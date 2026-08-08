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ЦСКА 1948 триумфира като гост на Локомотив София

ЦСКА 1948 триумфира като гост на Локомотив София

8 Август, 2026 20:59 1 376 3

  • първа лига-
  • локомотив софия-
  • цска 1948-
  • футбол

Четвърти пореден кръг без победа за "железничарите"

ЦСКА 1948 триумфира като гост на Локомотив София - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мачът на стадион "Локомотив" в София донесе ново разочарование за домакините, които и след четвъртия кръг на Първа лига остават без победа. Гостите от ЦСКА 1948 демонстрираха класа и хладнокръвие, като се наложиха с категоричното 3:1.

След равностойно първо полувреме, в което двата отбора си размениха опасни атаки, резултатът бе открит едва в 53-ата минута. Елиас Франко се възползва от неразбирателство в защитата на "железничарите" и даде преднина на тима от Бистрица.

В 73-ата минута резервата Фредерик удвои аванса на гостите, с което сякаш пречупи духа на Локомотив.

Въпреки трудната ситуация, момчетата на Любослав Пенев не се предадоха. Спас Делев върна интригата с красиво попадение в 77-ата минута, но радостта на домакините бе краткотрайна.

Само единадесет минути по-късно Фредерик отново се разписа, слагайки точка на спора и оформяйки крайното 1:3.

След този успех, възпитаниците на Александър Александров се изкачиха на второ място във временното класиране с актив от 10 точки. Локомотив София, от своя страна, остава на десетата позиция с едва 2 точки и ще трябва да търси първата си победа в следващите кръгове.

ЦСКА 1948 триумфира като гост на Локомотив София
Снимка: БГНЕС


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    ЦСКА 1948 в първенството не правят нищо особено, но в даден момент по-добра класа на някой решава срещите. Имаха проблема да нямат играч ставащ отговарящ на условието за роден до 2003г. и първите полувремена ги играеха почти като с човек по-малко. Сега като върнаха под наем Алекс Божев той изпълнява условието. Само че стават с 3 вратаря. Най-добре да продадат или дадат под наем Шейтанов. Е да го взима например Локо Пл. Вторият състав е в по-лоша форма- Новите изглеждат добре, но те почти не играят в първенството дотук..

    Коментиран от #3

    21:09 08.08.2026

  • 2 Хорхе

    2 0 Отговор
    Който е гледал този мач вече знае защо Левски направи обръщалка на Локото. Локо София под ръководството на Л. Пенев е много слаб спортно технически.

    21:14 08.08.2026

  • 3 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Визирах Локо Сф (не Пл) да вземат да купят Шейтанов от ЦСКА 1948.

    21:16 08.08.2026

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