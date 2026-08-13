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Вратар се завръща в Левски

Вратар се завръща в Левски

13 Август, 2026 13:01 1 123 4

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  • вратар-
  • футбол

Мартин Емилов отново при „сините“ след своевременната реакция на ръководството

Вратар се завръща в Левски - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вратарят Мартин Емилов се завръща в Левски, обяви официалният сайт на клуба. След кратък престой в Миньор (Перник) и благодарение на своевременната реакция на ръководството и Академия Левски, стражът отново ще бъде част от втория отбор на „сините“.

Мартин Емилов е роден на 11 април 2006 година и е част от Академия Левски от средата на 2023 година. Записал е 32 мача за втория състав на Левски в Югозападна Трета лига.

На 1 август Емилов беше представен като ново попълнение на Миньор (Перник) и още същия ден беше резерва за „чуковете“ при победата с 1:0 над Национал (1 август). 20-годишният страж остана на пейката и при успеха с 3:0 над Пирин (Разлог) на 8 август.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5+5

    4 1 Отговор
    алоууу... това на снимката е Лапоухов от ЦСКА...
    най-малко по емблемата на екипа може да се ориентирате, или не можете...
    хахах

    13:19 13.08.2026

  • 2 Ха ха

    7 0 Отговор
    Марчето е вкарало 1-2 питиета обедно 😁😀😁

    Коментиран от #4

    13:28 13.08.2026

  • 3 Янко

    0 0 Отговор
    Дреме ми...да ходи и лови мотиката на село,за да види от де се ражда....ляба...

    14:23 13.08.2026

  • 4 Амиии

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    Вкарала е два-три кожени масура под черните си очила...и ги е измукала до дъно до фактическото ново на сайта....
    Това са фактите...уви...

    14:30 13.08.2026

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