Черно море без важни играчи за двубоя с ЦСКА 1948

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на ЦСКА 1948 от 5-ия кръг на efbet Лига. От нея заради травми отпаднаха Идрис Бунаас, Асен Дончев и Александър Колев.

В групата за двубоя са Кристиан Томов, Дамян Христов, Живко Атанасов, Емануил Няголов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Николай Златев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Георги Лазаров, Селсо Сидней и Хорхе Падиля.

„Моряците“ тръгват за София в четвъртък сутринта, като последното занимание преди двубоя в Бистрица ще се проведе в столицата.

Двубоят между ЦСКА 1948 и Черно море е в петък, 14 август от 21:15 часа.

Преди този мач ЦСКА 1948 заема четвъртото място в класирането с 10 точки след три победи и едно равенство. Черно море е на 11-о място с 1 точка и все още няма успех от началото на първенството.