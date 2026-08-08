Новини
Спорт »
Световен футбол »
Почина бащата на Лионел Меси

Почина бащата на Лионел Меси

8 Август, 2026 20:44 2 542 4

  • лео меси-
  • хорхе меси-
  • смърт на бащата на меси-
  • семейство меси-
  • футболна легенда-
  • подкрепа-
  • барселона-
  • росарио-
  • новини аржентина-
  • спортни новини

Хорхе Меси – незабележимият архитект зад футболната легенда, напусна този свят на 68 години след дълга битка с болестта

Почина бащата на Лионел Меси - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хорхе Меси – бащата и дългогодишен съветник на Лионел Меси – е починал в болница в родния Росарио. Новината бе съобщена от аржентинските медии, а причината за кончината е продължително заболяване, с което Хорхе се бореше неуморно. Той си отиде на 68-годишна възраст, оставяйки след себе си семейство, което винаги е било в центъра на неговия свят.

Макар името му рядко да се появяваше в заглавията, Хорхе Меси бе истинският двигател зад успехите на сина си. Съпруг на Селия Кучитини и баща на четири деца – Лионел, Родриго, Матиас и Мария Сол – той бе не само глава на семейството, но и стожерът, който държеше всички заедно. В най-трудните моменти, когато младият Лео се нуждаеше от специално лечение, именно Хорхе пое тежестта на решенията и не се поколеба да търси нови възможности, дори това да означава да напуснат родината си.

Докато светлините на прожекторите бяха насочени към Лионел, баща му предпочиташе да остане встрани от медийното внимание. Рядко даваше интервюта, а присъствието му в социалните мрежи бе скромно – споделяше радостта си от успехите на децата и внуците си. На световните първенства често можеше да бъде видян сред близките на Меси, макар и далеч от обективите.

Хорхе Меси започва професионалния си път като химик-технолог във фабрика, но съдбата го превръща в мениджър и стратег на най-голямата футболна звезда на нашето време. Когато аржентинските клубове отказват да поемат разходите за лечението на Лео, Хорхе не се предава – търси нови хоризонти и успява да убеди Барселона да даде шанс на 13-годишния талант. Това решение променя не само живота на сина му, но и историята на световния футбол.

След първия си мач на Световното първенство през 2026 г., Лионел Меси не скри емоциите си: „Причината за сълзите ми не е футболна. Преживях тежки дни и съм благодарен на всички, които ме подкрепят.“ В минали интервюта Лео често е споделял, че баща му е бил неговата опора в най-трудните моменти: „Баща ми винаги беше до мен. Преживяхме много лоши неща, но винаги излизахме по-силни“.

Освен че бе съветник и партньор в изграждането на марката „Меси“, Хорхе остава в сърцата на близките си като човек с огромно сърце и непоколебима вяра в семейството. Неговата отдаденост и мъдрост ще продължат да вдъхновяват не само Лионел, но и всички, които вярват, че зад всеки голям успех стои невидим герой.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 фергюсън

    21 1 Отговор
    Жало ,че един достоен баща на най-великият футболист си замина !

    Коментиран от #3

    21:01 08.08.2026

  • 3 Владимир Мономах

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "фергюсън":

    Смиреният човек не мисли по-малко за себе си, ами мисли повече за Бога. Съвременният свят ни учи на обратното.

    22:11 08.08.2026

  • 4 А50

    9 1 Отговор
    Светла му памет на човека. До всеки успял спортист е семейството му

    23:50 08.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове