Русия съобщи за превземането на село Петровка в Източна Украйна

Русия съобщи днес за поредно превзето село в Източна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, обяви „освобождаването на населения пункт Петровка в Донецката народна република“, предава БТА.

Информацията не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна, която да потвърди руското твърдение.

Петровка е малко село в Дружковската градска община, в Краматорски район на Донецка област. По данни от 2001 г. то е имало 21 жители. Населеното място се намира на повече от 20 километра южно от Краматорск - най-големия град в Донецка област, който остава под украински контрол.

Донецка област е сред четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани. Москва обаче не контролира изцяло територията на областта, с изключение на Луганска област, за която руската страна също твърди, че е установила пълен контрол, но това не е потвърдено от Украйна.

Според предоставените данни Русия контролира над 80% от Донецка област. Руските въоръжени сили се намират на няколко километра от т.нар. градове крепости Краматорск, Славянск и Дружковка.

На този фон евентуалното превземане на Петровка би се вписало в продължаващите руски опити за напредване в Донецка област. Малкото населено място се намира в район, в който руските сили се приближават към важни украински позиции и градове.

В същото време Петровка не е спомената в редовната сутрешна сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Според украинския Генерален щаб през предходното денонощие са били регистрирани 204 сражения по фронтовата линия. Най-тежка е била ситуацията на Покровското и Славянското направление.

Липсата на Петровка в украинската сводка означава, че към момента няма независимо потвърждение от украинска страна за руското твърдение за превземането на селото.

Развитието остава част от продължаващите бойни действия в Донецка област, където руските сили се стремят да разширят контролираната от тях територия, а украинските сили продължават да защитават позициите си по направленията около Краматорск и други ключови населени места.