Доц. Момчил Дойчев: Не е изключено зад искането на Радев за полските МиГ-29 да стои желание самолетите да не бъдат дадени на Украйна

Преди дни стана ясно, че Полша е получила запитване от неназована държава от НАТО относно части за изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предостави на Украйна. Впоследствие българският министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че е изпратил официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк за МиГ-29.

Искането на България да получи изтребители МиГ-29 от Полша, модернизацията на армията и развитието на войната в Украйна бяха сред основните теми в предаването „Твоят ден“, които коментираха журналистът и заместник главен редактор на „Дневник“ Петър Карабоев и съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев.

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Според Карабоев обществените нагласи в България по отношение на отбраната се променят, като все повече граждани подкрепят увеличаване на военните разходи. „Проучване на Европейския съвет за външна политика показва, че значителен процент от българите искат разходите за въоръжаване на Българската армия да се увеличат дори и за сметка на социалните разходи. В момента обаче не е ясно какви действия предприема премиерът по отношение на модернизацията“, заяви той.

Доц. Дойчев, от своя страна, отправи остри критики към действията на управляващите по темата. „Наблюдаваме пълна политическа и административна дилетантщина. Неразбиране на елементарни правила, защото това правителство се опитва по популистки и демагогски начин да обяснява всичко и да служи на своя разнообразен електорат. Това поражда невъзможност да се формулира ясна вътрешна и външнополитическа ориентация на страната“, каза той. По думите му мотивите зад искането за полските МиГ-29 будят съмнения, като според него не е изключено зад решението на кабинета да стои желанието самолетите да не бъдат предоставени на Украйна.

Карабоев подчерта, че премиерът Румен Радев разполага със сериозна експертиза по темата за военната авиация и го определи като „най-подготвения и компетентен по темата сред управляващия елит“.

Разговорът засегна и темата с развитието на войната в Украйна. Според Карабоев има признаци, че конфликтът може да навлезе в нов етап. „Войната в Украйна изглежда, че отива към ескалация. Чувам от Киев, че нагласата е, че е много вероятно през есента Путин да обяви частична мобилизация - може би от порядъка на 300 хиляди души“, посочи той, прогнозирайки, че до края на годината не се очаква мирно споразумение.

Според доц. Дойчев развитието на войната показва, че Москва няма намерение да прекратява бойните действия. „Видя се ясно, че не Украйна, а Русия настоява да води тази война. Частичната мобилизация ще засегне градовете Москва и Санкт Петербург, което няма как да не предизвика допълнително недоволство“, каза той.