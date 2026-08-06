Еврейските организации се срещат с главния секретар на МВР заради скандала в Банско

Представители на еврейските организации в страната се срещат днес с главния секретар на МВР Любомир Николов във връзка с антисемитския скандал в Банско, за да се изискат официални действия, съобщи бТВ.
Случаят придоби международна популярност, след като младежи от Италия, изкарали летен лагер в Банско, се оплакаха при връщане в родината им, че български младежи са отправили антисемитски обиди към тях на 2 август.
Това предизвика вълна от политически реакции в Рим, а според италиански медии нападателите са скандирали нацистки поздрави (като Sieg Heil), заплашвали са младежите от Италия и са направили опит да нахлуят в сградата.
Министерството на външните работи (МВнР) на България излезе с остра позиция, осъждайки всякакви форми на антисемитизъм.
Местните в Банско пък определят случая като „преекспонирана хулиганска проява“, а от полицията в курорта коментираха, че именно италианските евреи са създавали проблеми по време на престоя си и имали многократни сигнали от местни жители, извършвани са и проверки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 световен тумор
07:25 06.08.2026
2 Боруна Лом
07:27 06.08.2026
3 Ционист
07:27 06.08.2026
4 само адлоф за всички евреи!!!
07:27 06.08.2026
5 пресолена
07:27 06.08.2026
6 Ясс
07:28 06.08.2026
7 трън
07:28 06.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Някой
Абе, да си видят боклука първо, после да обвиняват другите.
07:34 06.08.2026
11 След тях - кочина
Коментиран от #29
07:37 06.08.2026
12 къде е тука справедливостта
07:39 06.08.2026
13 Реалност
07:39 06.08.2026
14 ако Хитлер се прероди
07:40 06.08.2026
15 ПОРЕДНАТА ЕВРЕЙСКА ПРОВОКАЦИЯ
07:42 06.08.2026
16 Никъдд
07:44 06.08.2026
17 Гост
07:46 06.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 българина
07:52 06.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Евреин
Вие сте наред !
07:56 06.08.2026
25 глоги
07:56 06.08.2026
26 нещата са прости
Коментиран от #42
07:57 06.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Щип
До коментар #11 от "След тях - кочина":Не защитавам гамените с еврейски произход от Италия, но когато от години има проблеми с този вид туристи, защо ги приемат нашите хотелиери?
Алчността понякога е лош съветник!!!
07:59 06.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Шабат
Коментиран от #52
08:02 06.08.2026
34 Кени
08:05 06.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Щип
Но да правите сензациш с думата " антисемитски" е пресилено и против България!!!
Коментиран от #38
08:06 06.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Щип
До коментар #36 от "Щип":Исках да кажа
" младежи от чуждедтранен произход"
Коментиран от #43
08:08 06.08.2026
39 ДА ПЛАТЯТ
08:09 06.08.2026
40 Трупат точки за спонсорите
08:09 06.08.2026
41 Само нов Хитлер ще сложи ред!
08:10 06.08.2026
42 Боруна Лом
До коментар #26 от "нещата са прости":БАНСКО..ЕВРЕЙСКО, МОРЕТО..УКРИ.. БЪЛГАРИЯ ЦЯЛАТА НА ЧУЖДИ КОНЦЕСИИ! ЗАГИВАМЕЕЕЕ
08:11 06.08.2026
43 Бай Ху (By Who)
До коментар #38 от "Щип":Еми пак не ви се получи господине, пробвайте отново.
08:14 06.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пет пари
08:15 06.08.2026
46 ежко
Коментиран от #48, #54
08:17 06.08.2026
47 ей сега е точният момент
08:18 06.08.2026
48 Никой
До коментар #46 от "ежко":Ще, ама утре няма да е министър вече
08:25 06.08.2026
49 Жожи
Коментиран от #53
08:26 06.08.2026
50 главния секретар на МВР да НЕ
08:27 06.08.2026
51 Ха Ха Ха Ха !
Всички Знаят !
Че Всичките Беди !
Идват !
От Евреите !
08:29 06.08.2026
52 Гожи
До коментар #33 от "Шабат":Май е имало защо да бъдат репресирани, но това се е забравило и не се знае.
08:30 06.08.2026
53 Не Сме Съгласни !
До коментар #49 от "Жожи":С Еврейския Терор !
08:30 06.08.2026
54 Да Си Вървят !
До коментар #46 от "ежко":В Евреистан !
08:32 06.08.2026
55 Камион
Колелото на историята се върти. Идват 30-те и 40-те на XXI век. Да затягат халките.
08:32 06.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Д-р Менгеме
08:43 06.08.2026
58 Въпрос към Правителството:
08:43 06.08.2026
59 Истината
08:47 06.08.2026
60 бай Иван
08:47 06.08.2026
61 Сега последно
08:48 06.08.2026
62 Нафталинка
08:52 06.08.2026
63 Коко
Чудна работа!
Значи малките еврейчета са трошили, обиждали, скандализирали Банско, но от наша страна - нищо.
Обаче за две реплики, и жестове с ръка - о,Боже - Българите са АНТИСИМИТИ!
БЪЛГАРИТЕ, коитто спасяват Българските евреи от смърт?????
Въпросът е , защо досега всички институции , и хората в Банско мълчаха?
Защо веднага полицията не арестува еврейските вандали?
Май, пак имаме обаждане от едно посолство, което упрвлява територията!
09:05 06.08.2026
64 Хайде СТИГА
БРАВО на нашите момчета ! Така трябва ,даже им е малко на тези наглеци!
И СТИГА вече с ПРОВОКАЦИИТЕ !
ОМРЪЗНАХТЕ (евреите) на целия свят с вашите претенции и тръшкания !!!
09:07 06.08.2026
65 Рошко Стефкикански
09:07 06.08.2026
66 Темата която трябва да се постави е:
09:08 06.08.2026
67 гошо
09:09 06.08.2026
68 гошо
"На утрешний ден пред пашата
ЕВРЕИН СЕ МРЪСЕН яви,
цалуна му рабски полата
и с вид горделив заяви:"
Иван Вазов
09:13 06.08.2026