Травис Келси коментира за пръв път сватбата и нарече Тейлър Суифт "съпругата ми" (ВИДЕО)

Звездата на американския футбол Травис Келси за първи път публично разказа за сватбата си с Тейлър Суифт, определяйки церемонията в „Медисън скуеър гардън“ като „най-хубавата нощ“ в живота си. Припомняме, че двамата сключиха брак на 3 юли в Ню Йорк след близо тригодишна връзка.

36-годишният Келси коментира събитието пред журналисти на 12 август по време на тренировъчния лагер на „Канзас Сити Чийфс“ в Сейнт Джоузеф, щата Мисури. Отборът се подготвя за новия сезон в Националната футболна лига, а пресконференцията на играча беше публикувана и от официалния сайт на клуба.

„Сватбата беше най-хубавата нощ в живота ми“, каза Келси и благодари на близките и приятелите, които са празнували заедно с младоженците. Той определи вечерта като „луда“ и изпълнена с празненства.

Церемонията се състоя в една от най-разпознаваемите арени в света – „Медисън скуеър гардън“ в Манхатън. По данни на Ройтерс и Асошиейтед прес около 1000 души са били поканени на основното тържество, а подготовката е започнала още предишната вечер с по-малка среща за около 100 гости. За събитието са били въведени засилени мерки за сигурност и ограничения на движението около залата.

#Chiefs: Travis Kelce talks about his wedding to Taylor Swift in a place like Madison Square Garden.



Says he wanted to get to a Knicks game during the playoffs but couldn’t make it due to football- adds HIS WIFE did. 🤩 pic.twitter.com/gp5u0pAODk — McKenzie Nelson (@McKenzieMNelson) August 12, 2026

Сред присъствалите са били редица известни имена от киното, музиката и спорта. Асошиейтед прес съобщи, че актьорът Адам Сандлър е водил церемонията, а Стиви Никс е пяла пред гостите. Сред знаменитостите в залата са били Том Брейди, Брадли Купър, Джиджи Хадид и Камила Кабейо. Братът на Суифт, Остин, е бил до нея като почетен придружител, а по-големият брат на Келси, Джейсън Келси, е изпълнил ролята на кум.

Според Ройтерс вътрешността на „Медисън скуеър гардън“ е била преобразена в мащабна градинска декорация. Гости на събитието разказват, че Суифт и Келси са написали собствени брачни обети, а официални снимки от церемонията не са били публикувани непосредствено след сватбата.

Келси призна, че изборът на залата е имал лично значение за него.

„Сбъднах детската си мечта да бъда в тази зала, която е меката на спортните арени, и да мога да се оженя там“, каза той. Спортистът благодари на ръководството на „Медисън скуеър гардън“, че е съдействало събитието да остане максимално частно въпреки мащаба му.

В типичния си непринуден стил Келси посочи и един по-практичен детайл от вечерта. По време на сватбения уикенд Ню Йорк беше обхванат от силни горещини, а той шеговито определи климатичната инсталация в залата като една от най-хубавите части на празненството.

Сватбата сложи официален край на продължилия месеци засилен интерес около бъдещите планове на двойката. Тейлър Суифт и Травис Келси започнаха връзката си през 2023 г., след като спортистът публично разказа, че е опитал да се запознае с певицата по време на нейното турне „Eras“. С течение на времето Суифт започна редовно да посещава мачове на „Чийфс“, а отношенията им се превърнаха в една от най-следените пресечни точки между американския спорт и световния шоубизнес.

След важната крачка Травис Келси вече е концентриран върху новия сезон в НФЛ. Пред Асошиейтед прес той определи тренировъчния лагер на „Чийфс“ като своеобразно „убежище“ след седмиците на огромно публично внимание около сватбата. 36-годишният тайт енд остава една от водещите фигури на Канзас Сити и влиза в сезона с амбицията отборът да подобри представянето си след разочароващата предходна кампания.

Преди сватбата пък Тейлър Суифт отбеляза един от най-продуктивните и успешни периоди в живота си. Освен турнето "Eras", което разби рекорд след рекорд в музикалната индустрия и направи певицата милиардер, тя успя да придобие авторските права върху целия си музикален каталог, след като се бе заела да презаписва всичките си албуми заради спор с предишния си продуцент Скутър Браун.