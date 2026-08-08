Бруно Гимараеш официално се присъедини към Арсенал с втория най-скъп трансфер в историята на клуба

Арсенал направи истински фурор на трансферния пазар, като привлече Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу внушителните 75 милиона паунда. С тази сделка "артилеристите" записват втория най-скъп входящ трансфер в клубната си история, като само Деклан Райс е струвал повече – 105 милиона паунда.

28-годишният национал на Бразилия подписа контракт до 2030 година, с възможност за удължаване с още един сезон. След като се присъедини към Нюкасъл през 2022 г. от Лион, Гимараеш се превърна в ключова фигура за "свраките", записвайки 195 мача и реализирайки 31 попадения. Той бе част и от състава на Бразилия на Световното първенство през 2026 г., където се отличи с 4 асистенции, макар и да пропусна дузпа в драматичния осминафинал срещу Норвегия.

В първото си интервю като играч на Арсенал, Гимараеш не скри вълнението си: "Чувствам се невероятно щастлив. Още от първия разговор с Андреа Берта и Микел Артета усетих, че това е правилната стъпка за мен. Търся ново предизвикателство и вярвам, че Арсенал е точното място. Обещавам на феновете, че ще дам всичко от себе си – аз съм вашият войн и никога няма да се предам. Надявам се заедно да създадем незабравими моменти!"

Спортният директор Андреа Берта изрази задоволството си от привличането на бразилеца: "Изключително сме щастливи да приветстваме Бруно в нашето семейство. Той е футболист с изключителен характер и лидерски качества, способен да играе както в дефанзивен, така и в по-офанзивен план. С неговото присъствие подсилваме сърцето на отбора и повишаваме конкуренцията, което е ключово за постигане на големи успехи".

Мениджърът Микел Артета вече разполага с така желания нов полузащитник, а лятната селекция на "артилеристите" включва още гръцкото крило Христос Цолис, защитника Пиеро Инкапие и френския вратар Илан Мелие.