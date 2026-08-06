Рокади в Москва! Владимир Путин размести командири в опит да съживи руското настъпление в Украйна

Руският президент Владимир Путин извърши рокади сред военните командири, включително сред тези, свързани с логистиката и Силите за безпилотни системи на Русия, на фона на украинските удари, срещу които тези структури не успяха да се защитят.

На 5 август Путин се срещна с висши руски военни командири и представители на Министерството на отбраната и обяви реорганизация на ръководството и задълженията, свързани с руската военна логистика, снабдяването и обществените поръчки.

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Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Путин назначи командващия Централния военен окръг генерал-полковник Валерий Солодчук за заместник-министър на отбраната по логистиката, като той замени генерал-полковник Александър Санчик.

Санчик беше назначен на поста командващ Южния военен окръг (ЮВО) през ноември 2024 г. и от ноември 2025 г. заемаше и длъжността заместник-министър на отбраната по логистиката.

В нощта на 4 срещу 5 август руските сили предприеха сравнително малък удар срещу Украйна, който обаче доведе до значителни щети и жертви сред цивилното население, тъй като Русия използва балистични и квазибалистични ракети, които Украйна не успя да свали.

Руските удари доведоха до голям брой жертви сред цивилното население, като само в Киевска област загинаха най-малко 16 души, а най-малко 29 бяха ранени.

Украински официални представители съобщиха, че руските сили са нанесли удари предимно по складови съоръжения с гражданско предназначение, включително складове на украинската верига търговски центрове "Епицентър", украинския онлайн търговец "Розетка" и украинската пощенска служба "Нова Поща" в град Киев и околностите му.

Украинските сили не са успели да свалят нито една от 28-те ракети, изстреляни от Русия през нощта, като Русия продължава целенасочено да се възползва от изчерпаните запаси на Украйна от противоракетни прехващачи.

Всички ракети, изстреляни от руските сили през нощта, бяха или балистични ракети, или ракети, следващи балистични траектории, които могат да бъдат прехванати единствено от произведените в САЩ системи "Пейтриот" и техните аналози.

На 5 август украинският президент Володимир Зеленски отбеляза, че от началото на 2026 г. Украйна получава три пъти по-малко противоракетни прехващачи, главно поради войната в Близкия изток.

Добавянето на още севернокорейски ракети към руския арсенал вероятно ще позволи на Русия да засили ударите си с балистични ракети срещу Украйна в близко бъдеще, без да се налага да черпи от запасите си от ракети "С-400" и "Циркон".

Русия все по-често използваше ракети "Циркон" и модифицирани ракети "С-400" (и двете следват балистични траектории) при ударите си през юли 2026 г., вероятно за да компенсира натоварването върху традиционното производство и запасите от балистични ракети на Русия.

Украинският източник в областта на отбраната "Милитарни" оцени на 19 юли, че Русия е изразходвала до две трети от планираното си годишно производство на ракети "Циркон" само през първите 19 дни на юли 2026 г.