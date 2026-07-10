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Шефът на съдийството на ФИФА защити скандалния французин

Шефът на съдийството на ФИФА защити скандалния французин

10 Юли, 2026 11:28 508 4

  • фифа-
  • пиерлуиджи колина-
  • аржентина-
  • египет-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026

Той осъди поставянето под въпрос на почтеността на длъжностните лица

Шефът на съдийството на ФИФА защити скандалния французин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шефът на съдийството на ФИФА Пиерлуиджи Колина защити съдийството при победата на Аржентина с 3:2 над Египет на осминафиналите на Световното първенство, отхвърляйки обвиненията в пристрастност и заявявайки, че съдиите на мача са действали с пълна независимост.

В интервю за "ФИФА" Колина заяви, че „критиката към съдиите е част от футбола“, но осъди поставянето под въпрос на почтеността на длъжностните лица, след като Египет се оплака от съдийството след загубата.

По време на срещата френският рефер Франсоа Летексие отсъди няколко спорни ситуации в полза на "гаучосите". Гол на „фараоните“ беше отменен заради нарушение срещу Лисандро Мартинес в хода на атаката; малко преди победния гол за 3:2 имаше неотсъден контакт между Хулиан Алварес и Мохамед Салах в наказателното поле на Аржентина; и при резултат 2:2 Хамди Фатхи от Египет беше задържан от Алексис Мак Алистър, което можеше да доведе до дузпа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Бутат Аржентина нагоре.

    11:32 10.07.2026

  • 2 име

    1 0 Отговор
    Пълен смях е това световно, инфалтилния да освобождава мястото във ФИФА, а за кравари повече никакво организиране на световни първенства по футбол. Да си гледат краварския футбол и наскар, дето по цял ден висиш на стадиона и тъпчеш ГМО боклуци.

    11:39 10.07.2026

  • 3 Защитил той

    1 0 Отговор
    Помияра и сам станал такъв! Не от защита, а от як бой има нужда гнусното, безчестни франсе!

    11:42 10.07.2026

  • 4 Някой

    1 0 Отговор
    Нагледахме се на административни и пристрастни съдийски решения на това световно. Видяхме как се отменя наказание за червен картон напук на всички правила. Що да няма и съдийска подкрепа за един от отборите? И то пак може да е от страна на американците, щото колко са аржентинските фенове? А колко човека са се вдигнали от Египет до САЩ? Разликата е стотици или хиляди пъти. А това ще доведе до намаляване на печалбите на организаторите. А както знаем, в САЩ най-важното е печалбата.

    11:46 10.07.2026

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