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Еврейските организации се срещат с главния секретар на МВР заради скандала в Банско

Еврейските организации се срещат с главния секретар на МВР заради скандала в Банско

6 Август, 2026 07:16 1 701 68

  • банско-
  • италиански евреи-
  • еврейски организации

Местните в Банско определят случая като „преекспонирана хулиганска проява“

Еврейските организации се срещат с главния секретар на МВР заради скандала в Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Представители на еврейските организации в страната се срещат днес с главния секретар на МВР Любомир Николов във връзка с антисемитския скандал в Банско, за да се изискат официални действия, съобщи бТВ.

Случаят придоби международна популярност, след като младежи от Италия, изкарали летен лагер в Банско, се оплакаха при връщане в родината им, че български младежи са отправили антисемитски обиди към тях на 2 август.

Това предизвика вълна от политически реакции в Рим, а според италиански медии нападателите са скандирали нацистки поздрави (като Sieg Heil), заплашвали са младежите от Италия и са направили опит да нахлуят в сградата.

Министерството на външните работи (МВнР) на България излезе с остра позиция, осъждайки всякакви форми на антисемитизъм.

Местните в Банско пък определят случая като „преекспонирана хулиганска проява“, а от полицията в курорта коментираха, че именно италианските евреи са създавали проблеми по време на престоя си и имали многократни сигнали от местни жители, извършвани са и проверки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 световен тумор

    118 5 Отговор
    замърсил цялата планета

    07:25 06.08.2026

  • 2 Боруна Лом

    123 5 Отговор
    ЕВРЕИТЕ СА ПРЕДИЗВИКАЛИ СКАНДАЛА! НАШИТЕ МАЛКО СА ГИ МАРИЗИЛИ

    07:27 06.08.2026

  • 3 Ционист

    20 44 Отговор
    И ващата теоритория ще стане наша!!!

    07:27 06.08.2026

  • 4 само адлоф за всички евреи!!!

    121 6 Отговор
    ционистите да обяснят защо техните гаменчета са потрошили хотела защо са нападали жени и защо са влизали в частни имоти!!! също така и дс платят щетите по хотела ! а властите в банско да наградят момчетата от наша страна и да ги направят почерни граждани на банско!!!

    07:27 06.08.2026

  • 5 пресолена

    75 7 Отговор
    а радев щеше да защитава държавния интерес? поредното навеждане пред хулигани и бандити. Радев, има ли законност у нас? Демерджиев.....

    07:27 06.08.2026

  • 6 Ясс

    105 3 Отговор
    Тая зган да се маха че започва да досажда. Те могат да убиват трошат а ако някой каже нещо за тях веднага реват като девица за у й

    07:28 06.08.2026

  • 7 трън

    89 4 Отговор
    а малките педеразчотъ който са потрошили инвентар за 15 000 евра ще се коментират ли на тази среща?

    07:28 06.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Някой

    98 3 Отговор
    Тези много наглеят. Значи, полицията им разправя, че италианските еврейчета са буйствали, обиждали, чупили, крещели в продължения на няколко дни, а тези организации тръгнали да ги защитават.
    Абе, да си видят боклука първо, после да обвиняват другите.

    07:34 06.08.2026

  • 11 След тях - кочина

    77 4 Отговор
    В Банско от години са пропищяло от еврейските туристи заради наглото им държание шумни,скандалджии и след тях остава кочина.

    Коментиран от #29

    07:37 06.08.2026

  • 12 къде е тука справедливостта

    64 3 Отговор
    италианските лекенца обиждали чупили и трошили , хвърляли предмети от терасите ,няколко нощи вдигали хотела и квартала във въздуха а сега обвиняват българските деца само защото им подвиквали от улицата

    07:39 06.08.2026

  • 13 Реалност

    58 3 Отговор
    Еврейските организации ще защитават италианската ОПГ, тероризирала Банско.

    07:39 06.08.2026

  • 14 ако Хитлер се прероди

    38 4 Отговор
    какво ще правят

    07:40 06.08.2026

  • 15 ПОРЕДНАТА ЕВРЕЙСКА ПРОВОКАЦИЯ

    45 3 Отговор
    Върнете водата на България.

    07:42 06.08.2026

  • 16 Никъдд

    52 4 Отговор
    по света не ги искат тия. Крайно време е да го разберат и да си седят в заграбената територия.

    07:44 06.08.2026

  • 17 Гост

    55 4 Отговор
    Израсал съм в район с турчета еврейчета и циганчета. И до сега сме запазили приятелството си от детството. НО ТЕЗИ ЕВРЕЙЧЕТА НЕ СА БИЛИ НАХАЛНИ, ТЕ СА БИЛИ НАГЛИ ! Въпрос на възпитан манталитет за богоизбраност!

    07:46 06.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 българина

    49 1 Отговор
    как се връзва протокола за щети от еврейчетета за 15 000 евро в Хотела с тяхната невинност? никаква толерантност за ти я из роди!

    07:52 06.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Евреин

    11 7 Отговор
    Всички ни дават всичко ..!
    Вие сте наред !

    07:56 06.08.2026

  • 25 глоги

    9 2 Отговор
    Представители на еврейските организации в страната ЩЕ се срещНат днес с главния секретар на МВР- Любомир Николов, във връзка с антисемитския скандал в Банско,

    07:56 06.08.2026

  • 26 нещата са прости

    41 2 Отговор
    Като създават проблеми, на третия ден ги екстрадираш и так нещата ще са спокойни. Банско вече май е евреюски град, Варна - украински, много сме меки с нашествениците. В България украинец и евреин да си. И защо институциите се съгласяват да се срещат със Сульо и Пульо. Тези са пълни неблагодарници, все пак нашите деди са спасили техните. Между другото комбинацията между арогантен италианец и нахален евреин наистина е взривоопасна.

    Коментиран от #42

    07:57 06.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Щип

    44 1 Отговор

    До коментар #11 от "След тях - кочина":

    Не защитавам гамените с еврейски произход от Италия, но когато от години има проблеми с този вид туристи, защо ги приемат нашите хотелиери?
    Алчността понякога е лош съветник!!!

    07:59 06.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Шабат

    38 1 Отговор
    Еврейските организации са като дъпъсъ, понеже били репресирани в миналото, сега всички трябва да им търпят простотиите.

    Коментиран от #52

    08:02 06.08.2026

  • 34 Кени

    38 1 Отговор
    Проблемът е с всички туристи. С София също и на Слънчев бряг идват млади хора от Запада, само да се напият на воля и да трошат, защото знаят, че тука законите не се спазват. Те няма да го направят в собствените си държави. Докато по време не бай Тошо (лека му пръст) тук идваше каймакът на Европа по курортите, сега тук идва изметът на Европа. Клета майка България!

    08:05 06.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Щип

    41 2 Отговор
    Г- жо Ингилизова няма антисемитски скандал, по-скоро има хулигански прояви от чуждестранен произход които не спазват нашите закони, има бездействие на нашите органи по сигурността и опити за саморазправяне от наши младежи и това пак е свързано със същото бездействие на нашите органи.
    Но да правите сензациш с думата " антисемитски" е пресилено и против България!!!

    Коментиран от #38

    08:06 06.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Щип

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Щип":

    Исках да кажа
    " младежи от чуждедтранен произход"

    Коментиран от #43

    08:08 06.08.2026

  • 39 ДА ПЛАТЯТ

    19 1 Отговор
    Щетите на хотела. 15 000 евра.

    08:09 06.08.2026

  • 40 Трупат точки за спонсорите

    16 4 Отговор
    Какви еврейски организации, децата са италианци?

    08:09 06.08.2026

  • 41 Само нов Хитлер ще сложи ред!

    31 1 Отговор
    Магазинерка разказа колко нагло са се държали тези новоизлюпени еврейчета, събаряли стоката от рафтовете, а дъртите евреи ги защитават. Какво си мислят, че тук е Палестина ли?

    08:10 06.08.2026

  • 42 Боруна Лом

    18 1 Отговор

    До коментар #26 от "нещата са прости":

    БАНСКО..ЕВРЕЙСКО, МОРЕТО..УКРИ.. БЪЛГАРИЯ ЦЯЛАТА НА ЧУЖДИ КОНЦЕСИИ! ЗАГИВАМЕЕЕЕ

    08:11 06.08.2026

  • 43 Бай Ху (By Who)

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "Щип":

    Еми пак не ви се получи господине, пробвайте отново.

    08:14 06.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пет пари

    23 0 Отговор
    Това е познат номер - шайка хулигани да се представят за жертви, за да не смее никой да им каже нищо, да не би да излезе анти-незнам-какво си. Не бе, развилнели се хулигати са си! И българските власти не трабва да им влизат във филма и да защитят БЪЛГАРИТЕ. Айде стига с тия номера!

    08:15 06.08.2026

  • 46 ежко

    24 1 Отговор
    Ако съм на мястото на министъра, такова конско ще им дръпна. че думи нямам. Ще им кажа, да си наглеждат питомците и ако си мислят, че навсякъде може да се държат като гамени, само защото са евреи, дълбоко се заблуждават!

    Коментиран от #48, #54

    08:17 06.08.2026

  • 47 ей сега е точният момент

    26 0 Отговор
    Да бъдат арестувани ! Оказва се че в България съществува "Федерацията на ционистите" и председател на тази Федерацията на ционистите в България е някакъв нещастник Николай Гълъбов израелски гражданин служил в израелската армия и вероятно убивал жени и деца в Палестина. Но въпроса към МВР и Службите е а Федерация на ислямистите ще търпите ли? А федерация на терористите ще търпите ли? А федерация на нацистите ще търпите ли? И защо се допуска да ги питам подобна терористична организация като тази Федерацията на ционистите с няколко престъпника за членска маса да съществува в България

    08:18 06.08.2026

  • 48 Никой

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "ежко":

    Ще, ама утре няма да е министър вече

    08:25 06.08.2026

  • 49 Жожи

    13 1 Отговор
    Тия да възпитават децата си , превърнали са се на ци га ни -нагли, с това рано или късно ще предизвикат омразата на целия свят и ще се наложи отново да ги изолират в гета

    Коментиран от #53

    08:26 06.08.2026

  • 50 главния секретар на МВР да НЕ

    17 1 Отговор
    се прави на луд а моментално да разпореди арест на този израелски боклук Николай Гълъбов ! Никакви ционистки терористични клетки в България не може да се допуска да съществуват. Никакви "Федерации на ционисти, военнопрестъпници и терористи " или други подобни клетки. Арест веднага и най малкото екстрадация и лишаване от българско гражданство за тоя Николай Гълъбов ! И Радев също да не се прави на луд моля!

    08:27 06.08.2026

  • 51 Ха Ха Ха Ха !

    12 2 Отговор
    Секретарчето !

    Всички Знаят !

    Че Всичките Беди !

    Идват !

    От Евреите !

    08:29 06.08.2026

  • 52 Гожи

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "Шабат":

    Май е имало защо да бъдат репресирани, но това се е забравило и не се знае.

    08:30 06.08.2026

  • 53 Не Сме Съгласни !

    11 0 Отговор

    До коментар #49 от "Жожи":

    С Еврейския Терор !

    08:30 06.08.2026

  • 54 Да Си Вървят !

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "ежко":

    В Евреистан !

    08:32 06.08.2026

  • 55 Камион

    9 1 Отговор
    В крайна сметка да не излезе, че чичо Ади не е бил толкова заблуден?!
    Колелото на историята се върти. Идват 30-те и 40-те на XXI век. Да затягат халките.

    08:32 06.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Д-р Менгеме

    8 1 Отговор
    П,А.Р-А.З--И,.Т.И-ТЕ на съвременната цивилизация

    08:43 06.08.2026

  • 58 Въпрос към Правителството:

    11 1 Отговор
    Защо се допуска ционистки теророристични клетки свързани пряко с Мосад в България да съществуват? Нима не знаят тези в МС и Службите за тази Федерацията на ционистите в България и за този доказан военнопрестъпник, израелският боклук Николай Гълъбов и за тези не повече от 5 олигофрена около него ? До кога на подобен абсурд ще бъдем свидетели? Впрочем и калушковците пак бяха свързани с Мосад по линия на международната "ренджерска организация" където половината поне от управителният съвет доказано са свързани и финансирани от фирми на Мосад. И това ли не знаят службите? ....

    08:43 06.08.2026

  • 59 Истината

    10 1 Отговор
    Ало, жидовете са отпадъци. И собственика на хотела го каза. Изпотрошили и го оакали, после безчинствали по улиците и обижда ли хора. Такива вън и забрана за влизане в България.

    08:47 06.08.2026

  • 60 бай Иван

    10 1 Отговор
    Еврейските организации няма ли да се засрамят и извинят на България за изстъпленията на техните "хора" в Банско . Аман от по..м.и.яри. които си мислят ,че за всичко си им задължен само защото са евреи.

    08:47 06.08.2026

  • 61 Сега последно

    9 1 Отговор
    италианските евреи италианци ли са или израелци? С какви паспорти в България са били и къв точно са го дирили в Банско ?

    08:48 06.08.2026

  • 62 Нафталинка

    9 1 Отговор
    Еврейски организации в България НЕ ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВАТ камо ли да им се дават обяснения, жалко , че не се окончателно ликвидирани още миналия век.

    08:52 06.08.2026

  • 63 Коко

    3 0 Отговор
    Интересен факт - за този "скандал" , разбираме от италиянска страна!
    Чудна работа!
    Значи малките еврейчета са трошили, обиждали, скандализирали Банско, но от наша страна - нищо.
    Обаче за две реплики, и жестове с ръка - о,Боже - Българите са АНТИСИМИТИ!
    БЪЛГАРИТЕ, коитто спасяват Българските евреи от смърт?????
    Въпросът е , защо досега всички институции , и хората в Банско мълчаха?
    Защо веднага полицията не арестува еврейските вандали?
    Май, пак имаме обаждане от едно посолство, което упрвлява територията!

    09:05 06.08.2026

  • 64 Хайде СТИГА

    2 0 Отговор
    с този "антисемитизъм " ! Значи евреите могат да се държат НАГЛО ,а останалите трябва да им угодничат ! Ще искат среща със секретаря на МВР ,с кои очи вместо да се ЗАСРАМИТЕ от държанието на НЕ възпитаниците ви "деца" ?!
    БРАВО на нашите момчета ! Така трябва ,даже им е малко на тези наглеци!
    И СТИГА вече с ПРОВОКАЦИИТЕ !
    ОМРЪЗНАХТЕ (евреите) на целия свят с вашите претенции и тръшкания !!!

    09:07 06.08.2026

  • 65 Рошко Стефкикански

    1 0 Отговор
    Тези прослойки нямат организации никъде по света.

    09:07 06.08.2026

  • 66 Темата която трябва да се постави е:

    3 0 Отговор
    Дали не е нужно и кеайно наложително на всички с двойно гражданство, българско и израелско които са служили в нацистката израелска армия да им се отнеме българското гражданство. Това е нужно да се обсъжда ! Българи ли са тези гнусни индивиди и защо са служили в израелската армия? Не трябва ли дори да бъдат предадени и осъдени от МНС?

    09:08 06.08.2026

  • 67 гошо

    1 0 Отговор
    Питайте навлеците евреи какво мислят за геноцида.За геноцида над палестинците и касапина Сатаняху.

    09:09 06.08.2026

  • 68 гошо

    0 0 Отговор
    Народният поет грешал ли е?

    "На утрешний ден пред пашата
    ЕВРЕИН СЕ МРЪСЕН яви,
    цалуна му рабски полата
    и с вид горделив заяви:"

    Иван Вазов

    09:13 06.08.2026

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