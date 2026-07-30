Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Карлос Алкарас с неузнаваема визия: Тенис сензацията шашна феновете с нова прическа

Карлос Алкарас с неузнаваема визия: Тенис сензацията шашна феновете с нова прическа

30 Юли, 2026 21:26 909 2

  • карлос алкарас-
  • нова прическа-
  • плитки-
  • тенис звезда-
  • световно първенство по футбол-
  • феран торес-
  • андрес иниеста-
  • марио кемпес-
  • чун хо-йон-
  • спортни новини

Неочаквана промяна: Алкарас разчупи стереотипите с плитки

Карлос Алкарас с неузнаваема визия: Тенис сензацията шашна феновете с нова прическа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Известният испански тенисист Карлос Алкарас отново привлече вниманието на спортната общественост, но този път не с играта си на корта, а с изцяло преобразен външен вид. Младата звезда изненада последователите си в социалните мрежи, като публикува снимки с новата си прическа – стилни плитки, които рязко контрастират с досегашния му класически стил.

Само преди броени дни Алкарас бе сред специалните гости на финала на Световното първенство по футбол. Той имаше честта да излезе на терена редом до южнокорейската актриса и модел Чун Хо-йон, като двамата представиха официалния куфар с трофея. До тях застанаха и футболните легенди Андрес Иниеста и Марио Кемпес, превръщайки момента в истински празник за феновете на спорта.

Освен с новата си визия, Карлос Алкарас зарадва почитателите си и с кадри, на които позира с героя от финала на Мондиал 2026 – Феран Торес. Снимките бързо обиколиха интернет пространството и предизвикаха бурни реакции сред феновете, които не спират да коментират смелата промяна на тенисиста.



Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сменил

    0 1 Отговор
    Е пола 😎

    21:36 30.07.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣🤣🤣

    22:02 30.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове