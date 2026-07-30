Люис Хамилтън с амбициозни планове: Очаквайте по-мощно завръщане през втората половина на сезона

Люис Хамилтън, седемкратният световен шампион във Формула 1, не крие оптимизма си за предстоящите състезания. След като направи впечатляваща равносметка на първата част от сезона, британецът е категоричен – най-доброто тепърва предстои. Във втория си сезон с екипа на Ферари, Хамилтън се намира на престижното второ място в генералното класиране, като демонстрира завидна постоянност и борбен дух.

Въпреки че до момента има само една победа, Хамилтън не пропуска да завърши сред първите шест във всяко състезание – истинско доказателство за неговата последователност и професионализъм. Той изостава с 50 точки от лидера Андреа Кими Антонели, който вече има шест победи, но и две състезания без точки. Това обаче не обезкуражава британския ас, който е уверен, че може да навакса изоставането.

Пилотът на Ферари разкри, че инженерите и механиците в отбора не спират да работят по нови подобрения на болида. „Всяка седмица въвеждаме новости, които ни доближават до върха. Екипът е отдаден на каузата и вярвам, че през втората половина на сезона ще видим плодовете на този труд“, сподели Хамилтън.

„Първата част на сезона беше изключителна, особено като се има предвид, че изоставахме по скорост на правите. Сега ще използвам паузата, за да се възстановя и да се върна още по-силен – физически и психически“, категоричен е британецът. Той е убеден, че традиционно се представя по-добре във втората половина на шампионата и този път няма да бъде изключение.