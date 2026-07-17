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Байерн Мюнхен иска за постоянно сенегалски талант

Байерн Мюнхен иска за постоянно сенегалски талант

17 Юли, 2026 07:00 551 0

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18-годишният халф игра при баварците под наем през втората половина на миналия сезон

Байерн Мюнхен иска за постоянно сенегалски талант - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен е започнал преговори за привличането на сенегалския национал Бара Сапоко Ндиайе, съобщава Фабрицио Романо. 18-годишният халф игра при баварците под наем през втората половина на миналия сезон.

Бара Сапоко е собственост на академията Гамбинос Старс. Между баварците и гамбийската школа има договор за сътрудничество, но въпреки това разговорите между двете страни не са леки. В момента се обсъжда трансферната сума.

Халфът изигра 4 мача за Байерн през пролетта, но това беше достатъчно, за да му осигури място в състава на Сенегал за Мондиал 2026. Това е довело до интерес и от други клубове. Ндиайе обаче държи да подпише постоянен договор с германския шампион, като вече има подготвен такъв за 5 години.

Треньорът на Байерн Венсан Компани държи много на таланта и планира да бъде част от състава му за следващия сезон.


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