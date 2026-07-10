Шефът на съдийството на ФИФА защити скандалния французин

Шефът на съдийството на ФИФА Пиерлуиджи Колина защити съдийството при победата на Аржентина с 3:2 над Египет на осминафиналите на Световното първенство, отхвърляйки обвиненията в пристрастност и заявявайки, че съдиите на мача са действали с пълна независимост.

В интервю за "ФИФА" Колина заяви, че „критиката към съдиите е част от футбола“, но осъди поставянето под въпрос на почтеността на длъжностните лица, след като Египет се оплака от съдийството след загубата.

По време на срещата френският рефер Франсоа Летексие отсъди няколко спорни ситуации в полза на "гаучосите". Гол на „фараоните“ беше отменен заради нарушение срещу Лисандро Мартинес в хода на атаката; малко преди победния гол за 3:2 имаше неотсъден контакт между Хулиан Алварес и Мохамед Салах в наказателното поле на Аржентина; и при резултат 2:2 Хамди Фатхи от Египет беше задържан от Алексис Мак Алистър, което можеше да доведе до дузпа.