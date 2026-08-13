Левски се надъхва: Време е за химна на Шампионска лига

Левски съобщи подробности около предстоящите ключови двубои от плейофния кръг за влизане в основната фаза на Шампионската лига срещу гръцкия АЕК Атина. "Сините" използваха официалната си страница в социалната мрежа Facebook, за да обявят точните дати и начални часове на двете срещи, като загатнаха и за пускането в продажба на ценните пропуски.

Ето какво написаха от клуба:

"Време е за химна на Шампионска лига!

На 18 август (вторник) от 22:00 часа стадион „Васил Левски“ приема първия двубой от плейофния кръг на Шампионска лига срещу АЕК (Атина).

Очаквайте информация за билетите в утрешния ден.

Реваншът между АЕК и „Левски“ ще се играе на 26 август (сряда) от 22:00 часа в Атина, на стадион „Agia Sophia“, където двата отбора ще определят кой ще продължи в основната фаза на Шампионска лига."