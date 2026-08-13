Новини
Свят »
Русия »
Путин направи подарък на Тръмп - и ще се надява на нещо в замяна
  Тема: Украйна

Путин направи подарък на Тръмп - и ще се надява на нещо в замяна

13 Август, 2026 07:01 5 331 56

  • робърт гилман-
  • владимир путин-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • украйна

Москва рядко дава нещо безплатно. Тогава защо Владимир Путин се е съгласил на това?

Путин направи подарък на Тръмп - и ще се надява на нещо в замяна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин предприе необичайната стъпка да санкционира освобождаването на чуждестранен затворник, без да получи свой собствен в замяна. Мотивите му вероятно са свързани с войната в Украйна, която му създава все повече проблеми у дома, пише Sky News.

Русия освободи американски военен ветеран, който прекара повече от четири години в затвора при нечовешки условия по спорни обвинения и за когото се твърдеше, че е тежко болен и има риск да почине. Става въпрос за бившия морски пехотинец Робърт Гилман. В този случай обаче имаше нещо необичайно.

Още новини от Украйна

Когато Русия освободи американски гражданин от затвора, САЩ обикновено предават някого в замяна.

Но тук бе еднопосочно движение. След повече от четири години зад решетките, бившият американски морски пехотинец Гилман беше освободен от Русия и никой не тръгна в обратната посока.

Това е много необичайно. Москва рядко дава нещо безплатно. Тогава защо Владимир Путин се е съгласил на това?

Според Sky News Путин иска да спечели благоразположението на Белия дом с надеждата, че това ще му донесе дипломатически дивиденти.

Според неназован американски служител, цитиран от „Ройтерс“, руският президент е одобрил освобождаването на бившия морски пехотинец като „жест на добра воля“.

Освобождаването на Гилман идва в момент, когато войната на Русия срещу Украйна създава проблеми на руска територия. Атаките с дронове дълбоко в Русия стават все по-чести. Повтарящите се удари по петролни рафинерии вредят на икономиката и привличат нежелано внимание към военните проблеми на Москва.

След четири години и половина все още не се вижда край на конфликта. Мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ, са далечен спомен, след като Доналд Тръмп започна своя собствена война срещу Иран. За да влоши нещата за Москва, американският президент изглежда се е сближил с Володимир Зеленски. Само си спомнете за червения килим в Аляска, който Тръмп постла на Путин, и изглеждаше, че САЩ ще се съгласят на исканията на Москва.

Освобождаването на Гилман е опит на Москва да съживи отношенията и да върне нещата в руска посока. Целта е да представи Путин като разумен партньор, с когото Тръмп може да прави бизнес.

Засега това е подарък, но Русия несъмнено ще се надява на нещо в замяна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    84 30 Отговор
    Путин е единственият защитник на Православието срещу Сатанистите на Запад.

    Коментиран от #3, #5, #22, #36

    07:02 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахахаха

    24 45 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Изричането на твоите думи си е чист грях!

    07:07 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 За това ли

    28 50 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Путин и неговият кабинет са хора с разводи, любовници и скрити в Швейцария и прогнилият запад незаконни деца?
    Доста православно...

    07:07 13.08.2026

  • 6 Патриарха

    28 10 Отговор
    Не пожелавай нищо което е на ближния ти! Нито вола му, нито осела му, нито жена му! Нито нещо, което е на Путин!
    Кесаревото - кесарю!
    На многая летаааа...

    07:08 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ?????

    44 9 Отговор
    Уф.
    Тежко болния се напил и се сбил с ченгетата.
    Кво да го правят?
    Да му дадат грамота ли за тва че е американец?

    07:10 13.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ха ха ха

    15 5 Отговор
    Тя сигурно Намерила дава често В договора нямало нито срокове, нито неустойки. Който го е подписвал трябва да лежи дълго в затвор. И ще лежи щом се отървем от военните на власт.безплатни неща. Взеха ни напълно парите за две ескадрили самолети преди седем години и досега имаме доставени само няколко, в недобро състояние и няма кой да лети на тях. Пълна трагедия.

    07:22 13.08.2026

  • 18 Урсулите

    37 6 Отговор
    Москва е направила нещо добро, но щом е от Путин то не е добро!

    07:22 13.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 изи

    25 9 Отговор
    Не му берете грижата на ПУТИН !

    Коментиран от #27

    07:31 13.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ква грижа

    7 7 Отговор

    До коментар #25 от "изи":

    Он е ... Взел -- Дал...
    Хахахаха

    07:35 13.08.2026

  • 28 ЕЖАС

    19 5 Отговор
    Хвърлили са го да умира при краварите. Сега сoрocнята няма да може да захлеби от разтягане на локуми за новичок в руския затвор.

    07:37 13.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хикочко..

    14 3 Отговор
    Тоз янки болной и нямше да издържи през студената зима,като навалнич и по добре е да си оди,а зеления мухал апе джуки от яд,оти патриот сега ще види през крив макарон и от вчера спре да бройка свалените масковски балистики,оти нема с кво да ги посрещне хи хи

    07:39 13.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Велчов

    6 10 Отговор
    Путин и разумен. Смях.

    07:46 13.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 У0400 Ямбол е градът

    7 3 Отговор
    Путин прави мобилизация тримата трола тук да тръгват.

    07:50 13.08.2026

  • 36 Напротив!

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Той избива свои братя православни в съседна държава, само за апетита си да откъсне от тяхната територия парче земя!
    Той е православен и убиец на православни!!!
    Отвори си очите и виж истината, а не с това, което ти промиват мозъка с тяхната пропаганда и лъжи.

    Коментиран от #45

    07:56 13.08.2026

  • 37 койдазнай

    2 6 Отговор
    Бе какви проблеми има в Украйна?!?
    Още една две години и Малая Токмачка ще падне, евентуално!

    07:56 13.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Много е смешно

    5 2 Отговор
    какъв ветеран, беше пехотинец точно за една година, поляк алкохолик, стига бе. Сега ще измислят че е ходил на мисията до Ирак и Афганистан и беше ранен

    08:18 13.08.2026

  • 40 Сборището на русофилите

    3 5 Отговор
    Отново на своя пост. Чао.

    08:19 13.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Перо

    4 2 Отговор
    Какво чудно има в един хуманитарен жест. Затворникът е извършил маловажно престъпление, без сериозни последствия и е с увредено здраве. Има и молба от правителството на САЩ и родителите на затворника. Това не е престъпна дейност по глава “престъпления срещу националната сигурност” за да има договаряне на високо ниво и размяна на затворници! Просто законодателството на руската федерация налага Президент да подпише указа и за такъв акт!

    08:40 13.08.2026

  • 43 Подаръците на Путин

    5 1 Отговор
    Като подаръците на Дебелия Ким. Хващат някой, достатъчно глуповат да отиде в страната им, докарват го до полумъртво състояние и после го подаряват на врага.

    08:41 13.08.2026

  • 44 Дедо

    4 3 Отговор
    Марче, Масква е най дашната ама требва да знаеш как да поискаш. Колкото е дала Масква на Европа и света никой друг не е дал.

    08:42 13.08.2026

  • 45 Перо

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Напротив!":

    Православните християни ли избраха юдейско правителство или дойде с убийства и въоръжен преврат! Православните хора ли провеждат въоръжен геноцид в районите с други братя християни?

    08:48 13.08.2026

  • 46 Олга

    4 1 Отговор
    “Монитор” 14 май 2002 г. Интервю на Костадин Чакъров от апарата на Т.Живков .
    ”Брежнев ни даде изключителен статут - стотици
    милиони долари ежегодна безвъзмездна помощ.И до ден днешен България живее благодарение на индустриалната база изградена от ежегодни доставки - милиони тонове черни и цветни метали,11 млн.т. нефт, целулоза, хартия, каучук и т.н. да не говорим за необъятен пазар.
    Л.Толстой: “От всички пороци най-тежкия е неблагодарность»”.

    Коментиран от #47, #50

    08:49 13.08.2026

  • 47 Ай майкуууу

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Олга":

    😂😂😂😂😂😂

    08:53 13.08.2026

  • 48 Реалист

    3 1 Отговор
    Осъдили го на 3.5 години затвор, освободили го след 4-ри и този руски парцал ни го представя като жест на добра волй.

    08:56 13.08.2026

  • 49 Олга

    1 3 Отговор
    "Москва рядко дава нещо безплатно."авторката не знае со история на Родината си.Изветряло е.

    Коментиран от #51, #53

    08:57 13.08.2026

  • 50 Росомаха

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Олга":

    А какво даде България безвъзмездно на Брежнев срещу безвъзмездната му помощ?

    Как ли българите 1200 години са просъществували без Москва! Брей, как ли?

    Коментиран от #56

    08:57 13.08.2026

  • 51 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Олга":

    Така нареченото "Асвабаждение" е добре заплатено в злато с лихвите.

    08:58 13.08.2026

  • 52 Путин яде агнешко в ресторант Чевермето

    3 0 Отговор
    И патица по пекинскии затова праща войници на фронта и получава дронови атаки

    08:58 13.08.2026

  • 53 Пази боже руснак да ти помага

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Олга":

    България разкъсана на 5 части.
    Куба пред фалит.
    Северна Корея - челен пример за мизерия.
    Украйна - разрушена.

    09:00 13.08.2026

  • 54 А къде е Сноудън

    1 1 Отговор
    Нещо не го менкат него

    09:02 13.08.2026

  • 55 Луганск

    2 1 Отговор
    Бункерният педофил превзе ли Украйна?

    09:03 13.08.2026

  • 56 Олга

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Росомаха":

    Няма смисъл да отговаям на избягал от псипхиатрия с тежка форма на деменци .Дано да помни името си

    09:21 13.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания