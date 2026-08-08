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Резултати от 2 кръг в Югозападна Трета лига

Резултати от 2 кръг в Югозападна Трета лига

8 Август, 2026 21:35 2 566 0

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  • струмска слава-
  • радомир-
  • етрополе-
  • оборище панагюрище-
  • национал софия-
  • банско-
  • пирин разлог-
  • миньор перник-
  • аматьорски футбол

Три отбора са с пълен актив от 6 точки

Резултати от 2 кръг в Югозападна Трета лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от 2 кръг в Югозападна Трета лига:

Беласица Петрич - Левски II 4:5
Септември II София - Славия II 1:0
Сливнишки герой - Ботев Ихтиман 2:3
Костинброд - Кюстендил 3:1
Балкан Ботевград - Септември Симитли 1:2
ЦСКА III - Струмска слава Радомир 0:0
Етрополе - Оборище Панагюрище 1:1
Национал София - Банско тийм 2:2
Пирин Разлог - Миньор Перник 0:3

На първите три места в класирането с пълен актив от 6 точки са Миньор Перник, Септември Симитли и вторият тим на Септември София.

Без спечелена точка, на последните три места са Сливнишки герой, Балкан Ботевград и Пирин Разлог.


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