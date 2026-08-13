Русия съобщи за превземането на село Петровка в Източна Украйна

Русия съобщи днес за поредно превзето село в Източна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, обяви „освобождаването на населения пункт Петровка в Донецката народна република“, предава БТА.
Информацията не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна, която да потвърди руското твърдение.
Петровка е малко село в Дружковската градска община, в Краматорски район на Донецка област. По данни от 2001 г. то е имало 21 жители. Населеното място се намира на повече от 20 километра южно от Краматорск - най-големия град в Донецка област, който остава под украински контрол.
Донецка област е сред четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани. Москва обаче не контролира изцяло територията на областта, с изключение на Луганска област, за която руската страна също твърди, че е установила пълен контрол, но това не е потвърдено от Украйна.
Според предоставените данни Русия контролира над 80% от Донецка област. Руските въоръжени сили се намират на няколко километра от т.нар. градове крепости Краматорск, Славянск и Дружковка.
На този фон евентуалното превземане на Петровка би се вписало в продължаващите руски опити за напредване в Донецка област. Малкото населено място се намира в район, в който руските сили се приближават към важни украински позиции и градове.
В същото време Петровка не е спомената в редовната сутрешна сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.
Според украинския Генерален щаб през предходното денонощие са били регистрирани 204 сражения по фронтовата линия. Най-тежка е била ситуацията на Покровското и Славянското направление.
Липсата на Петровка в украинската сводка означава, че към момента няма независимо потвърждение от украинска страна за руското твърдение за превземането на селото.
Развитието остава част от продължаващите бойни действия в Донецка област, където руските сили се стремят да разширят контролираната от тях територия, а украинските сили продължават да защитават позициите си по направленията около Краматорск и други ключови населени места.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иву Mинжeфф
13:23 13.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Като в междуселска война
Коментиран от #34, #53
13:27 13.08.2026
4 Голямо превземане...
13:27 13.08.2026
5 КИБОРГ
13:28 13.08.2026
6 През Първата световна
До коментар #2 от "Готов за бой":сигурно сме имали много повече русофили на глава от населението. Но когато ни нападат откъм Румъния, не се предаваме, ами даже ги смиламе от бой.
Коментиран от #24, #25, #27, #31
13:29 13.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пешо Чепа
13:29 13.08.2026
9 Ареее
13:31 13.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Превзетите
Коментиран от #13, #109
13:34 13.08.2026
12 Хасковски каунь
13:36 13.08.2026
13 Изход
До коментар #11 от "Превзетите":Куфар, гара, Масква
13:37 13.08.2026
14 1234
13:38 13.08.2026
15 РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.
25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
ХА НАЗДРАВЕ
Коментиран от #17, #61
13:39 13.08.2026
16 Някой
Коментиран от #26, #118
13:39 13.08.2026
17 Точен сте
До коментар #15 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
Слава, Слава Украине.
13:40 13.08.2026
18 Сатана Z
Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
12 август 2026, 13:07 часа
Снимка: Getty Images
Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"
13:41 13.08.2026
19 не може да бъде. това същото село ли е?
Това се е случило през ноември 2024 г. при село Петровка, Покровски район. При настъплението на руските сили петима войници от украинските въоръжени сили са били принудени да отстъпят от позициите си и да се скрият в частна къща. Те са били обкръжени и пленени. Руските окупатори са ги накарали да легнат на земята и са ги разстреляли с автоматично оръжие в нарушение на всички обичаи за водене на война и на международното право
13:42 13.08.2026
20 Пич
Ударите продължават.
Украйна смила жалка раша докрай и тотално.
Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)
13 август 2026, 12:05 часа
Снимка: Exilenova+/Телеграм
Най-малко 7 руски кораба са понесли щети,2 от които потопени при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.
13:42 13.08.2026
21 Защо ти трябваше Пусине...
13:43 13.08.2026
22 Аа майкуууу
13:44 13.08.2026
23 Не може да бъде
13:44 13.08.2026
24 Българин
До коментар #6 от "През Първата световна":Генерал Иван Колев е гонил и трепал ватняците из Добруджа.
Коментиран от #96
13:46 13.08.2026
25 Това е...
До коментар #6 от "През Първата световна":Самата истина и не знам защо са ти сложили толкова минуси.Човек ще помисли,че само руснаци четат тези статии и само те коментират отдолу.
13:47 13.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Зеления
До коментар #6 от "През Първата световна":"сигурно сме имали много повече русофили на глава от населението. Но когато ни нападат откъм Румъния, не се предаваме, ами даже ги смиламе от бой."
Това е вярно, ген. Колев млати руснаците и румънците в Добруджа, въпреки че по негови думи обича Русия.
Но удобно пропускаш, че тогава в България е имало освен русофили и привърженици на Европа /така както е и днес/, което пък не пречи на ген. Вазов да попилее 3 английски, 2 френски и 2 гръцки дивизии при Дойран с една единствена 9 Плевенска пехотна дивизия.
Тези двама генерали - Колев и Вазов са примери как трябва да се мисли ЕДИНСТВЕНО ЗА БЪЛГАРИЯ, а не както сега едните да носят в сърцето си Русия, а другите Урсула.
13:47 13.08.2026
28 укроиновации
13:49 13.08.2026
29 Раул Кастро
Та кой казваше, че СВО донесло на Русия върховно развитие и прогрес? Щото да ти падне експорта за една година 6-пъти си е постижение, което и при Горбачов го е нямало.
13:50 13.08.2026
30 историята се повтаря
13:51 13.08.2026
31 Наури
До коментар #6 от "През Първата световна":Тогава още е имало българи. Сега има само русофили и руснаци плод на любовта на пияни секачи в Коми и местни алкашки.
13:52 13.08.2026
32 Руското икономическо чудо
След разрухата, причинена от Горбачов и Елцин, РФ направи за втори път икономическо чудо! Путин изплати външния дълг на всички бивши съюзни републики, на Украйна включително. Русия стана четвърта икономика в света, като изпревари Германия и Япония.
Коментиран от #33, #47, #57
13:54 13.08.2026
33 Ай майкуууу
До коментар #32 от "Руското икономическо чудо":😂😂😂😅😂😂😂😂
13:56 13.08.2026
34 Истината
До коментар #3 от "Като в междуселска война":Абсолютна истина
13:56 13.08.2026
35 Швейк
13:57 13.08.2026
36 Руското икономическо чудо
Коментиран от #41, #44, #46
13:59 13.08.2026
37 Янко
13:59 13.08.2026
38 Браво Товариши
14:01 13.08.2026
39 Берова Поморие
14:02 13.08.2026
40 Руското икономическо чудо
Коментиран от #45
14:02 13.08.2026
41 Верно ли бе
До коментар #36 от "Руското икономическо чудо":Ти кога се роди та толкоз ти разбира чи ки Джи й ската кратунка..Кажи бе Недокат.
14:02 13.08.2026
42 АБЕ мани....
Ааааахахаха
Ама па оше превзема селото Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка..и само за...13 год
Ааааахахаха
14:03 13.08.2026
43 И асвабадили
14:04 13.08.2026
44 Роко
До коментар #36 от "Руското икономическо чудо":Пич спри бялото
14:05 13.08.2026
45 Роко
До коментар #40 от "Руското икономическо чудо":Значи ще има с кво да плаща репарациите след войната
Коментиран от #50
14:06 13.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Абе Смешник
До коментар #32 от "Руското икономическо чудо":Прочети 30 те години кой индустриализира Русия.САЩ с капитал технологии и машини.През ВСВ благодарение на Ленд Лиза Русия оцеля.Прочеги колко от танковете са произведени със западна стомана стругове.Колко танкове самолети гориво стомана машини са получили.Колко руски подразделения са воювали с американски и английски самолети и танкове.И кой ги спаси от глада след 90 година ,американските долари и бутчета.Образовай се преди да пишеш небивалици.Щото ще го намаам на майка ти до картофите дето те е внесла такъв Недо кла те на.
14:08 13.08.2026
48 Чудото на П едерацията
Де БИЛ, да?
Хихихи
14:09 13.08.2026
49 Руското икономическо чудо
Коментиран от #58
14:09 13.08.2026
50 пенчо
До коментар #45 от "Роко":Репарации плащат губещите. В момента не може да се каже се рашите губят. Няма ПВО, няма защита. Като гледам с всяка следваща нощ, положението в украйна става по зле.
Коментиран от #55, #56, #84
14:10 13.08.2026
51 СПРАВКА ЗА ВЕУИКАТА ПОБЕДА
Коментиран от #99
14:10 13.08.2026
52 1948
14:11 13.08.2026
53 Орк
До коментар #3 от "Като в междуселска война":Ако можеш да объясниш за какво му на Медведев тая пуста Еаропа- цена няма да имаш.
Коментиран от #59
14:11 13.08.2026
54 Ройтерс
Например в Мариупол, в който 90% от сградите са разрушени, строят нови квартали, вече е готов "Ленинградски". В новите некачествени панели се заселват предимно руснаци от силите за сигурност, държавни служители, които са привлечени там с големи суми, както и работници във военната логистика. Има и застраховки, ако новите им жилища пострадат от военни действия, да не връщат кредита.
Такива преференциални условия за кредит руската държава даваше години наред и на руснаци, които купуват имоти в България. В Поморие има руски квартал, по крайбрежието имотите им са хиляди.
Прилича на опит за колонизация. Повод да кажат, че трябва да защитят руското население по българското крайбрежие. Параноя, нали? Той Путин миролюбив. Те и за Украйна лъжеха, че няма да нападат.
В Мариупол се подменя коренното население. "Строят върху кости и то бързо, за да заровят следите”, казват със страх останали тук местни жители пред малкото проникнали в Мариупол чужди журналисти (Дойче веле).
Добрата новина за руските имоти в България е, че поради бурния икономически растеж на родината им, руснаците обедняват и продават каквото могат.
На снимката: нов квартал в Мариупол.
Коментиран от #64
14:12 13.08.2026
55 аха
До коментар #50 от "пенчо":мене па дедо ми казва - "Пилците са броят на есен." а също така "Една война свършва когато този който е нападна и завзел територия я върне обратно" Те за това сме били под турско робство, но войната завършва когато се освободихме.
14:12 13.08.2026
56 Хм...
До коментар #50 от "пенчо":И така почти 5 години. Скоро в Лисабон.
Коментиран от #60
14:13 13.08.2026
57 Роко
До коментар #32 от "Руското икономическо чудо":Четвърта в света по ВВП по ППС показател който нищо не значи. Така и дълговете ги плати Елцин и те бяха на СССР не на Украйна. Плащането стана за сметка на активите на СССР от които се отказаха останалите републики по договора след изплащането на дълговете останалото имущество трябваше да се раздели между републиките но Путин го цапцарапва.
Коментиран от #62
14:13 13.08.2026
58 Таа жега и
До коментар #49 от "Руското икономическо чудо":Тва лепило ше те довръши, лепилар!
Оди рипай у бунаро, де Б ИЛ
Еееееееехехе
14:14 13.08.2026
59 може ли пияния Медведев
До коментар #53 от "Орк":да обясни каквото и да е? Иска му се. Това е. Да се перчи.
Коментиран от #71
14:14 13.08.2026
60 розовото пони зеля
До коментар #56 от "Хм...":Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.
14:16 13.08.2026
61 Орк
До коментар #15 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":Няма такова дума Неть в руски язик. Искаш да изглежлаш по-умен отколкото си ? А получаваш обратнн ефект. Да не говоря за коментар. То не за обсъждане.
14:16 13.08.2026
62 Дори и СССР
До коментар #57 от "Роко":Не е платил дълговете!
ЛЕНД ЛИИЗА е изплатен само.... 7 % !!!
93 % още виси на тия блатни Нищеброди и от реп ки
Хихихихи
Коментиран от #89
14:17 13.08.2026
63 асенчо
14:18 13.08.2026
64 Руското икономическо чудо
До коментар #54 от "Ройтерс":Поради високите заплати в отбраната, в Русия има бум на строителството и пазара за недвижимост. По време на войната в Украйна е построена още една Русия!
Как е положението в Украйна? Бедност и разруха! Населението избяга от страната и уреди живота си в чужбина.
Коментиран от #88
14:18 13.08.2026
65 Кирилов
14:18 13.08.2026
66 Биби
14:18 13.08.2026
67 Гледайте видеата
14:18 13.08.2026
68 млад еврас
14:18 13.08.2026
69 Механик
Днес селце, утре друго и леко-полеко за укрите не остана място. Ама то какво да чкакаш от укрите, като от тях само едни големи уста и високопарни думи. Точно като Тръмп. По 100 пъти на ден превзема Иран.
14:19 13.08.2026
70 Руснаков
Коментиран от #72
14:19 13.08.2026
71 Росомаха
До коментар #59 от "може ли пияния Медведев":Дмитрий Медведев произхожда от професорско семейство. Получава солидно образование. Майстор на спорта по щанги. Бивш президент на РФ. Той е човек, който си е осигурил място в историята
14:21 13.08.2026
72 розовото пони зеля
До коментар #70 от "Руснаков":Ти по добре виж колко укренски орки отиват при бандера за пазенето на тея 20 къщи, че то се вижда по размяната на трупове и пленени войници, по американски данни са 7 орка при бандера за руснак.
14:25 13.08.2026
73 кахраман
14:26 13.08.2026
74 млад еврас
14:26 13.08.2026
75 удри евраста с лопатЕто
14:27 13.08.2026
76 розовото пони зеля
14:27 13.08.2026
77 розовото пони зеля
14:28 13.08.2026
78 млад еврас
14:28 13.08.2026
79 последната укра
14:29 13.08.2026
80 последната укра
Коментиран от #98
14:30 13.08.2026
81 последната укра
14:30 13.08.2026
82 хахахаха
Коментиран от #86
14:30 13.08.2026
83 Росомаха
Коментиран от #85
14:32 13.08.2026
84 Роко
До коментар #50 от "пенчо":Приятелю Путин загуби войната на 26 02 2022 година когато стана ясно че никакъв Киев за три дни няма да има. След това всичко е въпрос единствено колко човешки живота ще погуби преди да бъде осъден за престъпленията си (всъщност най - вероятно ще го ликвидират) и колко репарации ще плати Рассия (избиването на цивилни само увеличава сметката която ще плащат рассияните след Путин)
14:32 13.08.2026
85 Роко
До коментар #83 от "Росомаха":Приятелю употребата на тежки наркотици сериозно вреди на здравето особенно на менталното (ако не вярваш виж Путин)
Коментиран от #90
14:34 13.08.2026
86 Роко
До коментар #82 от "хахахаха":Приятелю просто дадени медии пишат според това кой им плаща. Точно затова няма да прочетеш нито дума за движухата в Новоросийск.
14:36 13.08.2026
87 Всенародни тържества
14:37 13.08.2026
88 Ха ха ха
До коментар #64 от "Руското икономическо чудо":Нямам никаква идея, от къде ви намират такива uдuoтu......
14:37 13.08.2026
89 Орк
До коментар #62 от "Дори и СССР":Неуки, спрете да коментирате!!!! Каквито са новини- такива са комментатори. Ужас!!!
14:38 13.08.2026
90 хахахаха
До коментар #85 от "Роко":Роко ве моме, ми виждаме жужа зеля къс напушеняк до де я докара с наркотиците ве, ми той късото не знае къде е ве, те му превземат държавата и избиват населението то късия зелен гном разправя, че побеждавал, само още 2-3 ракети и няколко милиарда му трабвали, кво да го Гледаме путин.
14:39 13.08.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Бай Ганьо
14:44 13.08.2026
93 Ъъъ
Значи, докато от украинска не потвърдят, нищо не се случило, нали така? Щото гледам, че от украинска страна вече потвърдиха разрушаването на най-голямата складова база в Украйна, която е на площ от 65 декара, и където се намират складовете на всички по-големи вериги супермаркети:
"Магазините в Киев са празни след нападението срещу логистичния комплекс RLC-Квитневе
RLC-Kvitneve е най-голямото складово съоръжение Клас А в Украйна, с площ от 65 000 квадратни метра и собствен автопарк от 179 камиона. То разполага и с митнически склад и предоставя митнически услуги.
Партньорите на Квитневе включват най-големите търговски вериги в Украйна - ATB, Fozzy Group, Novus, Auchan и Metro, както и големи производители на храни, включително Danone.
Междувременно, киевските Telegram канали вече публикуват кадри на празни рафтове в местните супермаркети."
Не, че нещо, но снимките в украинските телеграм-канали са показателни - магазините са готови за боядисване....Бояджиите няма какво да изцапат....Толкова е празно.
14:44 13.08.2026
94 удри евраста с лопатЕто
14:44 13.08.2026
95 Факт
Коментиран от #100, #106
14:45 13.08.2026
96 Пиночет
До коментар #24 от "Българин":Ген.Колев им е разказал играта,на миризливите руски смотаняци и палячовци!
14:46 13.08.2026
97 Мишел
Коментиран от #104
14:46 13.08.2026
98 Роко
До коментар #80 от "последната укра":Кат запее Орешника да се притесняват във Воронеж от 8 пуска едва три стигат до Украйна един в полето, един уцели гараж на 80 км от Киев и един попадна в завод и трите не причиниха никаква вреда. От останалите един стига до окупираната Донецка област четири се взривяват на руска територия (една унищожава шахтата от която се опитват да я изстрелят тя е и ракетата причинила най - големи щети)
Коментиран от #103
14:46 13.08.2026
99 Мишел
До коментар #51 от "СПРАВКА ЗА ВЕУИКАТА ПОБЕДА":Петровка е село на пътя към град Дружовка, до който остават няколко километра.
Коментиран от #101, #105
14:54 13.08.2026
100 Роко
До коментар #95 от "Факт":Приятелю преди да пишеш подобни глупости се разходи до Рассия да видиш руските градове. Москва горе-долу става ако си падаш по сталинския гигантизъм и не ходиш в кавказките квартали (там ОМОН влизат само ако са над сто човека и са поне с два БТР-а). Питер е красив от далече все пак е градът който немците управлявали Рассийската империя са строили за себе си малко е по западнал в последните 100 години но от далече не личи много останалите градове са абсолютен блъвоч пред които Столипиново изглежда като Бевърли хилз
Коментиран от #113
14:55 13.08.2026
101 Роко
До коментар #99 от "Мишел":А кво става с Константиновка превзеха ли я или още се мъчат? Щото до вчера още се мъчеха.
14:57 13.08.2026
102 Не е ли
14:58 13.08.2026
103 последната укра
До коментар #98 от "Роко":Ми роке маме, кво си се притеснило тогава и си се разквикало тук, ми нали побеждавате, орешниците нищо не правели, искандерите също, ми тогава в кииф що живеят в мазетата без ток, вода, канализация, храна, продължаваите така да побеждавате не ни пречите, една трета от укрия завладяна, населението от 55 милиона на 20 милиона, укрия тотално разрушена, ЕС фалирал без оръжие и ракети, еее те такива победи харесваме а, кво и е на Русия, над половината ударени рафинерии вече работят, другите ще заработят ди някоя седмица, как е горивото в ЕС а 2,40 евра, Русия с одарени рафинерии е 50 цента хахахахаха, квикай си не ни пречиш.
Коментиран от #115
14:58 13.08.2026
104 Роко
До коментар #97 от "Мишел":А руснаците на фронта знаят ли?
14:58 13.08.2026
105 Както
До коментар #99 от "Мишел":преди 3 години!
14:59 13.08.2026
106 Кой
До коментар #95 от "Факт":руски?Че са два !
15:01 13.08.2026
107 Ха ха ха
15:01 13.08.2026
108 розовото пони зеля
Коментиран от #110, #126
15:02 13.08.2026
109 Как да не сме
До коментар #11 от "Превзетите":Членство в ЕС, НАТО, Шенген, еврозоната. Това се все успехи.
15:03 13.08.2026
110 Дааа
До коментар #108 от "розовото пони зеля":и Салавьов ходи там !
15:04 13.08.2026
111 ура другари
Коментиран от #114
15:05 13.08.2026
112 хахахаха
Коментиран от #119
15:10 13.08.2026
113 Руското икономическо чудо
До коментар #100 от "Роко":Роко, ти бил ли си в градовете, които изброяваш? Засрами се малко. Стига си лъгал. Аз съм обиколил половината Русия. България била Бевърли хилз, моля ви се. България е един голям цигански катун, ЗА МОЕ ГОЛЯМО СЪЖАЛЕНИЕ.
Коментиран от #116
15:10 13.08.2026
114 розовото пони зеля
До коментар #111 от "ура другари":Въпроса не е колко села са непревзети а колко имат да си връщат укрите хахахахаха.
15:11 13.08.2026
115 Роко
До коментар #103 от "последната укра":Ма верно ли е 50 цента? Къде по точно? Имаше цена от 69 цента в Иркутск ма това беше докато Путин беше там като си тръгна пак стана 1,40 и наливат по 10 литра на машина. Ако има де щото не винаги има, е на черно има ама е по 500 дървени със съмнителен произход и съдържание. И това е в страна която е една от водещите в добива на нефт. Колкото до работещите НПЗ вече започна повторния гастрол на укродроновете даже вече няколко горят за пореден път, а вчера НПЗ в Комсомолск на Амур е получил горящ поздрав от Украйна. Няколко диви ягодки също горят. А да в Новоросийск е имало голяма движуха. Особенно забавно е било във военно морската база. Срещу това руските терористи отново са обстрелвали мирното население
15:14 13.08.2026
116 Роко
До коментар #113 от "Руското икономическо чудо":Ми за разлика от теб съм бил? Никой не е в състояние да опише мизерията в руските градове това трябва да се види на живо. Преди да ги видя и аз не вярвах че положението може да е толкова зле.
Коментиран от #121, #122
15:19 13.08.2026
117 розовото пони зеля
Коментиран от #120
15:19 13.08.2026
118 Разбира се
До коментар #16 от "Някой":Вярваме на Зеленски, защото Путлер лъже. Руската пропаганда лъже, а ти като шаранче вярваш, че Зеленски е наркоман.
15:21 13.08.2026
119 Роко
До коментар #112 от "хахахаха":Приятелю а посмали малце. Дори руснаците рапортуват за 10% поразени бензиностанции. Което е абсолютно безмислено но щом ги кефи нека се забавляват.
15:22 13.08.2026
120 Роко
До коментар #117 от "розовото пони зеля":Приятелю Зеленски постоянно е сред хората посещава редовно фронта, за разлика от бункерния мишок който се крие от народа си
Коментиран от #124, #125
15:25 13.08.2026
121 хахахаха
До коментар #116 от "Роко":Ми аз мога да ти опиша мизерията в доста руски градове, в момента от руски град пиша, София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора са меко казано koчuнu в сравнение с руските градове, то koчuнu си е доста меко казано, за реда и чистотата в московското метро няма кво да говоря, Берлин. Лондон, Мадрит, Прага метрата не могат да се сравняват изобщо с московското.
15:25 13.08.2026
122 Руското икономическо чудо
До коментар #116 от "Роко":Движил си се в средата на нищеброди. Ходил си при алкохолици и бедняци. Има ги във всички страни. Много ти е ниско нивото, човече.
15:26 13.08.2026
123 Факти
Коментиран от #127
15:27 13.08.2026
124 хахахаха
До коментар #120 от "Роко":Ми май късия напушеняк не е баш сред хората, че бая хора го търсят да го бият хахахахаха, май не ти се ще да гледаш протестите в цяла укрия, вече има и застреляни прибирачи на хора, рейтинга на зеления гном е под 10%, цяла укрия са по улиците и го търсят да го бият хахахахаха, а е пробваи пак дали е сред хората хахахахаха.
Коментиран от #130
15:29 13.08.2026
125 розовото пони зеля
До коментар #120 от "Роко":И не съм ти приятел, нямаш умствения капацитет за да си в моето обкръжение, умствено обременени приятели нямам.
Коментиран от #128
15:31 13.08.2026
126 Роко
До коментар #108 от "розовото пони зеля":До вчера ситуацията в Константиновка беше следната рассияни има в 90% от града укри в 70% от града за днес не съм проверявал но едва ли нещо кардинално се е променило
15:31 13.08.2026
127 млад еврас
До коментар #123 от "Факти":Всъщност цялата наша преса никога не обръща внимание на руската пропаганда, навсякъде къде отвориш е укренска пропаганда и ни внушава как укрите побеждават и бомбят Русия, а руснаците винаги удрят цивилна цел и има жертва дете, тази статия също е укренска пропаганда, та нещо си объркал пропагандите.
Коментиран от #129
15:35 13.08.2026
128 Роко
До коментар #125 от "розовото пони зеля":Както вече многократно съм обяснявал на умствено непълноценните използвам приятелю защото ако напиша това което мисля за такива индивиди от факти ще ми изтрият коментара ако не ти харесва винаги можеш да го замениш с най - нецензурната дума която знаеш но едва ли и наполовина ще се доближиш до това което мисля за вас
15:37 13.08.2026
129 Роко
До коментар #127 от "млад еврас":Приятелю хайде да видим кога нашата преса ще напише за движухата в Новоросийск и какво ще напишат?
15:39 13.08.2026
130 Роко
До коментар #124 от "хахахаха":Приятелю приемаш розовите си мечти за факт
15:41 13.08.2026