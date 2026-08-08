Почина бащата на Лионел Меси

Хорхе Меси – бащата и дългогодишен съветник на Лионел Меси – е починал в болница в родния Росарио. Новината бе съобщена от аржентинските медии, а причината за кончината е продължително заболяване, с което Хорхе се бореше неуморно. Той си отиде на 68-годишна възраст, оставяйки след себе си семейство, което винаги е било в центъра на неговия свят.

Макар името му рядко да се появяваше в заглавията, Хорхе Меси бе истинският двигател зад успехите на сина си. Съпруг на Селия Кучитини и баща на четири деца – Лионел, Родриго, Матиас и Мария Сол – той бе не само глава на семейството, но и стожерът, който държеше всички заедно. В най-трудните моменти, когато младият Лео се нуждаеше от специално лечение, именно Хорхе пое тежестта на решенията и не се поколеба да търси нови възможности, дори това да означава да напуснат родината си.

Докато светлините на прожекторите бяха насочени към Лионел, баща му предпочиташе да остане встрани от медийното внимание. Рядко даваше интервюта, а присъствието му в социалните мрежи бе скромно – споделяше радостта си от успехите на децата и внуците си. На световните първенства често можеше да бъде видян сред близките на Меси, макар и далеч от обективите.

Хорхе Меси започва професионалния си път като химик-технолог във фабрика, но съдбата го превръща в мениджър и стратег на най-голямата футболна звезда на нашето време. Когато аржентинските клубове отказват да поемат разходите за лечението на Лео, Хорхе не се предава – търси нови хоризонти и успява да убеди Барселона да даде шанс на 13-годишния талант. Това решение променя не само живота на сина му, но и историята на световния футбол.

След първия си мач на Световното първенство през 2026 г., Лионел Меси не скри емоциите си: „Причината за сълзите ми не е футболна. Преживях тежки дни и съм благодарен на всички, които ме подкрепят.“ В минали интервюта Лео често е споделял, че баща му е бил неговата опора в най-трудните моменти: „Баща ми винаги беше до мен. Преживяхме много лоши неща, но винаги излизахме по-силни“.

Освен че бе съветник и партньор в изграждането на марката „Меси“, Хорхе остава в сърцата на близките си като човек с огромно сърце и непоколебима вяра в семейството. Неговата отдаденост и мъдрост ще продължат да вдъхновяват не само Лионел, но и всички, които вярват, че зад всеки голям успех стои невидим герой.