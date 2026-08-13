Стана ясна цялата грозна истина за смъртта на Марадона

Делото за кончината на Диего Марадона навлезе в драматична фаза след ключови съдебни разкрития, уличаващи лекуващия го медицински екип в престъпна небрежност. Пред съда в Сан Исидро съдебният лекар Карлос Касинели, извършил аутопсията на легендарната десетка, разкри серия от пренебрегнати предупредителни сигнали в дните преди фаталния край.

По думите на експерта, здравето на легендата се е сривало прогресивно в продължение на десет дни след изписването му от болница, а самата му агония е продължила 12 мъчителни часа.

Марадона е проявявал ясни и видими симптоми за опасност за живота, на които никой не е обърнал внимание - отоци и дихателна недостатъчност, подуване на краката и пръстите, хъркане и остро затруднение при дишане.

Налице са били категорични белези за тахикардия и тежка хипертония.

"Алармата трябваше да бъде задействана, но никой не потърси причината за тези симптоми", споделя Касинели пред магистратите.

Марадона си отиде от този свят на 25 ноември 2020 г. на 60-годишна възраст.