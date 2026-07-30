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Лудогорец се сбогува с Европа

Лудогорец се сбогува с Европа

30 Юли, 2026 23:06 884 5

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  • голове

Разградчани отпадат от Лигата на конференциите

Лудогорец се сбогува с Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец не успя да преодолее Апоел Тел Авив и отпаднаха от квалификациите за Лигата на конференциите. След равенство 2:2 на стадион "Хювефарма Арена" в Разград и загуба с 0:2 в първия мач, "орлите" се сбогуваха с мечтата за европейски футбол този сезон.

Срещата в Разград започна с високо темпо и още в 16-ата минута гостите от Израел нанесоха първия удар. Емануел Боатенг се възползва от прецизен пас на Омри Алтман и с мощен шут откри резултата, хвърляйки домакините в шок.

Лудогорец опита бързо да отговори – Квадво Дуа прати топката в мрежата, но попадението бе отменено заради засада.

В 38-ата минута съдбата даде шанс на "зелените" да се върнат в мача. След игра с ръка на Фернан Майембо, съдията посочи бялата точка. Квадво Дуа застана зад топката, но стражът на Апоел – Асаф Цур, отрази удара и запази преднината на гостите.

В началото на второто полувреме надеждите на Лудогорец се възродиха. Само 77 секунди след подновяването на играта, Бърнард Текпетей с прецизен удар от дистанция възстанови равенството. Малко след това еуфорията на трибуните се засили, когато Алберто Салидо реализира втори гол за домакините и обърна резултата в тяхна полза.

Радостта обаче бе кратка. В 58-ата минута Емануел Боатенг отново се разписа, след неубедителна намеса на защитата на Лудогорец, и фиксира крайното 2:2.

Така, с общ резултат 2:4, Лудогорец напуска европейската сцена и ще трябва да се съсредоточи върху вътрешното първенство.

Апоел Тел Авив продължава напред и ще се изправи срещу победителя от двойката ГКС Катовице – Жилина.


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  • 1 kоkорчо 💋🍌

    8 2 Отговор
    от черногорец толкоз 🐵

    23:14 30.07.2026

  • 2 Хей чуй ага

    10 2 Отговор
    враг на таз страна.

    23:16 30.07.2026

  • 3 Така, така

    8 2 Отговор
    Лудогорец, в който обикновено участва по един европеец на мач, загубил от Апоел, който пък въобще не е европейски и няма да играе в Европа.

    23:31 30.07.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 2 Отговор
    Ходжата паднал от Равина!🕌🕌🕌🥳🤣🖕

    23:39 30.07.2026

  • 5 Все тая

    1 1 Отговор
    Какви орли бе?? Не им ли викаха кремвирши😉😁

    23:58 30.07.2026

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