Ливърпул хвърли око на Фикайо Томори от Милан

В разгара на летния трансферен прозорец Ливърпул активно проучва възможността да привлече английския национал Фикайо Томори от Милан. Според авторитетния журналист Джеймс Уотланд, ръководството на "червените" вече е влязло в контакт с италианския гранд, за да обсъди евентуален трансфер на 28-годишния централен бранител.

След като Джо Гомес отново се озова в лазарета, а Ибрахима Конате напусна клуба, Ливърпул изпитва сериозен недостиг на опитни защитници. Допълнително усложнение за мениджъра Андони Ираола са травмите на Жереми Жаке и Джовани Леони, които все още не са напълно възстановени. В тази напрегната ситуация, привличането на класен централен защитник се превръща в абсолютен приоритет за "червените".

Фикайо Томори, който изгря с екипа на Челси, се утвърди като ключова фигура в защитата на Милан през последния сезон, записвайки 37 участия и 3 асистенции във всички турнири. Договорът му с "росонерите" изтича следващото лято, а трансферната му стойност се оценява на около 17 милиона евро – сума, която изглежда напълно по джоба на Ливърпул.

Въпреки сериозния интерес от страна на мърсисайдци, Нюкасъл Юнайтед също следи отблизо ситуацията около Томори и може да се включи в битката за подписа му. Очаква се през следващите седмици напрежението около бъдещето на английския защитник да нарасне, докато Милан обмисля най-добрия вариант за своя футболист.