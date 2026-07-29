Доц. Момчил Дойчев: Не е изключено зад искането на Радев за полските МиГ-29 да стои желание самолетите да не бъдат дадени на Украйна

Преди дни стана ясно, че Полша е получила запитване от неназована държава от НАТО относно части за изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предостави на Украйна. Впоследствие българският министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че е изпратил официално писмо до полския си колега Владислав Косиняк за МиГ-29.
Искането на България да получи изтребители МиГ-29 от Полша, модернизацията на армията и развитието на войната в Украйна бяха сред основните теми в предаването „Твоят ден“, които коментираха журналистът и заместник главен редактор на „Дневник“ Петър Карабоев и съпредседателят на Атлантическия съвет на България доц. Момчил Дойчев.
Според Карабоев обществените нагласи в България по отношение на отбраната се променят, като все повече граждани подкрепят увеличаване на военните разходи. „Проучване на Европейския съвет за външна политика показва, че значителен процент от българите искат разходите за въоръжаване на Българската армия да се увеличат дори и за сметка на социалните разходи. В момента обаче не е ясно какви действия предприема премиерът по отношение на модернизацията“, заяви той.
Доц. Дойчев, от своя страна, отправи остри критики към действията на управляващите по темата. „Наблюдаваме пълна политическа и административна дилетантщина. Неразбиране на елементарни правила, защото това правителство се опитва по популистки и демагогски начин да обяснява всичко и да служи на своя разнообразен електорат. Това поражда невъзможност да се формулира ясна вътрешна и външнополитическа ориентация на страната“, каза той. По думите му мотивите зад искането за полските МиГ-29 будят съмнения, като според него не е изключено зад решението на кабинета да стои желанието самолетите да не бъдат предоставени на Украйна.
Карабоев подчерта, че премиерът Румен Радев разполага със сериозна експертиза по темата за военната авиация и го определи като „най-подготвения и компетентен по темата сред управляващия елит“.
Разговорът засегна и темата с развитието на войната в Украйна. Според Карабоев има признаци, че конфликтът може да навлезе в нов етап. „Войната в Украйна изглежда, че отива към ескалация. Чувам от Киев, че нагласата е, че е много вероятно през есента Путин да обяви частична мобилизация - може би от порядъка на 300 хиляди души“, посочи той, прогнозирайки, че до края на годината не се очаква мирно споразумение.
Според доц. Дойчев развитието на войната показва, че Москва няма намерение да прекратява бойните действия. „Видя се ясно, че не Украйна, а Русия настоява да води тази война. Частичната мобилизация ще засегне градовете Москва и Санкт Петербург, което няма как да не предизвика допълнително недоволство“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Любознателен
Коментиран от #98
14:23 29.07.2026
3 мдааааа
Коментиран от #119
14:24 29.07.2026
4 Трябва
14:26 29.07.2026
5 Сусу Манарата
Коментиран от #91
14:26 29.07.2026
6 Ха-ха-ха
Радев е толкова евро- и евроатлантически, подписа и одобрява разни договори за "помощ на Укра", коалиции на желаещи... и сега, щял да им пречи за некакви самолети?
Логика, като на паяка на балкона...
Коментиран от #19
14:27 29.07.2026
7 То при
14:27 29.07.2026
8 Шопо
14:28 29.07.2026
9 Зеления
Коментиран от #44
14:28 29.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Само предполагам
14:29 29.07.2026
12 Поправка
Коментиран от #43, #63
14:29 29.07.2026
13 клошар
14:29 29.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #29
14:31 29.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 гост
Коментиран от #70
14:33 29.07.2026
19 Питане
До коментар #6 от "Ха-ха-ха":Завиждай му на "паяка", че твоята е под нивото му !
Ти, комуняго, би ли си купил Запорожец, след като в гаража ти има Мерцедес ???
14:34 29.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тези
До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":Комунисти не те ли научиха, че се пише кУпува ?
14:34 29.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Елементарно Уотсън !
14:36 29.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ?????
А не можаха ли да поканят и някой който не е от Дневник или от Атлантическия съюз поне за цвят така да се каже.
Коментиран от #42
14:38 29.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Перо
Коментиран от #51
14:38 29.07.2026
29 Зеления
До коментар #15 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":"Поредните плювачи плюят Радев."
Как може да наричаш плювачи представителите на Атлантическия съвет, най-умните, най-красивите, единствените демократи в България, които са част от ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ /тъй като тя, демократическа е запазена само за тях и никоя друга партия не може да се възприема като ДЕМОКРАТИЧНА, освен тяхната/
"Ф"нимавай, ако продължаваш така, ще ти лепнем етикета "копейка" !!!
Коментиран от #53
14:38 29.07.2026
30 Коста
14:38 29.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Значи
14:39 29.07.2026
33 Тоз
14:40 29.07.2026
34 Изключено е обаче да не си идиот
14:40 29.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Комуняго
До коментар #17 от "кОпувач":Разбра ли съдържанието ? Разбра го и те заболя от истината. А въпросната сгрешена буква е от "коректора" на телефона !
И друг път вместо да се хващаш за грешката на виртуалния, хвани моя и една седмица ще си спестиш яденето !
14:41 29.07.2026
37 А цистерните
14:41 29.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 УАЗ ПАТРИОТ
До коментар #25 от "гост":Аве льооольоо, ти на уяз патриот качвал ли си се някога, даже изобщо виждал ли си на живо?
14:41 29.07.2026
40 Сандо
14:41 29.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Зеления
До коментар #26 от "?????":"Уф.
А не можаха ли да поканят и някой който не е от Дневник или от Атлантическия съюз поне за цвят така да се каже."
Забранено е!
При евентуално предприемане на такава стъпка спират центовете!
14:42 29.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 да питам
До коментар #9 от "Зеления":Вован напредва ли с тунела , към Чайна ? 😉
14:42 29.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Да бе ,да ! 😜
14:43 29.07.2026
47 С тези мигове
14:43 29.07.2026
48 НАТО 1 616 дни РЕЗИЛ
14:44 29.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 пере те
До коментар #28 от "Перо":Пере,червен вятър те вее!Путинистки.
Коментиран от #107
14:45 29.07.2026
52 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
- Момчил Дойчев е политолог, съпредседател на Атлантическия съвет на България
- Атлантическият съвет на България има нов съпредседател - доц. д-р Момчил Дойчев. Той поема поста на мястото на досегашния съпредседател проф. д-р Тодор Тагарев.
- „Евроатлантически записки“ на проф. д-р Момчил Дойчев
- Баща ми е от село Стоил войвода (Нова Загора), юрист, стигнал до член на Върховния съд на НРБ до 1982 г
- Специализирах социология на управлението, реторика и защитих на 1.12.1988 г. дисертация на тема ""Политическото управление и демокрацията при социализма"
- През 1989 г. започнах работа в Института за философски изследвания, от 1995 година започнах да чета лекции по Политология в ЮЗУ-Благоевград.
- - -
Който приема насериозно тази личност, нека да отиде да се прегледа.
14:45 29.07.2026
53 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #29 от "Зеления":Ще бъде чест за мен!
14:46 29.07.2026
54 ни мож да бъди
14:46 29.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Касандра
14:48 29.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Експерт
14:48 29.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Полските мигове
14:50 29.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Аман
14:52 29.07.2026
63 НАТО 1 616 дни РЕЗИЛ
До коментар #12 от "Поправка":Абсолютно точно!
"Полша не възнамерява да предостави на Украйна изтребители МиГ-29, тъй като Киев отказа да предостави на Варшава технологии за производство и борба с дронове, заяви пред Полсат министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш"
Ние като най-големите yes колониални мижарурки, по нареждане от посолствоТО ще купим Миговете и подарим на украйна , както вече направихме с ракетите си, танковете и др, военщина.., без да се обяви на обществото.
Коментиран от #76
14:52 29.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 нищо ново под слънцето
14:57 29.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Бай Х@ймане ,
До коментар #61 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Я кажи , какъв автомобил караш ? Не е москвич , нали ?! Не приемам отговори като - карам колело , ходя пеша или се придвижваш с инвалидна количка ...
Коментиран от #77, #90
15:02 29.07.2026
72 резервист
15:04 29.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 нннн
15:07 29.07.2026
76 Педро волгин
До коментар #63 от "НАТО 1 616 дни РЕЗИЛ":Подарявайте каквото си искате.Аз избрах еврото!
15:07 29.07.2026
77 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #71 от "Бай Х@ймане ,":Абе Н@ДУПЕНИ@, не искаш да отговориш, ама задаваш въпроси и очакваш отговор ❗
И какво общо има какъв автомобил карам или каква марка е хладилникът ми с темата 🤔 ❗
Коментиран от #101
15:08 29.07.2026
78 Без име
15:08 29.07.2026
79 Патриот
А какви комисиони! По $20 милиона за бройка!
15:09 29.07.2026
80 Урсула
15:10 29.07.2026
81 Честен евроатлантик
15:10 29.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Реалист
15:12 29.07.2026
85 Московското княжество е плащало данък
До коментар #74 от "Да,":А Киев е бил изгорен, Киевската Рус е била напълно изклана и земите запустели. Впоследствие Екатерина Велика заселва територията отново.
15:13 29.07.2026
86 азз
А защо пък цял свят трябва да се съобразява и да дава непрекъснато всичко на един нагъл и алчен надрусеняк????
15:13 29.07.2026
87 Популизъм
До коментар #50 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Че тогава какво зависеше от Радев,бе Фифи?Както и сега де.
Аре оди пеш.
Коментиран от #93, #104
15:14 29.07.2026
88 ГЛУПОСТИ
15:15 29.07.2026
89 Дървеняков
15:15 29.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 От ХУМАТА
До коментар #5 от "Сусу Манарата":Брачед , върна ли се от Германията ? Спреа ли социала ?
15:16 29.07.2026
92 Симо
След представянето на участника, няма нужда даже да се чете нататък. Всичко е ясно. Човека е тежко пристрастен и неговото мнение няма никакво значение. Това показаха и изборите, като ги изритаха такива извън парламента.
Коментиран от #103
15:17 29.07.2026
93 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #87 от "Популизъм":Като НЕ знаеш нещо,
НЕ се прави на знаеш❗
15:17 29.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Доцента да каже
15:18 29.07.2026
96 Бай Хой
15:19 29.07.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #2 от "Любознателен":ПОДЛО Е ЧЕ УРСУЛА ТИ ГЪРМИ ТВОИТЕ ПАРИ ЗА ФАШИСТА УКРАЙН А ..СМ0ТЛ
15:22 29.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Какви самолети за Украйна
В Украйна няма действащо военно летище и няма да има.
Тези МиГ-ве нали трябва да излитат и кацат отнякъде?
По-скоро тази патардия сега е за прилапване на тлъсти комисиони при закупуване на нови самолети.
Да ви кажа ли в какво беше хванат синчето на Соломон Паси преди няколко години, но след това престъплението му се замете под килима.
Купувайте ако искате летящи чинии за МО на България, но да знаете, че държавата е пред финансов фалит - това разните жълтопаветници са изключително ниско интелигентни и не могат да го разберат защото не са научили дори таблицата за умножение от втори клас.
Не се връзвайте на такива примитиви защото още следващата година ще останете без заплати за учители, лекари и пенсии.
15:29 29.07.2026
101 Бай Х@ймане ,
До коментар #77 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Има логика , има ... Защото всичко рузко - любиш , тачиш и милееш ..
Коментиран от #108
15:32 29.07.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Грешка
До коментар #92 от "Симо":/Това показаха и изборите, като ги изритаха такива/
Не е вярно!
Само лъжи сипете!
Ние избирателите на ППДБ, никой не може да ни подценява, цял файтон хора сме!
15:32 29.07.2026
104 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #87 от "Популизъм":Държавният глава Румен Радев наложи вето върху Закона за ратифициране на международен договор за покупка на "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка", включително боеприпаси, ракети, материали и услуги, и многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава."
Това можеше- това направи❗
Но един пожарникар, заради една снимка, отхвърли ветото на истинския пилот ❗
Така преди шест години даде НАШИТЕ пари,
за едни ЗЛАТНИ самоНЕлети❗
Коментиран от #113
15:33 29.07.2026
105 Четете и се радвайте
Синът на евроатлантическия орел на България Соломон Паси – Исак, е арестуван за източване на ДДС заедно с едни от най-големите в схемата – Божидар Лашков и сина му Виктор.
Тримата тарикати са задържани за 72 часа преди около месец, уточни източникът ни. Засега е ясно, че 30-годишният Исак Паси-внук и баща и син Лашкови са спипани за източване на ДДС.
Припомняме, че „бизнесменът“ Божидар Лашков, един от задържаните в рамките на операция „Недосегаемите“ за изсмукване на 20 милиона лева, има тесни връзки с червени представители на властта. Той е правил бизнес с консултантска фирма на бившия заместник-министър на тройната коалиция Чавдар Георгиев и депутатът от БСП и бивш банкер Златомир Орсов.
Според МВР щетите, нанесени от групата на Лашков, възлизат на над 20 милиона лева. Въпреки това „недосегаемият“ излетя на свобода „под парична гаранция“.
15:33 29.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Перо
До коментар #51 от "пере те":А теб джендъристки вятър!
15:37 29.07.2026
108 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #101 от "Бай Х@ймане ,":Повече от половината вещи с които си служиш са от Китай-
ти явно си ЧАЙНОфил 😀
Чудно как забрави да ме питаш за ПОМОЩНОТО училище в което си учил🤔
Коментиран от #117
15:38 29.07.2026
109 604
15:39 29.07.2026
110 604
15:40 29.07.2026
111 Госあ
Коментиран от #112
15:40 29.07.2026
112 Госあ
До коментар #111 от "Госあ":И им слагай китайски ракети ! Доста добре целеха миражите на индийците.
15:41 29.07.2026
113 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #104 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И да ти РАЗЯСНЯ- ЗЛАТНИ не е в кавички,
защото платихме цена равна на теглото им в ЗЛАТО ❗
15:41 29.07.2026
114 Ай ся...?!
Намалете филмите ,бре хора.. !
15:42 29.07.2026
115 Ама ти не разбра ли ПРОБЛЕМА?
До коментар #106 от "Госあ":Пиша бавно ИСТИНСКИЯ ПРОБЛЕМ.
При закупуване на самолетите МИГ-29 от Полша, никакакъв олигарх, никакъв политик и никой свързан с ПП-ДБ, Атлантическия Съвет или подобни организации НЯМА ДА ПРИБЕРЕ НИТО ЕДИН ЕВРОЦЕНТ ОТ СДЕЛКАТА. ПОВТАРЯМ - НИКАКВИ ПАРИ НА ПОСРЕДНИЦИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ ФИРМИ, КОМИСИОНИ.
Това ги боли, нищо друго.
При една евентуална сделка за каквито и да е самолети от САЩ, вече всичко се пуска по пързалката - посреднически фирми, след това фирми осигуряващи въоръжение, ГСМ, смазочни материали, ремонт, части, инструменти, поддръжка на самолетите - ТУК СА ОГРОМНИТЕ ПАРИ, НИЩО ЛИЧНО ПРОСТО БИЗНЕС.
Това е 1:1 големият "проблем".
15:43 29.07.2026
116 Някой
15:45 29.07.2026
117 Бай Х@ймане ,
До коментар #108 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Да не си ми описвал вещите ?! Ползвам Ауди Б4 , три Щила - стари , немски , каравана - нидерландска , макари и пръчки - Шимано , е , куките може да са китайски ..
Коментиран от #121
15:47 29.07.2026
118 Тоз доцент
15:48 29.07.2026
119 мнеее...
До коментар #3 от "мдааааа":Иванчо пра@нал в час и учителят,за наказание го изгонил в коридора...!
Минава Директора и пита Иванчо защо не е в час...?;!
Чудя се Др.Директор,КЪДЕ Е ЛОГИКАТА...?!
Аз развалих въздуха,а мен ме изгониха на чистият въздух,а учителят,който ме изгони,остана да диша разваленият и лош въздух...!
Че и твоята работа-
,,Къде е логиката"...?!😆😂😆
15:48 29.07.2026
120 Чики рики
15:51 29.07.2026
121 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #117 от "Бай Х@ймане ,":😀😀😀
Ау, Ау, Ауди- то набор ли ти е или е по-старо от тебе🤔❓
15:52 29.07.2026