Румен Радев: Прокуратурата спира разкриването на голямата политическа корупция ВИДЕО

Въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.

Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, уточни БНТ.

Повод за думите му е ходът на прокуратурата да върне делото срещу ръководителя и служители на ВиК-Бургас от София в Бургас, въпреки че, според показанията на обвинените, в него има намесени хора с имунитет.

Според Радев, колкото по-активно работят МВР и службите, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа.

Премиерът изрази недоумение както за връщането на делото в Бургас, така и масовия отвод на прокурори в града по казуса.

Румен Радев, премиер: "В началото на месеца полицията арестува служители на ВиК – Бургас, начело с изпълнителния директор. В хода на разпитите се получиха интересни признания – за злоупотреби в огромни размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и, още по-важно, към национално известни фигури. Тук идват наистина интересните неща, защото това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася случая към Софийската градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет. И тук започват проблемите. Когато става ясно, че има именно такива лица, след протакане и консултации на най-високо ниво се решава случаят да бъде изпратен обратно в Бургас, в Бургаската прокуратура. Само че го пращат така, че делото пътува една седмица от София до Бургас."

Радев допълни, че случилото се води до това, че служителите на ВиК – Бургас, подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания.

Румен Радев, премиер: "Такова бламиране на правосъдието могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими. И аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура – от най-високото до най-ниското ниво. И това се случва в навечерието на избора на нов ВСС. Един избор, който трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствените качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси."