Лука Модрич с рекордна асистенция на Мондиал 2026

Емблематичният капитан на хърватския национален отбор - Лука Модрич, записа името си със златни букви в аналите на футболната история. На впечатляващата възраст от 40 години и 291 дни, той стана най-възрастният футболист, който е подавал за гол на Световно първенство. Това се случи по време на драматичния сблъсък между Хърватия и Гана в груповата фаза на Мондиал 2026.

В 83-ата минута на двубоя, Модрич демонстрира класата и визията си, като изведе Никола Влашич на чиста позиция за победното попадение. Така хърватите триумфираха с 2:1, а полузащитникът на Милан изигра пълни 90 минути в своя пети пореден Мондиал – истинско доказателство за неговата издръжливост и отдаденост към играта.

Рекордът на Модрич е официално признат от ФИФА, като статистиката за най-възрастен асистент на световни финали се води от далечната 1966 година. С този забележителен успех, хърватският маестро затвърди статута си на един от най-големите полузащитници на нашето време.

Следващото изпитание за „шахматистите“ е осминафиналният сблъсък срещу Португалия, който ще се проведе на 3 юли от 02:00 часа българско време в Торонто.