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Сара Къртис пренаписа историята с нов световен рекорд на 50 м гръб в Париж

Сара Къртис пренаписа историята с нов световен рекорд на 50 м гръб в Париж

13 Август, 2026 09:59 615 0

  • сара къртис-
  • плуване-
  • рекорд-
  • европейското първенство по плуване

Сара Къртис е на 19 години

Сара Къртис пренаписа историята с нов световен рекорд на 50 м гръб в Париж - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Италианската плувкиня Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж.

Тя постигна време от 26.63 секунди на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кейли Маккиоун, поставен през 2023 година в Будапеща (26,86 секунди).

Сара Къртис е на 19 години. Тя е световната шампионка на малък басейн за 2024 г. в смесената щафета свободен стил.


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