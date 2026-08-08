ЦСКА 1948 триумфира като гост на Локомотив София

Мачът на стадион "Локомотив" в София донесе ново разочарование за домакините, които и след четвъртия кръг на Първа лига остават без победа. Гостите от ЦСКА 1948 демонстрираха класа и хладнокръвие, като се наложиха с категоричното 3:1.

След равностойно първо полувреме, в което двата отбора си размениха опасни атаки, резултатът бе открит едва в 53-ата минута. Елиас Франко се възползва от неразбирателство в защитата на "железничарите" и даде преднина на тима от Бистрица.

В 73-ата минута резервата Фредерик удвои аванса на гостите, с което сякаш пречупи духа на Локомотив.

Въпреки трудната ситуация, момчетата на Любослав Пенев не се предадоха. Спас Делев върна интригата с красиво попадение в 77-ата минута, но радостта на домакините бе краткотрайна.

Само единадесет минути по-късно Фредерик отново се разписа, слагайки точка на спора и оформяйки крайното 1:3.

След този успех, възпитаниците на Александър Александров се изкачиха на второ място във временното класиране с актив от 10 точки. Локомотив София, от своя страна, остава на десетата позиция с едва 2 точки и ще трябва да търси първата си победа в следващите кръгове.

Снимка: БГНЕС