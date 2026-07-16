Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Легенди на Байерн Мюнхен поемат управлението на португалския Ещрела Амадора

Легенди на Байерн Мюнхен поемат управлението на португалския Ещрела Амадора

16 Юли, 2026 23:17 614 0

  • ещрела амадора-
  • байерн мюнхен-
  • томас мюлер-
  • матс хумелс-
  • ян зомер-
  • португалски футбол-
  • инвестиции-
  • млади таланти-
  • трансфери-
  • примейра лига

Томас Мюлер, Матс Хумелс и Ян Зомер, заедно с влиятелни инвеститори, са на крачка от придобиването на амбициозния португалски клуб

Легенди на Байерн Мюнхен поемат управлението на португалския Ещрела Амадора - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Според авторитетното издание "Билд", три от най-емблематичните имена в историята на Байерн Мюнхен – Томас Мюлер, Матс Хумелс и Ян Зомер – са обединили сили с група инвеститори, за да поемат контрола над Ещрела Амадора. Преговорите между двете страни вече са в напреднала фаза и изглежда, че сделката е въпрос на време.

Новите потенциални собственици не крият високите си цели – те възнамеряват да превърнат Ещрела Амадора в един от водещите осем отбора в португалската Примейра лига. В центъра на стратегията им стои развитието на млади, перспективни таланти, които да бъдат изстреляни към върха на европейския футбол. След това, клубът ще се стреми да реализира печалби чрез продажбата на тези изгряващи звезди на големите европейски сцени.

В унисон с новата визия, Ещрела Амадора вече направи впечатляващ трансфер, привличайки хърватския полузащитник Ловро Звонарек от Байерн Мюнхен. Младият талант е само първият от поредица обещаващи футболисти, които ще получат шанс да блеснат под ръководството на новите собственици.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове