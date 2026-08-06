Бритни Спиърс с изненадващ завой в кариерата

Бритни Спиърс разкри поредната си идея за професионално начинание, докато продължава да се опитва да остави зад гърба си ареста си за шофиране в нетрезво състояние по-рано тази година, пише dir.bg. 44-годишната певица сподели снимки от лятото си и разказа на последователите си за изненадващите нови професионални планове, които обмисля.

"Уча се да бъда по-добра към себе си", написа носителката на "Грами" в Инстаграм. Тя допълни, че обмисля да започне "страхотен бизнес с производство на сапуни и свещи".

"Ако ме познавате, знаете, че всъщност съм истински маниак и се увличам от най-малките неща", сподели още Спиърс. Певицата показа и своята страст към различни занаяти, като публикува кадри, на които изработва витражна лампа. Към публикацията Спиърс добави и видеа, на които танцува в червена рокля и се наслаждава на почивка на лодка. Певицата отбеляза, че напоследък "не е публикувала толкова много", след като наскоро е получила травма на крака.

"Напоследък танцувам за себе си и два пъти си нараних крака", написа тя. Публикацията ѝ завършва със снимка на лодка с приятел, чието лице тя е скрила, както и с кадри от морето по време на лятната си почивка.

По-рано през седмицата изпълнителката показа и нова смела идея за визията си. Спиърс е известна с русата си коса, но този път изглежда намекна, че обмисля по-цветна промяна. Тя публикува снимка на права коса, оформена с различни цветни акценти - зелено, червено, синьо, жълто, черно и розово.

"Искам да накарам хората да се чувстват спокойни и сигурни, вдъхновени и определено секси...", написа певицата.

Новите публикации на Спиърс идват само няколко месеца след ареста ѝ за шофиране в нетрезво състояние и последвалите спекулации около личния ѝ живот.

Неотдавна певицата привлече внимание, след като беше забелязана да се показва през покрива на автомобил, движещ се по натоварена магистрала, само няколко месеца след ареста ѝ. Според източник, цитиран от Daily Mail, Спиърс за кратко е подала глава през люка, за да види какво се случва с трафика пред нея.

На 4 март Спиърс беше арестувана по подозрение за шофиране в нетрезво състояние. По-късно тя се призна за виновна и беше осъдена на 12 месеца пробация. Според медийни публикации след инцидента двамата ѝ синове са се намесили и са настояли майка им да потърси професионална помощ. Впоследствие Спиърс доброволно е постъпила в рехабилитационен център. Освен пробацията тя е била задължена да премине тримесечна образователна програма за употребата на алкохол и наркотици, да заплати глоба от 571 долара и да посещава психолог веднъж седмично и психиатър два пъти месечно. На Спиърс е било наредено също да не употребява алкохол и наркотици, с изключение на предписани медикаменти.

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Източник: life.dir.bg