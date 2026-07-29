Новини
Свят »
Доц. Момчил Дойчев: Не е изключено зад искането на Радев за полските МиГ-29 да стои желание самолетите да не бъдат дадени на Украйна
  Тема: Украйна

Доц. Момчил Дойчев: Не е изключено зад искането на Радев за полските МиГ-29 да стои желание самолетите да не бъдат дадени на Украйна

29 Юли, 2026 14:20 2 482 121

  • украйна-
  • момчил дойчев-
  • миг-29-
  • полша-
  • румен радев-
  • изтребители

Наблюдаваме пълна политическа и административна дилетантщина, заяви доц. Момчил Дойчев, коментирайки искането на България да получи изтребители МиГ-29 от Полша

Доц. Момчил Дойчев: Не е изключено зад искането на Радев за полските МиГ-29 да стои желание самолетите да не бъдат дадени на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди дни стана ясно, че Полша е получила запитване от неназована държава от НАТО относно части за изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предостави на Украйна. Впоследствие българският министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че е изпратил официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк за МиГ-29.

Искането на България да получи изтребители МиГ-29 от Полша, модернизацията на армията и развитието на войната в Украйна бяха сред основните теми в предаването „Твоят ден“, които коментираха журналистът и заместник главен редактор на „Дневник“ Петър Карабоев и съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев.

Още новини от Украйна

Според Карабоев обществените нагласи в България по отношение на отбраната се променят, като все повече граждани подкрепят увеличаване на военните разходи. „Проучване на Европейския съвет за външна политика показва, че значителен процент от българите искат разходите за въоръжаване на Българската армия да се увеличат дори и за сметка на социалните разходи. В момента обаче не е ясно какви действия предприема премиерът по отношение на модернизацията“, заяви той.

Доц. Дойчев, от своя страна, отправи остри критики към действията на управляващите по темата. „Наблюдаваме пълна политическа и административна дилетантщина. Неразбиране на елементарни правила, защото това правителство се опитва по популистки и демагогски начин да обяснява всичко и да служи на своя разнообразен електорат. Това поражда невъзможност да се формулира ясна вътрешна и външнополитическа ориентация на страната“, каза той. По думите му мотивите зад искането за полските МиГ-29 будят съмнения, като според него не е изключено зад решението на кабинета да стои желанието самолетите да не бъдат предоставени на Украйна.

Карабоев подчерта, че премиерът Румен Радев разполага със сериозна експертиза по темата за военната авиация и го определи като „най-подготвения и компетентен по темата сред управляващия елит“.

Разговорът засегна и темата с развитието на войната в Украйна. Според Карабоев има признаци, че конфликтът може да навлезе в нов етап. „Войната в Украйна изглежда, че отива към ескалация. Чувам от Киев, че нагласата е, че е много вероятно през есента Путин да обяви частична мобилизация - може би от порядъка на 300 хиляди души“, посочи той, прогнозирайки, че до края на годината не се очаква мирно споразумение.

Според доц. Дойчев развитието на войната показва, че Москва няма намерение да прекратява бойните действия. „Видя се ясно, че не Украйна, а Русия настоява да води тази война. Частичната мобилизация ще засегне градовете Москва и Санкт Петербург, което няма как да не предизвика допълнително недоволство“, каза той.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 51 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Любознателен

    19 13 Отговор
    Ауууу, това не е ли много подло?

    Коментиран от #98

    14:23 29.07.2026

  • 3 мдааааа

    17 26 Отговор
    Има логика ...

    Коментиран от #119

    14:24 29.07.2026

  • 4 Трябва

    29 42 Отговор
    Като се спомене Радев, значи Русия.

    14:26 29.07.2026

  • 5 Сусу Манарата

    61 13 Отговор
    Ей, Дойчев, как позна? Ти си само акъл и бял джигер.

    Коментиран от #91

    14:26 29.07.2026

  • 6 Ха-ха-ха

    50 11 Отговор
    И аз така, отказвам да ям, за да отслабне баба Гицка!
    Радев е толкова евро- и евроатлантически, подписа и одобрява разни договори за "помощ на Укра", коалиции на желаещи... и сега, щял да им пречи за некакви самолети?
    Логика, като на паяка на балкона...

    Коментиран от #19

    14:27 29.07.2026

  • 7 То при

    25 33 Отговор
    него и цялата му червена сбирщина , всичко е подмолно , скрито , безброй много лъжи и негативи ! Като в нелегалност са другарите !

    14:27 29.07.2026

  • 8 Шопо

    12 6 Отговор
    Я не сакам на мене да ми е добре, а на другите да е зле!

    14:28 29.07.2026

  • 9 Зеления

    51 11 Отговор
    За кой ли път Путин е нощувал под леглото на съпредседателя на Атлантическия съвет Момчил Дойчев, вследствие на което атлантическия ни юнак е получил стреснушка на горната си джука.

    Коментиран от #44

    14:28 29.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само предполагам

    41 8 Отговор
    А може би Р. Радев разбира повече от самолети от младежите с москвича пред МО?

    14:29 29.07.2026

  • 12 Поправка

    9 14 Отговор
    Не е изключено зад искането на Радев за полските МиГ-29 да стои желание самолетите да бъдат платени от нас и дадени на Украйна

    Коментиран от #43, #63

    14:29 29.07.2026

  • 13 клошар

    24 4 Отговор
    Егате доцента според него излиза, че пенсионерите със страхотните пенсии от по 600 еврака са готови да платят за въоръжаване

    14:29 29.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    32 22 Отговор
    Поредните плювачи плюят Радев. Повече от ясно е, че МИГ 29 са необходими да закърпят положението, защото ще стане веднага, има и много пилоти с дълъг опит с МИГ 29.

    Коментиран от #29

    14:31 29.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 гост

    20 22 Отговор
    Радев,полека лека събира черни точки и в един момент ще получи директен червен картон...нещата узряват.

    Коментиран от #70

    14:33 29.07.2026

  • 19 Питане

    11 20 Отговор

    До коментар #6 от "Ха-ха-ха":

    Завиждай му на "паяка", че твоята е под нивото му !
    Ти, комуняго, би ли си купил Запорожец, след като в гаража ти има Мерцедес ???

    14:34 29.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тези

    15 5 Отговор

    До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":

    Комунисти не те ли научиха, че се пише кУпува ?

    14:34 29.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Елементарно Уотсън !

    13 9 Отговор
    Полските самолети ще бъдат купени от България с украински пари и после ще бъдат дадени на Украйна .

    14:36 29.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ?????

    17 5 Отговор
    Уф.
    А не можаха ли да поканят и някой който не е от Дневник или от Атлантическия съюз поне за цвят така да се каже.

    Коментиран от #42

    14:38 29.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Перо

    18 9 Отговор
    Тъпият доцент с научна титла от мутренската демокрация да отиде ма Източния фронт в Украйна, да види как се държи пушка и после да защитава ционистко-фашисткия, превратаджийски режим в Украйна! За нас това е чужда, провокирана война, която е тежко бреме за ЕС и най-малко ме интересува мнението на унтерменша! БГ е член на НАТО и ЕС и има приоритет пред третия свят!

    Коментиран от #51

    14:38 29.07.2026

  • 29 Зеления

    18 7 Отговор

    До коментар #15 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    "Поредните плювачи плюят Радев."
    Как може да наричаш плювачи представителите на Атлантическия съвет, най-умните, най-красивите, единствените демократи в България, които са част от ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ /тъй като тя, демократическа е запазена само за тях и никоя друга партия не може да се възприема като ДЕМОКРАТИЧНА, освен тяхната/

    "Ф"нимавай, ако продължаваш така, ще ти лепнем етикета "копейка" !!!

    Коментиран от #53

    14:38 29.07.2026

  • 30 Коста

    16 7 Отговор
    Доц. Дойчев, поредният болен мозък!

    14:38 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Значи

    6 4 Отговор
    На нас продадени, а на крайната дадени??? Кое е по-изгодно на Полша?

    14:39 29.07.2026

  • 33 Тоз

    13 5 Отговор
    доцент много умен, има интелекта на 5 годишен. Смятайте, как се става доцент у нас. По социалистическо дигурно и асистент нямаше да може да стане. Пък знаеш ли, с пълзене и до върха се стига.

    14:40 29.07.2026

  • 34 Изключено е обаче да не си идиот

    11 6 Отговор
    Доценте, не е изключено да си на хранилка от ЕС.

    14:40 29.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Комуняго

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "кОпувач":

    Разбра ли съдържанието ? Разбра го и те заболя от истината. А въпросната сгрешена буква е от "коректора" на телефона !
    И друг път вместо да се хващаш за грешката на виртуалния, хвани моя и една седмица ще си спестиш яденето !

    14:41 29.07.2026

  • 37 А цистерните

    1 1 Отговор
    за да бъдат ударени ?

    14:41 29.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 УАЗ ПАТРИОТ

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "гост":

    Аве льооольоо, ти на уяз патриот качвал ли си се някога, даже изобщо виждал ли си на живо?

    14:41 29.07.2026

  • 40 Сандо

    2 8 Отговор
    Полша май отказа да дава самолетите на укронацистите след техните нацистки изцепки.Така че е възможен и обратния вариант - България купува,а после уж ги продава на укрите.

    14:41 29.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Зеления

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "?????":

    "Уф.
    А не можаха ли да поканят и някой който не е от Дневник или от Атлантическия съюз поне за цвят така да се каже."

    Забранено е!
    При евентуално предприемане на такава стъпка спират центовете!

    14:42 29.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 да питам

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Зеления":

    Вован напредва ли с тунела , към Чайна ? 😉

    14:42 29.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Да бе ,да ! 😜

    5 4 Отговор
    Нали украинците много искали от американските летящи катафалки F ?

    14:43 29.07.2026

  • 47 С тези мигове

    2 1 Отговор
    може ли да се удря Валдберис?

    14:43 29.07.2026

  • 48 НАТО 1 616 дни РЕЗИЛ

    7 1 Отговор
    Полша не възнамерява да предостави на Украйна изтребители МиГ-29, тъй като Киев отказа да предостави на Варшава технологии за производство и борба с дронове, заяви пред Полсат министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш

    14:44 29.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 пере те

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Пере,червен вятър те вее!Путинистки.

    Коментиран от #107

    14:45 29.07.2026

  • 52 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    8 4 Отговор
    Преди да си губите времето в четене на "статии", винаги пускайте името на човека в търсачката на Гугъл и всичко ще ви излезе ясно - кой плаща и кой поръчва музиката за платените и поръчкови "анализи".

    - Момчил Дойчев е политолог, съпредседател на Атлантическия съвет на България
    - Атлантическият съвет на България има нов съпредседател - доц. д-р Момчил Дойчев. Той поема поста на мястото на досегашния съпредседател проф. д-р Тодор Тагарев.
    - „Евроатлантически записки“ на проф. д-р Момчил Дойчев
    - Баща ми е от село Стоил войвода (Нова Загора), юрист, стигнал до член на Върховния съд на НРБ до 1982 г
    - Специализирах социология на управлението, реторика и защитих на 1.12.1988 г. дисертация на тема ""Политическото управление и демокрацията при социализма"
    - През 1989 г. започнах работа в Института за философски изследвания, от 1995 година започнах да чета лекции по Политология в ЮЗУ-Благоевград.

    - - -

    Който приема насериозно тази личност, нека да отиде да се прегледа.

    14:45 29.07.2026

  • 53 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Зеления":

    Ще бъде чест за мен!

    14:46 29.07.2026

  • 54 ни мож да бъди

    4 0 Отговор
    Как да не е сигурно??? Че нали за тва ги назначиха да властвуват?

    14:46 29.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Касандра

    2 4 Отговор
    Професора (той е професор и го е срам да си напише титлата) явно е хвърлял карти таро за да разбере намеренията на Радев.

    14:48 29.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Експерт

    0 1 Отговор
    Изтребителите вече са аероплани!

    14:48 29.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Полските мигове

    1 0 Отговор
    да за резервни части на нашия!

    14:50 29.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Аман

    1 1 Отговор
    А може би Пщша иска да ги продаде не директно на Украйна, а на подлога страна и ние да ги подарим на режима в Украйна...май май на там сме се запътили...

    14:52 29.07.2026

  • 63 НАТО 1 616 дни РЕЗИЛ

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Поправка":

    Абсолютно точно!
    "Полша не възнамерява да предостави на Украйна изтребители МиГ-29, тъй като Киев отказа да предостави на Варшава технологии за производство и борба с дронове, заяви пред Полсат министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш"

    Ние като най-големите yes колониални мижарурки, по нареждане от посолствоТО ще купим Миговете и подарим на украйна , както вече направихме с ракетите си, танковете и др, военщина.., без да се обяви на обществото.

    Коментиран от #76

    14:52 29.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 нищо ново под слънцето

    1 0 Отговор
    Ако все пак ги купим ние вместо Полша да ги подари на Украйна, ние "ще ги паркираме" в Киев. С други думи да не е Полша, а ние.

    14:57 29.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Бай Х@ймане ,

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Я кажи , какъв автомобил караш ? Не е москвич , нали ?! Не приемам отговори като - карам колело , ходя пеша или се придвижваш с инвалидна количка ...

    Коментиран от #77, #90

    15:02 29.07.2026

  • 72 резервист

    1 6 Отговор
    Господин Дойчев! Свалете си натовските очила и много неща ще ви се изяснят. Признавате експертизата на генерал Радев по отношение на авиацията, но не застанахте на негова страна в споровете с ГЕРБ за избор на самолет. Дори все така протяжно го критикувахте. От къде ви щукна шантавата идея, че България се опитва да саботира доставката на МиГ 29 за Украйна? МО се опитва да реши защитата на въздушното пространство със средствата с които разполага.

    15:04 29.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 нннн

    4 3 Отговор
    На ,,Атлантическия съвет мястото му е в Атлантика, по средата.

    15:07 29.07.2026

  • 76 Педро волгин

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "НАТО 1 616 дни РЕЗИЛ":

    Подарявайте каквото си искате.Аз избрах еврото!

    15:07 29.07.2026

  • 77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "Бай Х@ймане ,":

    Абе Н@ДУПЕНИ@, не искаш да отговориш, ама задаваш въпроси и очакваш отговор ❗
    И какво общо има какъв автомобил карам или каква марка е хладилникът ми с темата 🤔 ❗

    Коментиран от #101

    15:08 29.07.2026

  • 78 Без име

    1 2 Отговор
    И тоя е сниман някъде с червен мрежест чорапогащник. :-)

    15:08 29.07.2026

  • 79 Патриот

    2 1 Отговор
    Аз искам Ф35 по $179 милиона бройката. Купете ми моля, български патриоти. Бащите и майките ви ще минат без пенсии.
    А какви комисиони! По $20 милиона за бройка!

    15:09 29.07.2026

  • 80 Урсула

    1 1 Отговор
    Не.Ще отидат където аз кажа.Не се вълнувай.

    15:10 29.07.2026

  • 81 Честен евроатлантик

    5 5 Отговор
    Тоя чорап стана опасен за България трябва до зимата най късно да падне от власт като и Йотова тези вредители трябва да изчезнат от политиката

    15:10 29.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Реалист

    3 4 Отговор
    Радев и Йотова са като вълк в овча кожа правят се на евроатлантици но само за пред хората

    15:12 29.07.2026

  • 85 Московското княжество е плащало данък

    3 2 Отговор

    До коментар #74 от "Да,":

    А Киев е бил изгорен, Киевската Рус е била напълно изклана и земите запустели. Впоследствие Екатерина Велика заселва територията отново.

    15:13 29.07.2026

  • 86 азз

    2 3 Отговор
    дУценте....не е ли по-добре да имаш действащи самолети,макар и не най-нови,от колкото една папка чертежи????
    А защо пък цял свят трябва да се съобразява и да дава непрекъснато всичко на един нагъл и алчен надрусеняк????

    15:13 29.07.2026

  • 87 Популизъм

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Че тогава какво зависеше от Радев,бе Фифи?Както и сега де.
    Аре оди пеш.

    Коментиран от #93, #104

    15:14 29.07.2026

  • 88 ГЛУПОСТИ

    4 0 Отговор
    Тези самолети са безполезни на украинския фронт.Така че дрънкачите на дрънканици да спрат д бълват змии и гущери.

    15:15 29.07.2026

  • 89 Дървеняков

    2 2 Отговор
    Момчиле, не разбираш някои неща. Щом пристигнат нашите ф-16 и има подготвени летци за тях, тези от Полша ще се продадат на Украйна. До тогава трябва да има самолети, годни за дежурства. Когато се върне наборната служба ще ви станат доста неща по-ясни.

    15:15 29.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 От ХУМАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сусу Манарата":

    Брачед , върна ли се от Германията ? Спреа ли социала ?

    15:16 29.07.2026

  • 92 Симо

    5 0 Отговор
    съпредседателят на Атлантическия съвет .....

    След представянето на участника, няма нужда даже да се чете нататък. Всичко е ясно. Човека е тежко пристрастен и неговото мнение няма никакво значение. Това показаха и изборите, като ги изритаха такива извън парламента.

    Коментиран от #103

    15:17 29.07.2026

  • 93 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Популизъм":

    Като НЕ знаеш нещо,
    НЕ се прави на знаеш❗

    15:17 29.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Доцента да каже

    1 1 Отговор
    Откъде пари за Ф35 по $179 бройката? И с кого ще воюваме, като си изръсим парите за няколко самолета? Война за България означава катастрофа, загуба на територия и репарации.

    15:18 29.07.2026

  • 96 Бай Хой

    1 1 Отговор
    А тебе пък кой те пита къде се еев еш ....пилота разбира от самолети ,готвача от манджи а иди Ота от всичко ама всъщност от нищо , вечер кога си лягаш поглеждай под леглото и в гардероба да няма някой руснак ....

    15:19 29.07.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Любознателен":

    ПОДЛО Е ЧЕ УРСУЛА ТИ ГЪРМИ ТВОИТЕ ПАРИ ЗА ФАШИСТА УКРАЙН А ..СМ0ТЛ

    15:22 29.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Какви самолети за Украйна

    3 1 Отговор
    Вие пияни ли сте или сте на тежки наркотици?

    В Украйна няма действащо военно летище и няма да има.

    Тези МиГ-ве нали трябва да излитат и кацат отнякъде?

    По-скоро тази патардия сега е за прилапване на тлъсти комисиони при закупуване на нови самолети.
    Да ви кажа ли в какво беше хванат синчето на Соломон Паси преди няколко години, но след това престъплението му се замете под килима.

    Купувайте ако искате летящи чинии за МО на България, но да знаете, че държавата е пред финансов фалит - това разните жълтопаветници са изключително ниско интелигентни и не могат да го разберат защото не са научили дори таблицата за умножение от втори клас.

    Не се връзвайте на такива примитиви защото още следващата година ще останете без заплати за учители, лекари и пенсии.

    15:29 29.07.2026

  • 101 Бай Х@ймане ,

    0 3 Отговор

    До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Има логика , има ... Защото всичко рузко - любиш , тачиш и милееш ..

    Коментиран от #108

    15:32 29.07.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Грешка

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Симо":

    /Това показаха и изборите, като ги изритаха такива/

    Не е вярно!
    Само лъжи сипете!
    Ние избирателите на ППДБ, никой не може да ни подценява, цял файтон хора сме!

    15:32 29.07.2026

  • 104 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #87 от "Популизъм":

    Държавният глава Румен Радев наложи вето върху Закона за ратифициране на международен договор за покупка на "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка", включително боеприпаси, ракети, материали и услуги, и многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава."
    Това можеше- това направи❗
    Но един пожарникар, заради една снимка, отхвърли ветото на истинския пилот ❗
    Така преди шест години даде НАШИТЕ пари,
    за едни ЗЛАТНИ самоНЕлети❗

    Коментиран от #113

    15:33 29.07.2026

  • 105 Четете и се радвайте

    5 0 Отговор
    Арестуваха сина на Соломон Паси заедно с топ дедесарите Божидар и Виктор Лашкови

    Синът на евроатлантическия орел на България Соломон Паси – Исак, е арестуван за източване на ДДС заедно с едни от най-големите в схемата – Божидар Лашков и сина му Виктор.

    Тримата тарикати са задържани за 72 часа преди около месец, уточни източникът ни. Засега е ясно, че 30-годишният Исак Паси-внук и баща и син Лашкови са спипани за източване на ДДС.

    Припомняме, че „бизнесменът“ Божидар Лашков, един от задържаните в рамките на операция „Недосегаемите“ за изсмукване на 20 милиона лева, има тесни връзки с червени представители на властта. Той е правил бизнес с консултантска фирма на бившия заместник-министър на тройната коалиция Чавдар Георгиев и депутатът от БСП и бивш банкер Златомир Орсов.

    Според МВР щетите, нанесени от групата на Лашков, възлизат на над 20 милиона лева. Въпреки това „недосегаемият“ излетя на свобода „под парична гаранция“.

    15:33 29.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "пере те":

    А теб джендъристки вятър!

    15:37 29.07.2026

  • 108 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Бай Х@ймане ,":

    Повече от половината вещи с които си служиш са от Китай-
    ти явно си ЧАЙНОфил 😀
    Чудно как забрави да ме питаш за ПОМОЩНОТО училище в което си учил🤔

    Коментиран от #117

    15:38 29.07.2026

  • 109 604

    1 0 Отговор
    Запитването за резервни части и поддръжка надали визира определените самолети за укра, но павето си е паве барабар с антуража от драскачи и преписвачи!

    15:39 29.07.2026

  • 110 604

    2 0 Отговор
    А и нъл туй бяха кошници ...железа..кюнци и т.н. с отпаднала необходимост!

    15:40 29.07.2026

  • 111 Госあ

    2 0 Отговор
    Вземай Румене самолетите ! Поне едно нещо да направиш за България !

    Коментиран от #112

    15:40 29.07.2026

  • 112 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #111 от "Госあ":

    И им слагай китайски ракети ! Доста добре целеха миражите на индийците.

    15:41 29.07.2026

  • 113 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И да ти РАЗЯСНЯ- ЗЛАТНИ не е в кавички,
    защото платихме цена равна на теглото им в ЗЛАТО ❗

    15:41 29.07.2026

  • 114 Ай ся...?!

    1 0 Отговор
    Пак конспирацийки ли ..?!
    Намалете филмите ,бре хора.. !

    15:42 29.07.2026

  • 115 Ама ти не разбра ли ПРОБЛЕМА?

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Госあ":

    Пиша бавно ИСТИНСКИЯ ПРОБЛЕМ.

    При закупуване на самолетите МИГ-29 от Полша, никакакъв олигарх, никакъв политик и никой свързан с ПП-ДБ, Атлантическия Съвет или подобни организации НЯМА ДА ПРИБЕРЕ НИТО ЕДИН ЕВРОЦЕНТ ОТ СДЕЛКАТА. ПОВТАРЯМ - НИКАКВИ ПАРИ НА ПОСРЕДНИЦИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ ФИРМИ, КОМИСИОНИ.

    Това ги боли, нищо друго.

    При една евентуална сделка за каквито и да е самолети от САЩ, вече всичко се пуска по пързалката - посреднически фирми, след това фирми осигуряващи въоръжение, ГСМ, смазочни материали, ремонт, части, инструменти, поддръжка на самолетите - ТУК СА ОГРОМНИТЕ ПАРИ, НИЩО ЛИЧНО ПРОСТО БИЗНЕС.

    Това е 1:1 големият "проблем".

    15:43 29.07.2026

  • 116 Някой

    1 0 Отговор
    Предпочита да ни ограбят с милиарди като за Ф-16 и да изпуснем инвестиция на СААБ от която да печелим - може и милиарди.

    15:45 29.07.2026

  • 117 Бай Х@ймане ,

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Да не си ми описвал вещите ?! Ползвам Ауди Б4 , три Щила - стари , немски , каравана - нидерландска , макари и пръчки - Шимано , е , куките може да са китайски ..

    Коментиран от #121

    15:47 29.07.2026

  • 118 Тоз доцент

    0 0 Отговор
    е куха лейка.

    15:48 29.07.2026

  • 119 мнеее...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "мдааааа":

    Иванчо пра@нал в час и учителят,за наказание го изгонил в коридора...!
    Минава Директора и пита Иванчо защо не е в час...?;!
    Чудя се Др.Директор,КЪДЕ Е ЛОГИКАТА...?!
    Аз развалих въздуха,а мен ме изгониха на чистият въздух,а учителят,който ме изгони,остана да диша разваленият и лош въздух...!
    Че и твоята работа-
    ,,Къде е логиката"...?!😆😂😆

    15:48 29.07.2026

  • 120 Чики рики

    0 0 Отговор
    Такава модификация РФ не произвежда от 30 години! Новите Миг-ове са друга бира. Превъзхожда набора си Ф-16 единствено в скоростта и маневреност. Куца им електрониката. Става въпрос за старите Миг-ове.

    15:51 29.07.2026

  • 121 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "Бай Х@ймане ,":

    😀😀😀
    Ау, Ау, Ауди- то набор ли ти е или е по-старо от тебе🤔❓

    15:52 29.07.2026