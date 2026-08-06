Рокади в Москва! Владимир Путин размести командири в опит да съживи руското настъпление в Украйна

Руският президент Владимир Путин извърши рокади сред военните командири, включително сред тези, свързани с логистиката и Силите за безпилотни системи на Русия, на фона на украинските удари, срещу които тези структури не успяха да се защитят.
На 5 август Путин се срещна с висши руски военни командири и представители на Министерството на отбраната и обяви реорганизация на ръководството и задълженията, свързани с руската военна логистика, снабдяването и обществените поръчки.
Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).
Путин назначи командващия Централния военен окръг генерал-полковник Валерий Солодчук за заместник-министър на отбраната по логистиката, като той замени генерал-полковник Александър Санчик.
Санчик беше назначен на поста командващ Южния военен окръг (ЮВО) през ноември 2024 г. и от ноември 2025 г. заемаше и длъжността заместник-министър на отбраната по логистиката.
В нощта на 4 срещу 5 август руските сили предприеха сравнително малък удар срещу Украйна, който обаче доведе до значителни щети и жертви сред цивилното население, тъй като Русия използва балистични и квазибалистични ракети, които Украйна не успя да свали.
Руските удари доведоха до голям брой жертви сред цивилното население, като само в Киевска област загинаха най-малко 16 души, а най-малко 29 бяха ранени.
Украински официални представители съобщиха, че руските сили са нанесли удари предимно по складови съоръжения с гражданско предназначение, включително складове на украинската верига търговски центрове "Епицентър", украинския онлайн търговец "Розетка" и украинската пощенска служба "Нова Поща" в град Киев и околностите му.
Украинските сили не са успели да свалят нито една от 28-те ракети, изстреляни от Русия през нощта, като Русия продължава целенасочено да се възползва от изчерпаните запаси на Украйна от противоракетни прехващачи.
Всички ракети, изстреляни от руските сили през нощта, бяха или балистични ракети, или ракети, следващи балистични траектории, които могат да бъдат прехванати единствено от произведените в САЩ системи "Пейтриот" и техните аналози.
На 5 август украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че от началото на 2026 г. Украйна получава три пъти по-малко противоракетни прехващачи, главно поради войната в Близкия изток.
Добавянето на още севернокорейски ракети към руския арсенал вероятно ще позволи на Русия да засили ударите си с балистични ракети срещу Украйна в близко бъдеще, без да се налага да черпи от запасите си от ракети "С-400" и "Циркон".
Русия все по-често използваше ракети "Циркон" и модифицирани ракети "С-400" (и двете следват балистични траектории) при ударите си през юли 2026 г., вероятно за да компенсира натоварването върху традиционното производство и запасите от балистични ракети на Русия.
Украинският източник в областта на отбраната "Милитарни" оцени на 19 юли, че Русия е изразходвала до две трети от планираното си годишно производство на ракети "Циркон" само през първите 19 дни на юли 2026 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Путин
Коментиран от #32
07:26 06.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Институт за развъждане на мисирки
07:26 06.08.2026
5 Удри русораста с лопатЕто
Коментиран от #25, #29
07:26 06.08.2026
6 Дон Корлеоне
07:27 06.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Абе
07:38 06.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 У0400
07:53 06.08.2026
16 Велчов
До коментар #11 от "Соломон":Време е КК и той през прозореца.
07:54 06.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 путин Варварин
Коментиран от #34
08:00 06.08.2026
19 Слава на Русия, бе тъпeйки
08:00 06.08.2026
20 А кога
08:04 06.08.2026
21 дроновете замразиха фронта
Коментиран от #33, #36
08:09 06.08.2026
22 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е
Коментиран от #26, #28, #30
08:12 06.08.2026
23 Глупости на търкалета.
08:13 06.08.2026
24 Българин
08:18 06.08.2026
25 Да, бе то за това Киев
До коментар #5 от "Удри русораста с лопатЕто":гори като Адов котел пореден ден, Одеса също, още два танкера с оръжие към Одеса са взривени и не достигат целта и още и още, че и фронга се движи с приличен темп, като например руските братя са влезли в Орехов запопожка област, който укронаzzистите смятаха за непревзимаема, а при Краматорск се приближиха на 4 км, което дава възможност от непрекъснати дронове атаки и артилерийски и танков обстрел директно. Великата хухраинска сбиротак армия събрана от кол и въже хепоично настъпва ама на запад към подстъпите на Киев и Лвов.
Коментиран от #35
08:19 06.08.2026
26 Що пишеш с главни букви?
До коментар #22 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":Не
Нормален ли си?
Или си
Кьорав?
08:19 06.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 От 5 ГОДИНИ
До коментар #22 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":Гледаме Кой спира
РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.
Коментиран от #39
08:22 06.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пуся Первий
До коментар #22 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":И ние се питаме Кога най после ще превземе поне един областен град, а не няколко деревни .
НАТО си стои по казармите, ежедневно Груз 200 върви с пълна сила .За юли около 38 000 ушанки отидоха във вечните ловни полета.
Коментиран от #41
08:23 06.08.2026
31 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Значи всичко е Ок .
08:24 06.08.2026
32 ШАЛОМОВИЧ
До коментар #2 от "Путин":Кое ще проклина ?
08:25 06.08.2026
33 Мозъка на русофобите е замразен
До коментар #21 от "дроновете замразиха фронта":защото всичките български "русофоби" произлизат от червената номенклатура и не могат да мислят самостоятелно.
08:25 06.08.2026
34 От последните дни,
До коментар #18 от "путин Варварин":границите се връщат, по време на ковида 3 години границите в геyskiя ЕСЕС пак съществува а и не пуска а пиле да литне. Добре, че Путин ликвидира ковида с един замах, както ще ликвидира и наzzисткия WCкрайна и некадърни ЕСЕС.
08:26 06.08.2026
35 Ха ха
До коментар #25 от "Да, бе то за това Киев":А бе копейка проZта, кой кара с танкери оръжие? Иначе гледаме как гори пореден склад и рафинерия в Проссия, а и на плажа става горещо за крепостните.
Коментиран от #38
08:27 06.08.2026
36 Да, блокирани тъй, че
До коментар #21 от "дроновете замразиха фронта":вчера се придвижи ха на 4км и влязоха в Орехов запопожка област, както и в Харковска се придвижват ударно да затворят едни 50 000 в чувал и да ги намъртвят кат котаци. Пародията укро сганска армия търпи ежедневни загуби между 1500 и 2000 калпака само убити, за ранените поне още 2 пъти по толкова, а попълнения няма от къде. За да задържат хероически някой участък от фронта прехвърлят от една към друга част и се оголват съдраняците скапани укропитешки. С дронове изродите укронаzzисткии биачят по плажове болници и детски заведения, автобуси и спирки. Това не са хора а изроди, губят всичко и бият в предсмъртна та си агония по най-не защитените цивилни и деца. Такива не трябва да са живи и братята руснаци си вършат перфектно задачата, като ги пращат курбан при Бандера и Шухевич.
Коментиран от #40
08:35 06.08.2026
37 Затрива се
народа намаля с всеки изминал ден .
Запада и мюсолманския свят се кефи на тъпотията .
08:37 06.08.2026
38 Един танкер събира
До коментар #35 от "Ха ха":12 композиции от по 15 вагона с оръжие, как си мислиш дали няма да е най-изгодно да се с товарят толкова оръжия с един транспорт. А, проzzтьо, обясни защо като ги ударят руснаците танкери те те продължават да експлоадират с часове. Аман от жълтопаветни основополагащи дебили олигофренски. С кораби по Дунав до Измаил се караше оръжие и техника от западналите пропадналяци, сега и за следващите поне 2-3 месеца и клечки кибрит немогат им достави, че и реката пресъхва.
08:41 06.08.2026
39 И, кой ги спира, че
До коментар #28 от "От 5 ГОДИНИ":нещо укро наzzистката територия все по-малка става,а и Крым все си е руски.
08:43 06.08.2026
40 ураа 4 км за месец
До коментар #36 от "Да, блокирани тъй, че":Живота на руския крепостен на фронта е 30мин! Крият се като плъхове и напредват с триколки...
Коментиран от #44
08:43 06.08.2026
41 Дааааа, то заради туй при
До коментар #30 от "Пуся Первий":обменните на белите чували 1000 всеки път заминават за Киев и само по 20-30 за Русия.
08:44 06.08.2026
42 истината-дядо дръмпир
Според украински военни плановици, пилоти на дронове и специалисти по енергетика, подразделенията вече избират целите си много по-точно. Преди внедряването те получаваха информация от инженери относно тръби, шахти, връзки или технически възли, които са незаменими за експлоатацията на рафинерия. Член на украинско дългобойно ударно звено каза пред Financial Times, че стратегията е "целенасочена и координирана".
Коментиран от #45
08:44 06.08.2026
43 истината -дядо дръмпир
Украинските плановици описаха тези атаки като системна война. Те не виждат Русия като сбор от отделни дестинации, а като цялостна мрежа от рафинерии, подстанции, транспортни маршрути и експортни точки. В резултат дори сравнително малки бойни глави се смята, че причиняват сериозни щети на системата.Бележки от САЩ и Франция
Украински служители казват, че разузнаването от САЩ и Франция е помогнало за картографиране на руските противовъздушни отбранителни системи и за намиране на маршрути за полети на дронове. Тези открития също ще играят роля при избора на особено уязвими цели. Унгарският бизнес портал "Портфолио" подчертава, че Париж в частност трябва да има силно влияние върху избора на цели.
Според Financial Times, командирът на украинските безпилотни системи, Робърт Броуди, каза, че целта е ясна: "Първо, да се унищожат кладенците, които финансират войната на Путин, т.е. търговията с петрол, и второ, военно-промишленият комплекс." Той добави, че около 80 милиона души в европейската част на Русия сега живеят в обсега на такива атаки.
08:46 06.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 И в следващия момент
До коментар #42 от "истината-дядо дръмпир":тези две западнало попаднали сили ще спрат съществуването си.
08:50 06.08.2026
46 Знам
09:04 06.08.2026