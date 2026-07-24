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Треньорът на Лудогорец: Резултатът не е добър, всичко е въпрос на време

Треньорът на Лудогорец: Резултатът не е добър, всичко е въпрос на време

24 Юли, 2026 06:30 994 5

  • лудогорец-
  • томас райс-
  • апоел тел авив-
  • лигата на конференциите

Не бе възможно да играем с един и същи отбор в три мача

Треньорът на Лудогорец: Резултатът не е добър, всичко е въпрос на време - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Наставникът на Лудогорец Томас Райс коментира поражението с 0:2 от Апоел Тел Авив в първи мач от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите.

"Първите 20 минути не бяхме толкова зле, играхме добре в защита. Нужно беше да работим върху това да създаваме положения. Много лесно им дадохме възможност да стигнат до нашата врата. Мога само да поздравя съперника, заслужиха си победата", заяви той.

"Преди всичко аз съм тук от 11 дни. Имахме играчи, които се завръщат от контузии. Не бе възможно да играем с един и същи отбор в три мача. Направихме много леки грешки. Допуснахме твърде много центрирания. Трябваше да се защитаваме по-добре, ще работим върху това, въпрос на време е всичко", добави специалистът.

"Няма как да променим листа с картотекирани играчи. Не е лесно да играеш 90 минути. Работим стъпка по стъпка. Резултатът не е добър за нас, но в първенството победихме. Може би Видал ще се завърне, ще работим и трябва да се развиваме. Нужно е да се защитаваме при центрирания по-добре и да създаваме по-качествени положения за гол. Имаме да изиграем още 90 минути, две-три положения не са достатъчни. Мислим за следващия мач, нямаме много време. Трябва да държим топката повече, да се защитаваме по-добре", завърши Томас Райс.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Немо

    5 0 Отговор
    Тоя няма да изкара и до Нова година

    06:59 24.07.2026

  • 2 Калитко

    4 0 Отговор
    На стадиона на евреите пише: Не се правете на тарикати, тук всички сме евреи!

    07:09 24.07.2026

  • 3 Казанлъшкия

    1 0 Отговор
    Трагична е визитката на тоя треньор,да се чуди човек защо са ги взели. Норвежецът имаше доста успехи в Норвегия, с тия няма никакви! Хьогмо вдигна Лудогорец,промени играта им из основи през втория полусезон. Имаха и няколко победи в евротурнирите с него. С тоя надали

    Коментиран от #4

    07:50 24.07.2026

  • 4 Казанлъшкия

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Казанлъшкия":

    А тоя треньор успехи няма никакви. Сега се учи тепърва . :)

    07:51 24.07.2026

  • 5 Така е

    1 0 Отговор
    Слабаци !!!! Слаб треньор !!!!

    07:58 24.07.2026

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