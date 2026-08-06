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Рокади в Москва! Владимир Путин размести командири в опит да съживи руското настъпление в Украйна
  Тема: Украйна

Рокади в Москва! Владимир Путин размести командири в опит да съживи руското настъпление в Украйна

6 Август, 2026 07:21 1 194 46

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  • владимир путин-
  • володимир зеленски

На 5 август Путин се срещна с висши руски военни командири и представители на Министерството на отбраната и обяви реорганизация на ръководството и задълженията, свързани с руската военна логистика, снабдяването и обществените поръчки

Рокади в Москва! Владимир Путин размести командири в опит да съживи руското настъпление в Украйна - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин извърши рокади сред военните командири, включително сред тези, свързани с логистиката и Силите за безпилотни системи на Русия, на фона на украинските удари, срещу които тези структури не успяха да се защитят.

На 5 август Путин се срещна с висши руски военни командири и представители на Министерството на отбраната и обяви реорганизация на ръководството и задълженията, свързани с руската военна логистика, снабдяването и обществените поръчки.

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Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Путин назначи командващия Централния военен окръг генерал-полковник Валерий Солодчук за заместник-министър на отбраната по логистиката, като той замени генерал-полковник Александър Санчик.

Санчик беше назначен на поста командващ Южния военен окръг (ЮВО) през ноември 2024 г. и от ноември 2025 г. заемаше и длъжността заместник-министър на отбраната по логистиката.

В нощта на 4 срещу 5 август руските сили предприеха сравнително малък удар срещу Украйна, който обаче доведе до значителни щети и жертви сред цивилното население, тъй като Русия използва балистични и квазибалистични ракети, които Украйна не успя да свали.

Руските удари доведоха до голям брой жертви сред цивилното население, като само в Киевска област загинаха най-малко 16 души, а най-малко 29 бяха ранени.

Украински официални представители съобщиха, че руските сили са нанесли удари предимно по складови съоръжения с гражданско предназначение, включително складове на украинската верига търговски центрове "Епицентър", украинския онлайн търговец "Розетка" и украинската пощенска служба "Нова Поща" в град Киев и околностите му.

Украинските сили не са успели да свалят нито една от 28-те ракети, изстреляни от Русия през нощта, като Русия продължава целенасочено да се възползва от изчерпаните запаси на Украйна от противоракетни прехващачи.

Всички ракети, изстреляни от руските сили през нощта, бяха или балистични ракети, или ракети, следващи балистични траектории, които могат да бъдат прехванати единствено от произведените в САЩ системи "Пейтриот" и техните аналози.

На 5 август украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че от началото на 2026 г. Украйна получава три пъти по-малко противоракетни прехващачи, главно поради войната в Близкия изток.

Добавянето на още севернокорейски ракети към руския арсенал вероятно ще позволи на Русия да засили ударите си с балистични ракети срещу Украйна в близко бъдеще, без да се налага да черпи от запасите си от ракети "С-400" и "Циркон".

Русия все по-често използваше ракети "Циркон" и модифицирани ракети "С-400" (и двете следват балистични траектории) при ударите си през юли 2026 г., вероятно за да компенсира натоварването върху традиционното производство и запасите от балистични ракети на Русия.

Украинският източник в областта на отбраната "Милитарни" оцени на 19 юли, че Русия е изразходвала до две трети от планираното си годишно производство на ракети "Циркон" само през първите 19 дни на юли 2026 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин

    5 8 Отговор
    публично да прокълне талмуда и ционизма

    Коментиран от #32

    07:26 06.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Институт за развъждане на мисирки

    29 9 Отговор
    Лъжливото сайтче, което постоянно цитирате, разбира се има предварителна информация за цялата структура и личен състав на руската и китайската армия.

    07:26 06.08.2026

  • 5 Удри русораста с лопатЕто

    13 27 Отговор
    Руската армия е жива като на мрътвта котка опашката.

    Коментиран от #25, #29

    07:26 06.08.2026

  • 6 Дон Корлеоне

    9 16 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:27 06.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Абе

    8 6 Отговор
    В който и крачол да го мести, по-голям няма да му стане !

    07:38 06.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 У0400

    5 9 Отговор
    Жалко. Мислих си че Путин си е прибрал българските копейки.

    07:53 06.08.2026

  • 16 Велчов

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Време е КК и той през прозореца.

    07:54 06.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 путин Варварин

    5 12 Отговор
    В Европа премахнаха границите, а Фашиста путин води завоевателна война!?!?

    Коментиран от #34

    08:00 06.08.2026

  • 19 Слава на Русия, бе тъпeйки

    12 7 Отговор
    Украйна ще падне.

    08:00 06.08.2026

  • 20 А кога

    6 9 Отговор
    Пуся сам ще си тръгне?Узурпирал властта в Русия.

    08:04 06.08.2026

  • 21 дроновете замразиха фронта

    6 12 Отговор
    руската Фашистка армия е блокирана от умните Украински дронове! Факт!

    Коментиран от #33, #36

    08:09 06.08.2026

  • 22 ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е

    9 5 Отговор
    Кой сега ще спре руската армия.

    Коментиран от #26, #28, #30

    08:12 06.08.2026

  • 23 Глупости на търкалета.

    11 2 Отговор
    Това са и сега действащи командири, които ги повишава в длъжност. Няма никакви смени, а хора показали високи резултати ги повишава в длъжност. Спрете да пишете лъжи и прокарват гьобелсова лъжлива пропаганда. Писна ни от вашите приказки под шипковия храст.

    08:13 06.08.2026

  • 24 Българин

    4 5 Отговор
    Само Путин може да прекрати това кръвопролитие, но не иска да го направи.

    08:18 06.08.2026

  • 25 Да, бе то за това Киев

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Удри русораста с лопатЕто":

    гори като Адов котел пореден ден, Одеса също, още два танкера с оръжие към Одеса са взривени и не достигат целта и още и още, че и фронга се движи с приличен темп, като например руските братя са влезли в Орехов запопожка област, който укронаzzистите смятаха за непревзимаема, а при Краматорск се приближиха на 4 км, което дава възможност от непрекъснати дронове атаки и артилерийски и танков обстрел директно. Великата хухраинска сбиротак армия събрана от кол и въже хепоично настъпва ама на запад към подстъпите на Киев и Лвов.

    Коментиран от #35

    08:19 06.08.2026

  • 26 Що пишеш с главни букви?

    2 6 Отговор

    До коментар #22 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":

    Не
    Нормален ли си?
    Или си
    Кьорав?

    08:19 06.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 От 5 ГОДИНИ

    3 6 Отговор

    До коментар #22 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":

    Гледаме Кой спира
    РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ.

    Коментиран от #39

    08:22 06.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пуся Первий

    4 7 Отговор

    До коментар #22 от "ОСНОВНИЯ ВЪПРОС В НАТЮ Е":

    И ние се питаме Кога най после ще превземе поне един областен град, а не няколко деревни .
    НАТО си стои по казармите, ежедневно Груз 200 върви с пълна сила .За юли около 38 000 ушанки отидоха във вечните ловни полета.

    Коментиран от #41

    08:23 06.08.2026

  • 31 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    2 5 Отговор
    Отново Изтрещяха.

    Значи всичко е Ок .

    08:24 06.08.2026

  • 32 ШАЛОМОВИЧ

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Кое ще проклина ?

    08:25 06.08.2026

  • 33 Мозъка на русофобите е замразен

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "дроновете замразиха фронта":

    защото всичките български "русофоби" произлизат от червената номенклатура и не могат да мислят самостоятелно.

    08:25 06.08.2026

  • 34 От последните дни,

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "путин Варварин":

    границите се връщат, по време на ковида 3 години границите в геyskiя ЕСЕС пак съществува а и не пуска а пиле да литне. Добре, че Путин ликвидира ковида с един замах, както ще ликвидира и наzzисткия WCкрайна и некадърни ЕСЕС.

    08:26 06.08.2026

  • 35 Ха ха

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Да, бе то за това Киев":

    А бе копейка проZта, кой кара с танкери оръжие? Иначе гледаме как гори пореден склад и рафинерия в Проссия, а и на плажа става горещо за крепостните.

    Коментиран от #38

    08:27 06.08.2026

  • 36 Да, блокирани тъй, че

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "дроновете замразиха фронта":

    вчера се придвижи ха на 4км и влязоха в Орехов запопожка област, както и в Харковска се придвижват ударно да затворят едни 50 000 в чувал и да ги намъртвят кат котаци. Пародията укро сганска армия търпи ежедневни загуби между 1500 и 2000 калпака само убити, за ранените поне още 2 пъти по толкова, а попълнения няма от къде. За да задържат хероически някой участък от фронта прехвърлят от една към друга част и се оголват съдраняците скапани укропитешки. С дронове изродите укронаzzисткии биачят по плажове болници и детски заведения, автобуси и спирки. Това не са хора а изроди, губят всичко и бият в предсмъртна та си агония по най-не защитените цивилни и деца. Такива не трябва да са живи и братята руснаци си вършат перфектно задачата, като ги пращат курбан при Бандера и Шухевич.

    Коментиран от #40

    08:35 06.08.2026

  • 37 Затрива се

    1 1 Отговор
    Православните народи се самоунищожават
    народа намаля с всеки изминал ден .
    Запада и мюсолманския свят се кефи на тъпотията .

    08:37 06.08.2026

  • 38 Един танкер събира

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Ха ха":

    12 композиции от по 15 вагона с оръжие, как си мислиш дали няма да е най-изгодно да се с товарят толкова оръжия с един транспорт. А, проzzтьо, обясни защо като ги ударят руснаците танкери те те продължават да експлоадират с часове. Аман от жълтопаветни основополагащи дебили олигофренски. С кораби по Дунав до Измаил се караше оръжие и техника от западналите пропадналяци, сега и за следващите поне 2-3 месеца и клечки кибрит немогат им достави, че и реката пресъхва.

    08:41 06.08.2026

  • 39 И, кой ги спира, че

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "От 5 ГОДИНИ":

    нещо укро наzzистката територия все по-малка става,а и Крым все си е руски.

    08:43 06.08.2026

  • 40 ураа 4 км за месец

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Да, блокирани тъй, че":

    Живота на руския крепостен на фронта е 30мин! Крият се като плъхове и напредват с триколки...

    Коментиран от #44

    08:43 06.08.2026

  • 41 Дааааа, то заради туй при

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пуся Первий":

    обменните на белите чували 1000 всеки път заминават за Киев и само по 20-30 за Русия.

    08:44 06.08.2026

  • 42 истината-дядо дръмпир

    0 4 Отговор
    Две западни военни сили ще помогнат на Киев да удари енергийното снабдяване на Русия.Украйна пренасочва атаките си срещу руската енергийна индустрия. Вместо основно да предизвикват пожари в рафинерии или резервоари, дроновете все по-често насочват вниманието си към критични компоненти, според доклад във Financial Times. Те са трудни за замяна. Целта не е само да се повредят заводите, но и да се държат извън експлоатация възможно най-дълго и да се увеличат разходите за Москва. Украйна получава важна информация от Франция и САЩ.Нов избор на цели за атаки срещу енергийни активи
    Според украински военни плановици, пилоти на дронове и специалисти по енергетика, подразделенията вече избират целите си много по-точно. Преди внедряването те получаваха информация от инженери относно тръби, шахти, връзки или технически възли, които са незаменими за експлоатацията на рафинерия. Член на украинско дългобойно ударно звено каза пред Financial Times, че стратегията е "целенасочена и координирана".

    Коментиран от #45

    08:44 06.08.2026

  • 43 истината -дядо дръмпир

    0 3 Отговор
    Едни и същи системи понякога са атакувани няколко пъти още преди ремонтите да са завършени. Бившият украински министър на отбраната Андрей Сагороднюк каза: "Продължаваме да удряме критични възли преди или малко след като бъдат възстановени."

    Украинските плановици описаха тези атаки като системна война. Те не виждат Русия като сбор от отделни дестинации, а като цялостна мрежа от рафинерии, подстанции, транспортни маршрути и експортни точки. В резултат дори сравнително малки бойни глави се смята, че причиняват сериозни щети на системата.Бележки от САЩ и Франция
    Украински служители казват, че разузнаването от САЩ и Франция е помогнало за картографиране на руските противовъздушни отбранителни системи и за намиране на маршрути за полети на дронове. Тези открития също ще играят роля при избора на особено уязвими цели. Унгарският бизнес портал "Портфолио" подчертава, че Париж в частност трябва да има силно влияние върху избора на цели.

    Според Financial Times, командирът на украинските безпилотни системи, Робърт Броуди, каза, че целта е ясна: "Първо, да се унищожат кладенците, които финансират войната на Путин, т.е. търговията с петрол, и второ, военно-промишленият комплекс." Той добави, че около 80 милиона души в европейската част на Русия сега живеят в обсега на такива атаки.

    08:46 06.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И в следващия момент

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "истината-дядо дръмпир":

    тези две западнало попаднали сили ще спрат съществуването си.

    08:50 06.08.2026

  • 46 Знам

    1 0 Отговор
    От началото на войната , че психиатрията ще остане с три области , с колкото я създал Ленин . Бог с Русия !

    09:04 06.08.2026

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