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Русия съобщи за превземането на село Петровка в Източна Украйна

Русия съобщи за превземането на село Петровка в Източна Украйна

13 Август, 2026 13:19, обновена 13 Август, 2026 13:22 1 606 130

  • русия-
  • петровка-
  • украйна-
  • превземане

Москва твърди, че е установила контрол над населеното място в Донецка област, но информацията не е потвърдена независимо

Русия съобщи за превземането на село Петровка в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия съобщи днес за поредно превзето село в Източна Украйна. Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС, обяви „освобождаването на населения пункт Петровка в Донецката народна република“, предава БТА.

Информацията не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна, която да потвърди руското твърдение.

Петровка е малко село в Дружковската градска община, в Краматорски район на Донецка област. По данни от 2001 г. то е имало 21 жители. Населеното място се намира на повече от 20 километра южно от Краматорск - най-големия град в Донецка област, който остава под украински контрол.

Донецка област е сред четирите украински региона, които Русия обяви за анексирани. Москва обаче не контролира изцяло територията на областта, с изключение на Луганска област, за която руската страна също твърди, че е установила пълен контрол, но това не е потвърдено от Украйна.

Според предоставените данни Русия контролира над 80% от Донецка област. Руските въоръжени сили се намират на няколко километра от т.нар. градове крепости Краматорск, Славянск и Дружковка.

На този фон евентуалното превземане на Петровка би се вписало в продължаващите руски опити за напредване в Донецка област. Малкото населено място се намира в район, в който руските сили се приближават към важни украински позиции и градове.

В същото време Петровка не е спомената в редовната сутрешна сводка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Според украинския Генерален щаб през предходното денонощие са били регистрирани 204 сражения по фронтовата линия. Най-тежка е била ситуацията на Покровското и Славянското направление.

Липсата на Петровка в украинската сводка означава, че към момента няма независимо потвърждение от украинска страна за руското твърдение за превземането на селото.

Развитието остава част от продължаващите бойни действия в Донецка област, където руските сили се стремят да разширят контролираната от тях територия, а украинските сили продължават да защитават позициите си по направленията около Краматорск и други ключови населени места.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иву Mинжeфф

    42 10 Отговор
    Вижда се, oкpaйна пичели!

    13:23 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Като в междуселска война

    14 43 Отговор
    Жалка работа. А Медведев ще ми завладява Европа…

    Коментиран от #34, #53

    13:27 13.08.2026

  • 4 Голямо превземане...

    10 32 Отговор
    Голямо нещо.Село Петровка е колкото Жребичко до село Козарско.

    13:27 13.08.2026

  • 5 КИБОРГ

    27 2 Отговор
    "2 + 2 = 4. Това е факт – еднакъв навсякъде по света, независимо от политика, държава или редакционна политика. Няма ляво или дясно 4 – то е просто истина. Когато журналист препише от Дойче Веле, Ройтерс или друг източник, без да провери сам сметката, той не носи истина – той носи препис. А преписът не е журналистика, това е куриерска услуга за чужди текстове. Ако оригиналът лъже – той лъже. Ако оригиналът манипулира – той става съучастник. Системното преписване без собствена проверка не информира – то заблуждава. И тогава публиката получава не 4, а каквото някой друг е решил да ѝ поднесе. Това не е факт – това е имитация, увита в претенция за достоверност." Това е извън тази тема..!

    13:28 13.08.2026

  • 6 През Първата световна

    8 22 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    сигурно сме имали много повече русофили на глава от населението. Но когато ни нападат откъм Румъния, не се предаваме, ами даже ги смиламе от бой.

    Коментиран от #24, #25, #27, #31

    13:29 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пешо Чепа

    12 33 Отговор
    Блатарите пет години "освобождават" Донбас. Затънаха и мрат като мухи, за славата на дъртото кремълско джудже-педофил.

    13:29 13.08.2026

  • 9 Ареее

    5 22 Отговор
    Ще има един тон ордени за една плевня

    13:31 13.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Превзетите

    30 4 Отговор
    На отбора на богатите всички ни превзета вече десетилетия. Ние пък 36 години не постигнахме нито една от целит си, но ни не търсим изход. За това вpeмe 36 гoдини пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 36 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    Коментиран от #13, #109

    13:34 13.08.2026

  • 12 Хасковски каунь

    26 6 Отговор
    + 261 чувала с украинци срещу 24 убити руснаци

    13:36 13.08.2026

  • 13 Изход

    6 22 Отговор

    До коментар #11 от "Превзетите":

    Куфар, гара, Масква

    13:37 13.08.2026

  • 14 1234

    10 3 Отговор
    Заглавието на статията е глупаво пълни с новини сайта

    13:38 13.08.2026

  • 15 РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.

    11 28 Отговор
    УБИТИ И РАНЕНИ.
    25% ОТ ТРУДОСПОСОБНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА РАША Е ДЕНАЦИФИЦИРАНО В УКРАЙНА. СТОТИЦИТЕ МОГИЛИ С ХИЛЯДИ ПРЕСНИ ГРОБОВЕ НА КЛЕТИ РАШИ СА УЖАСНИ.
    ЗА 5 ГОДИНИ - В РАША НЕТЬ ГАРИВА ,НЕТЬ ИНТЕРНЕТ ,КУПОНИ ХРАНА И ВСЕКИ ДЕН И НОЩ СА БОМБЕНИ !
    ХА НАЗДРАВЕ

    Коментиран от #17, #61

    13:39 13.08.2026

  • 16 Някой

    30 4 Отговор
    А, не. Вчера Зеленски, след дръпване на втората бяла линия за деня, каза че Украйна си е върнала над 700 кв. км. Тъй че, настоящата новина не може да е вярна, защото явно укрите са в контранаступ. Па ние като безрезервно вярващи евроатлантици (бройлери, ако по ви харесва), вярваме само на Зеленски.

    Коментиран от #26, #118

    13:39 13.08.2026

  • 17 Точен сте

    9 26 Отговор

    До коментар #15 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":

    Но не само това. 38 убити рашистки генерали във войната с Украйна. Най много убити генерали в една война в световната военна история. Украинците ги трепят безмилостно и пред цял свят.
    Слава, Слава Украине.

    13:40 13.08.2026

  • 18 Сатана Z

    7 18 Отговор
    Зеленски снощи танцува от кеф в традиционното си вечерно обръщение към Украинският народ!
    Зеленски: Украйна удари последния голям бастион на руския Черноморски флот
    12 август 2026, 13:07 часа
    Снимка: Getty Images
    Украйна нанесе удари с дронове "Паляница" и ракети "Нептун" срещу руската военноморска база в Новоросийск, обяви украинският президент Володимир Зеленски. "Тази нощ нашите украински отбранителни сили извършиха уникална операция за унищожаване на военноморската база в Новоросийск – последният голям преден пост на руския флот в Черно море, разположен на повече от 300 километра от фронтовата линия. Всичко е изравнено със земята"

    13:41 13.08.2026

  • 19 не може да бъде. това същото село ли е?

    7 18 Отговор
    Нов случай на разстреляни украински военнопленници - този път петима души в Покровското направление на фронта в Донецка област.

    Това се е случило през ноември 2024 г. при село Петровка, Покровски район. При настъплението на руските сили петима войници от украинските въоръжени сили са били принудени да отстъпят от позициите си и да се скрият в частна къща. Те са били обкръжени и пленени. Руските окупатори са ги накарали да легнат на земята и са ги разстреляли с автоматично оръжие в нарушение на всички обичаи за водене на война и на международното право

    13:42 13.08.2026

  • 20 Пич

    9 22 Отговор
    Дами и господа. Българи.
    Ударите продължават.
    Украйна смила жалка раша докрай и тотално.
    Ударени руски фрегати с ракети, спрени зърнени терминали и рафинерия: Украинското дрон цунами в Новоросийск и Орск (СНИМКИ)
    13 август 2026, 12:05 часа
    Снимка: Exilenova+/Телеграм
    Най-малко 7 руски кораба са понесли щети,2 от които потопени при масираната украинска въздушна атака срещу най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск. Една от потвърдените цели на атаката беше руската ВМС база там - новият дом на Руския черноморски флот.

    13:42 13.08.2026

  • 21 Защо ти трябваше Пусине...

    7 19 Отговор
    Русия преди войната беше в много по-голяма безопасност от сега и за в бъдеще. Украйна се очертава занапред като водещ военен производител на континента. При следващия президент на САЩ нещата ще станат още по-лоши за Русия. В крайна сметка Русия не получи безопасност, а даже напротив - бъдеща по-голяма опасност. Загубите, които регистрира Русия не стига, че са колосални, но и бяха дадени напразно.

    13:43 13.08.2026

  • 22 Аа майкуууу

    2 6 Отговор
    😂😂😅😅😂😅😂😂😂

    13:44 13.08.2026

  • 23 Не може да бъде

    19 4 Отговор
    Зеленски е пред Москва вчера писаха от Факти

    13:44 13.08.2026

  • 24 Българин

    9 14 Отговор

    До коментар #6 от "През Първата световна":

    Генерал Иван Колев е гонил и трепал ватняците из Добруджа.

    Коментиран от #96

    13:46 13.08.2026

  • 25 Това е...

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "През Първата световна":

    Самата истина и не знам защо са ти сложили толкова минуси.Човек ще помисли,че само руснаци четат тези статии и само те коментират отдолу.

    13:47 13.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Зеления

    13 6 Отговор

    До коментар #6 от "През Първата световна":

    "сигурно сме имали много повече русофили на глава от населението. Но когато ни нападат откъм Румъния, не се предаваме, ами даже ги смиламе от бой."

    Това е вярно, ген. Колев млати руснаците и румънците в Добруджа, въпреки че по негови думи обича Русия.
    Но удобно пропускаш, че тогава в България е имало освен русофили и привърженици на Европа /така както е и днес/, което пък не пречи на ген. Вазов да попилее 3 английски, 2 френски и 2 гръцки дивизии при Дойран с една единствена 9 Плевенска пехотна дивизия.

    Тези двама генерали - Колев и Вазов са примери как трябва да се мисли ЕДИНСТВЕНО ЗА БЪЛГАРИЯ, а не както сега едните да носят в сърцето си Русия, а другите Урсула.

    13:47 13.08.2026

  • 28 укроиновации

    10 5 Отговор
    какви са тия радиоуправляемите щайги? за доставки от хоремага ли ги ползват укрите?

    13:49 13.08.2026

  • 29 Раул Кастро

    7 13 Отговор
    Миналата година за до тази дата Русия е изнесла 6 милона тона зърно. Тази година за същия период е изнесла 1 милион тона. Това е 6-кратно снижение.

    Та кой казваше, че СВО донесло на Русия върховно развитие и прогрес? Щото да ти падне експорта за една година 6-пъти си е постижение, което и при Горбачов го е нямало.

    13:50 13.08.2026

  • 30 историята се повтаря

    6 15 Отговор
    Нацистки агресори са унищожили още едно украинско село. След време ще бягат през глава от него, а земята под краката им ще гори!

    13:51 13.08.2026

  • 31 Наури

    7 13 Отговор

    До коментар #6 от "През Първата световна":

    Тогава още е имало българи. Сега има само русофили и руснаци плод на любовта на пияни секачи в Коми и местни алкашки.

    13:52 13.08.2026

  • 32 Руското икономическо чудо

    12 8 Отговор
    След ВСВ СССР достига до 18% икономически растеж годишно и СССР става втора икономика в света след САЩ.

    След разрухата, причинена от Горбачов и Елцин, РФ направи за втори път икономическо чудо! Путин изплати външния дълг на всички бивши съюзни републики, на Украйна включително. Русия стана четвърта икономика в света, като изпревари Германия и Япония.

    Коментиран от #33, #47, #57

    13:54 13.08.2026

  • 33 Ай майкуууу

    5 6 Отговор

    До коментар #32 от "Руското икономическо чудо":

    😂😂😂😅😂😂😂😂

    13:56 13.08.2026

  • 34 Истината

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Като в междуселска война":

    Абсолютна истина

    13:56 13.08.2026

  • 35 Швейк

    5 3 Отговор
    Поредното несъществуващо село?

    13:57 13.08.2026

  • 36 Руското икономическо чудо

    7 9 Отговор
    За да забави растежа на руската икономика, Западът организира Майдана и гражданската война в Украйна. След края на тая война, РФ отново ще бъде на второ място в света, но след Китай.

    Коментиран от #41, #44, #46

    13:59 13.08.2026

  • 37 Янко

    11 5 Отговор
    Вчера бати зеле каза че е освободил хиляди кв.километра украинска земя а той въобще не лъже

    13:59 13.08.2026

  • 38 Браво Товариши

    6 8 Отговор
    Доколко крепостни ватенки погребахме и какво е останало от селото.Нищо ли вие така превземате и за какво ви е територия ,малко ли е вашата дето пустее,даже Китай почва леко да ви окупира първо икономически после ще пишете на китайски.

    14:01 13.08.2026

  • 39 Берова Поморие

    4 1 Отговор
    На 8 километра от Донецк !

    14:02 13.08.2026

  • 40 Руското икономическо чудо

    9 5 Отговор
    Българинът се радва на шепа жълтици, а подари тонове българско злато на Канада. Русия е на второ място в света по добив на злато след Китай. Миналата година е добила 300 тона.

    Коментиран от #45

    14:02 13.08.2026

  • 41 Верно ли бе

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Руското икономическо чудо":

    Ти кога се роди та толкоз ти разбира чи ки Джи й ската кратунка..Кажи бе Недокат.

    14:02 13.08.2026

  • 42 АБЕ мани....

    7 4 Отговор
    У Йло па са го ... обмонули и надули
    Ааааахахаха
    Ама па оше превзема селото Покровск, Малая Токмачка, Купянск, Константиновка..и само за...13 год
    Ааааахахаха

    14:03 13.08.2026

  • 43 И асвабадили

    4 3 Отговор
    селянина с колелото !

    14:04 13.08.2026

  • 44 Роко

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Руското икономическо чудо":

    Пич спри бялото

    14:05 13.08.2026

  • 45 Роко

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Руското икономическо чудо":

    Значи ще има с кво да плаща репарациите след войната

    Коментиран от #50

    14:06 13.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Абе Смешник

    5 6 Отговор

    До коментар #32 от "Руското икономическо чудо":

    Прочети 30 те години кой индустриализира Русия.САЩ с капитал технологии и машини.През ВСВ благодарение на Ленд Лиза Русия оцеля.Прочеги колко от танковете са произведени със западна стомана стругове.Колко танкове самолети гориво стомана машини са получили.Колко руски подразделения са воювали с американски и английски самолети и танкове.И кой ги спаси от глада след 90 година ,американските долари и бутчета.Образовай се преди да пишеш небивалици.Щото ще го намаам на майка ти до картофите дето те е внесла такъв Недо кла те на.

    14:08 13.08.2026

  • 48 Чудото на П едерацията

    6 3 Отговор
    Бензиноколонка...Е...дръвени КЕН ефи, 164$ ми:ним альная,.. БЕЗ ток, вода,Ви К, беГзин, солярка, без интернет, без ПВО, и т.н...
    Де БИЛ, да?
    Хихихи

    14:09 13.08.2026

  • 49 Руското икономическо чудо

    9 7 Отговор
    Бедна ви е фантазията, какви огромни заводи има в Русия. Тук се разпространява пропаганда, че Русия е бедна страна. Русия се къпе в злато и пари! В Украйна воюват на остатъчен принцип. Украйна потъна в разруха и дългове, а Русия процъфтява

    Коментиран от #58

    14:09 13.08.2026

  • 50 пенчо

    6 3 Отговор

    До коментар #45 от "Роко":

    Репарации плащат губещите. В момента не може да се каже се рашите губят. Няма ПВО, няма защита. Като гледам с всяка следваща нощ, положението в украйна става по зле.

    Коментиран от #55, #56, #84

    14:10 13.08.2026

  • 51 СПРАВКА ЗА ВЕУИКАТА ПОБЕДА

    7 4 Отговор
    Село Петровка (Константиновски район): 21 души - 8 къщи.

    Коментиран от #99

    14:10 13.08.2026

  • 52 1948

    5 4 Отговор
    1948 Русия взима целия златен резерв и нищо не връща. 1954 Русия отново взима събраното злато от резерва.

    14:11 13.08.2026

  • 53 Орк

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Като в междуселска война":

    Ако можеш да объясниш за какво му на Медведев тая пуста Еаропа- цена няма да имаш.

    Коментиран от #59

    14:11 13.08.2026

  • 54 Ройтерс

    5 4 Отговор
    В окупираните от Русия територии се предлагат ипотечни кредити с преференциална лихва от 2% годишно за целия срок на кредита.
    Например в Мариупол, в който 90% от сградите са разрушени, строят нови квартали, вече е готов "Ленинградски". В новите некачествени панели се заселват предимно руснаци от силите за сигурност, държавни служители, които са привлечени там с големи суми, както и работници във военната логистика. Има и застраховки, ако новите им жилища пострадат от военни действия, да не връщат кредита.
    Такива преференциални условия за кредит руската държава даваше години наред и на руснаци, които купуват имоти в България. В Поморие има руски квартал, по крайбрежието имотите им са хиляди.
    Прилича на опит за колонизация. Повод да кажат, че трябва да защитят руското население по българското крайбрежие. Параноя, нали? Той Путин миролюбив. Те и за Украйна лъжеха, че няма да нападат.
    В Мариупол се подменя коренното население. "Строят върху кости и то бързо, за да заровят следите”, казват със страх останали тук местни жители пред малкото проникнали в Мариупол чужди журналисти (Дойче веле).
    Добрата новина за руските имоти в България е, че поради бурния икономически растеж на родината им, руснаците обедняват и продават каквото могат.
    На снимката: нов квартал в Мариупол.

    Коментиран от #64

    14:12 13.08.2026

  • 55 аха

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "пенчо":

    мене па дедо ми казва - "Пилците са броят на есен." а също така "Една война свършва когато този който е нападна и завзел територия я върне обратно" Те за това сме били под турско робство, но войната завършва когато се освободихме.

    14:12 13.08.2026

  • 56 Хм...

    5 4 Отговор

    До коментар #50 от "пенчо":

    И така почти 5 години. Скоро в Лисабон.

    Коментиран от #60

    14:13 13.08.2026

  • 57 Роко

    6 6 Отговор

    До коментар #32 от "Руското икономическо чудо":

    Четвърта в света по ВВП по ППС показател който нищо не значи. Така и дълговете ги плати Елцин и те бяха на СССР не на Украйна. Плащането стана за сметка на активите на СССР от които се отказаха останалите републики по договора след изплащането на дълговете останалото имущество трябваше да се раздели между републиките но Путин го цапцарапва.

    Коментиран от #62

    14:13 13.08.2026

  • 58 Таа жега и

    4 5 Отговор

    До коментар #49 от "Руското икономическо чудо":

    Тва лепило ше те довръши, лепилар!
    Оди рипай у бунаро, де Б ИЛ
    Еееееееехехе

    14:14 13.08.2026

  • 59 може ли пияния Медведев

    4 5 Отговор

    До коментар #53 от "Орк":

    да обясни каквото и да е? Иска му се. Това е. Да се перчи.

    Коментиран от #71

    14:14 13.08.2026

  • 60 розовото пони зеля

    7 5 Отговор

    До коментар #56 от "Хм...":

    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    14:16 13.08.2026

  • 61 Орк

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "РАША ДАДЕ 3.9 МЛН.":

    Няма такова дума Неть в руски язик. Искаш да изглежлаш по-умен отколкото си ? А получаваш обратнн ефект. Да не говоря за коментар. То не за обсъждане.

    14:16 13.08.2026

  • 62 Дори и СССР

    7 7 Отговор

    До коментар #57 от "Роко":

    Не е платил дълговете!
    ЛЕНД ЛИИЗА е изплатен само.... 7 % !!!
    93 % още виси на тия блатни Нищеброди и от реп ки
    Хихихихи

    Коментиран от #89

    14:17 13.08.2026

  • 63 асенчо

    5 5 Отговор
    Петривка, станала Петровка, Урсула ще опъва уши.

    14:18 13.08.2026

  • 64 Руското икономическо чудо

    6 7 Отговор

    До коментар #54 от "Ройтерс":

    Поради високите заплати в отбраната, в Русия има бум на строителството и пазара за недвижимост. По време на войната в Украйна е построена още една Русия!
    Как е положението в Украйна? Бедност и разруха! Населението избяга от страната и уреди живота си в чужбина.

    Коментиран от #88

    14:18 13.08.2026

  • 65 Кирилов

    7 4 Отговор
    Таз година сигурно за 10-ти път го превземат медийно ....

    14:18 13.08.2026

  • 66 Биби

    5 6 Отговор
    Татароменгяните са видели селото на картата,шо дневната дажба ичкия нема бензин да им я донесът деа! Горките,големи мъки!

    14:18 13.08.2026

  • 67 Гледайте видеата

    7 8 Отговор
    Пак украинско добро утро: Руска рафинерии горят, Севастопол е без ток (ВИДЕО)

    14:18 13.08.2026

  • 68 млад еврас

    8 3 Отговор
    Другари еврасти, радваме се, че тук таме няма гориво в Русия, но то след време се появява и е временна радоста, а гориво за фронта винаги ще има, та другари еврасти, имаме друг проблем, укрите ударно свършват и е време да станем от диванчетата и да отидем на фронта да помогнем на нашите братя укри, форумните и диванни победи не помогнаха и трябва лично да ги подкрепим на първа линия, та другари еврасти да се приготвим и да се запасим с много вазелин преди тръгване, УСПЕХ.

    14:18 13.08.2026

  • 69 Механик

    6 4 Отговор
    Докато украинските тротинетки се напъват как побеждават, руснаците тихичко и скромно си завладяват все повече и повече украинска земя/
    Днес селце, утре друго и леко-полеко за укрите не остана място. Ама то какво да чкакаш от укрите, като от тях само едни големи уста и високопарни думи. Точно като Тръмп. По 100 пъти на ден превзема Иран.

    14:19 13.08.2026

  • 70 Руснаков

    5 5 Отговор
    ако се окаже че е истина,сметнали ли са колко крепостни са отишли акерне за да превземат 20 къщи...едва ли,слама за горене в Русия,дал Господ.

    Коментиран от #72

    14:19 13.08.2026

  • 71 Росомаха

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "може ли пияния Медведев":

    Дмитрий Медведев произхожда от професорско семейство. Получава солидно образование. Майстор на спорта по щанги. Бивш президент на РФ. Той е човек, който си е осигурил място в историята

    14:21 13.08.2026

  • 72 розовото пони зеля

    5 3 Отговор

    До коментар #70 от "Руснаков":

    Ти по добре виж колко укренски орки отиват при бандера за пазенето на тея 20 къщи, че то се вижда по размяната на трупове и пленени войници, по американски данни са 7 орка при бандера за руснак.

    14:25 13.08.2026

  • 73 кахраман

    2 4 Отговор
    Петривка, след поредната вчерашна размяна на трупове РФ върна 261 тела, Укр. – 24.

    14:26 13.08.2026

  • 74 млад еврас

    7 2 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци дадоха фира и напредъка на руснаците по целия фронт. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    14:26 13.08.2026

  • 75 удри евраста с лопатЕто

    6 3 Отговор
    Да благодарим на нашите "лидери" доня ваксулиня, макароня, кая върхълъта, лагарт, и останалите, че успяха да фалират една от най големите икономики в света, европейската, освен това решаваща световните въпроси и с огромно политическо влияние направиха от ЕС безгласна буква, постигнаха само за няколко години непостижимото, фалирал ЕС с огромни заеми в рецесия, без оръжия, ресурси, влияние и превзет от мигранти, благодарим ви мръсулинки да живее ЕССР ууррррррааааааа.

    14:27 13.08.2026

  • 76 розовото пони зеля

    3 3 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    14:27 13.08.2026

  • 77 розовото пони зеля

    5 3 Отговор
    Другари еврасти, в укрия магазините са празни, започват глада и бунтовете, до де чакат Русия да фалира, остане без ракети храна и чакаха бунтове, то европа и укритя фалираха, останаха без ракети а укрите и без храна, ток, вода, канализация, интернет, гориво, войници, да дадем последно опело за укрите, много съм притеснен, кой ще ни пази сега хахахахаха.

    14:28 13.08.2026

  • 78 млад еврас

    4 1 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    14:28 13.08.2026

  • 79 последната укра

    4 1 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    14:29 13.08.2026

  • 80 последната укра

    3 2 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #98

    14:30 13.08.2026

  • 81 последната укра

    3 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    14:30 13.08.2026

  • 82 хахахаха

    5 2 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    Коментиран от #86

    14:30 13.08.2026

  • 83 Росомаха

    2 3 Отговор
    Съпротивата срещу бандеровската хунта се разраства. Населението избива мобилизаторите, а на фронта десетки хиляди войници преминават на страната на Русия. Хунтата е в паника. Маленький зеля обикаля света и реве за помощ!

    Коментиран от #85

    14:32 13.08.2026

  • 84 Роко

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "пенчо":

    Приятелю Путин загуби войната на 26 02 2022 година когато стана ясно че никакъв Киев за три дни няма да има. След това всичко е въпрос единствено колко човешки живота ще погуби преди да бъде осъден за престъпленията си (всъщност най - вероятно ще го ликвидират) и колко репарации ще плати Рассия (избиването на цивилни само увеличава сметката която ще плащат рассияните след Путин)

    14:32 13.08.2026

  • 85 Роко

    3 4 Отговор

    До коментар #83 от "Росомаха":

    Приятелю употребата на тежки наркотици сериозно вреди на здравето особенно на менталното (ако не вярваш виж Путин)

    Коментиран от #90

    14:34 13.08.2026

  • 86 Роко

    2 3 Отговор

    До коментар #82 от "хахахаха":

    Приятелю просто дадени медии пишат според това кой им плаща. Точно затова няма да прочетеш нито дума за движухата в Новоросийск.

    14:36 13.08.2026

  • 87 Всенародни тържества

    0 0 Отговор
    на Червения площад!

    14:37 13.08.2026

  • 88 Ха ха ха

    4 2 Отговор

    До коментар #64 от "Руското икономическо чудо":

    Нямам никаква идея, от къде ви намират такива uдuoтu......

    14:37 13.08.2026

  • 89 Орк

    0 2 Отговор

    До коментар #62 от "Дори и СССР":

    Неуки, спрете да коментирате!!!! Каквито са новини- такива са комментатори. Ужас!!!

    14:38 13.08.2026

  • 90 хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #85 от "Роко":

    Роко ве моме, ми виждаме жужа зеля къс напушеняк до де я докара с наркотиците ве, ми той късото не знае къде е ве, те му превземат държавата и избиват населението то късия зелен гном разправя, че побеждавал, само още 2-3 ракети и няколко милиарда му трабвали, кво да го Гледаме путин.

    14:39 13.08.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Бай Ганьо

    3 0 Отговор
    Русия пак е хванала некому у...я!

    14:44 13.08.2026

  • 93 Ъъъ

    5 1 Отговор
    "До момента няма реакция от украинска страна, която да потвърди руското твърдение."

    Значи, докато от украинска не потвърдят, нищо не се случило, нали така? Щото гледам, че от украинска страна вече потвърдиха разрушаването на най-голямата складова база в Украйна, която е на площ от 65 декара, и където се намират складовете на всички по-големи вериги супермаркети:

    "Магазините в Киев са празни след нападението срещу логистичния комплекс RLC-Квитневе

    RLC-Kvitneve е най-голямото складово съоръжение Клас А в Украйна, с площ от 65 000 квадратни метра и собствен автопарк от 179 камиона. То разполага и с митнически склад и предоставя митнически услуги.

    Партньорите на Квитневе включват най-големите търговски вериги в Украйна - ATB, Fozzy Group, Novus, Auchan и Metro, както и големи производители на храни, включително Danone.

    Междувременно, киевските Telegram канали вече публикуват кадри на празни рафтове в местните супермаркети."

    Не, че нещо, но снимките в украинските телеграм-канали са показателни - магазините са готови за боядисване....Бояджиите няма какво да изцапат....Толкова е празно.

    14:44 13.08.2026

  • 94 удри евраста с лопатЕто

    2 1 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    14:44 13.08.2026

  • 95 Факт

    3 2 Отговор
    Българските градове са като гета в сравнение с руските

    Коментиран от #100, #106

    14:45 13.08.2026

  • 96 Пиночет

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    Ген.Колев им е разказал играта,на миризливите руски смотаняци и палячовци!

    14:46 13.08.2026

  • 97 Мишел

    4 1 Отговор
    Днес руснаците са превзели и Водяное , Берлукско направление, и Щербаковка, Слобожанско направление. В образувания котел почти няма украински войници, но има десет населени места ( справка картата)

    Коментиран от #104

    14:46 13.08.2026

  • 98 Роко

    1 4 Отговор

    До коментар #80 от "последната укра":

    Кат запее Орешника да се притесняват във Воронеж от 8 пуска едва три стигат до Украйна един в полето, един уцели гараж на 80 км от Киев и един попадна в завод и трите не причиниха никаква вреда. От останалите един стига до окупираната Донецка област четири се взривяват на руска територия (една унищожава шахтата от която се опитват да я изстрелят тя е и ракетата причинила най - големи щети)

    Коментиран от #103

    14:46 13.08.2026

  • 99 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "СПРАВКА ЗА ВЕУИКАТА ПОБЕДА":

    Петровка е село на пътя към град Дружовка, до който остават няколко километра.

    Коментиран от #101, #105

    14:54 13.08.2026

  • 100 Роко

    2 3 Отговор

    До коментар #95 от "Факт":

    Приятелю преди да пишеш подобни глупости се разходи до Рассия да видиш руските градове. Москва горе-долу става ако си падаш по сталинския гигантизъм и не ходиш в кавказките квартали (там ОМОН влизат само ако са над сто човека и са поне с два БТР-а). Питер е красив от далече все пак е градът който немците управлявали Рассийската империя са строили за себе си малко е по западнал в последните 100 години но от далече не личи много останалите градове са абсолютен блъвоч пред които Столипиново изглежда като Бевърли хилз

    Коментиран от #113

    14:55 13.08.2026

  • 101 Роко

    2 2 Отговор

    До коментар #99 от "Мишел":

    А кво става с Константиновка превзеха ли я или още се мъчат? Щото до вчера още се мъчеха.

    14:57 13.08.2026

  • 102 Не е ли

    0 0 Отговор
    в Новорусия?

    14:58 13.08.2026

  • 103 последната укра

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Роко":

    Ми роке маме, кво си се притеснило тогава и си се разквикало тук, ми нали побеждавате, орешниците нищо не правели, искандерите също, ми тогава в кииф що живеят в мазетата без ток, вода, канализация, храна, продължаваите така да побеждавате не ни пречите, една трета от укрия завладяна, населението от 55 милиона на 20 милиона, укрия тотално разрушена, ЕС фалирал без оръжие и ракети, еее те такива победи харесваме а, кво и е на Русия, над половината ударени рафинерии вече работят, другите ще заработят ди някоя седмица, как е горивото в ЕС а 2,40 евра, Русия с одарени рафинерии е 50 цента хахахахаха, квикай си не ни пречиш.

    Коментиран от #115

    14:58 13.08.2026

  • 104 Роко

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Мишел":

    А руснаците на фронта знаят ли?

    14:58 13.08.2026

  • 105 Както

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Мишел":

    преди 3 години!

    14:59 13.08.2026

  • 106 Кой

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Факт":

    руски?Че са два !

    15:01 13.08.2026

  • 107 Ха ха ха

    2 3 Отговор
    Знаем как ги превземат с фалшиво видео с ИИ. По-важното е, че вчера русия загуби пристанището в Новоросийск за товарене не зърно и 7 военни кораба.

    15:01 13.08.2026

  • 108 розовото пони зеля

    5 2 Отговор
    Константиновка вече я забравиха, фронта вече отдавна е след нея, та не знам кой се мъчи, укрите смело напредват към кииф, той кииф не е стратегически важен по принцип, а руснаците уплашено настъпват към кииф хахахахаха.

    Коментиран от #110, #126

    15:02 13.08.2026

  • 109 Как да не сме

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Превзетите":

    Членство в ЕС, НАТО, Шенген, еврозоната. Това се все успехи.

    15:03 13.08.2026

  • 110 Дааа

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "розовото пони зеля":

    и Салавьов ходи там !

    15:04 13.08.2026

  • 111 ура другари

    1 2 Отговор
    Лревзехме Петровка!Колко села останаха непревзети?

    Коментиран от #114

    15:05 13.08.2026

  • 112 хахахаха

    3 0 Отговор
    Пристанището в Новосибирск е отворено вече, само днес от там са отпътували над 20 корабе, за разлика от пристанищата в Одеса и цялото укренско черноморие, от където не е влизал или излизал кораб от 2 седмици, за жалост квото и да напишат любителите на укри всичко разрушено в укрия е 10 пъти по голямо, удрят руска рафинерия тя заработва за няколко седмици, нито една рафинерия съответно в укрия не работи, дори 80% от бензиностанциите са сринати за по сигурно.

    Коментиран от #119

    15:10 13.08.2026

  • 113 Руското икономическо чудо

    4 0 Отговор

    До коментар #100 от "Роко":

    Роко, ти бил ли си в градовете, които изброяваш? Засрами се малко. Стига си лъгал. Аз съм обиколил половината Русия. България била Бевърли хилз, моля ви се. България е един голям цигански катун, ЗА МОЕ ГОЛЯМО СЪЖАЛЕНИЕ.

    Коментиран от #116

    15:10 13.08.2026

  • 114 розовото пони зеля

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "ура другари":

    Въпроса не е колко села са непревзети а колко имат да си връщат укрите хахахахаха.

    15:11 13.08.2026

  • 115 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "последната укра":

    Ма верно ли е 50 цента? Къде по точно? Имаше цена от 69 цента в Иркутск ма това беше докато Путин беше там като си тръгна пак стана 1,40 и наливат по 10 литра на машина. Ако има де щото не винаги има, е на черно има ама е по 500 дървени със съмнителен произход и съдържание. И това е в страна която е една от водещите в добива на нефт. Колкото до работещите НПЗ вече започна повторния гастрол на укродроновете даже вече няколко горят за пореден път, а вчера НПЗ в Комсомолск на Амур е получил горящ поздрав от Украйна. Няколко диви ягодки също горят. А да в Новоросийск е имало голяма движуха. Особенно забавно е било във военно морската база. Срещу това руските терористи отново са обстрелвали мирното население

    15:14 13.08.2026

  • 116 Роко

    0 3 Отговор

    До коментар #113 от "Руското икономическо чудо":

    Ми за разлика от теб съм бил? Никой не е в състояние да опише мизерията в руските градове това трябва да се види на живо. Преди да ги видя и аз не вярвах че положението може да е толкова зле.

    Коментиран от #121, #122

    15:19 13.08.2026

  • 117 розовото пони зеля

    2 0 Отговор
    А ве, да сте жиждали късия гном зеля, че укрите го търсят да го бият.

    Коментиран от #120

    15:19 13.08.2026

  • 118 Разбира се

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Вярваме на Зеленски, защото Путлер лъже. Руската пропаганда лъже, а ти като шаранче вярваш, че Зеленски е наркоман.

    15:21 13.08.2026

  • 119 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "хахахаха":

    Приятелю а посмали малце. Дори руснаците рапортуват за 10% поразени бензиностанции. Което е абсолютно безмислено но щом ги кефи нека се забавляват.

    15:22 13.08.2026

  • 120 Роко

    0 2 Отговор

    До коментар #117 от "розовото пони зеля":

    Приятелю Зеленски постоянно е сред хората посещава редовно фронта, за разлика от бункерния мишок който се крие от народа си

    Коментиран от #124, #125

    15:25 13.08.2026

  • 121 хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Роко":

    Ми аз мога да ти опиша мизерията в доста руски градове, в момента от руски град пиша, София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора са меко казано koчuнu в сравнение с руските градове, то koчuнu си е доста меко казано, за реда и чистотата в московското метро няма кво да говоря, Берлин. Лондон, Мадрит, Прага метрата не могат да се сравняват изобщо с московското.

    15:25 13.08.2026

  • 122 Руското икономическо чудо

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Роко":

    Движил си се в средата на нищеброди. Ходил си при алкохолици и бедняци. Има ги във всички страни. Много ти е ниско нивото, човече.

    15:26 13.08.2026

  • 123 Факти

    0 2 Отговор
    Хайде поспрете с руските новини, прекалено внимание обръщате на руската пропаганда.

    Коментиран от #127

    15:27 13.08.2026

  • 124 хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "Роко":

    Ми май късия напушеняк не е баш сред хората, че бая хора го търсят да го бият хахахахаха, май не ти се ще да гледаш протестите в цяла укрия, вече има и застреляни прибирачи на хора, рейтинга на зеления гном е под 10%, цяла укрия са по улиците и го търсят да го бият хахахахаха, а е пробваи пак дали е сред хората хахахахаха.

    Коментиран от #130

    15:29 13.08.2026

  • 125 розовото пони зеля

    2 0 Отговор

    До коментар #120 от "Роко":

    И не съм ти приятел, нямаш умствения капацитет за да си в моето обкръжение, умствено обременени приятели нямам.

    Коментиран от #128

    15:31 13.08.2026

  • 126 Роко

    0 2 Отговор

    До коментар #108 от "розовото пони зеля":

    До вчера ситуацията в Константиновка беше следната рассияни има в 90% от града укри в 70% от града за днес не съм проверявал но едва ли нещо кардинално се е променило

    15:31 13.08.2026

  • 127 млад еврас

    2 0 Отговор

    До коментар #123 от "Факти":

    Всъщност цялата наша преса никога не обръща внимание на руската пропаганда, навсякъде къде отвориш е укренска пропаганда и ни внушава как укрите побеждават и бомбят Русия, а руснаците винаги удрят цивилна цел и има жертва дете, тази статия също е укренска пропаганда, та нещо си объркал пропагандите.

    Коментиран от #129

    15:35 13.08.2026

  • 128 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "розовото пони зеля":

    Както вече многократно съм обяснявал на умствено непълноценните използвам приятелю защото ако напиша това което мисля за такива индивиди от факти ще ми изтрият коментара ако не ти харесва винаги можеш да го замениш с най - нецензурната дума която знаеш но едва ли и наполовина ще се доближиш до това което мисля за вас

    15:37 13.08.2026

  • 129 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "млад еврас":

    Приятелю хайде да видим кога нашата преса ще напише за движухата в Новоросийск и какво ще напишат?

    15:39 13.08.2026

  • 130 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "хахахаха":

    Приятелю приемаш розовите си мечти за факт

    15:41 13.08.2026

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