Сара Къртис пренаписа историята с нов световен рекорд на 50 м гръб в Париж

Италианската плувкиня Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж.

Тя постигна време от 26.63 секунди на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кейли Маккиоун, поставен през 2023 година в Будапеща (26,86 секунди).

Сара Къртис е на 19 години. Тя е световната шампионка на малък басейн за 2024 г. в смесената щафета свободен стил.