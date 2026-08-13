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Много важна новина за феновете на Левски преди мачовете с АЕК Атина

Много важна новина за феновете на Левски преди мачовете с АЕК Атина

13 Август, 2026 11:59 845 1

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Левски имаше забрана от УЕФА за реванша с Университатя да е без гостуващи привърженици

Много важна новина за феновете на Левски преди мачовете с АЕК Атина - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много важна новина за феновете на Левски преди мачовете с АЕК Атина от плейофите за влизане в основната фаза на Шампонската лига. Очаква се "сините" да получат 1600 билета за стадион „Агия София“ за реванша на 26 август. Това означава, че гърците също ще са с привърженици на стадион „Васил Левски“ седмица по-рано.

Както е известно, Левски имаше забрана от УЕФА за реванша с Университатя да е без гостуващи привърженици. Причината бе предишната визита в Европа на Борац Баня Лука, когато имаше инциденти със сините фенове. Това обаче не спря около 300 запалянковци да присъстват на трибуните в Крайова.

Иначе през 2022 година Левски и ПАОК взеха решение мачовете да бъдат без гостуващи агитки от съображения за сигурност, но сега няма индикации, че ще има такова между "сините" и АЕК Атина.


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  • 1 Окооо

    1 0 Отговор
    Успех Левски, Успех България! Нека пожелаем Успех и на цска 2016, и адмирации за доброто представяне на цска 1948. И трите тима срещу гръцки съперници!!!

    12:59 13.08.2026

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