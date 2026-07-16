Легенди на Байерн Мюнхен поемат управлението на португалския Ещрела Амадора

Според авторитетното издание "Билд", три от най-емблематичните имена в историята на Байерн Мюнхен – Томас Мюлер, Матс Хумелс и Ян Зомер – са обединили сили с група инвеститори, за да поемат контрола над Ещрела Амадора. Преговорите между двете страни вече са в напреднала фаза и изглежда, че сделката е въпрос на време.

Новите потенциални собственици не крият високите си цели – те възнамеряват да превърнат Ещрела Амадора в един от водещите осем отбора в португалската Примейра лига. В центъра на стратегията им стои развитието на млади, перспективни таланти, които да бъдат изстреляни към върха на европейския футбол. След това, клубът ще се стреми да реализира печалби чрез продажбата на тези изгряващи звезди на големите европейски сцени.

В унисон с новата визия, Ещрела Амадора вече направи впечатляващ трансфер, привличайки хърватския полузащитник Ловро Звонарек от Байерн Мюнхен. Младият талант е само първият от поредица обещаващи футболисти, които ще получат шанс да блеснат под ръководството на новите собственици.

Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer as well as a group of investors are planning to take over Estrela Amadora, the club that Lovro Zvonarek joined today from Bayern. Negotiations for the takeover are already at an advanced stage. Their goal is to lead Estrela Amadora into… pic.twitter.com/XdtCyhKOBp — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 16, 2026