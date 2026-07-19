Томас Тухел: Разликата с топ отборите е минимална

Футболната магия на Световното първенство в Канада, САЩ и Мексико донесе на Англия бронзови медали – постижение, което не се бе случвало от легендарната 1966 година. В малкия финал „Трите лъва“ надделяха над Франция с резултат 6:4, а след последния съдийски сигнал селекционерът Томас Тухел не скри гордостта и оптимизма си за бъдещето на отбора.

„Изключително съм впечатлен от духа и волята, които момчетата показаха на терена“, сподели Тухел след мача. Той подчерта, че натрупаната умора и тежките условия – екстремни температури и голяма надморска височина – са били сериозно предизвикателство за отбора. „Французите имаха по-лека програма и повече време за възстановяване, но нашият манталитет надделя. Въпреки крампите и физическото изтощение през второто полувреме, никога не съм се съмнявал в характера на този състав“, допълни германският специалист.

Сред героите на двубоя блесна младият Букайо Сака, който изигра феноменален мач и се превърна в ключова фигура за успеха на Англия. „Още на полуфинала имах усещането, че Сака ще направи нещо специално. Днес той го доказа по безапелационен начин“, похвали го Тухел.

Въпреки историческия успех, Тухел остава реалист: „Разликата с топ отборите е минимална, но ние сме решени да я заличим. Франция беше световен шампион преди осем години, финалист преди четири – това показва колко малко дели най-добрите. Днешната победа е само първата крачка към нашата цел.“

Селекционерът завърши с оптимистичен тон: „Този отбор ми дава повече енергия, отколкото ми взима. Умората ще се усети по-късно, но сега сме заредени с амбиция и вяра. Следващият ни тест е срещу Испания в Лигата на нациите – и сме готови за нови подвизи.“