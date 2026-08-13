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Черно море без важни играчи за двубоя с ЦСКА 1948

Черно море без важни играчи за двубоя с ЦСКА 1948

13 Август, 2026 10:29 520 2

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  • цска 1948

Двубоят е в петък, 14 август от 21:15 часа

Черно море без важни играчи за двубоя с ЦСКА 1948 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на ЦСКА 1948 от 5-ия кръг на efbet Лига. От нея заради травми отпаднаха Идрис Бунаас, Асен Дончев и Александър Колев.

В групата за двубоя са Кристиан Томов, Дамян Христов, Живко Атанасов, Емануил Няголов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Николай Златев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Георги Лазаров, Селсо Сидней и Хорхе Падиля.

„Моряците“ тръгват за София в четвъртък сутринта, като последното занимание преди двубоя в Бистрица ще се проведе в столицата.

Двубоят между ЦСКА 1948 и Черно море е в петък, 14 август от 21:15 часа.

Преди този мач ЦСКА 1948 заема четвъртото място в класирането с 10 точки след три победи и едно равенство. Черно море е на 11-о място с 1 точка и все още няма успех от началото на първенството.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    Като ги гледам с важните играчи как са, по добре да пробват без тях! Проблем е, че един два пъти стигаха доста прилично ниво и имаха хубав състав, но вместо в такъв момент да се налее още и да се ползва основата, точно тогава се разпродава! И това не е само техен проблем, а на всички родни отбори! Доста е трудно да напипаш маята, да имаш играчи, а след положения труд да разпаднеше всичко е адски демотивиращо за останалите! Така може да се припечелват някви пари, но не и отбор да се гради! Има го и в световния футбол, но по рядко, а тук е почти закон!

    11:02 13.08.2026

  • 2 ВарнаГларуса

    0 0 Отговор
    хаха, точно тия тримата за нищо нестават ! илиев ги мъкне разни само за комисиони !!!

    11:41 13.08.2026

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