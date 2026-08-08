Резултати от 2 кръг в Югозападна Трета лига:

Беласица Петрич - Левски II 4:5

Септември II София - Славия II 1:0

Сливнишки герой - Ботев Ихтиман 2:3

Костинброд - Кюстендил 3:1

Балкан Ботевград - Септември Симитли 1:2

ЦСКА III - Струмска слава Радомир 0:0

Етрополе - Оборище Панагюрище 1:1

Национал София - Банско тийм 2:2

Пирин Разлог - Миньор Перник 0:3

На първите три места в класирането с пълен актив от 6 точки са Миньор Перник, Септември Симитли и вторият тим на Септември София.

Без спечелена точка, на последните три места са Сливнишки герой, Балкан Ботевград и Пирин Разлог.