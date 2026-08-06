Еврейските организации се срещат с главния секретар на МВР заради скандала в Банско

Представители на еврейските организации в страната се срещат днес с главния секретар на МВР Любомир Николов във връзка с антисемитския скандал в Банско, за да се изискат официални действия, съобщи бТВ.

Случаят придоби международна популярност, след като младежи от Италия, изкарали летен лагер в Банско, се оплакаха при връщане в родината им, че български младежи са отправили антисемитски обиди към тях на 2 август.

Това предизвика вълна от политически реакции в Рим, а според италиански медии нападателите са скандирали нацистки поздрави (като Sieg Heil), заплашвали са младежите от Италия и са направили опит да нахлуят в сградата.

Министерството на външните работи (МВнР) на България излезе с остра позиция, осъждайки всякакви форми на антисемитизъм.

Местните в Банско пък определят случая като „преекспонирана хулиганска проява“, а от полицията в курорта коментираха, че именно италианските евреи са създавали проблеми по време на престоя си и имали многократни сигнали от местни жители, извършвани са и проверки.