НАТО и Англосаксите
са били Фалшиви и с цел да Печелят време за да Унищожар Рисия.
Но, Не им се получи.
Урсулите унищожават ЕС, вместо Русия!
Коментиран от #63
09:23 27.07.2026
59 наблюдател
09:24 27.07.2026
60 Жертвите от сепаратизма
До коментар #53 от "Факти":Са повече отколкото през Великата Отечествена Война. Демографска и човешка катастрофа за десетки милиони съветски хора. Повсеместна разруха и деградация.
09:25 27.07.2026
61 Соломон
До коментар #50 от "За тези които са млади или не помнят":Какво са тия глупости. Няма такова искане от страна на Путин през 2013г. Отделно на Украйна и Грузия им бе отказано членство в НАТО през 2008г и видяхме какво се случи първо с Грузия след това с Украйна. И накрая за Крим които е признат от Русия за ураиски а в Севастопол се намираше щаба на черноморския флот на Русия
Коментиран от #67, #95
09:25 27.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 За кво квичиш?
До коментар #58 от "Нострадамус":За пари ли?
09:28 27.07.2026
64 По тая логика
До коментар #55 от "На мястото на рибарско село":Да връщат Кьонигсберг на Германия
Коментиран от #69
09:28 27.07.2026
65 Владимир Путин, президент
09:29 27.07.2026
66 Янукович сам го е описал
Коментиран от #129
09:30 27.07.2026
67 Крим които е признат от Русия за ураиски
До коментар #61 от "Соломон":"Крим които е признат от Русия за ураиски"
Не от Русия, а от пияният бивш президент Елцин. Съветските народи гласуваха в референдум за съхранение на СССР.
Коментиран от #74, #94
09:30 27.07.2026
68 Факти
Путин изби, осакати и прогони милиони руснаци поради една проста причина - ресурсите на Украйна да не влязат в Европа, за да остане тя зависима от руски и китайски ресурси. Русия не иска Европа да вземе украинския газ и нефт, а Китай не иска Европа да вземе украинските редкоземни елементи. Затова е войната - за ресурси. Всичко друго са приказки за наивници.
Коментиран от #78
09:32 27.07.2026
69 Ще го върнат
До коментар #64 от "По тая логика":Когато Германия върне от гроба 30 милиона убити от нея съветски хора.
Коментиран от #84
09:33 27.07.2026
70 койдазнай
09:34 27.07.2026
71 Всички големи градове в източен САЩ
До коментар #55 от "На мястото на рибарско село":Без Ню Йорк, са основани от Англия. И какво от това?
09:34 27.07.2026
72 Дзак
09:34 27.07.2026
73 Владимир Путин на същото съвещание
Лявобережна Украйна и югоизток и винаги са били руски земи и са такива в бъдеще.
Дяснобережна Украйна ще бъде разделена между Полша,Унгария и Румъния в срок от 15 години.
Толкова по въпроса
Коментиран от #77, #89
09:35 27.07.2026
74 Соломон
До коментар #67 от "Крим които е признат от Русия за ураиски":Отново говориш глупости. Освен договор с Елцин има и договор за държавните граници подписан лично от Путин през 2003г. Със този договор Русия казва че няма претенции към Украйна в това число и Крим. Лесно е има Гугъл за това. Стига да знаеш как да го ползваш
Коментиран от #83, #212
09:35 27.07.2026
75 войната ше бъде дълга
09:36 27.07.2026
76 не е лъжа.
До коментар #54 от "Пилотът Гошу":Но и това с взимането не важи вече за Русия, а за САЩ.
09:36 27.07.2026
77 АБВ
До коментар #73 от "Владимир Путин на същото съвещание":Киев за два дня.
Аре бегай
Коментиран от #90
09:37 27.07.2026
78 Великите сили
До коментар #68 от "Факти":Имат велики интереси. САЩ как взе нефта на Венецуела? А Украйна беше част от Руската империя и СССР. Все едно Тексас да обяви независимост и да обстрелва Вашингтон с дронове. Естествено президентът ще изпрати националната гвардия да избият сепаратистите.
Коментиран от #119, #136
09:37 27.07.2026
79 Фашизма се възроди на запад
09:37 27.07.2026
80 Геноцида на Путин
Коментиран от #91
09:38 27.07.2026
81 Киев за 3 дне
09:38 27.07.2026
82 Путинистче идиотче
09:39 27.07.2026
83 При война
До коментар #74 от "Соломон":Договорите губят силата си. Като не щат с добро, ще бъде с военни средства.
Коментиран от #96
09:40 27.07.2026
84 Ол1гофрен,
До коментар #69 от "Ще го върнат":Германия и СССР нападнаха Европа през 1939.За какво изобщо ти плащат?
Коментиран от #103
09:40 27.07.2026
85 горките европейци какво ги чака не
Коментиран от #93
09:40 27.07.2026
86 уеи
09:41 27.07.2026
87 Абсурдистан
09:41 27.07.2026
88 Няма край руският позор
09:42 27.07.2026
89 На всички е известно
До коментар #73 от "Владимир Путин на същото съвещание":че Украйна няма и 1% шанс срещу Русия, но войната е пари и покрай нея захлебва не само военната индустрия, ами и камара продажни политици, като европейските урсули! И докато се унищожава Украйна и загиват хиляди, други си тъпчат сметките. За съжаление, войната е бизнес! Ще се леят много лъжи и пропаганда срещу Русия, докато има кой да ходи за пушечно месо в Украйна и кой да плаща сметката като Европа!
Коментиран от #92
09:43 27.07.2026
90 Арестович
До коментар #77 от "АБВ":Ако руснаците не ни считаха за свои, не за 3 дни, а за 1 ден Украйна падаше като гнил орех.
Айде бягай плъх Педро Хански
Коментиран от #97
09:44 27.07.2026
91 Последния Софиянец
До коментар #80 от "Геноцида на Путин":Руснаците са славяни колкото аз съм китаец.
09:44 27.07.2026
92 За кво квичиш?
До коментар #89 от "На всички е известно":За пари ли?
Коментиран от #98, #118, #127, #188
09:45 27.07.2026
93 Западът с справедлив
До коментар #85 от "горките европейци какво ги чака не":За своите граждани Западът е справедлив. Но нито Украйна, нито България са Запад. В България има ли справедливост? Мутрите заграбиха цялата страна (както в Украйна) и половината работещи са на минимална заплата. Молете се, НАТО да не вкара войски в Украйна, защото българите ще са на първа линия.
09:45 27.07.2026
94 Факти
До коментар #67 от "Крим които е признат от Русия за ураиски":Украйна гласува за независимост от СССР. Вотът мина с огромно мнозинство, с едно изключение - Крим. Там също гласуваха за независима Украйна, но с малко мнозинство. През 1994 г. Русия призна Крим за украински като подписа Будапещенския меморандум. Всички тези факти съществуват черно на бяло. Другото са празни приказки.
А "пияният Елцин" ни докара Путин, който от 26 години само лъже, краде и убива.
Коментиран от #101
09:46 27.07.2026
95 Така е
До коментар #61 от "Соломон":в Севастопол се намираше щаба на черноморския флот на Русия но имаше решение всички кораби да бъдат обявени с отпаднала необходимост и нарязани. Нито един нов не се пусна на вода. Черно море да стане за "лодки за разходки" и дори по някое време Борисов запя в този дух. Обявиха терени, къмпинзи за продажба и дори едни бургазлии свързани с Главбулгарстрой купиха 3 ..... Почна се с тотална демилитаризация и по същото време и ние съкратихме персонала в ВМБ Атия от 2420 човека на 385.....
09:46 27.07.2026
96 Соломон
До коментар #83 от "При война":И кой я започна тази война. Вероятно Украйна сама се е нападнала. Или както при Грузия бе приложен сценария на Германия при нападението на Полша. Или както в Чечня Русия си разруши един жилищен блок за да оправдае това което прави там
Коментиран от #100, #147, #157
09:47 27.07.2026
97 Къде се намира този Арестович?
До коментар #90 от "Арестович":Ще го накажем.
Коментиран от #114
09:47 27.07.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Даааааааа
09:48 27.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Все едно
До коментар #94 от "Факти":Тексас да гласува "с огромно мнозинство" да обяви независимост от САЩ. Естествено сепаратистите ще бъдат унищожени с военни средства.
Коментиран от #104
09:49 27.07.2026
102 Спукаха РУСИЯ ОТ БОМБЕНЕ
09:50 27.07.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Я пъ тоа
До коментар #101 от "Все едно":Това да не са ти бившите СЪВЕТСКИ РЕПУБЛИКИ бре.
Коментиран от #106, #135
09:51 27.07.2026
105 да ама не
Нарушени са голям брой ключови договори и обещания, Путин, Лавров, че даже и Меркел нееднократно са го заявявали.
За западните чакали няма вечни договори, нито вечни приятели. Има само вечният им интерес и вълчи глад. Глад за чуждото.
09:51 27.07.2026
106 ????
До коментар #104 от "Я пъ тоа":Каква е разликата?
09:52 27.07.2026
107 Този дребният защо писка?
09:52 27.07.2026
108 ПУТИНЕ, ЧАДО
За това ли нападна вероломно Украйна.
09:52 27.07.2026
109 Янукович.....
09:52 27.07.2026
110 Империя на злото
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Какво добро на света може да направи Русия?
Ми тя е империя на злото.
Само злини може да прави.
Коментиран от #123
09:53 27.07.2026
111 Русия ли?
09:53 27.07.2026
112 Путин започна войната с Украйна
Коментиран от #121
09:53 27.07.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Ха ХаХа
До коментар #97 от "Къде се намира този Арестович?":В Щатите е Арестович.
Той каза на Зеленсси че ще бъде съден зарази взимането на 1 млрд.д.от Борис Джонсън ,продължаване на войната и скъсването на Истанбулския договор
09:54 27.07.2026
115 Слава на новия премиер!
09:55 27.07.2026
116 Путине
09:55 27.07.2026
117 Казуар
До коментар #34 от "всичко което казва е истина":Икономиката на Русия е колкото на Италия така, че Путин да бъде президент на света е смехотворно. Пета година 700 хиляди руски войници се бият в Украйна и не се вижда края.
Коментиран от #120, #132
09:55 27.07.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Факти
До коментар #78 от "Великите сили":В Тексас са американци и говорят английски. В Украйна са украинци и говорят украински - език, който руснаците не разбират. Сравнението ти е нелепо, но вие копейките всички сте нелепи и имате мозък колкото едно врабче. 1994 г. Русия подписа Будапещенския меморандум и призна независимостта и границите на Украйна, заедно с Крим и Донбас. Срещу това взе ядрените й оръжия. Това беше голямата грешка на Украйна - че се довери на една агресивна империя. Русия излъга Украйна и наруши този меморандум 100 пъти. Първо се намеси в украинските избори, което беше доказано във върховния съд и те бяха анулирани. После се намеси в политиката й като заповяда на Янукович да скъса договора за сътрудничество с ЕС, одобрен с огромно мнозинство в украинския парламент. после окупира Крим. После създаде сепаратисткото движение в Донбас като го финансира, въоръжи, обучи и поведе, за което директно изпрати руски инструктори и офицери там. После нахлу с руската армия. Русия - империя на лъжите, кражбите и убийствата.
Коментиран от #134, #139
09:56 27.07.2026
120 Остава да се замислиш
До коментар #117 от "Казуар":кой има изгода от това!
09:57 27.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Резонен Въпрос
А сега здраво пропаганда против НАТО? Май Путин е започнал агресията против НАТО.
09:57 27.07.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Геноцида на Путин
09:58 27.07.2026
126 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
09:58 27.07.2026
127 Квичиш от тъпотия
До коментар #92 от "За кво квичиш?":Щото с квичене на лъжи срещу Русия и мразене на истината, си полезният глу... на който се подиграват!
09:59 27.07.2026
128 Турчин
До коментар #55 от "На мястото на рибарско село":Я кажи сега същото за Османската империя и Дунайския вилает.
09:59 27.07.2026
129 Бил съм там
До коментар #66 от "Янукович сам го е описал":Прекрасно място, стотици видове животни и птици и прекрасен зоопарк в резервата „Межигиря“ Къщата на Янукович е не повече от 150 кв.м дървена. Сега дали го има не знам. Може украинците да са ги изяли
Коментиран от #167
09:59 27.07.2026
130 Историк
Коментиран от #138
09:59 27.07.2026
131 Да попитам
10:00 27.07.2026
132 Не ставай смешен
До коментар #117 от "Казуар":Каква икономика има Италия? Фалирала страна. Макарони и сос Болонезе. И не ми говорете за Фият, защото вече е китайски.
Коментиран от #177
10:00 27.07.2026
133 Крем Юнак
10:00 27.07.2026
134 Фройд
До коментар #119 от "Факти":Момче, нуждаеш се от специализирана медицинска помощ!
10:00 27.07.2026
135 Я пъ тоа
До коментар #104 от "Я пъ тоа":Разликата е че бившите СССР републики бързо скъсаха съ комунистическия СССР.
Щатите на САЩ са от 250 години заедно и никой не иска да напуска.
Коментиран от #181
10:01 27.07.2026
136 Спекулации с историята
До коментар #78 от "Великите сили":Украйна е била част от Руската империя, както България от Османската. Тексас и САЩ не са уместен пример, всички американски щати са заселени с мигранти, изместили коренното население, те нямат индивидуална история.
Коментиран от #142
10:01 27.07.2026
137 няма край
10:02 27.07.2026
138 Какви територии е завладял СССР?
До коментар #130 от "Историк":Бившата Варшавска губерния, отнета след ПСВ ли имаш предвид? Просто си върнаха своето.
10:02 27.07.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Путине
Коментиран от #155
10:03 27.07.2026
141 хе хе
До коментар #139 от "Глупак":Нещо за меморандума от Будапеща 1994 да скажеш?
Коментиран от #166
10:03 27.07.2026
142 Каква история?
До коментар #136 от "Спекулации с историята":Силният взема всичко. САЩ го показаха многократно.
Коментиран от #152
10:04 27.07.2026
143 Сенилни ненормални денилии са
10:05 27.07.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Георги Димитров
10:07 27.07.2026
146 Вълк
10:07 27.07.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 ВСЯКА КРУША СИ ИМА
Коментиран от #156
10:08 27.07.2026
149 Янукович.....
10:08 27.07.2026
150 Спазвай добрият тон
До коментар #139 от "Глупак":Ще те изгоним.
Коментиран от #161
10:08 27.07.2026
151 Асеновград
Коментиран от #182
10:08 27.07.2026
152 Гоце
До коментар #142 от "Каква история?":Силния е Украйна на един убит от ВСУ десет рашиста в ада
Коментиран от #160, #168
10:09 27.07.2026
153 Маринов
10:10 27.07.2026
154 Име
10:10 27.07.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Защо пишеш с голямо букви?
До коментар #148 от "ВСЯКА КРУША СИ ИМА":Кьорав ли си?
10:10 27.07.2026
157 Ако спреш
До коментар #96 от "Соломон":няма да питаш кой я започна, защото всички са присъствали и са видели и няма смисъл да се излагаш. Но не се очаква прозрение в глупака.
10:11 27.07.2026
158 Не ме интересуват украинците
10:11 27.07.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Ха ХаХа
До коментар #152 от "Гоце":Затова ли 3 млн.от Свинския райх са при Шухевич
10:12 27.07.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 да де да
10:13 27.07.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Не ме интересуват украинците
Коментиран от #169
10:14 27.07.2026
165 Путине
Коментиран от #173
10:15 27.07.2026
166 Глупак
До коментар #141 от "хе хе":Порошенко унищожи всички договорености с Русия през 2018 г.и направи Анти Тероростична Операция срещу Донбас.Уби 14000 души е 500 деца.
Русия влезе и защити милионите руснаци.
Тя не е България да и бият и убиват населението в Македония и Гърция
Коментиран от #170
10:16 27.07.2026
167 Може украинците да са ги изяли
До коментар #129 от "Бил съм там":Не може а е сигурно. Първо изядоха щраусите а после сърничките
10:16 27.07.2026
168 Цеко
До коментар #152 от "Гоце":Много руска смрадт измре.
10:16 27.07.2026
169 Голе
До коментар #164 от "Не ме интересуват украинците":В Украйна на мисия е само българското оръжие, за избиване на руските ЗАХВАТЧИЦИ.
10:17 27.07.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Не ме интересуват украинците
10:17 27.07.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Така е
До коментар #170 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва глупака точно в десетката за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
10:19 27.07.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Пффф...
До коментар #132 от "Не ставай смешен":Китайската ти е мозъчната платка...
10:20 27.07.2026
178 Добре де.
да се начумери:
ту му млякото горещо,
ту пък друго нещо.
10:20 27.07.2026
179 Там е люта война
10:21 27.07.2026
180 Другарю Путин,
Коментиран от #184, #208
10:21 27.07.2026
181 Георгиев
До коментар #135 от "Я пъ тоа":Нали разбираш, че когато един Горбачов обяви че СССР е до тук, останаха без стопани територии, заводи върху тях, хора. И тогава предприемчиви крадци побързаха да ги обявят за независими и да ги присвоят, уж национални. И се родиха псевдо държави, с руснаците в тях станаха ненужни, излишни и започна геноцидът. Това е. Ако бяха мирни, спазваха минските споразумения, всичко щеше да е ок. Но не е така. Прав съм нали?
Коментиран от #183
10:21 27.07.2026
182 Посочи кои обещания са напушавали
До коментар #151 от "Асеновград":Византийците лъжлиф
10:22 27.07.2026
183 Я пъ тоа
До коментар #181 от "Георгиев":Къде бяха ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС да спрат Горбачов.
Явно и те не вярваха в прогнилия и корумпиран СОЦИАЛИЗЪМ.
10:24 27.07.2026
184 Ами стана
До коментар #180 от "Другарю Путин,":че САЩ ги обора. Това стана. И теб така те ползва.
10:24 27.07.2026
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Тръгнат ли бусове
10:26 27.07.2026
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #196, #207
10:27 27.07.2026
190 Анонимен
Разочарован съм.
10:28 27.07.2026
191 Цвете
10:28 27.07.2026
192 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #187 от "Спираш да тролиш":Другари, другари......в главата ви бучи още ЗАЛПА НА АВРОРА.
Коментиран от #195
10:28 27.07.2026
193 стоян георгиев
Коментиран от #202
10:30 27.07.2026
194 Казуар
10:30 27.07.2026
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 Никой не ги попита
До коментар #189 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Няма да ги питат, когато отново капитулират. България капитулира за един ден през ВСВ и насила на западния фронт. Българинът е роб, култивиран за половин хилядолетие от османците. Роб во веки веков и както всеки роб, мрази свободните руснаци.
10:32 27.07.2026
197 Павел Пенев
10:32 27.07.2026
198 За съжаление очевидно има още
Важно е да се отбележи обаче, че в заповедта не се споменава за никакво руско нашествие.
Армията е изпратена да се бори със сепаратистите, тоест с гражданите на Украйна, което противоречи и на самата Конституция на Украйна и на всички действащи по това време закони. Как па поне малко разум не се появи в кратуните на проукраинските тролове се чудя ...
Коментиран от #210, #216, #218
10:32 27.07.2026
199 Този коментар е премахнат от модератор.
200 Този коментар е премахнат от модератор.
201 Ей това да си руснак е Божие наказание
10:35 27.07.2026
202 Този коментар е премахнат от модератор.
203 русонеутрал
10:36 27.07.2026
204 Никой
10:36 27.07.2026
205 ГОЛЕМ СМЕХ
До там ли стигна СВОто
10:36 27.07.2026
206 Ти роб ли си?
10:37 27.07.2026
207 Членството в НАТО
До коментар #189 от "ГОЛЕМ СМЕХ":беше предварително условие за кандидат-членове за ЕС.
10:37 27.07.2026
208 точно в бившите участнички от Варшавския
До коментар #180 от "Другарю Путин,":договор по това време на власт бяха имплантирани възможно най простите и корумпирани хора с любезното съдействие на ЦРУ младеж .....и се почна погрома
10:37 27.07.2026
209 стоян георгиев
До коментар #202 от "И ти не си глупак и тролей 😄":Коя военна част извърши преврата в украйна и кой е обещал на путин че нато няма да се разширява?
Коментиран от #225, #233
10:37 27.07.2026
210 Шшматко
До коментар #198 от "За съжаление очевидно има още":И тези от източните райони на Украйна откъде имаха оръжие?М?
Кои бяха Захарченко,Гиви и Моторола(денацифицирани естествено).М?
Коментиран от #223
10:37 27.07.2026
211 Руската ПРОПАГАНДА
10:38 27.07.2026
212 Орк
До коментар #74 от "Соломон":Договор не ратифициран.
10:38 27.07.2026
213 Цвете
10:38 27.07.2026
214 не си разбрал
До коментар #17 от "ау милото то":2-та милиона са от страната на бития като част от тях са натовски наемници а останалата част украински заблудени души…
10:39 27.07.2026
215 ГОЛЕМ СМЕХ
10:39 27.07.2026
216 стоян георгиев
До коментар #198 от "За съжаление очевидно има още":Путин окупира крим на 21 февруари..два месеца преди Турчинов да нападне сам себе си.
Коментиран от #230
10:39 27.07.2026
217 Наблюдател
10:39 27.07.2026
218 Този коментар е премахнат от модератор.
219 ЦЯЛОТО НАТЮ СЕ ЧУДИ
Коментиран от #226
10:40 27.07.2026
220 Анджо
Сега трябва пак да ги потопят отново в калта за да не създават такива безмислени войни. А, путинката трябваше да каже ,че си търси отмъщение и че никои не иска да бъде съюз с тях, освен тоталитарни държави.
Българите и те видяха какво значи техният проклет строй.
10:40 27.07.2026
221 няма край
10:40 27.07.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 стоян георгиев
До коментар #210 от "Шшматко":Питай го кой беше гиркин стрелков дето организира всичко?какво беше работил преди това и по време на нападението?
10:41 27.07.2026
224 ПРАВ Е
10:42 27.07.2026
225 Сепаратизмът е недопустим
До коментар #209 от "стоян георгиев":Ако под някакъв предлог някой американски щат обяви независимост и започне геноцид, сепаратистите ще бъдат унищожени с военни средства. В целият свят е така. Само добричките руснаци оставиха националистите от всички републики да им се качат на главата.
Коментиран от #229, #231, #236
10:42 27.07.2026
226 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #219 от "ЦЯЛОТО НАТЮ СЕ ЧУДИ":НАТО не са чуди
Просто ИЗБИВА Руснаците със своето оръжие.
10:45 27.07.2026
227 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
10:45 27.07.2026
228 Анджо
10:45 27.07.2026
229 стоян георгиев
До коментар #225 от "Сепаратизмът е недопустим":Сериозно ли? Русия изби 30%от населението на чечня.само жените и децата убити там заради желанието да се отцепят надхвърлят 100000човека в страна от един милион.интереснонслед това как оправдаха сепаратизма в донбас?
10:45 27.07.2026
230 военна намеса на Руската федерация в
До коментар #216 от "стоян георгиев":Крим колега се извършва след края на Майдана, малоумно наречен "Украинската революция" през 2014 г но "военна намеса" не включва никакви военни действия а руската армия е посрещната с хляб и сол ! Нали така ?
Коментиран от #238
10:45 27.07.2026
231 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #225 от "Сепаратизмът е недопустим":Чакаме щат на САЩ да обяви независимост
Вече 250 години...
10:46 27.07.2026
232 Този коментар е премахнат от модератор.
233 Питай андрей парубии
До коментар #209 от "стоян георгиев":и малко милиарди от САЩ. А вече не можеш! 😄Само ще повторя, че глупака не осъзнава, че изглежда глупаво викащ на черното бяло!
10:47 27.07.2026
234 Този коментар е премахнат от модератор.
235 Този коментар е премахнат от модератор.
236 Анджо
До коментар #225 от "Сепаратизмът е недопустим":САЩ за по друг начин устроени, русия владее много различни народи, казано, колонии.
10:47 27.07.2026
237 Този коментар е премахнат от модератор.
238 стоян георгиев
До коментар #230 от "военна намеса на Руската федерация в":Крим е окупиран което се води акт на война при всички международни норми.с това започва руската агресия над Украйна .хляба и солта в случая нямат никакво значение.в крим загинаха украински военни както и украинци нежелаещи руската окупация.демек е пълна лъжа историята как първо украйна нападнала сама себе си.
Коментиран от #245
10:49 27.07.2026
239 Турчинов започна войната
Коментиран от #244
10:50 27.07.2026
240 Пришелец
Северният морски път си е техен да се учат как да спасяват потънали подводници без непоискани помощ и да взривяват боеприпаси без да ни уведомяват.
Коментиран от #243
10:51 27.07.2026
241 Обясненията на Путин се менят
10:53 27.07.2026
242 бай Иван
Колко па да е нарушено и то някакво си обещание? Да не ти слагаме ракетите на границата и да не разполагаме армията си на границата ти. То пък толкова пък да е важно това обещание та чак пък да започне война. А няколко пъти пък да подписваме споразумения и да не ги изпълняваме и това ли пък е толкова важно. Да ти въоръжим съсезда до зъби и да почнем да го насъскваме на границата ти пък толкова ли за важно може да го приемеш . Г-н Путин нали знаеш ,че ние изповядваме евроатлантически ценностти , не нападаме страни , не ги обираме ,не ги изнудваме ,не им правим цветни революции,не избиваме населението им , не разрушаваме градовете им , не им крадеме танкерите, не им крадем парите в банките , не им конфискуваме парите и колите .Не ние нищо от това не правим . Ние сме просто едни страшни евро самаряни които искаме всички да живеят дружно по нашите правила,които им определим..
Коментиран от #247
10:53 27.07.2026
243 Истината е
До коментар #240 от "Пришелец":че света може без теб, дори ще е полезно без поредният тро... глу...
10:53 27.07.2026
244 стоян георгиев
До коментар #239 от "Турчинов започна войната":Войната започна на 21 февруари.даже не беше паднал янукович.лъжехте и тогава че зелените човечета не били руски.докато путин сам не си призна държахте инкяр.
10:54 27.07.2026
245 Много приказки на пазара
До коментар #238 от "стоян георгиев":Президентът на РФ каза. Няма вече бели ръкавици. Бой на украинските сепаратисти. Няма вече братски народ, а терористи, които се унищожават. Който иска да е свободен, да се предаде. Руската армия осигурява зелени коридори.
10:55 27.07.2026
246 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
10:55 27.07.2026
247 стоян георгиев
До коментар #242 от "бай Иван":Украйна в нато ли е?
10:56 27.07.2026