Путин направи подарък на Тръмп - и ще се надява на нещо в замяна

Владимир Путин предприе необичайната стъпка да санкционира освобождаването на чуждестранен затворник, без да получи свой собствен в замяна. Мотивите му вероятно са свързани с войната в Украйна, която му създава все повече проблеми у дома, пише Sky News.
Русия освободи американски военен ветеран, който прекара повече от четири години в затвора при нечовешки условия по спорни обвинения и за когото се твърдеше, че е тежко болен и има риск да почине. Става въпрос за бившия морски пехотинец Робърт Гилман. В този случай обаче имаше нещо необичайно.
Когато Русия освободи американски гражданин от затвора, САЩ обикновено предават някого в замяна.
Но тук бе еднопосочно движение. След повече от четири години зад решетките, бившият американски морски пехотинец Гилман беше освободен от Русия и никой не тръгна в обратната посока.
Това е много необичайно. Москва рядко дава нещо безплатно. Тогава защо Владимир Путин се е съгласил на това?
Според Sky News Путин иска да спечели благоразположението на Белия дом с надеждата, че това ще му донесе дипломатически дивиденти.
Според неназован американски служител, цитиран от „Ройтерс“, руският президент е одобрил освобождаването на бившия морски пехотинец като „жест на добра воля“.
Освобождаването на Гилман идва в момент, когато войната на Русия срещу Украйна създава проблеми на руска територия. Атаките с дронове дълбоко в Русия стават все по-чести. Повтарящите се удари по петролни рафинерии вредят на икономиката и привличат нежелано внимание към военните проблеми на Москва.
След четири години и половина все още не се вижда край на конфликта. Мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ, са далечен спомен, след като Доналд Тръмп започна своя собствена война срещу Иран. За да влоши нещата за Москва, американският президент изглежда се е сближил с Володимир Зеленски. Само си спомнете за червения килим в Аляска, който Тръмп постла на Путин, и изглеждаше, че САЩ ще се съгласят на исканията на Москва.
Освобождаването на Гилман е опит на Москва да съживи отношенията и да върне нещата в руска посока. Целта е да представи Путин като разумен партньор, с когото Тръмп може да прави бизнес.
Засега това е подарък, но Русия несъмнено ще се надява на нещо в замяна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #3, #5, #22, #36
07:02 13.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хахахаха
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Изричането на твоите думи си е чист грях!
07:07 13.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 За това ли
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Путин и неговият кабинет са хора с разводи, любовници и скрити в Швейцария и прогнилият запад незаконни деца?
Доста православно...
07:07 13.08.2026
6 Патриарха
Кесаревото - кесарю!
На многая летаааа...
07:08 13.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ?????
Тежко болния се напил и се сбил с ченгетата.
Кво да го правят?
Да му дадат грамота ли за тва че е американец?
07:10 13.08.2026
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17 Ха ха ха
07:22 13.08.2026
18 Урсулите
07:22 13.08.2026
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25 изи
Коментиран от #27
07:31 13.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ква грижа
До коментар #25 от "изи":Он е ... Взел -- Дал...
Хахахаха
07:35 13.08.2026
28 ЕЖАС
07:37 13.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хикочко..
07:39 13.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Велчов
07:46 13.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 У0400 Ямбол е градът
07:50 13.08.2026
36 Напротив!
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Той избива свои братя православни в съседна държава, само за апетита си да откъсне от тяхната територия парче земя!
Той е православен и убиец на православни!!!
Отвори си очите и виж истината, а не с това, което ти промиват мозъка с тяхната пропаганда и лъжи.
Коментиран от #45
07:56 13.08.2026
37 койдазнай
Още една две години и Малая Токмачка ще падне, евентуално!
07:56 13.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Много е смешно
08:18 13.08.2026
40 Сборището на русофилите
08:19 13.08.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Перо
08:40 13.08.2026
43 Подаръците на Путин
08:41 13.08.2026
44 Дедо
08:42 13.08.2026
45 Перо
До коментар #36 от "Напротив!":Православните християни ли избраха юдейско правителство или дойде с убийства и въоръжен преврат! Православните хора ли провеждат въоръжен геноцид в районите с други братя християни?
08:48 13.08.2026
46 Олга
”Брежнев ни даде изключителен статут - стотици
милиони долари ежегодна безвъзмездна помощ.И до ден днешен България живее благодарение на индустриалната база изградена от ежегодни доставки - милиони тонове черни и цветни метали,11 млн.т. нефт, целулоза, хартия, каучук и т.н. да не говорим за необъятен пазар.
Л.Толстой: “От всички пороци най-тежкия е неблагодарность»”.
Коментиран от #47, #50
08:49 13.08.2026
47 Ай майкуууу
До коментар #46 от "Олга":😂😂😂😂😂😂
08:53 13.08.2026
48 Реалист
08:56 13.08.2026
49 Олга
Коментиран от #51, #53
08:57 13.08.2026
50 Росомаха
До коментар #46 от "Олга":А какво даде България безвъзмездно на Брежнев срещу безвъзмездната му помощ?
Как ли българите 1200 години са просъществували без Москва! Брей, как ли?
Коментиран от #56
08:57 13.08.2026
51 Българин
До коментар #49 от "Олга":Така нареченото "Асвабаждение" е добре заплатено в злато с лихвите.
08:58 13.08.2026
52 Путин яде агнешко в ресторант Чевермето
08:58 13.08.2026
53 Пази боже руснак да ти помага
До коментар #49 от "Олга":България разкъсана на 5 части.
Куба пред фалит.
Северна Корея - челен пример за мизерия.
Украйна - разрушена.
09:00 13.08.2026
54 А къде е Сноудън
09:02 13.08.2026
55 Луганск
09:03 13.08.2026
56 Олга
До коментар #50 от "Росомаха":Няма смисъл да отговаям на избягал от псипхиатрия с тежка форма на деменци .Дано да помни името си
09:21 13.08.2026