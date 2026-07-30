Английският футбол обявява война на дискриминацията: Нови строги наказания срещу омразата

С началото на новия футболен сезон във Великобритания, Футболната асоциация на Англия (ФА) въвежда революционни и безапелационни мерки срещу всякакви прояви на омраза и предразсъдъци на терена. Организацията затяга правилата и налага сурови санкции на всички участници в мачовете – от играчи и треньори до служители и официални лица – които се провинят с обидни или дискриминационни изказвания и действия.

В официално изявление от ФА подчертават, че борбата с нетолерантността изисква решителни и категорични действия. Затова от този сезон стандартното наказание за всяко нарушение, свързано с етническа принадлежност, раса, цвят на кожата, националност, религия, убеждения, пол, сексуална ориентация или увреждане, ще бъде минимум десет мача извън терена. При особено тежки случаи, когато има утежняващи обстоятелства, наказанието може да бъде още по-строго.

Въпреки твърдата позиция, ФА оставя вратичка за справедливост – ако бъдат установени смекчаващи фактори, наказанието може да бъде редуцирано, но не по-малко от шест мача. Това дава възможност на регулаторните комисии да преценят индивидуално всеки случай, без да се правят компромиси с основната цел – изкореняване на дискриминацията.

За рецидивистите мерките са още по-строги. Всеки, който повтори подобно нарушение, ще бъде изправен пред още по-тежки санкции, като ФА ясно заявява, че няма да толерира никакви форми на омраза и предразсъдъци в английския футбол.