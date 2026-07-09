Левски спечели делото заведено от Ботев Пловдив за Армстронг Око-Флекс

От Левски излязоха с информация, че с решение от 25 юни 2026 година на „Камарата за разрешаване на спорове“ към ФИФА отхвърля иска на ПФК Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Око-Флекс на стадион „Георги Аспарухов“.

Спорът възникна в началото на 2026 година, след като нападателят активира откупната клауза в договора си с пловдивчани и премина в Левски.

Благодетелят на ПФК „Ботев“ Илиян Филипов първоначално сезира компетентните органи в БФС, като СТК констатира разтрогването. Въпреки това той твърдеше пред медиите, че въпросната клауза не е откупна и не позволява на състезателя да прекрати едностранно трудовия си договор.

Спорът бе отнесен от ръководството на „канарчетата“ до ФИФА, като там бе претендирано обезщетение, както от футболиста, така и от ПФК „Левски“. Няколко месеца по-късно Световната футболна централа се произнесе в полза на Око-Флекс и „Левски“. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Арбитражния съд в Лозана.

От ПФК „Левски“ благодарят за професионализма на целия екип, работил по осъществяването на трансфера и по делото пред ФИФА. Футболистът бе представляван от специалиста по спортно право Георги Градев.