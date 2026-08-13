Путин направи подарък на Тръмп - и ще се надява на нещо в замяна

Владимир Путин предприе необичайната стъпка да санкционира освобождаването на чуждестранен затворник, без да получи свой собствен в замяна. Мотивите му вероятно са свързани с войната в Украйна, която му създава все повече проблеми у дома, пише Sky News.

Русия освободи американски военен ветеран, който прекара повече от четири години в затвора при нечовешки условия по спорни обвинения и за когото се твърдеше, че е тежко болен и има риск да почине. Става въпрос за бившия морски пехотинец Робърт Гилман. В този случай обаче имаше нещо необичайно.

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Когато Русия освободи американски гражданин от затвора, САЩ обикновено предават някого в замяна.

Но тук бе еднопосочно движение. След повече от четири години зад решетките, бившият американски морски пехотинец Гилман беше освободен от Русия и никой не тръгна в обратната посока.

Това е много необичайно. Москва рядко дава нещо безплатно. Тогава защо Владимир Путин се е съгласил на това?

Според Sky News Путин иска да спечели благоразположението на Белия дом с надеждата, че това ще му донесе дипломатически дивиденти.

Според неназован американски служител, цитиран от „Ройтерс“, руският президент е одобрил освобождаването на бившия морски пехотинец като „жест на добра воля“.

Освобождаването на Гилман идва в момент, когато войната на Русия срещу Украйна създава проблеми на руска територия. Атаките с дронове дълбоко в Русия стават все по-чести. Повтарящите се удари по петролни рафинерии вредят на икономиката и привличат нежелано внимание към военните проблеми на Москва.

След четири години и половина все още не се вижда край на конфликта. Мирните преговори, водени с посредничеството на САЩ, са далечен спомен, след като Доналд Тръмп започна своя собствена война срещу Иран. За да влоши нещата за Москва, американският президент изглежда се е сближил с Володимир Зеленски. Само си спомнете за червения килим в Аляска, който Тръмп постла на Путин, и изглеждаше, че САЩ ще се съгласят на исканията на Москва.

Освобождаването на Гилман е опит на Москва да съживи отношенията и да върне нещата в руска посока. Целта е да представи Путин като разумен партньор, с когото Тръмп може да прави бизнес.

Засега това е подарък, но Русия несъмнено ще се надява на нещо в замяна