Вратар се завръща в Левски

Вратарят Мартин Емилов се завръща в Левски, обяви официалният сайт на клуба. След кратък престой в Миньор (Перник) и благодарение на своевременната реакция на ръководството и Академия Левски, стражът отново ще бъде част от втория отбор на „сините“.

Мартин Емилов е роден на 11 април 2006 година и е част от Академия Левски от средата на 2023 година. Записал е 32 мача за втория състав на Левски в Югозападна Трета лига.

На 1 август Емилов беше представен като ново попълнение на Миньор (Перник) и още същия ден беше резерва за „чуковете“ при победата с 1:0 над Национал (1 август). 20-годишният страж остана на пейката и при успеха с 3:0 над Пирин (Разлог) на 8 август.