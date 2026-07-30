Какво е актуалното състояние на Марко Бедзеки?

След поредица от изпитания и неочаквани обрати, звездата на MotoGP Марко Бедзеки отново се качи на мотоциклета си, вдъхвайки надежда на феновете и отбора на Априлия. Италианският пилот, който преживя неприятна фрактура на ключицата по време на квалификациите за Гран При на Германия, вече активно работи по своето възстановяване и се подготвя за завръщане на състезателната сцена.

В официално съобщение, разпространено от Априлия, бе потвърдено, че Бедзеки е провел успешна тренировъчна сесия с Aprilia RCV4 на легендарната писта „Мизано“. Това е част от неговата рехабилитационна програма, която протича по график и дава положителни резултати. „Вчера Марко завърши четири серии на пистата, като възстановяването му върви по план“, гласи краткото, но обнадеждаващо изявление на отбора.

Първата половина на сезона се оказа истинско изпитание за Бедзеки. След триумфалната победа в Гран При на Италия през май, късметът му обърна гръб. Италианецът бе замесен в масов инцидент в Унгария, предизвикан от съотборника му Хорхе Мартин, а впоследствие бе наказан да пропусне надпреварата в Чехия заради инцидент с маршал. Завръщането му в Гран При на Нидерландия също не донесе успех – катастрофа в началото на състезанието и последвалата тежка травма в Германия го извадиха от битката за челните позиции.

Освен операцията на ключицата, Бедзеки е претърпял и допълнителна медицинска интервенция за почистване на рана на коляното, получена при инцидента на „Заксенринг“. Въпреки всички трудности, италианецът демонстрира завидна воля и упоритост, като не спира да работи за своето завръщане.

С наближаването на Гран При на Великобритания, който ще се проведе между 7 и 9 август, надеждите на Априлия и феновете са насочени към възможното завръщане на Бедзеки. Именно на „Силвърстоун“ миналата година той постигна първата си победа с отбора от Ноале – символичен момент, който всички се надяват да бъде повторен.