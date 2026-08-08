ПСЖ и Манчестър Юнайтед не излъчиха победител в приятелски сблъсък в Швеция

Пари Сен Жермен и Манчестър Юнайтед се изправиха един срещу друг в приятелска среща завършила без победител – 1:1, като и двата отбора демонстрираха амбиция и класа в подготовката си за новия сезон.

Още във втората минута Ибрахим Мбайе изненада защитата на "червените дяволи" и откри резултата в полза на ПСЖ, давайки ранен аванс на парижани.

Манчестър Юнайтед обаче не се предаде и в края на първото полувреме Брайън Мбемо възстанови равенството с прецизен удар, който остави вратаря на французите безпомощен.

За възпитаниците на Луис Енрике това бе втори пореден мач без победа в предсезонните контроли, което със сигурност ще даде храна за размисъл преди важните сблъсъци, които предстоят. През следващата седмица ПСЖ ще се изправи срещу Астън Вила в битка за Суперкупата на УЕФА на 12 август, а само четири дни по-късно ще премери сили с Ланс за Суперкупата на Франция.

Манчестър Юнайтед, воден от Майкъл Карик, може да се похвали с две победи от четири изиграни контроли това лято. Следващото изпитание за "червените дяволи" ще бъде на 12 август срещу Лийдс, където ще търсят нови позитиви преди старта на официалните мачове.

Макар и без победител, двубоят в Швеция даде ценни отговори и за двата щаба. Треньорите имаха възможност да изпробват различни тактически схеми и да дадат шанс на млади таланти да блеснат на голямата сцена.