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Румен Радев: Прокуратурата спира разкриването на голямата политическа корупция ВИДЕО

Румен Радев: Прокуратурата спира разкриването на голямата политическа корупция ВИДЕО

29 Юли, 2026 10:24, обновена 29 Юли, 2026 10:33 2 518 82

  • румен радев-
  • премиер-
  • правителство-
  • прокуратура-
  • разследване-
  • политическа корупция

МВР и службите ще продължат да работят по казуса. Такова бламиране на правосъдието могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими, посочи премиерът

Румен Радев: Прокуратурата спира разкриването на голямата политическа корупция ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.

Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, уточни БНТ.

Повод за думите му е ходът на прокуратурата да върне делото срещу ръководителя и служители на ВиК-Бургас от София в Бургас, въпреки че, според показанията на обвинените, в него има намесени хора с имунитет.

Според Радев, колкото по-активно работят МВР и службите, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа.

Премиерът изрази недоумение както за връщането на делото в Бургас, така и масовия отвод на прокурори в града по казуса.

Румен Радев, премиер: "В началото на месеца полицията арестува служители на ВиК – Бургас, начело с изпълнителния директор. В хода на разпитите се получиха интересни признания – за злоупотреби в огромни размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и, още по-важно, към национално известни фигури. Тук идват наистина интересните неща, защото това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася случая към Софийската градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет. И тук започват проблемите. Когато става ясно, че има именно такива лица, след протакане и консултации на най-високо ниво се решава случаят да бъде изпратен обратно в Бургас, в Бургаската прокуратура. Само че го пращат така, че делото пътува една седмица от София до Бургас."

Радев допълни, че случилото се води до това, че служителите на ВиК – Бургас, подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания.

Румен Радев, премиер: "Такова бламиране на правосъдието могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими. И аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура – от най-високото до най-ниското ниво. И това се случва в навечерието на избора на нов ВСС. Един избор, който трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствените качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси."


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мхмхм

    75 4 Отговор
    Прокуратурата може да мачка само обикновените хора. В комбина с МВР.

    10:33 29.07.2026

  • 2 Ти и твоите

    58 30 Отговор
    дебели другарчета сте начело на тая корупция.За какво пищиш тогава?Аааа...сетих се - театър.

    Коментиран от #15, #34

    10:33 29.07.2026

  • 3 Радев

    49 21 Отговор
    Съм!
    - Няма да вдигаме пенсиите и заплатите, инфлацията е два процента...

    Коментиран от #37, #82

    10:34 29.07.2026

  • 4 Бъхахахаха

    40 15 Отговор
    Да, пък самолетите в Безмер ни дават свобода!

    10:35 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Най-голямата

    52 27 Отговор
    "политическа корупция" сте вие които осквернихте президентската институция! Безсрамник!

    Коментиран от #43

    10:36 29.07.2026

  • 7 Мидабеше

    31 12 Отговор
    Станал този от който са уплашени и зависими и да оправи нещата, а не премиер

    10:37 29.07.2026

  • 8 Шиши

    48 19 Отговор
    Чичо Румен пак е изригнал без да съм го натискал да звъни. Ще му дърпам ушите!

    10:37 29.07.2026

  • 9 Коста

    52 4 Отговор
    Променете законите! Сменете прокурорите! И нещата ще потръпнат!

    Коментиран от #10

    10:37 29.07.2026

  • 10 Муни

    40 7 Отговор

    До коментар #9 от "Коста":

    Да, ама Шиши не дава!

    10:39 29.07.2026

  • 11 Курниците

    27 6 Отговор
    каква точно информация получават от това бля-, бля-? Коя е новината?

    10:39 29.07.2026

  • 12 Грийн сок🧦

    34 16 Отговор
    Кога прокуратурата най-после
    ще разследва аферата "Боташ"?

    Коментиран от #39

    10:40 29.07.2026

  • 13 Старшинката

    29 9 Отговор
    Малееей,чудо.То няма никакви по-големи кражби и престъпления,та бургаския вик сега им става дъвка.Кога тези служби ще разкрият колко пари се окрадаха и изнесоха по чужбина?И най-важно от КОГО.А вие прогресистите взимайте заем след заем,докато в един красив ден фалираме.То не,че предишните не правиха същото.

    Коментиран от #41

    10:40 29.07.2026

  • 14 И кво ?!

    25 7 Отговор
    Ако бях премиер бих ги споменал поименно . Но понеже се касае за натовски , турско-англосаксонски , русофобски марионетки , Радев мълчи .

    10:41 29.07.2026

  • 15 Ти си една голяма...

    10 24 Отговор

    До коментар #2 от "Ти и твоите":

    ...Бочко-Шишева Праdnia...!!!

    10:41 29.07.2026

  • 16 За да има работа, блага и мир

    30 2 Отговор
    крадвеците на Шиши - в Сибир!

    10:44 29.07.2026

  • 17 българина

    13 21 Отговор
    на 100 пр е прав, явно ще се измитат хора от там и тогава иначе няма да стане

    10:44 29.07.2026

  • 18 Браво Радев!

    18 28 Отговор
    Успех в не леката задача и трънливият и миниран път,осеян с мините на Борисов и Пеевски!

    10:45 29.07.2026

  • 19 Специалист

    41 3 Отговор
    Не се оплаквай.Имаш цялата власт.Действай.В живота няма време за репетиции.

    10:45 29.07.2026

  • 20 МВР служител

    16 16 Отговор
    Магдалинчевците, проститутките, Методиев и шопарът се плащат само от служители на ГДБОП с качулки, когато ги карат да легнат по очи на земята

    Коментиран от #32

    10:46 29.07.2026

  • 21 Моряка

    20 17 Отговор
    Прокуратурата да мине към изпълнителната власт,както е в част от цивилизованите страни.Уволнение на цялата върхушка от прокурори.Нужен е лидер на страната,който не само да констатира,като Радев,но и да действа.Щом вече се разбра,че Конституцията има дефекти,да се променят.Колко още поколения ще си заминат,докато се смени брутално престъпната съдебна система.Време е за Възраждане.

    10:48 29.07.2026

  • 22 ИИ на РР

    24 6 Отговор
    често задаван въпрос към моя чат бот:
    "ще про-гледне ли българина че си мошеник"
    отговор: няма как да стане това, кошницата оплетена отвсякъде е

    10:49 29.07.2026

  • 23 Някой

    6 20 Отговор
    Като се запознаем с коментарите осъзнаваме, че парите на Сорос още не са свършили.

    Коментиран от #25

    10:50 29.07.2026

  • 24 Който няма желание си намира оправдания

    29 4 Отговор
    Вече 36 години едни и същи циркове и безобразия с оправданиято "ама те предните са ни виновни, ние нищо не можем да направим".

    Коментиран от #49, #72

    10:50 29.07.2026

  • 25 Никой

    17 1 Отговор

    До коментар #23 от "Някой":

    Що ревеш, ма? На добрата олигархия на Мунчо и Шиши парите нали се върнаха поен 20-торно.

    10:52 29.07.2026

  • 26 Кочо

    21 2 Отговор
    Американците не можеш и не искаш да изгониш! Това е ясно! Поне ги използвай, че са с теб и арестувай тази вредна прокуратура! Едва ли обикновения ганец, който тези дни врещи в несвяст за казуса Безмер, без напълно да разбира какво става и че тези действия са не само против Иран, но не разбира колко пречат залежали се прокуратури и разни мухлясали съдебни системи! Ето, Пеканов каза, че за да отпусне ЕС някакви пари, следва да се промени законодателството! Имат мнозинство - правят го! След това обаче онези в Съдебната власт трябва да направят нещо, но тя е независима! Събират се формално и нищо не променят! Брюксел не отпуска парите и ние тук казваме, че ПБ нищо не правят! Клона иска друсане, ореха брулене! Само с молитви към небето най много да падне някой по едър плод на Кобургския ти нос!?

    10:53 29.07.2026

  • 27 Даниел

    11 13 Отговор
    Не случайно корумпирания ръководител на същата прокуратура няма да бъде сменен преди цялото всс!
    Очевидно цялото всс помага корупцията да остане не разкрита и съответните влияния да си продължат пътя!

    Коментиран от #29, #33

    10:54 29.07.2026

  • 28 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!

    20 5 Отговор
    фат ма кът ОТКРИ ТОПЛАТА ВОДА!
    УРА ДРУГАРИ!
    УРААААААА И Д€$И ЗА К . РА МЕ ХВАНА!:))

    10:55 29.07.2026

  • 29 Кво стаа, бунaци

    21 2 Отговор

    До коментар #27 от "Даниел":

    Муню смени ли ВСС на Шиши или Шиши не дава?

    10:55 29.07.2026

  • 30 ДОЧУТО

    23 2 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, ЗАЩО ТАКА ЛОШО МИРИШ€€€ НАПО$Л€ДЪК?
    -АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
    А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    10:56 29.07.2026

  • 31 Иван

    32 0 Отговор
    Ами имате 131 човека мнозинство, 3 месеца минахте какви ли не глупости предложите и направихте, но съдебната система не пипате

    10:56 29.07.2026

  • 32 Моряка

    8 10 Отговор

    До коментар #20 от "МВР служител":

    Качулките работа не вършат.На другия ден тиквите и прасетата ги освобождават.Снайперистите от години ни подминават снизходително.Пък и от тях полза никаква,нужна е стрелба на автоматичен режим.После се събуждаш и приятния сън свършва.

    10:56 29.07.2026

  • 33 Доротея

    20 0 Отговор

    До коментар #27 от "Даниел":

    То и за Гешев казваха, че нямат законно право да го махнат, но когато заяви, че ще разчисти политическия буклук, за ден - два намериха законово основание и го натириха! Факт! Първо му спретнаха ,,атентат", сетне знаете как го уж защитаваха и като не се махна и скъса оставката - биде изгонен като непотребна вещ!

    10:58 29.07.2026

  • 34 Овчар

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Ти и твоите":

    С този коментар не си актуален ама хич..! И на вас ще ви дойде времето..!

    Коментиран от #35

    11:00 29.07.2026

  • 35 Богаташ чобан техно

    16 2 Отговор

    До коментар #34 от "Овчар":

    Как е ве, коуега? Ше иам ли октомври по 50 еврака от Шиши да фъргате в гетото за Мунчо или мадуровките вече ви изядоха хляба?

    Коментиран от #52

    11:01 29.07.2026

  • 36 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ

    15 1 Отговор
    На някой му пречи космоса , а не ....я !

    11:01 29.07.2026

  • 37 Защо ве

    4 16 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    Той кокорчо нали ги вдигна

    Коментиран от #38

    11:02 29.07.2026

  • 38 Защо ли ма

    16 2 Отговор

    До коментар #37 от "Защо ве":

    А Крадев нали уж ги замрази

    Коментиран от #42, #48

    11:03 29.07.2026

  • 39 Ба бааааа

    6 9 Отговор

    До коментар #12 от "Грийн сок🧦":

    Най напред магистралите и куфарите

    11:03 29.07.2026

  • 40 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    17 2 Отговор
    И балъци за милиони. Чичо Румен лъже - не се бори със корупцията.

    Коментиран от #46

    11:04 29.07.2026

  • 41 Дзак

    0 9 Отговор

    До коментар #13 от "Старшинката":

    Ако знаете за други, съобщете!

    11:04 29.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Дзак

    0 9 Отговор

    До коментар #6 от "Най-голямата":

    Как е станало това?

    11:05 29.07.2026

  • 44 Радеф, ти недей само замразява заплатите

    12 2 Отговор
    ами вземи ги намали, че много пари даваш на хората!

    11:05 29.07.2026

  • 45 Кокошките

    11 2 Отговор
    кудкудякат "браво", нали са кокошки "бравосват" петела

    11:06 29.07.2026

  • 46 Аде ся

    1 6 Отговор

    До коментар #40 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":

    Ще видим

    11:06 29.07.2026

  • 47 ВИНЕТУ НИ КАЗВАШЕ, НИЕ ГИ ХВАЩАМЕ

    13 2 Отговор
    ТЕ ГИ ПУСКАТ, СЕГА ПАК ОТ СЪЩОТО И СЪЩИТЕ ЛОКУМИ, КАКВОТО БИЛО БИЛО ОТ СЕГА НАТАТАКА ПАК ТАКА, МАХАИСЕ ИЗМАМНИК ТАКЪВ

    Коментиран от #50

    11:06 29.07.2026

  • 48 Аве да питам

    1 13 Отговор

    До коментар #38 от "Защо ли ма":

    Кой е крадев ББ ли

    11:07 29.07.2026

  • 49 Факт

    0 10 Отговор

    До коментар #24 от "Който няма желание си намира оправдания":

    Нали са ги арестували!

    Коментиран от #51

    11:08 29.07.2026

  • 50 Нищо не се сменя по добре отиграния и

    11 0 Отговор

    До коментар #47 от "ВИНЕТУ НИ КАЗВАШЕ, НИЕ ГИ ХВАЩАМЕ":

    работещ сценарий. От посолствата само сменят неудобните вече изхабени актьори като Буци.

    11:08 29.07.2026

  • 51 Олеся

    10 0 Отговор

    До коментар #49 от "Факт":

    Кво арестовали? Невзорова ли?!

    11:09 29.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Ники

    6 5 Отговор
    Такива прокурори и съдии. трябва да бъдат подменяни с млади кадри. Защото много от тях са свързани с корупция и престъпност.

    11:14 29.07.2026

  • 54 хихи

    11 2 Отговор
    Радев, който го е страх от мечки, не ходи в гората! и койте излъга че можеш да си премиер, успешен премиер успеш в борбата с корепция олигархия и т.н. Радев ти за 10 години президент хайде за 5 с целия ресурс неможа ли да си подбереш хората, та да няма сега копринки? ако не си могъл не си за тази работа, ако не са ти разрешили пак

    11:14 29.07.2026

  • 55 Мнение

    14 3 Отговор
    И за бюджета ли ви виновна прокуратурата? Думи и оправдания са излишни. Фактите и цифрите сами за себе си говорят.

    11:15 29.07.2026

  • 56 Доротея

    12 2 Отговор
    Преди 20 години Борисов по същия начин се кахъреше пред репортерите! В Шоуто на Учен дол, удобно изтегнат на диванчето, самодоволно заяви - ,,Ние ги хващаме, те гу пущат и сетне им събираме главите по поляните...!" Радев пропуска последния момент! Затова всички взехте да му се подигравате!

    11:16 29.07.2026

  • 57 Унибит

    9 3 Отговор
    И какво правите нищо, имитирате дейност, имате 132 депутати, променете закона за съдебната власт това може да го направите за 2 дни! Прокуратурата и цялата съдебна система е заразена с лица които са свързани с мафията и олигархията и има само един начин да бъде прочистена, като се има в предвид и че са несменяеми по закон и този начин бе приложен в Албания. Тест за интегритета през които преминават всички магистрати и които не го издържи вън от системата,друг начин няма. Нов ВСС само ще промени зависимостите към други лица и партии, нищо друго . Чакаме Радев

    11:18 29.07.2026

  • 58 Пейтриът

    2 13 Отговор
    Браво Г-н Радев България е с вас продължавайте

    11:18 29.07.2026

  • 59 Ба бааааа

    1 11 Отговор
    Като гледам реакцията на шиши троловете значи Радев е на прав път

    Коментиран от #69

    11:18 29.07.2026

  • 60 ххххххххххх

    12 2 Отговор
    И какво правите нищо, имитирате дейност, имате 132 депутати, променете закона за съдебната власт това може да го направите за 2 дни! Прокуратурата и цялата съдебна система е заразена с лица които са свързани с мафията и олигархията и има само един начин да бъде прочистена, като се има в предвид и че са несменяеми по закон и този начин бе приложен в Албания. Тест за интегритета през които преминават всички магистрати и които не го издържи вън от системата,друг начин няма. Нов ВСС само ще промени зависимостите към други лица и партии, нищо друго . Чакаме Радев

    11:19 29.07.2026

  • 61 Асенка

    3 6 Отговор
    Старите пиявици сред прокурорите са се окопали дълбоко във властта. За тях Е НЕОБХОДИМА БЪРЗА ОПЕРАЦИЯ.

    11:19 29.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Боташ

    11 3 Отговор
    А прокуратурата защо не се заеме с държавната измама Боташ

    11:21 29.07.2026

  • 64 Ще, ще, ще, ще...

    9 0 Отговор

    До коментар #52 от "Овчар":

    накрая пак на сън караш ски с две черни щеки.

    11:21 29.07.2026

  • 65 Всичко е Предварително Купено !

    11 0 Отговор
    Или Изнудвано !

    Защо Ли ?

    11:22 29.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 хех

    9 0 Отговор
    Сушата, кишата и Гришата също са ви виновни.

    11:23 29.07.2026

  • 68 Българската мафия!

    8 2 Отговор
    Герб, ДПС , БСП, ПП, ДБ, ИТН - в една мафиотска сглобка!!

    Коментиран от #71

    11:24 29.07.2026

  • 69 Ако Беше !

    9 0 Отговор

    До коментар #59 от "Ба бааааа":

    Нямаше Вече Да са Тук !

    11:24 29.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Да и новата мафиотска схлобка

    11 1 Отговор

    До коментар #68 от "Българската мафия!":

    дойде с етикет "Програсивна България"

    11:25 29.07.2026

  • 72 Иван

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Който няма желание си намира оправдания":

    А не са ли виновни? 36 години крадеш безогледно, разпродаваш държавата, всички активи останали от комунизма, окрадваш валутния резерв, окрадваш всички европейски фондове от влизането ни в ЕС от 2007 година(20 години), унищожаваш икономика, селско стопанство, намаляваш населението наполовина, гониш младите навън. И набутваш още 100 милиарда дълг. И тежки зависимости за заплащане в бъдеще на полиция, прокуратура, армия, и още десетина служби. И заробващи договори. И накрая не са виновни миналите през 36 години. А кой? Баба Пенка от Куйнаре ли?!!!

    Коментиран от #74

    11:26 29.07.2026

  • 73 Прикзаката за Трите прасенцта

    9 0 Отговор

    До коментар #70 от "Българската Коледа":

    и Радко Пиратко е третото

    11:27 29.07.2026

  • 74 Кажи слогана на добрата олигархия, бе!

    7 0 Отговор

    До коментар #72 от "Иван":

    "Можем, знаем, всичко ще оправим" ли как точно беше?

    Коментиран от #78

    11:28 29.07.2026

  • 75 8888

    5 2 Отговор
    Прокуратурата не разкрива!
    Разкрива полицията!
    Виж си Демерджиев и го накарай да работи, с не само глупости да говори!

    Коментиран от #81

    11:29 29.07.2026

  • 76 Наблюдател

    0 4 Отговор
    Спира я. Специализирала се е от доста време.

    11:31 29.07.2026

  • 77 Бай Митю

    5 0 Отговор
    Най-голямата мафия в България е държавния апарат. Той оформя, създава и храни, така наречения олигархичен модел. Ако корумпирания държавен служител от най-ниско до най-високо ниво не се поддаде на изкушенията, то олигархията няма как да точи държавен ресурс. Някой някъде подрежда поръчките по начина по който "нашия" човек или "нашта" фирма да спечели. Това обаче без чиновническия корупционен модел няма как да стане. Като се тръгне от якото точене на здравеопазването, през магистрали, строителство, ремонти, автомобили, социални проекти и какво ли още не!

    11:31 29.07.2026

  • 78 Иван

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Кажи слогана на добрата олигархия, бе!":

    Бе ще викаш на т@тко си! Овч@р. Аз за разлика от теб не съм платен тр@л, и не пиша десетки коментари за нечий интерес срещу подаяния. А обикновен човек по неволя гражданин на тая корумпирана "държава" Не съм и радевист. Но не сме и глупави, да не забелязваме когато платени като теб пишат нарочно за да оправдаят някой мутраген рекетьор извършвал геноцид над нас и семействата ни десетки години дори с цел да го върнат отново на власт да властва над стадото останали живи крепостни. Нагледахме се на това десетки пъти и знаем всеки ваш метод. До болка познат. Тези новите може да са същите, възможно е. Но предишните са виновни за всичко лошо и за целият геноцид сполетял всеки един от нас, нашите семейства, роднини и родители. И никога няма да го забравим, колкото и да го замитате платени труж@ници като вас.

    11:43 29.07.2026

  • 79 Кои са им адвокатите?

    0 1 Отговор
    АдвокаРИКАТУРАТА са дупе и гащи с прокуратура и съд!
    И такива свидетели, които първоначално дават едни показания, а после се отричат са лъжесвидетели!!! Все в един от двата случая, затаяват истината. Ако има прокуратура, то трябва до сега поне 100 адвоката да са в затвора за подбудителство към лъжесвидетестване и два пъти повече свидетели за същото!
    Докато съществува явСС- управия няма да има!
    Този орган е репресивен и трябва да бъде закрит!
    Всеки министър/ главен прокурор/ директор на следствието ще си отговаря за кадрите, които назначава!
    Просто и ясно!

    Коментиран от #80

    11:44 29.07.2026

  • 80 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Кои са им адвокатите?":

    Колко осъдени за лъжесвидетелстване има според теб?! Адвокатите си имат катун от лъжесвидетели винаги и си ги водят по делата най явно и открито. Съдиите го знаят, дори се шегуват помежду си с адвокатите. Но дела за лъжесвидетелстване НЯМА! А членът от закона за лъжесвидетелстване наказващ се с 5 години затвор с който започва всеки път всеки съдия е просто шега, която може да уплаши ученик застанал за 1 път в живота си пред съд, но не и опитните лъжесвидетели, които са напълно наясно, че бг съда не съди и не налага наказания за това. Ако има подобен случай то той би бил просто изключение от правилото. А трябва да е масово на всички, както е в закона оказваш се Врата в полето!

    11:53 29.07.2026

  • 81 Шебекчо

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "8888":

    Полицията и следствието работят под мъдрото ръководство на прокуратурата! Те упражняват надзор за законност, но по техни си неписани закони!
    В РУ костинброд с месеци стоят прписки изпратени им с указания от прокуратурата, без никакъв контол защо по тях не се работи.
    Накрая се явява някой с карта и пострадалия човек става още по пострадал, защото няма чичо владика!
    И това не е само в Котинброд!
    България се тресе без земетресение!

    11:53 29.07.2026

  • 82 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Радев":

    Стига с това намаление на заплати и пенсии Даи те да вникнем нещо за този народ И ИНФЛАЦИЯТА МОЖЕ И ЦЕНИТЕ

    11:57 29.07.2026

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