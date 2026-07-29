Румен Радев: Прокуратурата спира разкриването на голямата политическа корупция ВИДЕО

Въпреки съпротивата на прокуратурата, МВР и службите ще упражняват още по-твърдо своите правомощия за разкриване на голямата политическа корупция, която изпразни хазната и доведе до разруха и бедност.
Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, уточни БНТ.
Повод за думите му е ходът на прокуратурата да върне делото срещу ръководителя и служители на ВиК-Бургас от София в Бургас, въпреки че, според показанията на обвинените, в него има намесени хора с имунитет.
Според Радев, колкото по-активно работят МВР и службите, толкова повече прокуратурата възпрепятства тяхната работа.
Премиерът изрази недоумение както за връщането на делото в Бургас, така и масовия отвод на прокурори в града по казуса.
Румен Радев, премиер: "В началото на месеца полицията арестува служители на ВиК – Бургас, начело с изпълнителния директор. В хода на разпитите се получиха интересни признания – за злоупотреби в огромни размери. Говорим за стотици милиони левове, които са изтичали към партийни каси и, още по-важно, към национално известни фигури. Тук идват наистина интересните неща, защото това е сериозен шанс да започне разплитането на голямата политическа корупция. И съвсем правилно МВР, спазвайки закона, отнася случая към Софийската градска прокуратура, защото сред посочените лица има и такива с имунитет. И тук започват проблемите. Когато става ясно, че има именно такива лица, след протакане и консултации на най-високо ниво се решава случаят да бъде изпратен обратно в Бургас, в Бургаската прокуратура. Само че го пращат така, че делото пътува една седмица от София до Бургас."
Радев допълни, че случилото се води до това, че служителите на ВиК – Бургас, подложени на натиск от същите тези национално известни публични фигури, виждайки негласната подкрепа на прокуратурата за смачкване на този случай, вече се разколебават и започват да се отричат от първоначалните си показания.
Румен Радев, премиер: "Такова бламиране на правосъдието могат да си позволят само хора, които са или силно уплашени, или силно зависими. И аз не искам да вярвам, че това е лицето на българската прокуратура – от най-високото до най-ниското ниво. И това се случва в навечерието на избора на нов ВСС. Един избор, който трябва да покаже дали съдебната власт е готова да се освободи от зависимостите на миналото. Затова и ние заявихме, че компромис с професионалните и нравствените качества на кандидатите за ръководни постове в съдебната власт няма да има. Че този избор ще служи на обществото и на правосъдието, а не на партийни интереси."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мхмхм
10:33 29.07.2026
2 Ти и твоите
Коментиран от #15, #34
10:33 29.07.2026
3 Радев
- Няма да вдигаме пенсиите и заплатите, инфлацията е два процента...
Коментиран от #37, #82
10:34 29.07.2026
4 Бъхахахаха
10:35 29.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Най-голямата
Коментиран от #43
10:36 29.07.2026
7 Мидабеше
10:37 29.07.2026
8 Шиши
10:37 29.07.2026
9 Коста
Коментиран от #10
10:37 29.07.2026
10 Муни
До коментар #9 от "Коста":Да, ама Шиши не дава!
10:39 29.07.2026
11 Курниците
10:39 29.07.2026
12 Грийн сок🧦
ще разследва аферата "Боташ"?
Коментиран от #39
10:40 29.07.2026
13 Старшинката
Коментиран от #41
10:40 29.07.2026
14 И кво ?!
10:41 29.07.2026
15 Ти си една голяма...
До коментар #2 от "Ти и твоите":...Бочко-Шишева Праdnia...!!!
10:41 29.07.2026
16 За да има работа, блага и мир
10:44 29.07.2026
17 българина
10:44 29.07.2026
18 Браво Радев!
10:45 29.07.2026
19 Специалист
10:45 29.07.2026
20 МВР служител
Коментиран от #32
10:46 29.07.2026
21 Моряка
10:48 29.07.2026
22 ИИ на РР
"ще про-гледне ли българина че си мошеник"
отговор: няма как да стане това, кошницата оплетена отвсякъде е
10:49 29.07.2026
23 Някой
Коментиран от #25
10:50 29.07.2026
24 Който няма желание си намира оправдания
Коментиран от #49, #72
10:50 29.07.2026
25 Никой
До коментар #23 от "Някой":Що ревеш, ма? На добрата олигархия на Мунчо и Шиши парите нали се върнаха поен 20-торно.
10:52 29.07.2026
26 Кочо
10:53 29.07.2026
27 Даниел
Очевидно цялото всс помага корупцията да остане не разкрита и съответните влияния да си продължат пътя!
Коментиран от #29, #33
10:54 29.07.2026
28 ВЪН мунчо "БО(га)ТАШ"!
УРА ДРУГАРИ!
УРААААААА И Д€$И ЗА К . РА МЕ ХВАНА!:))
10:55 29.07.2026
29 Кво стаа, бунaци
До коментар #27 от "Даниел":Муню смени ли ВСС на Шиши или Шиши не дава?
10:55 29.07.2026
30 ДОЧУТО
-АМИ ЗАЩОТО ТАТИ, р"ум€н" БО(га)ТАШ ОТ НАПЪВАН€ ПРЪ Д НАЛ на К.Ра на ОЛИГАР$ИТ€,
А НА €ДИН ПЛОВДИВ$КИ ма $он( г. г.) ,р.р. НАПРАВО МУ ИЗЯЛ "Б А Х У Р А" !
ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
10:56 29.07.2026
31 Иван
10:56 29.07.2026
32 Моряка
До коментар #20 от "МВР служител":Качулките работа не вършат.На другия ден тиквите и прасетата ги освобождават.Снайперистите от години ни подминават снизходително.Пък и от тях полза никаква,нужна е стрелба на автоматичен режим.После се събуждаш и приятния сън свършва.
10:56 29.07.2026
33 Доротея
До коментар #27 от "Даниел":То и за Гешев казваха, че нямат законно право да го махнат, но когато заяви, че ще разчисти политическия буклук, за ден - два намериха законово основание и го натириха! Факт! Първо му спретнаха ,,атентат", сетне знаете как го уж защитаваха и като не се махна и скъса оставката - биде изгонен като непотребна вещ!
10:58 29.07.2026
34 Овчар
До коментар #2 от "Ти и твоите":С този коментар не си актуален ама хич..! И на вас ще ви дойде времето..!
Коментиран от #35
11:00 29.07.2026
35 Богаташ чобан техно
До коментар #34 от "Овчар":Как е ве, коуега? Ше иам ли октомври по 50 еврака от Шиши да фъргате в гетото за Мунчо или мадуровките вече ви изядоха хляба?
Коментиран от #52
11:01 29.07.2026
36 АЗ БЕЗПАРТИЙНИЯТ ДЕМОКРАТ
11:01 29.07.2026
37 Защо ве
До коментар #3 от "Радев":Той кокорчо нали ги вдигна
Коментиран от #38
11:02 29.07.2026
38 Защо ли ма
До коментар #37 от "Защо ве":А Крадев нали уж ги замрази
Коментиран от #42, #48
11:03 29.07.2026
39 Ба бааааа
До коментар #12 от "Грийн сок🧦":Най напред магистралите и куфарите
11:03 29.07.2026
40 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
Коментиран от #46
11:04 29.07.2026
41 Дзак
До коментар #13 от "Старшинката":Ако знаете за други, съобщете!
11:04 29.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Дзак
До коментар #6 от "Най-голямата":Как е станало това?
11:05 29.07.2026
44 Радеф, ти недей само замразява заплатите
11:05 29.07.2026
45 Кокошките
11:06 29.07.2026
46 Аде ся
До коментар #40 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":Ще видим
11:06 29.07.2026
47 ВИНЕТУ НИ КАЗВАШЕ, НИЕ ГИ ХВАЩАМЕ
Коментиран от #50
11:06 29.07.2026
48 Аве да питам
До коментар #38 от "Защо ли ма":Кой е крадев ББ ли
11:07 29.07.2026
49 Факт
До коментар #24 от "Който няма желание си намира оправдания":Нали са ги арестували!
Коментиран от #51
11:08 29.07.2026
50 Нищо не се сменя по добре отиграния и
До коментар #47 от "ВИНЕТУ НИ КАЗВАШЕ, НИЕ ГИ ХВАЩАМЕ":работещ сценарий. От посолствата само сменят неудобните вече изхабени актьори като Буци.
11:08 29.07.2026
51 Олеся
До коментар #49 от "Факт":Кво арестовали? Невзорова ли?!
11:09 29.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Ники
11:14 29.07.2026
54 хихи
11:14 29.07.2026
55 Мнение
11:15 29.07.2026
56 Доротея
11:16 29.07.2026
57 Унибит
11:18 29.07.2026
58 Пейтриът
11:18 29.07.2026
59 Ба бааааа
Коментиран от #69
11:18 29.07.2026
60 ххххххххххх
11:19 29.07.2026
61 Асенка
11:19 29.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Боташ
11:21 29.07.2026
64 Ще, ще, ще, ще...
До коментар #52 от "Овчар":накрая пак на сън караш ски с две черни щеки.
11:21 29.07.2026
65 Всичко е Предварително Купено !
Защо Ли ?
11:22 29.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 хех
11:23 29.07.2026
68 Българската мафия!
Коментиран от #71
11:24 29.07.2026
69 Ако Беше !
До коментар #59 от "Ба бааааа":Нямаше Вече Да са Тук !
11:24 29.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Да и новата мафиотска схлобка
До коментар #68 от "Българската мафия!":дойде с етикет "Програсивна България"
11:25 29.07.2026
72 Иван
До коментар #24 от "Който няма желание си намира оправдания":А не са ли виновни? 36 години крадеш безогледно, разпродаваш държавата, всички активи останали от комунизма, окрадваш валутния резерв, окрадваш всички европейски фондове от влизането ни в ЕС от 2007 година(20 години), унищожаваш икономика, селско стопанство, намаляваш населението наполовина, гониш младите навън. И набутваш още 100 милиарда дълг. И тежки зависимости за заплащане в бъдеще на полиция, прокуратура, армия, и още десетина служби. И заробващи договори. И накрая не са виновни миналите през 36 години. А кой? Баба Пенка от Куйнаре ли?!!!
Коментиран от #74
11:26 29.07.2026
73 Прикзаката за Трите прасенцта
До коментар #70 от "Българската Коледа":и Радко Пиратко е третото
11:27 29.07.2026
74 Кажи слогана на добрата олигархия, бе!
До коментар #72 от "Иван":"Можем, знаем, всичко ще оправим" ли как точно беше?
Коментиран от #78
11:28 29.07.2026
75 8888
Разкрива полицията!
Виж си Демерджиев и го накарай да работи, с не само глупости да говори!
Коментиран от #81
11:29 29.07.2026
76 Наблюдател
11:31 29.07.2026
77 Бай Митю
11:31 29.07.2026
78 Иван
До коментар #74 от "Кажи слогана на добрата олигархия, бе!":Бе ще викаш на т@тко си! Овч@р. Аз за разлика от теб не съм платен тр@л, и не пиша десетки коментари за нечий интерес срещу подаяния. А обикновен човек по неволя гражданин на тая корумпирана "държава" Не съм и радевист. Но не сме и глупави, да не забелязваме когато платени като теб пишат нарочно за да оправдаят някой мутраген рекетьор извършвал геноцид над нас и семействата ни десетки години дори с цел да го върнат отново на власт да властва над стадото останали живи крепостни. Нагледахме се на това десетки пъти и знаем всеки ваш метод. До болка познат. Тези новите може да са същите, възможно е. Но предишните са виновни за всичко лошо и за целият геноцид сполетял всеки един от нас, нашите семейства, роднини и родители. И никога няма да го забравим, колкото и да го замитате платени труж@ници като вас.
11:43 29.07.2026
79 Кои са им адвокатите?
И такива свидетели, които първоначално дават едни показания, а после се отричат са лъжесвидетели!!! Все в един от двата случая, затаяват истината. Ако има прокуратура, то трябва до сега поне 100 адвоката да са в затвора за подбудителство към лъжесвидетестване и два пъти повече свидетели за същото!
Докато съществува явСС- управия няма да има!
Този орган е репресивен и трябва да бъде закрит!
Всеки министър/ главен прокурор/ директор на следствието ще си отговаря за кадрите, които назначава!
Просто и ясно!
Коментиран от #80
11:44 29.07.2026
80 Иван
До коментар #79 от "Кои са им адвокатите?":Колко осъдени за лъжесвидетелстване има според теб?! Адвокатите си имат катун от лъжесвидетели винаги и си ги водят по делата най явно и открито. Съдиите го знаят, дори се шегуват помежду си с адвокатите. Но дела за лъжесвидетелстване НЯМА! А членът от закона за лъжесвидетелстване наказващ се с 5 години затвор с който започва всеки път всеки съдия е просто шега, която може да уплаши ученик застанал за 1 път в живота си пред съд, но не и опитните лъжесвидетели, които са напълно наясно, че бг съда не съди и не налага наказания за това. Ако има подобен случай то той би бил просто изключение от правилото. А трябва да е масово на всички, както е в закона оказваш се Врата в полето!
11:53 29.07.2026
81 Шебекчо
До коментар #75 от "8888":Полицията и следствието работят под мъдрото ръководство на прокуратурата! Те упражняват надзор за законност, но по техни си неписани закони!
В РУ костинброд с месеци стоят прписки изпратени им с указания от прокуратурата, без никакъв контол защо по тях не се работи.
Накрая се явява някой с карта и пострадалия човек става още по пострадал, защото няма чичо владика!
И това не е само в Котинброд!
България се тресе без земетресение!
11:53 29.07.2026
82 Селянин
До коментар #3 от "Радев":Стига с това намаление на заплати и пенсии Даи те да вникнем нещо за този народ И ИНФЛАЦИЯТА МОЖЕ И ЦЕНИТЕ
11:57 29.07.2026