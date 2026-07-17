Байерн Мюнхен иска за постоянно сенегалски талант

Байерн Мюнхен е започнал преговори за привличането на сенегалския национал Бара Сапоко Ндиайе, съобщава Фабрицио Романо. 18-годишният халф игра при баварците под наем през втората половина на миналия сезон.
Бара Сапоко е собственост на академията Гамбинос Старс. Между баварците и гамбийската школа има договор за сътрудничество, но въпреки това разговорите между двете страни не са леки. В момента се обсъжда трансферната сума.
Халфът изигра 4 мача за Байерн през пролетта, но това беше достатъчно, за да му осигури място в състава на Сенегал за Мондиал 2026. Това е довело до интерес и от други клубове. Ндиайе обаче държи да подпише постоянен договор с германския шампион, като вече има подготвен такъв за 5 години.
Треньорът на Байерн Венсан Компани държи много на таланта и планира да бъде част от състава му за следващия сезон.
🚨📈 EXCL | FC Bayern are pushing to sign Bara on a permanent deal. Not an easy deal despite club collaborations. Negotiations with Gambinos Stars have now started. The clubs are currently discussing the transfer fee.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 16, 2026
Bara played with Senegal at the World Cup and has attracted… pic.twitter.com/mp0ujyB71w
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА