Левски спечели делото заведено от Ботев Пловдив за Армстронг Око-Флекс

От Левски излязоха с информация, че с решение от 25 юни 2026 година на „Камарата за разрешаване на спорове“ към ФИФА отхвърля иска на ПФК Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Око-Флекс на стадион „Георги Аспарухов“.
Спорът възникна в началото на 2026 година, след като нападателят активира откупната клауза в договора си с пловдивчани и премина в Левски.
Благодетелят на ПФК „Ботев“ Илиян Филипов първоначално сезира компетентните органи в БФС, като СТК констатира разтрогването. Въпреки това той твърдеше пред медиите, че въпросната клауза не е откупна и не позволява на състезателя да прекрати едностранно трудовия си договор.
Спорът бе отнесен от ръководството на „канарчетата“ до ФИФА, като там бе претендирано обезщетение, както от футболиста, така и от ПФК „Левски“. Няколко месеца по-късно Световната футболна централа се произнесе в полза на Око-Флекс и „Левски“. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Арбитражния съд в Лозана.
От ПФК „Левски“ благодарят за професионализма на целия екип, работил по осъществяването на трансфера и по делото пред ФИФА. Футболистът бе представляван от специалиста по спортно право Георги Градев.
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15:35 09.07.2026
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