Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски спечели делото заведено от Ботев Пловдив за Армстронг Око-Флекс

Левски спечели делото заведено от Ботев Пловдив за Армстронг Око-Флекс

9 Юли, 2026 15:29 486 2

  • левски-
  • фифа-
  • ботев пловдив-
  • откупната клауза-
  • армстронг око-флекс-
  • стадион „георги аспарухов“-
  • илиян филипов

Решението подлежи на обжалване

Левски спечели делото заведено от Ботев Пловдив за Армстронг Око-Флекс - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Левски излязоха с информация, че с решение от 25 юни 2026 година на „Камарата за разрешаване на спорове“ към ФИФА отхвърля иска на ПФК Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Око-Флекс на стадион „Георги Аспарухов“.

Спорът възникна в началото на 2026 година, след като нападателят активира откупната клауза в договора си с пловдивчани и премина в Левски.

Благодетелят на ПФК „Ботев“ Илиян Филипов първоначално сезира компетентните органи в БФС, като СТК констатира разтрогването. Въпреки това той твърдеше пред медиите, че въпросната клауза не е откупна и не позволява на състезателя да прекрати едностранно трудовия си договор.

Спорът бе отнесен от ръководството на „канарчетата“ до ФИФА, като там бе претендирано обезщетение, както от футболиста, така и от ПФК „Левски“. Няколко месеца по-късно Световната футболна централа се произнесе в полза на Око-Флекс и „Левски“. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Арбитражния съд в Лозана.

От ПФК „Левски“ благодарят за професионализма на целия екип, работил по осъществяването на трансфера и по делото пред ФИФА. Футболистът бе представляван от специалиста по спортно право Георги Градев.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Честито на Подуяне👋

    2 1 Отговор
    Нека пожелаем на флекса, тежки контузии!

    15:35 09.07.2026

  • 2 Реалист

    1 0 Отговор
    Нищо ново. Галеници на всички власти . Крадци . Този флекс им реши пет мача през пролетта .

    16:23 09.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове