Новини
Свят »
Япония »
30 юли 1945 г. Японци потопяват „Индианаполис”

30 юли 1945 г. Японци потопяват „Индианаполис”

30 Юли, 2026 04:12 8 074 5

  • индианаполис-
  • крайцер-
  • война-
  • атомна бомба

„Индианаполис” е един от последните потопени кораби на военноморските сили на САЩ през Втората световна война

30 юли 1945 г. Японци потопяват „Индианаполис” - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 30 юли 1945 г. американският крайцер „Индианаполис” е потопен от японска подводница.

Крайцерът „Индианаполис” влиза в историята със свръхсекретната си мисия по доставянето на части за първата атомна бомба, наречена „Малчугана”, във военната база на ВВС на САЩ, която се намира на остров Тиниан.

Неговото потапяне се превръща в най-смъртоносната загуба на единичен кораб в историята на военноморските сили на САЩ. Крайцерът е вторият кораб, кръстен на името на град Индианаполис, щата Индиана.

Поръчан е на 31 март 1930 г. от „Ню Йорк шипбилдинг” със седалище Кандем, Ню Джърси. Крайцерът е пуснат на вода на 7 ноември 1931 г. и е доставен на филаделфийския военен пристан на 15 ноември 1932 г.

На 26 юли 1945 г. крайцерът доставя важни части за първата атомна бомба предназначена за бой („Малчугана”) в базата на военновъздушните сили на САЩ в Тиниан.

На 30 юли 1945 г., 14 минути след полунощ, докато крайцерът се намира във Филипинско море, е атакуван от японската подводница I-58. Корабът потъва за 12 минути. От 1196-членния екипаж приблизително 300 потъват с „Индианаполис”, останалите 900 души са изложени на дехридатация и постоянни атаки от акули, докато чакат да бъдат спасени. Оцелелите се носят по повърхността без спасителни лодки и храна.

Оцелелите са забелязани случайно четири дни по-късно, като дотогава остават само 316 души. „Индианаполис” е един от последните потопени кораби на военноморските сили на САЩ през Втората световна война.

През август 1945 г. атомният товар, който превозва „Индианаполис”, унищожава напълно два японски града.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 no name no face no number

    27 9 Отговор
    Един хубав момент от втората световна. И българските летци са защитавали достойно родината от американските бомбардировачи.

    Коментиран от #2, #4

    08:16 30.07.2017

  • 2 Kcaniba

    10 28 Отговор

    До коментар #1 от "no name no face no number":

    Рано си се натаралянкал.

    08:29 30.07.2017

  • 3 нпанов

    10 27 Отговор
    от тогава японците научиха че със сащ можеш да си съюзник но никога враг.така япония се превърна в успешна просперираща държава

    09:32 30.07.2017

  • 4 VMORO

    13 8 Отговор

    До коментар #1 от "no name no face no number":

    Колко паметника построиха безродната червена паплач на достойните български летци? Колко медала и отличия им дадоха? Колко от техните подвизи влязоха в учебниците?
    Комай бяха по-заети с тяхното преследване и репресиране като "царски" и "монархо-фашистки" (що за абсурден термин..?) летци. И строяха мемориали на съветския окупатор.

    10:39 30.07.2017

  • 5 Киро КокорБойков

    2 0 Отговор
    Много сте лаконични, а има толкова много интересни подробности около това потъване. Примерно, че пристанищният офицер където е трябвало да пристигне кораба е отбелязал в дневника, че корабът е пристигнал навреме и никой не е забелязал липсата му в продължение на трите дни, в които акулите са ядели екипажа.Ако не бяха открили бедстващите моряци славния американски флот сигурно още щеше да ги води, че са на пристанището. Или че сигналът за бедствие е бил приет от 3 американски станции, ама единия офицер бил пиян като пън и креснал на радиста да не го занимава с глупости, друг негов колега казал на другия радист, че това е японска уловка, третия и той няква подобна щуротия, а акулите са си хапвали каубойци.
    И черешката на тортата е, че стоварват цялата вина на оцелелия капитан и това в крайна сметка довежда до самоубийството му. А командването е знаело за тази подводница, но по секретни кретении не го е предупредило. Suren в ютюб има доста подробен анализ на този случай.

    05:19 30.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания