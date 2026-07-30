Карлос Алкарас с неузнаваема визия: Тенис сензацията шашна феновете с нова прическа

Известният испански тенисист Карлос Алкарас отново привлече вниманието на спортната общественост, но този път не с играта си на корта, а с изцяло преобразен външен вид. Младата звезда изненада последователите си в социалните мрежи, като публикува снимки с новата си прическа – стилни плитки, които рязко контрастират с досегашния му класически стил.

Само преди броени дни Алкарас бе сред специалните гости на финала на Световното първенство по футбол. Той имаше честта да излезе на терена редом до южнокорейската актриса и модел Чун Хо-йон, като двамата представиха официалния куфар с трофея. До тях застанаха и футболните легенди Андрес Иниеста и Марио Кемпес, превръщайки момента в истински празник за феновете на спорта.

Освен с новата си визия, Карлос Алкарас зарадва почитателите си и с кадри, на които позира с героя от финала на Мондиал 2026 – Феран Торес. Снимките бързо обиколиха интернет пространството и предизвикаха бурни реакции сред феновете, които не спират да коментират смелата промяна на тенисиста.