Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лука Модрич с рекордна асистенция на Мондиал 2026

Лука Модрич с рекордна асистенция на Мондиал 2026

28 Юни, 2026 12:31 757 1

  • лука модрич-
  • футболната история-
  • футболист-
  • гол-
  • световно първенство-
  • хърватия-
  • гана-
  • груповата фаза-
  • мондиал 2026-
  • никола влашич

Ветеранът на Хърватия блести с историческо постижение срещу Гана

Лука Модрич с рекордна асистенция на Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Емблематичният капитан на хърватския национален отбор - Лука Модрич, записа името си със златни букви в аналите на футболната история. На впечатляващата възраст от 40 години и 291 дни, той стана най-възрастният футболист, който е подавал за гол на Световно първенство. Това се случи по време на драматичния сблъсък между Хърватия и Гана в груповата фаза на Мондиал 2026.

В 83-ата минута на двубоя, Модрич демонстрира класата и визията си, като изведе Никола Влашич на чиста позиция за победното попадение. Така хърватите триумфираха с 2:1, а полузащитникът на Милан изигра пълни 90 минути в своя пети пореден Мондиал – истинско доказателство за неговата издръжливост и отдаденост към играта.

Рекордът на Модрич е официално признат от ФИФА, като статистиката за най-възрастен асистент на световни финали се води от далечната 1966 година. С този забележителен успех, хърватският маестро затвърди статута си на един от най-големите полузащитници на нашето време.

Следващото изпитание за „шахматистите“ е осминафиналният сблъсък срещу Португалия, който ще се проведе на 3 юли от 02:00 часа българско време в Торонто.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 браво на модрич

    0 0 Отговор
    много жалко че мача с портукалия ще е от 02:00 и няма да мога да гледам РОМналдо как плаче след загубата…

    13:30 28.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове