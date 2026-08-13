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Стана ясна цялата грозна истина за смъртта на Марадона

Стана ясна цялата грозна истина за смъртта на Марадона

13 Август, 2026 11:29 2 120 8

  • диего марадона-
  • футбол-
  • смърт-
  • здраве-
  • дело

Здравето на легендата се е сривало прогресивно в продължение на десет дни след изписването му от болница

Стана ясна цялата грозна истина за смъртта на Марадона - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Делото за кончината на Диего Марадона навлезе в драматична фаза след ключови съдебни разкрития, уличаващи лекуващия го медицински екип в престъпна небрежност. Пред съда в Сан Исидро съдебният лекар Карлос Касинели, извършил аутопсията на легендарната десетка, разкри серия от пренебрегнати предупредителни сигнали в дните преди фаталния край.

По думите на експерта, здравето на легендата се е сривало прогресивно в продължение на десет дни след изписването му от болница, а самата му агония е продължила 12 мъчителни часа.

Марадона е проявявал ясни и видими симптоми за опасност за живота, на които никой не е обърнал внимание - отоци и дихателна недостатъчност, подуване на краката и пръстите, хъркане и остро затруднение при дишане.

Налице са били категорични белези за тахикардия и тежка хипертония.

"Алармата трябваше да бъде задействана, но никой не потърси причината за тези симптоми", споделя Касинели пред магистратите.

Марадона си отиде от този свят на 25 ноември 2020 г. на 60-годишна възраст.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    16 0 Отговор
    и при нас е така, има ли някой пари, докато не ги вземат не мирясват, защо да го лекуват, ами парите веднага ще секнат, затова "лечението" трябва да бъде максимално дълго

    11:37 13.08.2026

  • 2 Гост

    13 1 Отговор
    Не му понесе славата на този. Наркотиците никому не са простили.

    11:39 13.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    14 3 Отговор
    Ген Мутафчийски уби 70 000 българи а го предлагат за орден Кирил и Методий.

    11:50 13.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Ти да видиш ,славата го направи наркоман лекарите му виновни ,а Урсула и бил гей колко убиха ,х още умират от ваксите хитлеряхю с помощта на запада почти изтри цяла една Палестина ,и никой не вика гък

    11:56 13.08.2026

  • 5 Спрете се, бе!

    7 4 Отговор
    Да обвинявате разни хора, че не са спасили този отчаян наркоман, тотално безотговорен към собственото си здраве, е пълно безумие!

    11:56 13.08.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    3 2 Отговор
    Дори велик човек като Марадона е напълно безсилен пред лекарската некадърност!☹️

    12:01 13.08.2026

  • 7 Марадона не е бил болен от Ковид

    1 0 Отговор
    Приживе Марадона подкрепяше усилията за справяне с пандемията. В едно от последните си интервюта през ноември 2020 г. той изрази силна надежда и вяра в руските учени, очаквайки ваксината „Спутник V“ да бъде одобрена възможно най-бързо.
    Но Марадона не доживя масовата ваксинация!

    Правени са му няколко ПСР теста- отрицателни.

    Синът му- Марадона - младши, се разболява от Ковид и прекарва много тежко в интензивно отдрление в Италия.

    12:26 13.08.2026

  • 8 Шамана

    0 0 Отговор
    Отписали са го, защото вече са го отписали.
    Нормална практика.

    13:00 13.08.2026

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